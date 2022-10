Berufsmesse Basel: Binnenschifffahrt wirbt mit zwei neuen Berufen

Berufsmesse Basel «Die Zukunftschancen waren nie besser im nautischen Bereich» Die Schweizer Binnenschifffahrt braucht dringend Nachwuchs. Bei der diesjährigen Basler Berufs- und Ausbildungsmesse wirbt sie mit zwei neuen Berufen. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die angehende Kapitänin Melina Farner führt vor, wie Frau ein Tau wirft. Maria-Elisa Schrade

Melina Farner ist umringt. Drei Achtklässlerinnen aus Frick hängen jedem Wort der angehenden Kapitänin an den Lippen. Die 15-jährige Auszubildende geniesst die Aufmerksamkeit, beantwortet enthusiastisch alle Fragen der Aargauer Schülerinnen und führt gekonnt vor, wie ein Tau beim Anlegen geworfen wird.

Es ist der Auftakt der diesjährigen Basler Berufs- und Ausbildungsmesse in der Rundhofhalle der Messe Basel. Bis Samstag präsentieren hier knapp 100 Ausstellende mehr als 370 Professionen. Darunter sind auch die neuen Nautischen Berufe Kapitänin EFZ und Nautischer Fachmann EFZ, deren hiesige Zulassung die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft (SVS) im Eilverfahren durchgeboxt hat.

Neue nautische Ausbildungsberufe nach EU-Reform

Melina Farner ist eine der zwei Dutzend Schweizerinnen und Schweizer, die im August eine der beiden neuen Ausbildungen antreten konnte. Hätte der Verband mehr Zeit gehabt, die EU-Reform für die Schweiz umzusetzen, wären noch mehr Anmeldungen erfolgt, ist der SVS-Geschäftsführer André Auderset überzeugt. Darauf ist er auch angewiesen, denn die Schweizer Binnenschifffahrt benötigt dringend Nachwuchs.

Die beiden neuen Berufe sollen auf längere Sicht die bisherige Matrosenausbildung für die Binnenschifffahrt ersetzen. Sie bedeuten auch eine weitere Professionalisierung, wie sie seit einigen Jahren vielen Ausbildungen widerfährt. Für die Lernenden bringt das Vor- und Nachteile: Während ein Matrose bislang nur beschränkt berufliche Aufstiegschancen durch den Erwerb von Patenten hatte, können künftige Absolvierende ins mittlere Management aufsteigen und Schiffe befehligen.

Die Schweizer Binnenschifffahrt braucht dringend Nachwuchs. Juri Junkov

Steigende Anforderungen an die Lernenden

Gleichzeitig sind die Anforderungen an die Lernenden gestiegen. So dauerte eine Matrosenausbildung bislang drei Jahre. In den neuen Ausbildungen erfolgt die Zwischenprüfung zur Matrosin hingegen schon nach zwei Jahren. Eine Kapitänin, wie Melina Farner sie werden möchte, hat Verantwortung für Schiff, Ladung und ihre Crew – da sind neben technischem Know-how Führungs- und Sozialkompetenzen gefragt, wie Ausbilder Benjamin Rüdy von den Schweizerischen Rheinhäfen erklärt.

Nicht alle, die bislang die Chance hatten Matrose zu werden, dürften alle diese Anforderungen erfüllen. Auch Farner, die sich für eine Ausbildung entschieden hat, weil sie etwas Praktisches machen möchte, wird den schulischen Teil ihrer Ausbildung erst im April des kommenden Jahres kennen lernen. Dann startet der erste Unterrichtsblock an der deutschen Berufsfachschule Schiffer-Berufskolleg Rhein in Duisburg.

Manchmal fühlt sich die Auszubildende etwas einsam

Bis dahin arbeitet Melina Farner im Schichtbetrieb. Drei Wochen Arbeit, drei Wochen frei. Zuletzt startete sie in Köln. Bottrop und Antwerpen hat die junge Frau bereits gesehen, zudem beeindrucken sie die vielen Schleusen auf dem Oberrhein. Die 15-Jährige ist mit Abstand das jüngste Crew-Mitglied und zudem die einzige Frau. Das kann manchmal etwas einsam sein:

«Unsere Mannschaft besteht aus zwei Kapitänen, einem Matrosen, einem Steuermann mit Patent und mir – einer Leichtmatrosin.»

Ihre Freizeit verbringt die junge Frau viel am Handy. Ab und zu lese sie auch ein Buch oder unterhalte sich mit dem Kapitän im Steuerhaus. Die Männer hätten gerne eine Frau an Bord, erzählt Farner, sie sei kommunikativer.

André Auderset ist sich sicher: «Die Zukunftschancen waren nie besser im nautischen Bereich.» Da derzeit massiver Personalmangel herrsche, sässen die Arbeitnehmenden am längeren Hebel. Ob die Auszubildenden diesen Vorteil für sich zu nutzen wissen, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen