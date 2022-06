Aus der Zeit gefallen: Ein Kommentar zur Art Basel

Betrachtungen zur Kunstmesse Die Letzte ihrer Art Kommende Woche trifft sich die Welt der Kunst zur Art in Basel. Die Messe wirkt angesichts der Weltlage wie aus der Zeit gefallen und eine neue Messe in Paris gefährdet ihre Existenz. Basel ohne die Art – das wäre eine Zäsur und ein herber Verlust für die Kulturstadt. Patrick Marcolli 11.06.2022, 05.00 Uhr

Bilder einer Ausstellung: Das gleichnamige Werk von David Hockney wurde an der letztjährigen Art Unlimited gezeigt. Bild: Keystone

In der Welt von gestern war Basel eine Messestadt. Heute ist sie eine Stadt mit einer Messe. Die Art, die kommende Woche von Galeristen bis Gastronomen alle auf Trab halten wird, wirkt wie eine Reminiszenz an eine vergangene Zeit. Die Welt, die sich um Künstlerstars, Sternchen und Stararchitekten drehte, hat sich verabschieden müssen. Klimakrise, Pandemie und Krieg definieren die globale Realität. Die lokale Basler Realität ist davon durchdrungen. Sie ist beherrscht von Debatten um Klimaneutralität, Baumpflanzungen und ökologischem Bauen, der Big Pharma mit ihren Produktepipelines, der Präsenz von geflüchteten Menschen aus der Ukraine und Bettelnden aus Osteuropa.

Der Nährboden der Stadt

Wenn sich nun die Kunstbegeisterten und -händler dieser Welt in Basel ein Stelldichein geben, erstmals wieder ohne Masken, ist das wie ein Aufflackern von besseren Tagen. Eine Woche der Kunst, eine Woche des Glamours, eine Woche der Leichtigkeit des Seins in einer Weltgegend, die bislang vom Übelsten verschont worden ist. Der Nährboden dieser Stadt eignet sich nach wie vor bestens dafür. Kultur gibt es hier auch sonst in Hülle und Fülle. Die Kunst ist ein wichtiger Teil des baslerischen Selbstverständnisses, sie hilft uns nicht zuletzt dabei, das Gefühl einer gewissen moralischen Überlegenheit aufrechtzuerhalten, uns auf der Seite der Guten zu wähnen.

Zwar erwirtschaften wir einen erheblichen Teil unseres Kapitals in wachstumsgetriebenen, sozial, ökologisch und politisch wenig rücksichtsvollen Weltmärkten – und das erst noch mit hohen Gewinnmargen. Kann das aber so verwerflich sein, wenn vergleichsweise viel Geld via Fiskus oder Mäzenatentum zurückfliesst in die Ermöglichung des Schönen, des Kreativen?

Die Art Basel war und ist in diesem Sinn ein Zwitterwesen. Sie ist ein Katalysator in den globalen Geldflüssen, aber eben auch eine Leistungsschau dessen, was der menschliche Geist hervorzubringen vermag, im besten Sinn ein Spiegel der Welt, unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart. Womöglich lässt sie uns gar einen Blick auf die Zukunft erheischen.

Die Messe als Getriebene

Diese Kunstmesse selbst ist aber, ganz nüchtern-prosaisch betrachtet, Zweig eines Unternehmens. Und dieses befindet sich in einem Strukturwandel. Die MCH Group (eine technokratischere Namensgebung ist kaum möglich) ist seit einigen Jahren keine Treiberin mehr in ihrer Branche, sondern eine Getriebene. Sie wurde von Entwicklungen geradezu überrollt. Eine Kombination aus Selbstverschulden, das auf Bequemlichkeit und Saturiertheit beruhte, und wenig beeinflussbaren externen Faktoren wie der Digitalisierung und der damit einhergehenden Veränderung des Handels- und Konsumverhaltens, hat ihr fast den Todesstoss versetzt. Gäbe es die Art nicht mehr, wäre auch die MCH Group aus den Handelsregistern gestrichen.

Die Politik dieser Stadt hat noch in diesem Monat über eine Geldspritze für das Unternehmen zu befinden. Zwar gibt es vereinzelt offene Opposition und noch mehr Gegrummel hinter den Kulissen. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass Basel seine Messe fallen lassen wird. Die volkswirtschaftlichen Risiken sind schlicht zu hoch und der Prestigeverlust bei einem Ende der MCH Group wäre für die Stadt enorm.

Die Zeichen, die vom Messeturm in jüngster Zeit zu vernehmen gewesen sind, können immerhin vorsichtig optimistisch stimmen. Mit der Frühlingsmesse «Spring» scheint das Unternehmen einen Kurswechsel zu vollführen: vom (allzu) gross gedachten, von den Anbietern ausgehenden und auf Luxus getrimmten Event wie der krachend gescheiterten Oldtimer-Messe hin zu einer kundenorientierten und lokal verankerten Veranstaltung. Matchentscheidend wird diese Messe sicher nicht, aber sie ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Missglückte Kommunikation

Ökonomisch sinnvoll erscheint es auch, dass die MCH Group in Paris eine neue Kunstmesse lancieren wird. Der Markt dafür ist da, das zeigen alljährlich die Kunstmesse-Satelliten in Miami und in Hongkong. Der Umbruch, in dem sich das Unternehmen befindet, und die damit verbundenen Schwierigkeiten wurden indes anhand der missglückten Kommunikation bei der Lancierung der Art in Paris manifest. Das Messeunternehmen hat völlig unterschätzt, wie empfindlich die Basler Öffentlichkeit auf die Ankündigung reagieren würde. Ein Verlust der Art Basel – und dieser ist bei einem Grosserfolg der Messe in Paris wahrscheinlich – bedeutete für unsere Kleinstadt am Rhein eine tiefe Zäsur. Gerade weil die Kunst in den Genen Basels liegt und wir allen zeigen möchten, was wir aus und mit unserem Geld (auch) machen.

Zudem wäre es sehr bedauerlich, in der heutigen Zeit nicht für mindestens eine Woche vor Augen geführt zu bekommen, wie die Welt auch aussehen könnte.