Begleitmassnahmen zum Basler Bettelverbot werden konkret

BETTELN IN BASEL Basler Bettelverbot: «Schwarzer Peter» soll künftig Vermittlungsarbeit übernehmen Seit September 2021 gilt das Bettelverbot in Basel. Dieses wird von Massnahmen begleitet, welche die Situation für die betroffenen Bettelnden verbessern soll. Der Verein Schwarzer Peter soll als Dialogpartner zum Einsatz kommen. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Die Situation mit den Bettelnden in Basel hat sich im Vergleich zum letzten Jahr entspannt. Hier ein Bild vom Jahr 2021. Roland Schmid

Die begleitenden Massnahmen des Bettelverbots konkretisieren sich. In seiner Antwort auf eine Motion von GLP-Grossrätin Sandra Bothe hat die Basler Regierung die verschiedenen Projekte erläutert, die der Kanton Basel-Stadt bezüglich der Bettelsituation vorhat. Dazu gehört unter anderem eine Dialogpartnerschaft zwischen den Bettlerinnen und Bettlern und dem Schwarzen Peter, dem Verein für Gassenarbeit.

Hilfsprojekte vor Ort geplant

Ebenfalls stellt der Regierungsrat zwei Hilfsprojekte in Rumänien vor, welche die Situation der Menschen vor Ort verbessern sollen. Ein Projekt widmet sich den Schulabbrüchen von Roma-Mädchen, die, so schreibt der Regierungsrat, «zu den am meisten gefährdeten und vernachlässigten Gruppen im Bildungssystem gehören».

Ein weiteres Engagement hat zum Ziel, die gesellschaftliche Stellung der Roma zu stärken, und soll dazu beitragen, das Image der Roma-Minderheit zu verbessern. Hierfür sollen Roma-Hochschulstudierende zu Mentorinnen und Mentoren ausgebildet werden, damit sie sich für diese Gemeinschaft in Rumänien einsetzen können.

Verein Schwarzer Peter als Vermittlungspartner

In Basel soll der Schwarze Peter künftig die Aufgabe als Dialogpartner übernehmen. So wird eine mitarbeitende Person des Vereins in Begleitung eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin an zweimal zwei Tagen pro Jahr bettelnde Personen aufsuchen. Dabei soll es um die Klärung von Fragen bezüglich Problemlagen und Informationsbedarf gehen. Diese Anliegen werden an die zuständige Fachstelle zur Bearbeitung weitergegeben und danach an die Bettlerinnen und Bettler herangetragen.

Der Fokus dieses Vorgehens ist das Erfragen und Abholen der Bedürfnisse der bettelnden Personen sowie die Gewährleistung einer niederschwelligen Kommunikation und Informationsaustausch. Ebenfalls geht es darum, die Polizei zu entlasten. «Ich begrüsse es, dass der Schwarze Peter mit dieser Aufgabe betraut werden soll. Dies würdigt die bisherige Arbeit des Vereins und garantiert die professionelle und lösungsorientierte Umsetzung», schreibt Sandra Bothe. Gemäss Schätzungen des Vereins Schwarzer Peter belaufen sich die Kosten für die Umsetzung dieses Projekts auf 4500 Franken pro Jahr.

Vermittlungsteams sind vorhanden, jedoch nicht für Bettelnde

Der Regierungsrat schreibt: «Beobachtungen zeigen, dass die Bereitschaft zum Dialog seitens der Bettlerinnen und Bettler zwar grundsätzlich vorhanden ist, die Bereitschaft zur Einhaltung gewisser Regeln aber nur sehr bedingt existiert.»

Für die Nutzung des öffentlichen Raums und die negativen Begleiterscheinungen wie Lärm, Gewalt oder Littering gibt es bereits ein Angebot an Vermittlungsteams. «Nach Prüfung der jeweiligen Projektziele wurde festgestellt, dass ein Einbezug eines bestehenden Vermittlerteams für den Dialog und den Beziehungsaufbau mit den meist aus Osteuropa stammenden Bettlerinnen und Bettlern nicht geeignet ist», schreibt der Regierungsrat.

Weniger Bettelnde in Basel im Vergleich zum Vorjahr

Allgemein habe sich die Lage der Bettelei in Basel verbessert, schreibt der Regierungsrat. Schätzungen der Kantonspolizei Basel-Stadt zufolge haben sich im August 2022 zwischen 35 und 50 bettelnde Personen in Basel aufgehalten. Im Vorjahr seien es zu Spitzenzeiten 100 bis 150 Personen gewesen.

Bothe beurteilt den Beschluss des Regierungsrats als sorgfältig und fundiert und schreibt auf Anfrage: «Es freut mich, dass der Regierungsrat sinnvolle Begleitmassnahmen zum Bettelverbot in die Wege geleitet hat. Sie versprechen weitere Verbesserungen der Situation für die betroffenen Bettlerinnen und Bettler – und in der Konsequenz für die Basler Bevölkerung.»

