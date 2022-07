Regierung überlegt Sitzmöglichkeiten am Novartis-Rheinufer

Begrünung Regierung zieht Sitzmöglichkeiten am Novartis-Rheinufer in Betracht Über 100 Bäume und Kletterpflanzen werden demnächst am Elsässerrheinweg gepflanzt. Der darunterliegende Bermenweg bleibt jedoch kahl, wie eine Antwort der Regierung zeigt. Elodie Kolb 12.07.2022, 18.34 Uhr

Die neue Rheinpromenade bei der Novartis: Der obere Weg wird vom Kanton mit neuen Bäumen begrünt und entsiegelt. Der untere hingegen bleibt kahl. Der Grund: die Hochwassersituation. Martin Toengi

Dass die Aufenthaltsqualität am Elsässerrheinweg unterhalb des Novartiscampus im St.Johann nur bedingt gegeben ist, ist unbestritten. Inzwischen wurde das Konzept allerdings überarbeitet und eine grosszügige Begrünung ist in den kommenden Jahren geplant. Doch auf dem unteren Weg der Promenade, der direkt am Rheinufer liegt, ist das nicht möglich, wie jetzt auch eine Regierungsantwort auf einen Vorstoss von Grossrat Stefan Wittlin (SP) bestätigt.