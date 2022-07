Rheinschwimmen Gemeinsam in den «Bach»: Familien, Senioren und Touristen nutzen das Angebot des Sportamts rege Das Rheinschwimmen gehört fast so sehr zu Basel wie die Fasnacht - vielen ist ein Schwumm alleine im Fluss aber zu gefährlich. Mit dem wöchentlich dienstags stattfindenden begleiteten Rheinschwimmen schafft die Stadt Abhilfe. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Gut erkennbar an den farbigen Badekappen steigen die Teilnehmenden des begleiteten Rheinschwimmens jeden Dienstagabend in den Fluss. zvg

Ein Basler Feierabend im Sommer: Die Sonne scheint noch, es ist lauschig warm. Also schnell die Badehose montiert, den Wickelfisch gepackt und ab aufs Velo Richtung Tinguely Museum für einen erfrischenden Schwumm im Rhein - der Sommer-Lebensader dieser Stadt. Während dies für viele Baslerinnen und Basler Routine geworden ist, gibt es auch einige, die sich nicht alleine in den Fluss trauen.

«Der Rhein ist inzwischen zu einer bedeutenden Sport- und Freizeitanlage geworden. Als fliessendes Gewässer ist er aber nicht zu unterschätzen», sagt Michele Carere, Leiter Breitensportförderung beim Basler Sportamt. Entsprechend sei vor 15 Jahren das Bedürfnis aufgekommen, jeder und jedem Zugang zur liebsten Basler Sommerbeschäftigung zu ermöglichen. «Wir sehen unsere Aufgabe als Dienstleistung für die Bevölkerung. Wir wollen allen einen sicheren Einstieg ins Rheinschwimmen ermöglichen», sagt Carere, der für die Organisation des begleiteten Rheinschwimmens zuständig ist.

Das Sportamt organisiert das Projekt seit mittlerweile 15 Jahren - in diesem Jahr jedoch mit mehr Sichtbarkeit. «Wir haben an der Kommunikation gearbeitet, eine Plakatkampagne entworfen und sind präsenter auf Social Media», erzählt Carere.

Jeden Dienstagabend im Juli und August besammeln sich unterhalb des Tinguely Museums Schwimmfreudige, die sich - anders als beim offiziellen Rheinschwimmen vom 16. August - vorgängig online anmelden müssen. Rettungsschwimmer der SLRG Oberwil und Basel sowie ein Weidling des Wasserfahrvereins Horburg sind ebenfalls dabei. Anschliessend werden Gruppen à zehn Schwimmer gebildet und von je zwei Rettungsschwimmern den «Bach durab» begleitet. Dabei ist jeder willkommen. «Gewisse Schwimmkompetenzen sind aber - gerade bei Kindern - trotzdem unerlässlich», sagt Carere.

Ein Bunter Mix aus Touristen, Familien und Senioren

Das Angebot werde von einem Mix an Personen genutzt, der sich fast so bunt gestaltet wie das Meer der Wickelfische, die mit den Schwimmern den Rhein hinuntertreiben. So würden vor allem Familien den ersten Rheinschwumm mit den Kindern gerne begleitet unternehmen, auch viele Senioren, die inzwischen lieber nicht mehr alleine in den Fluss steigen sind dabei. Was insbesondere in den letzten Jahren stark angestiegen ist, ist der Anteil an Touristen.

«Wir arbeiten hier mit Basel Tourismus zusammen. Die Gäste aus dem Ausland sind jeweils begeistert von der Tradition des Flussschwimmens, weil das in anderen Gegenden der Welt kaum möglich ist», so Carere.

Beständigkeit trotz Traumzahlen

Nicht nur dank der Touristen erfreut sich das Angebot in diesem Sommer bisher reger Nutzung, wie Carere aufzeigt: «Letztes Jahr konnten wir aufgrund des Wetters das Schwimmen nur zweimal durchführen und hatten insgesamt 36 Teilnehmer. Das haben wir heuer gleich beim ersten Termin übertroffen.»

Obwohl die Anmeldezahlen nach oben zeigen, plant das Sportamt keine Ausweitung des Angebots, wie Carere schmunzelnd sagt: «Bis jetzt bewährt sich das Konzept. Aber wenn die Zahlen nun völlig durch die Decke gehen sollten, müssen wir uns schon etwas überlegen.»

