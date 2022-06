Befragung in Basel-Stadt Jugendliche bewerten Kanton als jugendfreundlich, bei den Sorgen gibt es geschlechterspezifische Unterschiede Alle vier Jahre werden die Jugendlichen im Kanton befragt. Die Zufriedenheitswerte sind im Vergleich gesunken. Lea Meister 24.06.2022, 10.27 Uhr

Jugendliche verbringen gerne Zeit am Rheinbord oder zu Hause. Roland Schmid

Im September 2021 wurden rund 850 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zu ihren Lebensumständen, Bedürfnissen und ihrem Freizeitverhalten befragt. Befragt wurden Jugendliche aus 60 zufällig ausgewählten Schulklassen, die einen Internetfragebogen ausgefüllt haben. Die Befragung wurde zum vierten Mal durchgeführt und findet alle vier Jahre statt.

Wie der Kanton am Freitag mitteilt, leben 95 Prozent der Jugendlichen gerne im Kanton Basel-Stadt. Für 83 Prozent ist der Kanton ausserdem jugendfreundlich. Im Vergleich zur letzten Befragung sind beide Werte gesunken, was dem schweizweiten Trend entspreche, der bereits vor Corona eingesetzt habe.

Geschlechterspezifische Unterschiede bei den Sorgen

Die Themen, die den Jungen am meisten Sorgen bereiten, sind die Schule, die Ausbildung, die Umwelt und das Klima und das Thema Rassismus. Pandemiebedingte Sorgen landen im Mittelfeld. Den Lockdown an den Schulen im Jahr 2020 erachten viele Jugendliche aber als Hindernis auf ihrem Weg in die Ausbildung und den Beruf.

Geschlechterspezifische Unterschiede zeigen sich beim Sicherheitsempfinden und den Sorgen. So fühlen sich männliche Jugendliche generell sicherer, wenn sie abends unterwegs sind. Weibliche Jugendliche geben häufiger an, sich Sorgen wegen sexueller Belästigung, Sexismus und Gewalt zu machen.

Rhein und Zuhause als Lieblingsorte

Beim Freizeitverhalten dominieren weiterhin Onlinemedien. 84 Prozent der Jugendlichen nutzen sie täglich. Sechs von zehn Jugendlichen sind ausserdem Mitglied in einem Sportverein, ein Wert, der seit 2009 stabil bleibt. Tendenziell verbringen Junge seltener Zeit mit Freundinnen und Freunden und häufiger mit der Familie.

Die meisten Jugendlichen geben an, genug freie Zeit zur Verfügung zu haben, allerdings ist der Wunsch nach Orten, an welchen sie von Erwachsenen ungestört sind, relativ gross. Der Rhein und das eigene Zuhause gelten als Lieblingsorte.