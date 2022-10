Beide Basel Es ist Papa-Zeit: Ein Grossteil der Väter bezieht den Vaterschaftsurlaub In der Volksabstimmung vom September 2020 wurde die Vorlage für einen bezahlten Vaterschaftsurlaub angenommen. Diese trat Anfang 2021 in Kraft. Ein Zwischenfazit nach eineinhalb Jahren. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Frischgebackene Väter haben in der Schweiz einen Anspruch auf zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Symbolbild: Gaetan Bally

Männer, die während zweier Wochen Windeln wechseln, Babynahrung pürieren, die Kinderkrippe wiegen: Seit Anfang 2021 können Väter bezahlten Erziehungsurlaub beziehen. Die Arbeitsgebenden müssen – wie auch den Müttern – 80 Prozent des Lohns auszahlen. Der Vater muss die Ferien innerhalb eines halben Jahres beziehen.

Seit der Einführung der Vorlage sind rund eineinhalb Jahre vergangen. Doch wie viele Väter beziehen denn nun den Vaterschaftsurlaub? Eine Studie des Bundesamtes für Sozialversicherungen zeigt im August diesen Jahres: 70 Prozent der Väter nehmen diesen in Anspruch.

In einem Jahr von 36 auf 69 Prozent

Die Studie beschränkt sich auf die Väter der Kinder, die zwischen Januar und März 2021 geboren wurden, also im ersten Quartal des Jahres. Die Auszahlungen der Vaterschaftsgelder wurden bis Mai 2022 gezählt. So sei der Abstand zwischen Geburt und Auszahlung genügend gross, um verlässliche Aussagen machen zu können, heisst es in der Studie.

Bis Ende Juni 2021 wurden für 36 Prozent der Geburten Entschädigungen ausbezahlt. Ende Mai diesen Jahres waren es 69 Prozent. Die Quote werde sich voraussichtlich bei 70 Prozent einpendeln, heisst es in der Studie weiter.

Nur sieben Prozent mehr bei Mutterschaftsentschädigung

Rahel Zimmermann, Stellvertretende Leiterin der Abteilung Gleichstellung Basel-Stadt sagt: «Es ist erfreulich, dass 70 Prozent der Väter den Urlaub bezogen haben, wenn man bedenkt, dass die Bezugsquote der Frauen nur rund sieben Prozent höher liegt.» Der Vaterschaftsurlaub kann erst seit etwas mehr als einem Jahr bezogen werden. Daher seien Aussagen noch schwierig. Es werde sich zeigen, wie sich die Zahlen entwickeln.

Für die beiden Kantone Baselland und Basel-Stadt liegen keine regionalen Zahlen vor. Doch Jennifer Hutchings, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Fachstelle Gleichstellung BL sagt:

«Die nationale Auswertung zeigt: Der Vaterschaftsurlaub scheint einem breiten Bedürfnis zu entsprechen.»

Zudem fügt sie an, dass der Vaterschaftsurlaub Einfluss auf die Aufteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit sowie auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben könne. Denn: «Die Frage der Arbeitsteilung in der Familie beginnt schon bei der Geburt des Kindes.»

Es braucht Zeit, bis sich neue Regelungen einpendeln

Markus Theunert, Geschäftsleiter des Dachverbandes Schweizer Männer- und Vaterorganisation sagt, Vaterschaft sei vielfältig. Nicht jeder Mann könne und wolle seine Hälfte der Betreuungsarbeit übernehmen:

«Jeder Vater sollte sich aber im Minimum so viele Kompetenzen aneignen, dass er sein Kind allein betreuen und für mindestens 24 Stunden ohne Unterstützung auskommen kann.»

Das gehöre zur väterlichen Verantwortung.

Dass mittlerweile 70 Prozent den Vaterschaftsurlaub beziehen, ist für den Basler Markus Theunert ein «erfreuliches Ergebnis». Der grosse Anstieg innerhalb eines Jahres erklärt Theunert so: Es sei beim Vaterschaftsurlaub wie bei allen Angeboten. Es brauche eine gewisse Zeit, bis es bekannt sei und sich etabliert habe.

Bei den 30 Prozent der Väter, die den bezahlten Urlaub nicht beziehen, vermutet er drei Motive: Väter, die nichts vom Angebot wissen. Väter, die bewusst verzichten: «Einige Männer kleben immer noch an alten Rollen und denken, dass Kindererziehung Frauensache ist», sagt Theunert. Und: Väter, die am Bezug gehindert werden.

Wenn der Vaterschaftsurlaub nicht gewährt wird, müssen Väter sich wehren

Bei Letzteren macht die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber Druck, den Urlaub nicht zu beziehen. «Ich vermute, dass diese drei Motive etwa ähnlich verbreitet sind», sagt Theunert. Ob Väter in gewissen Branchen besonders selten Ferien bei der Geburt ihres Kindes beziehen, geht aus der Studie nicht hervor.

In der Region Basel gibt es Beratungsstellen für Männer, falls sie Schwierigkeiten haben, ihren Vaterschaftsurlaub zu beziehen. Hutchings sagt:

«Frischgebackenen Vätern steht der Vaterschaftsurlaub zu. Falls Arbeitnehmenden dieser nicht gewährt wird, können sie sich wehren.»

Rahel Zimmermann, von der Gleichstellung Basel-Stadt sagt aber, dass sie bis anhin selten von Vätern zu diesem Thema kontaktiert wurden. «Das könnte daran liegen, dass Frauen häufiger Beratungsangebote in Anspruch nehmen, während sich Männer eher im Freundeskreis Unterstützung holen.»

Beide Kantone gehen über das Minimum hinaus

Der Kanton Baselland beispielsweise gewährt seinen Angestellten einen Vaterschaftsurlaub von zehn Arbeitstagen bei voller Lohnzahlung. Damit geht er über die Bundesvorgabe einer Entschädigung von 80 Prozent des Lohns hinaus. Der Arbeitgeber Basel-Stadt gewährt seinen Mitarbeitern seit September letzten Jahres 20 statt zehn bezahlte Arbeitstage.

