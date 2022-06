Drama um Dorfladen: Verliert Bettingen nun die Postagentur?

Bettingen Drama um Dorfladen: Verliert die Gemeinde nun die Postagentur? Weil noch immer kein Betreiber für den Dorfladen gefunden werden konnte, führt der Bettinger Gemeinderat weitere Gespräche mit Interessenten – und prüft dabei auch eine unpopuläre Massnahme. Tobias Gfeller 20.06.2022, 05.00 Uhr

Noch immer stehen die Räumlichkeiten leer: Eine Betreiberin oder ein Betreiber für den Dorfladen wurde nicht gefunden. Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich hätte der sanierte Dorfladen mitsamt Bistro im Sommer eröffnet werden sollen. Doch daraus wird definitiv nichts. Auch in der zweiten Ausschreibungsrunde konnte keine passende Betreibergesellschaft gefunden werden. Die einstige Betreibergesellschaft, die auch das benachbarte Restaurant Baslerhof führt, zog sich Anfang Jahr überraschend zurück. Nun steht der Bettinger Gemeinderat noch immer mit leeren Händen da.

Der alte Dorfladen ist zwar längst geräumt, gebaut am neuen wurde aber noch nichts, weil versprochen wurde, dass erst gebaut werde, wenn definitiv eine Betreibergesellschaft gefunden ist. Zwar hat es auch in der zweiten Ausschreibungsrunde konkrete Interessenten gegeben, doch niemand wollte ein Grundbedarf als Angebot bereitstellen. Doch genau dies sei der Hauptzweck des Dorfladens, betont die zuständige Gemeinderätin Eva Biland. Ein Interessent wollte zum Beispiel einen spezialisierten Lieferservice eröffnen.

Rückhalt ist nötig

Nach der emotionalen Gemeindeversammlung Ende April und der medialen Berichterstattung darüber sind auch Interessenten abgesprungen. Sie sorgten sich um die Stimmung und den Rückhalt für den Laden im Dorf. Denn Rückhalt bei der Bevölkerung brauche es, damit der Dorfladen erfolgreich sein könne, mahnt Eva Biland.

Biland ist trotz der unsicheren Zukunft des Dorfladens weiterhin optimistisch. Die zuständige Arbeitsgruppe führt aktuell Gespräche mit weiteren potenziellen Interessenten. Nachdem bekannt wurde, dass noch immer niemand gefunden wurde, hätten sich ehemals Interessierte wieder gemeldet.

Gemeinderat muss Interessenten entgegenkommen

Der Gemeinderat hat sich auch sein Netzwerk in die Gastroszene zu Nutzen gemacht und weitere mögliche Interessenten kontaktiert. In den laufenden Gesprächen gehe es auch darum, Anpassungen am bisherigen Konzept vorzunehmen. Es ist klar: Nach den gescheiterten Ausschreibungen muss der Gemeinderat Interessenten stärker entgegenkommen.

So stehe zur Diskussion, ob der Betrieb der Postagentur nicht zu einschränkend wirkt, verrät Eva Biland. Der Gemeinderat befinde sich deswegen auch im Austausch mit der Post, ob allenfalls ein anderes Angebot – zum Beispiel das Modell «Hausservice» – für Bettingen eingeführt werden könnte. Die Gemeinde droht wegen den Schwierigkeiten um den Dorfladen seine Postagentur zu verlieren.

Wann eine Entscheidung zum Betrieb des Dorfladens gefällt wird, ist offen. Einen konkreten Zeitplan gibt sich der Gemeinderat nach all den Überraschungen nicht mehr.