Basel: Tierquäler, Exhibitionist und Pyromane werden bestraft

Neue bz-Serie: Teil 1 Strafbefehle des Monats: Handfackel, Laden ohne Preise, Hund im Auto – und Exhibitionist mit Hut Die ganz normale Alltags-Delinquenz ist erschreckend, überraschend, aber selten banal. Trotzdem wird sie meist mit einem Strafbefehl abgehandelt. So dass sie kein Gericht zu Gesicht kriegt. Aber wir schon. Hier ist Folge 1 der neuen bz-Serie Best-of-Strafbefehl.

Ein Hundebesitzer sperrte in Basel sein Tier im Kofferraum ein und liess es stundenlang in einer Garage zurück. Symbolbild: Richard Linder

Den allergrössten Teil der Arbeit der Staatsanwaltschaft bekommt ein Gericht gar nie zu sehen. Stattdessen erhalten die Beschuldigten ein Angebot, eine Offerte für eine Abkürzung sozusagen: Einen Strafbefehl. Als Strafverfahren ohne richterliche Entscheidung umschreibt die Schweizerische Strafprozessordnung das Instrument. Akzeptieren die Beschuldigten den Strafbefehl, ist die Angelegenheit für sie erledigt.

Das ist aber nur möglich, wenn der Sachverhalt klar ist. Die Tat darf ausserdem nicht schwer wiegen. Als Maximalstrafe sind 180 Tagessätze Geldstrafe oder sechs Monate Freiheitsstrafe vorgesehen.

Die Strafverfolgungsbehörden schätzen das Instrument des Strafbefehls, das auch ihnen einiges an Folgearbeit erspart. Die Basler Staatsanwaltschaft stellt im Schnitt monatlich rund 1500 Strafbefehle aus, die meisten davon wegen Strassenverkehrsdelikten. Das Verhältnis zwischen Anklagen und Strafbefehlen lag im Stadtkanton 2021 bei 1,2 zu 98,8 Prozent. Nur, wenn der oder die Beschuldigte Einsprache gegen einen Strafbefehl erhebt, kommt doch ein Gericht ins Spiel.

Die bz schaut sich die Akten regelmässig an – und greift die interessantesten Fälle auf. Hier unser Best-of der Strafbefehle im Stadtkanton, die im November 2022 rechtskräftig geworden sind:

Ein heute 31-jähriger Hundehalter liess im September 2021 seine erst sieben Monate alte holländische Schäferhündin von 14.30 bis 21.28 Uhr alleine in seinem Land Rover eingesperrt. Das Tier verbrachte somit fast sieben Stunden alleine in einem Kofferraum. Doch das ist nicht alles.

Laut Staatsanwaltschaft war die Hundebox lediglich 0.7 mal 1 mal 0.7 Meter gross, es gab kein Wasser und die Temperatur im Parkhaus betrug 25 Grad. Wegen des Verstosses gegen das Tierschutzgesetz gab es eine Busse von 300 Franken, dazu kommt eine Urteilsgebühr von 200 Franken.

Teuer wurde auch eine Handfackel an der Bundesfeier am Rhein: Am Abend des 31. Juli 2022 um 23.20 Uhr liess ein Mann inmitten der Menschenmenge am Kleinbasler Rheinufer bei der Wettsteinbrücke eine Fackel abbrennen. Als Polizisten ihm erklärten, dass dies verboten sei, fing er einen Streit an und wollte auch seinen Ausweis nicht zeigen.

Per Strafbefehl verurteilte ihn die Staatsanwaltschaft nun wegen Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über explosionsgefährliche Stoffe, dem sogenannten Sprengstoffgesetz. Nebst einer bedingten Geldstrafe gab es auch eine Busse von 150 Franken, mitsamt den Verfahrenskosten musste der Mann insgesamt 930 Franken bezahlen.

Eine Busse von 600 Franken erhielt ein 58-jähriger Geschäftsinhaber eines kleinen Lebensmittelladens im Iselin-Quartier: Bei einer Kontrolle im Dezember 2021 war bei über einem Drittel der Snacks und Getränke kein Preis angeschrieben, das führte zu einer Verurteilung wegen unlauteren Wettbewerbs.

Ein 39-jähriger Mann im Horburg-Quartier kassierte eine Verurteilung wegen sexueller Belästigung und Exhibitionismus: Im Mai 2022 masturbierte er abends um halb zehn in seinem «hell erleuchteten» Zimmer, wie die Staatsanwaltschaft schreibt, und für eine Nachbarin auf der anderen Strassenseite deutlich sichtbar.

Als er ein paar Wochen später dasselbe tat und dabei am offenen Fenster auf und ab ging, erstattete die Nachbarin Anzeige. Dass er beim zweiten Mal immerhin einen Hut trug, nützte ihm nichts: Es gab eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken, eine Busse von 300 Franken plus Kosten von 355 Franken.

Bei den vier erwähnten Strafbefehlen ist die Einsprachefrist von zehn Tagen ungenutzt abgelaufen. Sie sind damit im November rechtskräftig geworden.

