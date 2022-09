Eine Studie zeigt: Basler Müll wäre zur Hälfte noch verwertbar

Tipps für weniger Rüstabfälle

Knapp 20 Prozent eines Bebbi-Saggs sind mit Rüstabfällen gefüllt. Dabei könnten einige davon vermieden werden. Gerade bei Gemüse ist oft mehr essbar, als gemeinhin geglaubt wird. Unter dem Motto «Leaf to root» (Vom Blatt bis zur Wurzel) finden sich zahlreiche Tipps zum Vermeiden von Food Waste bei Gemüse und Früchten. Ein gutes Beispiel ist der Brokkoli: Während oft nur der Kopf gegessen wird, ist auch der Strunk geniessbar. Tatsächlich lassen sich aber Rüstabfälle nicht immer vermeiden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass diese gut verwertet werden. So lassen sich aus Rüstabfällen etwa umweltfreundliches Biogas oder Kompostprodukte herstellen. In Basel Stadt gestaltet sich die sachgerechte Entsorgung von Rüstabfällen seit Jahren schwierig. Anders im angrenzenden Allschwil.Dort können Küchenabfälle in einem Container entsorgt werden, der einmal in der Woche geleert wird. Dass das in Basel nicht möglich ist, liegt am sogenannten Vorgartenschutzgesetz, das verbietet Container dort abzustellen. (zaz)