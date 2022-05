Volksschulgesetz Neues Gesetz für Tagesstrukturen und Ferienbetreuung Erziehungsdirektor Conradin Cramer wollte die offenen Fragen im Volksschulgesetz klären, wurde aber von Mitte-Links überstimmt. Jonas Hoskyn 18.05.2022, 17.00 Uhr

Immer mehr Kinder besuchen in Basel ein Tagi. Christian Beutler / KEYSTONE

Innert eines Jahres muss das Erziehungsdepartement von Conradin Cramer gesetzliche Regelungen für die Tagesstruktur und Ferienangebote ausarbeiten. Das hat der Grosse Rat gestern so beschlossen. Bisher sind die Tagesstrukturen im Schulgesetz geregelt. Dieses stammt von 1929 und ist wie Bildungsdirektor Cramer im Parlament meinte durch die diversen Revisionen mittlerweile «eine Bruchbude».

Deshalb werde zurzeit ein neues Volksschulgesetz erarbeitet, in dem auch die Tagesstrukturen geregelt werden. Er teile die Einschätzung der, dass die bestehende Regelung im Schulgesetz lückenhaft ist, sagte Cramer. Aber ein Jahr sei zu wenig, um die Tagesstrukturen gesetzlich gut einzubauen. Sein Zeitplan betrug drei Jahre.

Mitte-Links überstimmt Bürgerliche

Der Motionär Claudio Miozzari (SP) war aber von der geplanten Verknüpfung nicht überzeugt. Das Schulgesetz sei rein administrativ, die SP will aber auch politische Anliegen wie etwa Qualitätssicherung oder Betreuungsschlüssel festschreiben. Zudem brauche es eine gesetzliche Regelung, die über das Schulgesetz hinaus geht, da auch Kinder aus Privatschulen Tagesstrukturen oder Ferienangebote in Anspruch nehmen, so Miozzari.

Die Befürworter beharrten folglich auf der Überweisung des Vorstosses als Motion und damit der Frist von einem Jahr. Neben SP und Grün-Alternativem Bündnis votierten auch Die Mitte und die GLP für die verbindliche Variante.