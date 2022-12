Universitätsspital Basel ist überlastet

FC Basel Ein Stadtspaziergang voller Anekdoten: Karli Odermatt feiert seinen 80. Geburtstag

FCB-Legende Karli Odermatt feiert am Samstag seinen 80. Geburtstag. Bei einem Spaziergang an ausgewählte Schauplätze in Basel erinnert sich der ausgezeichnete Geschichtenerzähler an ungewöhnliche und prägende Erlebnisse.