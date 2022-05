Bettingen Dorfstreit um Ausflugsidylle: Kommen nach dem Wohnpark weitere Bauten auf die Chrischona? Unstimmigkeiten über ein bereits bestehendes Bauprojekt und ein möglicherweise bevorstehendes spalten Bettingen und die beiden Ortsparteien. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Das beliebte Aussichtsziel Chrischona soll nicht mit auffälligen Bauten verschandelt werden. (Archivbild) Kenneth Nars

Kurz vor der Anhöhe St.Chrischona westlich des Fernsehturms stehen an prominenter Lage die Neubauten des Wohnparks St.Chrischona des Diakonissen-Mutterhauses. Ihre optische Prominenz ist vielen Bettingerinnen und Bettingern ein Dorn im Auge. An ihnen entfachte sich ein Streit, inwiefern der Gemeinderat der Bauherrschaft per Sondergenehmigung ermöglicht hat, betreffend Dimensionen über die eigentlichen Zonenvorschriften hinaus zu planen.

Der Bettinger Exekutive ist es gemäss Ziffer II.7. des Bebauungsplans Nr. 189 St.Chrischona möglich, Abweichungen von den Bauvorschriften des Bebauungsplans zuzulassen, sofern das Siedlungs- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.

Angst vor noch mehr Bauten

Längst nicht alle im Dorf finden, dass das Siedlungs- und Landschaftsbild durch den Wohnpark nicht beeinträchtigt wird. Nun geht die Angst um, dass die Chrischona Campus AG mit dem anstehenden Bauprojekt «Alpenblick» weiter oben ebenfalls grosszügig bauen könnte.

Eine Gruppe um den ehemaligen Gemeinderat Thomas U. Müller sammelte Unterschriften und beantragte an der Gemeindeversammlung vergangene Woche die Streichung des entsprechenden Passus im Bebauungsplan, der dem Gemeinderat zusätzliche Kompetenzen einräumt.

Damit soll verhindert werden, dass das Siedlungs- und Landschaftsbild auf der Ausflugsidylle hoch über Basel zerstört wird, erklärte Müller. «Wir haben den Eindruck, dass der Gemeinderat beim Wohnpark St.Chrischona aufgrund der Ausnahmebewilligungen der Bauherrschaft gegenüber relativ entgegenkommend war.» Deshalb müssten jetzt Massnahmen ergriffen werden, um proaktiv zu verhindern, dass «die schöne Anlage zerstört und überbaut» werde, warnte Müller.

Versammlung kippt gemeinderätliche Kompetenzen

Auf der St.Chrischona soll genauso wie im Dorf unten maximal gemäss Wohnzone 2a gebaut werden dürfen, forderte Nicolas Hafner und sprach von einem grossen Misstrauen in der Bevölkerung. Innerhalb von nur 90 Minuten seien 90 Unterschriften zusammengekommen. Entsprechend emotional ging es an der Gemeindeversammlung zu und her. «Behalten sie unser Juwel St.Chrischona in Ehren», sagte eine Votantin in Richtung Gemeinderat.

Die Gemüter zusätzlich erhitzte, dass in der Vergangenheit im Internet ein grösseres Wohnprojekt für den entsprechenden Standort aufgetaucht war. Das Votum der Versammlung war eindeutig. Der Antrag auf Streichung des Passus im Bebauungsplan, der dem Gemeinderat zusätzliche Kompetenzen bei Bauprojekten einräumt, wurde mit 92 zu 31 Stimmen gutgeheissen.

Gemeindepräsident Patrick Götsch und die zuständige Gemeinderätin Eva Biland versuchten vergebens, die Wogen zu glätten. Beim Bauprojekt «Alpenblick» der Chrischona Campus AG handle es sich erst um eine Machbarkeitsstudie. Ein etwaiges Bauprojekt würde noch viele Instanzen und Gremien durchlaufen müssen, versicherte Götsch.

Eva Biland führte aus: «Ein ordentliches Baubewilligungsverfahren wurde nicht eingereicht, der Gemeinderat hat in der Folge keinen Antrag auf eine Ausnahmebewilligung beurteilen können. Im Baubewilligungsverfahren muss der Nachweis für die Betriebsnotwendigkeit integriert sein.» Nicolas Hafner warf der Gemeinderätin vor, die Antworten auf die Fragen der Kritiker «formaljuristisch heruntergeleiert» zu haben.

Gemeinderäte treten aus Parteien aus

Der Streit um die Ausflugsidylle und mögliche Bauvorhaben hat für das politische Bettingen Folgen. Dass die Gruppe um Thomas U. Müller «politisch Interessierte» unter Ausschluss des Gemeinderats eingeladen hatte, um die Anfrage für die Gemeindeversammlung vorzubereiten, stiess dem Gemeinderat sauer auf.

Auch namhafte Vertreter der beiden Ortsparteien «Bettinger Dorfvereinigung» und «Aktives Bettingen» wirkten an der Unterschriftensammlung und den Anträgen mit. Das hat den Gemeinderat zusätzlich verärgert, weil sonst im politischen Bettingen mit den beiden Ortsparteien ein offenes Diskussionsklima herrscht. In ihrem Ärger traten die beiden Gemeinderäte Eva Biland und Ueli Mauch aus ihren Parteien «Bettinger Dorfvereinigung» beziehungsweise «Aktives Bettingen» aus.

