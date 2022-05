Besseres Stadtklima Mehr Grün statt Grau: So will Basel zur Schwammstadt werden Der Kanton will auf längere Hitzeperioden und häufigere Starkregen besser vorbereitet sein. Mit dem internationalen Schwammstadt-Konzept könnte die Stadt künftig mehr Grünflächen und weniger versiegelte Asphaltplätze aufweisen. Laura Ferrari und Silvana Schreier 05.05.2022, 17.28 Uhr

In Hamburg gilt die sogenannte Gründachstrategie: 100 Hektaren Fläche sollen begrünt werden. So soll das Stadtklima der deutschen Stadt verbessert und die Niederschlagsmengen in der Kanalisation verkleinert werden. Visualisierung: BUE, TH Treibhaus Landschaftsarchitektur, Luftbild Matthias Friedel

Shanghai, Wuhan oder Shenzhen. Seit 2015 werden Grossstädte in China nach dem sogenannten Schwammstadt-Konzept umgestaltet. Ausschlaggebend für die das Prinzip waren starke Sturmfluten und verheerende Überschwemmungen im gesamten Land. Die fast 30 Schwammstädte sollen rund 70 Prozent des Regenwassers auffangen und wieder an die Umwelt abgeben.

Auch in Europa hält das Prinzip Einzug: Die Gründachstrategie in der deutschen Hafenstadt Hamburg will 100 Hektaren Dachfläche bepflanzen. Wie in China sollen mehr als die Hälfte des Niederschlags zurückgehalten werden, sodass weniger Wasser in die Kanalisation gelangt und eine Überlastung verhindert.

Basel will Schwammstadt werden

Jetzt springt Basel-Stadt mit auf den Zug und will Schwammstadt werden. Das Konzept kann simpel anhand eines wirklichen Schwamms erklärt werden: Trifft Wasser auf das Material mit vielen Poren, wird es automatisch eingesogen. Erst wenn man Druck auf das Material ausübt, tritt das Wasser wieder aus. Und dieses Prinzip soll nun auf die Bodenbeschaffung der Stadt Basel umgemünzt werden.

Das Entwicklungsareal Volta Nord: Noch wird das Gebiet von unterschiedlichen Gruppen zwischengenutzt. Künftig soll hier aber gewohnt und gearbeitet werden. Kenneth Nars

«Wir haben ein Problem mit Hitze», sagt Baudirektorin Esther Keller (GLP) ohne Umschweife an der Medienkonferenz. Bis 2030 würde die Temperatur um zwei Grad steigen, sodass städtische Gebiete in den Sommermonaten kaum Aufenthaltsqualität mehr hätten. Zudem gibt es mehr und stärkeren Niederschlag.

Esther Keller (GLP) ist Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements. Juri Junkov

Der Kanton sieht das Schwammstadt-Prinzip als Chance: «Die Stadt soll das Wasser speichern, damit es später wieder zu Verfügung steht», sagt Keller. Dafür müsse man weg von den stark versiegelten Plätzen und Strassen und hin zu mehr Grün.

Entlasten und versorgen

Das Pilotprojekt startet im Areal Volta Nord. Nach einer erfolgreichen Machbarkeitsstudie des Bau- und Verkehrsdepartements im Juni 2021 wird dort das erste Schwammstadt-Areal in Basel entstehen. Konkret soll der Regenwasserkreislauf geschlossen werden, indem Wasser nicht mehr durch Rinnen in die Kanalisation geführt wird, sondern versickert und im Boden gespeichert wird.

Geplant sind sogenannte Retentionsmulden, erklärt Frieder Kaiser von der Basler Stadtgärtnerei. Das sind in den Boden eingelassene Grünflächen, in die Regenwasser geleitet, gespeichert und anschliessend von den Bäumen wieder aufgenommen wird. Diese Mulden könnten aber auch geflutet werden, um die Kanalisation bei anhaltendem Starkregen zu entlasten, da sie den Niederschlag verzögert ableiten.

Bei der Umsetzung im Volta Nord-Areal sind verschiedene Teilprojekte geplant. Der Lysbüchelplatz soll ein über 5000 Quadratmeter grosser Park werden, der für Begrünung sorgt und somit eine allgemeine Kühlung in Hitzephasen gewährleistet. Dazu sind im Quartierstrassen geplant, die nach dem Schwammstadt-Prinzip gebaut werden: Der Kanton verzichtet auf Regenrinnen und die Strassen werden mit Grünstreifen gesäumt.

«Wir müssen weg vom Bild der Regenwasserentsorgung»

Frieder Kaiser von der Stadtgärtnerei. zvg

Kaiser nennt unterschiedliche Massnahmen: «Die Entsiegelung beginnt bei den Gebäuden.» Etwa mit begrünten Hausdächern oder Fassaden. «Wir müssen weg vom Bild der Regenwasserentsorgung», sagt Kaiser und meint: Heute wird sämtlicher Niederschlag direkt in die Kanalisation geleitet. Nur wenig Wasser gelangt zu den Pflanzen und Bäumen, die darauf angewiesen sind.

Künftig sollen mehr Flächen begrünt werden, wo das Wasser verdunsten oder versickern kann, sagt Kaiser. Damit künftig auch private Investoren oder Bauherrinnen das Konzept umsetzen, will der Kanton finanzielle Anreize setzen.

Ein Beispiel für Flecken im Stadtbild, die in Zukunft nicht mehr grau, sondern möglichst grün sein sollen, gehören Parkplätze. Kaiser: «Mit Pflastersteinen, zwischen denen Rasen wachsen kann, können wir die Fläche durchlässig gestalten.» Erste Pilotflächen würden dieses Jahr umgesetzt.

Wirkliche Veränderungen erst in einigen Jahren sichtbar

Regierungsrätin Keller stellt jedoch klar: «Wir hinken stets hinterher, da wir die Massnahmen nur bei Projekten einfliessen lassen können, die jetzt geplant werden.» Die wirklichen Veränderungen im Stadtbild wären damit erst in einigen Jahren sichtbar. Denn noch intakte Böden würden aufgrund des Schwammstadt-Prinzips keine aufgerissen:

«Das ist eine Güterabwägung: Aufreissen bedeutet viel graue Energie, Begrünung würde das Klima entlasten.»

Auf die Gebiete der Basler Innenstadt kann das hochgelobte Konzept damit kaum angewendet werden. Zu viele Interessen treffen dort aufeinander, gesteht auch Keller ein. Der Fokus soll darum auf Entwicklungsarealen liegen.