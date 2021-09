Baugesucht veröffentlicht Nach verheerendem Brand: Der «Schwarze Bären» im Kleinbasel wird wieder aufgebaut Die Liegenschaft an der Rheingasse 17 in Basel brannte vor zwei Jahren lichterloh. Nun soll sie bald wieder in neuem Glanz erstrahlen. Helena Krauser Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Blick zurück: Die Ursache, warum das Gebäude brannte, ist bisher nicht bekannt. Nicole Nars-Zimmer

Vor etwas mehr als zwei Jahren, am 16. August 2019, stand der «Schwarze Bären» an der Rheingasse 17 in Flammen. Das Feuer brach im Dachstuhl des Gebäudes aus und verbreitete sich schnell weiter. Erst nach vielen Stunden konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Schnell war klar, dass das Haus, das auch als «Rheinhof» bekannt ist, vorerst nicht mehr bewohnbar sein wird. Seit dem stand der «Schwarze Bären» nun leer. Jetzt will die neue Besitzerin, die Stiftung Edith Maryon, wieder Leben zwischen die alten Mauern bringen. Am Mittwoch wurde das entsprechende Baugesuch publiziert.

Vor dem Brand war das Haus vor allem für die Bar Grenzwert im Erdgeschoss bekannt. In den oberen Stockwerken befanden sich sehr einfache und teilweise heruntergekommene Wohnungen. In den Medien wurde das Gebäude als «Gammelhaus» bezeichnet.

Das Feuer brach im Dachstock aus. Nicole Nars-Zimmer

Die Stiftung Edith Maryon will nun an den historischen Charme der Liegenschaft anknüpfen: «Mit dem Wiederaufbau und der Neuprogrammierung des ‹Rheinhofs› soll es nun gelingen, ein weiteres Puzzleteil der historisch wertvollen Struktur der Gasse in eine neue Zukunft zu überführen», heisst es im Baugesuch.

Gastrobetreiber wird noch gesucht

Im Erdgeschoss soll eine Gastronutzung wie vor dem Brand entstehen. Dafür sucht die Stiftung noch nach interessierten Betreibern. «Diese können sich jederzeit bei uns melden», teilt Sprecher Ulrich Kriese mit.

Im Untergeschoss des Gewölbekellers sollen künftig Veranstaltungen stattfinden. Die Eingänge zu diesen öffentlichen Räumen sollen sich weiterhin auf der Seite der Rheingasse befinden. Die oberen Stockwerke werden hingegen über einen neuen Zugang vom Schafgässlein her erschlossen. Dort werden gemäss Baugesuch vom 1. bis 4. Stockwerk insgesamt zehn Wohnungen gebaut.

Im Hinterhaus sollen zudem drei Büro- oder Atelierräume mit Sitzungszimmer entstehen. Dort wo früher die Laube war, soll sich künftig ein Treppenaufgang befinden. Ausserdem soll ein Lift eingebaut werden, um den barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Die Stiftung hofft, dass durch die offene Erschliessung im Laufe der Zeit eine nachbarschaftliche Gemeinschaft entsteht. Die Kosten des Vorhabens schätzt sie auf 7,5 Millionen Franken.

In der Nachbarschaft freut man sich über den Fortschritt: «Wir sind sehr glücklich, dass das Baugesuch eingereicht wurde und hoffen jetzt auf eine zügige Bewilligung und vor allem einen schnellen Wiederaufbau», sagt Franz-Xaver Leonhardt, der Betreiber des Hotel Krafft und der Bar Consum. Ob sich sein Unternehmen für den Gastrobetrieb im Erdgeschoss bewerben wird, sei noch nicht abschliessend geklärt, sagt er.