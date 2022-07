Basel: Gianfranco Riggi ist freiwilliger Bademeister am Rheinufer

«Baywatch» in Basel Er rettete einen Bub in Not, dann zerfleischte ein Tigerhai seinen Fuss – heute ist er der neue Bademeister am Rhein Basel hat ein neues Stadtoriginal: Gianfranco Riggi steht freiwillig von morgens bis abends am Rheinufer, um nach dem Rechten zu schauen und notfalls sofort die Wasserpolizei zu alarmieren. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 13.07.2022, 14.47 Uhr

Gianfranco Riggi hat zwar kein offizielles Mandat: Als freiwilliger Bademeister schaut er jedoch zu den Rheinschwimmenden. Roland Schmid

Gianfranco Riggi lässt sich einen Big Mac liefern. Es ist nachmittags um drei Uhr, und Riggi hat seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. «Meine Arbeitstage sind lang», sagt er, «ich beginne morgens um halb neun und stehe hier, bis es dämmert.» Da kann man zwischendurch schon mal Hunger kriegen.

Der gebürtige Sizilianer, der in Münchenstein aufwuchs, ist seit einem Monat Basels «Baywatch»-Mann und mittlerweile stadtbekannt: Er steht immer auf der Kleinbasler Seite am Rheinbord bei der Münsterfähre, Tausende schwimmen täglich an ihm vorbei.

«Ich mache das freiwillig»

Riggi hält Ausschau nach Schwimmern, die in Not geraten sind oder sich falsch verhalten. Am vergangenen Wochenende sprang er gleich zweimal ins Wasser; einmal hatte sich ein Schwimmer mit seinem Wickelfisch in einer Boje verheddert, ein anderes Mal gingen einer Frau die Kräfte aus, sodass sie in Panik geriet. Beide Male informierte er die Wasserschutzpolizei, die dann rechtzeitig vor Ort war und die in Not Geratenen rettete. Riggi aber wäre zur Stelle gewesen, wenn es wirklich lebensbedrohlich geworden wäre.

Ein offizielles Mandat hat er nicht. «Ich mache das freiwillig», sagt er, «weil ich Basel und den Menschen hier etwas zurückgeben möchte. Sie haben mir früher, als ich noch im Sicherheitsbereich arbeitete, viel geholfen.» Vor einem Monat hörte er vom tragischen Unfall eines Mannes, der in der Aare ertrank. «Also dachte ich mir: Wenn ich auch nur ein bisschen dazu beitragen kann, dass das hier nicht passiert, dann will ich das tun.» Und so stellte er sich bei der Münsterfähre hin, mit der Aufschrift «Lifeguard» auf dem roten T-Shirt.

«Rhy uff Sicht» statt «Lifeguard»

Das fand die Basler Kantonspolizei, die auf Riggi aufmerksam wurde, nicht passend. «Wir weisen ausdrücklich darauf hin», schreibt sie auf Anfrage, «dass bei Personen am Rhein, die wie Bademeister aussehen, der falsche Eindruck entstehen könnte, der Rhein in Basel sei an verschiedenen Stellen durch Personal gesichert und ein Eingreifen im Notfall sichergestellt.»

Riggi verstand die Bedenken sofort und liess den «Lifeguard» zu Hause. Stattdessen kreierte er ein Sujet, das auf dem nun blauen Leibchen prangt: «Rhy uff Sicht.» Dass die kurze Hose zudem weiss ist, führte verschiedentlich zu Irritationen. «Blau-weiss sind die Farben des FCZ!», bekam er zu hören. Für ihn aber symbolisieren sie die Farben des Himmels und des Wassers, denen er sich schon immer verbunden fühlte.

IV-Rentner wegen Hollywood-reifem Hai-Unglück

«Das ist jetzt mein Job», sagt er, «und zwar bis voraussichtlich im Oktober, wenn das Wasser zu kalt wird, um darin zu schwimmen.» Riggi ist mit 53 Jahren «Frührentner», wie er ganz offen sagt, und bezieht eine IV-Rente. Dies wegen eines Unfalls, der das Drehbuch für einen Hollywood-Thriller liefern könnte.

«Vieles habe ich mir aber auch selbst beigebracht.» Gianfranco Riggi will aber noch Rettungskurse absolvieren. Roland Schmid

Er sei am Venice Beach in Kalifornien mit dem Jetski unterwegs gewesen, so erzählt er es, als ein Bub in Not geriet. «Ich gabelte ihn auf und holte ihn aufs Boot. Mit einem Fuss rutschte ich aus. Gerade, als ich ihn wieder aus dem Wasser ziehen wollte, biss ein Tigerhai zu und zerfleischte den Fuss.» Sehnen und das Sprunggelenk waren schwer beschädigt, eine Rückkehr an seinen Arbeitsplatz war undenkbar.

«Auch deshalb bin ich so dankbar für die Unterstützung, die ich danach erhalten habe. Das meinte ich damit. Ich will etwas zurückgeben.»

Er kennt alle Kniffs

Gianfranco Riggi trifft den Ton, wenn er beispielsweise einen Schwimmer darauf aufmerksam macht, dass keine Luftmatratzen oder aufblasbare Tiere wie Gummigiraffen erlaubt sind. Manchmal, wenn die Schwimmerinnen und Schwimmer zu weit weg sind, benutzt er auch seine Trillerpfeife und kommuniziert per Zeichensprache. Die meisten hören auf ihn und steigen aus dem Wasser.

Badefreudigen, die gerne vom Steg der Münsterfähre ins kühle Nass springen, rät er, zuerst nach links zu schauen, ob da Schwimmende oder Stand-up-Paddler nahen, dann nach rechts, weil von dort Weidlinge und Kajaks herangleiten. Und schliesslich sollte man sich schräg nach rechts ins Wasser stürzen, weil man dann sogleich von der Strömung mitgezogen werde. Er hat das Lebensretterbrevet Pool, das Basiswissen für stille Gewässer. Nun möchte er noch die Kursmodule für Aufsichtspersonen am Fluss sowie an Seen nachholen. «Vieles habe ich mir aber auch selbst beigebracht», sagt er, «deshalb weiss ich es.»

Was er im Winter macht, weiss er noch nicht

Der Autodidakt hat seinen Wohnsitz im aargauischen Gipf-Oberfrick, sucht jedoch eine Wohnung in Basel. Weil er jeden Tag bis spätabends am Bord steht, spart er sich den Weg zurück in den Aargau und schläft in der Basler Notschlafstelle, wofür er ebenfalls dankbar ist. Im nahe gelegenen «Pulpo»-Bistro gibt es ein Kässeli, um ihn zu unterstützen, sodass er wenigstens die Kosten für das Material zurückerhält, etwa für den Defibrillator, den er sich angeschafft hat.

Riggi ist sehr kommunikativ, das sieht man sofort, wenn man ihm ein paar Minuten zuschaut. Einen Mann mit dänischem Akzent, der in Unterhosen vorbeiläuft, fragt er scherzend, ob er die Badehose vergessen habe. Und alle fünf Minuten muss er Touristen erklären, dass er keine Fähribillette verkaufe.

«Es ist eindrücklich. Ich fühle mich hier am Rhein wie in einer grossen Familie», sagt Gianfranco Riggi. Roland Schmid

«Es ist eindrücklich. Ich fühle mich hier am Rhein wie in einer grossen Familie», sagt er, der seit kurzem wieder Single ist. Was er im Winter macht, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Im Moment hat er auch keine Zeit dafür. Er sieht etwas Verdächtiges. Er greift zu seinem Feldstecher – und gibt sofort wieder Entwarnung. «Alles okay», sagt der «Baywatch»-Mann.

