Bauvorhaben Kein Happy End für Anwohnerinnen und Anwohner im «Chlöpfer-Dörfli» Der Entscheid ist gefallen. Das Doppeleinfamilienhaus an der Bedrettostrasse auf dem Bruderholz darf gebaut werden. Anwohner hatten sich gegen das Bauprojekt gewehrt, jedoch ohne Erfolg. Nora Bader Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Bedrettostrasse 15 fahren bald die Bagger auf. Kenneth Nars (26. Mai 2021)

Nun ist klar: Der Aufstand im «Chlöpfer-Dörfli» ist gescheitert. Das geplante Doppeleinfamilienhaus an der Bedrettostrasse 15 auf dem Bruderholz hinter dem Wasserturm darf gebaut werden. Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement schreibt auf Anfrage:

«Das Projekt Abbruch/Neubau Bedrettostrasse 15, Asconastrasse 4 wurde vom Bau- und Gastgewerbeinspektorat bewilligt.»

Die Anwohner wurden am Wochenende mittels Schreiben informiert, dass Rodungsarbeiten in Gang seien und Baumfällaktionen für Mitte November geplant seien. Das Schreiben liegt der bz vor. Die Abbruch- und Baumeisterarbeiten seien noch nicht terminiert, heisst es weiter. Man sei bestrebt, Emissionen durch Lärm oder Staub so gering wie möglich zu halten, so das zuständige Architekturunternehmen im Brief.

Mit der Bauherrschaft habe man keinen Kontakt mehr gehabt. Den Widerstand habe man allerdings aufgegeben, heisst es auf Anfrage bei der Anwohnerschaft. Weitere Schritte seien nicht mehr ergriffen worden, weil man sich bewusst sei, dass die Wahrscheinlichkeit, vor der Rekurskommission durchzukommen, sehr gering sei.

Das Bauprojekt entsprach nicht dem «Dörfli»-Bild

Doch der Reihe nach. Die Mehrheit der Anwohnerinnen und Anwohner leben schon seit Generationen im «Chlöpfer-Dörfli» – dem historischen Quartier auf dem Bruderholz hinter dem Wasserturm, das im Jahr 1933 gebaut wurde. Ursprünglich wohnten SBB-, BVB-, PTT-Angestellte, Polizisten und Lehrer in den Einfamilienhäusern hinter dem Wasserturm. Sie konnten sich dort bei der «Gartenstadt» ein kleines Haus mit Umschwung leisten. Heute wäre das an dieser Lage vielen kaum noch möglich. Weil viele Arbeiter und Leute aus dem unteren Mittelstand dort wohnten, wurde das Quartier liebevoll als «Chlöpfer-Dörfli» bezeichnet. Seinen Charakter, auch baulicher Art, hat es bis heute grösstenteils beibehalten.

Historisches Bild aus dem Privatalbum von Hansruedi Strahm. Kenneth Nars

Das geplante, erstmals im Januar 2021 ausgeschriebene Bauprojekt hätte das «Dörfli»-Bild allerdings verändert: An der Bedrettostrasse 15 sollte ursprünglich ein Doppeleinfamilienhaus mit 14 Zimmern zu stehen kommen, wovon ein Haus von den neuen Eigentümern selber bewohnt und eines vermietet werden sollte. Der geplante Neubau hätte die anderen Häuser an Höhe und Wuchtigkeit massiv überragt. Der geplante Dachfirst sollte 14 Meter hoch werden. Die Dächer der Häuser des «Dörfli» haben eine Maximalhöhe von rund 9,5 Metern. Die Dachneigung des geplanten Baus betrug 45 Grad, die der umliegenden Häuser maximal 38,5 Grad.

Zwei Auflagen, zweimal Einsprachen

53 Parteien unterzeichneten im Februar eine Beschwerde, die sie an das zuständige Amt einreichten. Ginge es nach den Nachbarn, müsste die Stadtbildkommission den Paragrafen 58 des Bau- und Planungsgesetzes beachten (kurz besagt dieser: Ein Neubau muss eine gute Gesamtwirkung haben).

Historisches Bild aus dem Privatalbum von Hansruedi Strahm. Kenneth Nars

Kurz darauf sah es noch nach einem Happy End aus. Bauherrschaft und Anwohner sagten gegenüber dieser Zeitung, man sei in gutem Kontakt und suche gemeinsam eine Lösung – es wurden Online-Meetings abgehalten.

Der Hausfrieden dauerte nicht lange. Nachdem die Bauherrschaft ein neues Gesuch eingereicht hatte, unterschrieben wiederum über 30 Haushalte, gegen 60 Personen, eine Sammeleinsprache zuhanden des Bau- und Gastgewerbeinspektorats wie der Stadtbildkommission. Stein des Anstosses auch diesmal der erwähnte Paragraf 58. Das neue Bauprojekt sei zwar zwei Meter weniger hoch, ansonsten habe sich nicht viel geändert, so die Anwohner damals gegenüber der bz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen