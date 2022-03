Beide Basel: Haustiere der Geflüchteten müssen in Quarantäne

Beide Basel Die Geflüchteten sollen nicht von ihren Tieren getrennt werden – doch Katzen und Hunde müssen zuerst in Quarantäne Dass Kriegsgeflüchtete ihre Haustiere mitbringen, ist für die Schweiz ein Novum. Die Tiere müssen bei der Einreise bei den Veterinärämtern gemeldet werden. Beide Basel bemühen sich nun, dass Geflüchtete und Vierbeiner nicht voneinander getrennt werden. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Viele Geflüchtete treten die Flucht gemeinsam mit ihren Haustieren an. Besonders oft handelt es sich dabei um Hunde und Katzen. Symbolbild: Darek Delmanowicz / EPA

Tausende Geflüchtete haben den Weg in die Region Basel schon gefunden. Mit dabei – nebst Koffern und Taschen mit einigen Habseligkeiten – die vierbeinigen besten Freunde der Menschen. Die Geflüchteten traten ihre Reise ins Ungewisse gemeinsam mit ihren Hunden, Katzen, Meerschweinchen oder Wellensittichen an.

«Das ist ein Novum bei Flucht- und Migrationsbewegungen», sagt der Basler Kantonstierarzt Michel Laszlo. Deshalb seien die Veterinärämter vor neue Herausforderungen gestellt worden. Der Bund hat geregelt, dass die Heimtiere einreisen dürfen, auch wenn nicht alle Einfuhrbedingungen, die sonst gelten, erfüllt sind. Die Geflüchteten müssen lediglich ein Meldeformular einreichen. Die Veterinärämter der zuständigen Kantone prüfen anschliessend, welche Massnahmen in den einzelnen Fällen nötig sind.

Ist das Tier geimpft?

Denn: Die Ukraine ist ein Tollwutland. Das heisst, die Krankheit ist dort – im Gegensatz zur Schweiz – nicht ausgerottet. Um also sowohl die einheimischen Tiere als auch die Menschen zu schützen, reagieren die Veterinärämter: Sie veranlassen eine Untersuchung der Tiere, bei der bestimmt wird, ob eine Impfung gegen Tollwut vorliegt oder nicht. Dieser Schritt ist nötig, da die meisten Geflüchteten nicht die nötigen Dokumente für ihre Vierbeiner bei sich tragen.

In Baselland sind laut Angaben der Gesundheitsdirektion sechs Hunde und fünf Katzen gemeldet worden. Die Tiere seien grösstenteils mit einem Chip versehen und seien in der Ukraine im Haus gehalten worden, sagt Sprecher Rolf Wirz. «Bei den Tierhaltern handelt es sich um Personen, die eine Unterkunft bei Privatpersonen gefunden haben mit ihren Tieren. Die Tiere konnten daher alle bei ihren Haltern verbleiben.»

Die Quarantäne darf auch in den eigenen vier Wänden abgesessen werden, solange Katzen drinnen bleiben und Hunde keinen Kontakt zu Artgenossen haben.

Kantone übernehmen die Kosten

Nicht alle haben dieses Glück, auch wenn sich Baselland darum bemühe, eine Trennung von Tier und Halter zu vermeiden. Denn sind die Tiere nicht geimpft, ist eine bis zu 120-tägige Quarantäne nötig. Diese erfolgt entweder in den Räumlichkeiten der Veterinärämter oder im Tierheim beider Basel.

Die Kosten für die Untersuchungen, die Impfungen sowie die Quarantäne übernehmen aktuell die Kantone. Wirz sagt zudem: «Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte hat unseres Wissens ihre Mitglieder ebenfalls aufgefordert, angesichts der derzeitigen Lage die Kosten moderat zu halten.»

Patinnen und Paten für Hunde und Katzen gesucht

In Basel-Stadt sind bisher sechs Katzen und vier Hunde aus der Ukraine gemeldet worden. Schweizweit sind knapp 400 Tiere registriert. Dabei gebe es aber eine Dunkelziffer zu berücksichtigen. «Wir sind uns bewusst, dass sich die Lage in der Schweiz und somit auch in unserem Kanton noch verschärfen und sich die Anzahl eingeführter Tiere stark verändern wird», sagt Kantonstierarzt Laszlo. Gemäss Schätzungen werden schweizweit in den nächsten Wochen und Monaten rund 5000 bis 10'000 Tiere erwartet.

Noch konnten in Basel alle Tierhalterinnen und Tierhalter gemeinsam mit ihren Tieren in private Unterkünfte einziehen. Laszlo:

«Alle kantonalen Veterinärdienste sind sehr bestrebt, für die Flüchtenden und ihre eigenen Tiere geeignete Lösungen anzubieten, die der humanitären Notsituation gerecht werden.»

Bei steigenden Zahlen an Geflüchteten müssten diese aber in Auffangzentren untergebracht werden, wo Hunde und Katzen nicht erlaubt sind. Laszlo und das Basler Veterinäramt sind deshalb auf der Suche nach Patinnen und Paten, die den Tieren vorübergehend eine Bleibe geben könnten. Interessierte können sich per E-Mail unter kanzlei.vetamt@bs.ch melden.

