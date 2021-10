Der Neubau der Bettinger Kirche befindet sich in der Endphase

Bettingen Eine neue Kirche steht im Dorf: Der Neubau befindet sich in der Endphase Die Einweihung der neuen Bettinger Dorfkirche musste aufgrund eines gravierenden Wasserschadens verschoben werden. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Architekt Andreas Hindermann und alt Dorfpfarrer Stefan Fischer. Nicole Nars-Zimmer

Während schweizweit Kirchen alternativ genutzt, umfunktioniert oder sogar abgerissen werden, hat Bettingen eine neue gebaut. Die Bauarbeiten für das Kirchli, wie der Vorgängerbau liebevoll genannt wurde, befinden sich in der Endphase. Der Einweihungsgottesdienst ist auf den 14. November angesetzt.

Eigentlich hätte dieser bereits Ende September stattfinden sollen. Doch nach einem heftigen Gewitter im vergangenen Juli trat Wasser ins Untergeschoss ein. Dies geschah just in einem heiklen Moment, als nach einem Schaden an der Verbindungsleitung zwischen dem Wärmepumpenaggregat und dem Technikraum gesucht wurde.

Dies erläutert Architekt und Münsterbaumeister Andreas Hindemann. Die Folgen des Wassereintritts waren gravierend: Im beinahe fertig gestellten Untergeschoss musste ein temporäres Trocknungssystem eingerichtet werden. Dazu wurden in Böden und Wände rund 60 Löcher gebohrt. Nun müssen die Verbindungsleitungen neu verlegt werden, ohne dass der Bau optisch Schaden nimmt.

Die derzeitige Kostenprognose übertrifft den geplanten Kostenrahmen von rund 3,3 Millionen Franken um knapp 9 Prozent. In etwa diesem Umfang fehlt es noch an Spendengeldern. Ohne private Spenden hätte die neue Kirche gar nicht erst gebaut werden können. Verschiedene Grossspenden und unzählige Kleinspenden sind eingetroffen, was auch die Bedeutung der Kirche für Bettingen und die Identifikation der Bevölkerung mit dem geografisch und gesellschaftlich zentralen Bau unterstreicht.

Glas dämpft das Glockengeläut

Die Bettinger Kirche ist weit mehr als ein reiner Sakralbau. Sie ist Treffpunkt im Dorfzentrum und wird auch von Menschen genutzt, die mit der Kirchgemeinde direkt nichts zu tun haben. Das alte Kirchli war ein ewiges Provisorium, das in den 1960er-Jahren aus dem Neubadquartier nach Bettingen gezügelt wurde.

Mit dem Neubau erhält Bettingen eine Kirche, die diesen Namen auch verdient. «Früher kam es vor, dass mich Leute fragten, wo denn hier die Kirche sei, obwohl wir davorstanden», erinnert sich der ehemalige Bettinger Dorfpfarrer Stefan Fischer. Der Turm mit dem Hahn auf der Spitze macht aus dem hellen Betonbau unübersehbar eine Kirche. Es sei von Beginn weg wichtig gewesen, dass sie deutlich als Sakralbau erkennbar sei, betont Andreas Hindemann.

Der Hahn von Celestio Piatti (1952) und die drei Glocken sind Erbstücke der dem Abriss geweihten Markuskirche aus dem Hirzbrunnenquartier. Die Glocken wurden durch eine im Schmelzglasverfahren gestaltete Scheibe verhüllt. Der Turm wird so zum Klangkörper. Das hat auch ganz praktische Gründe, erklärt Architekt Hindemann. Es gehe darum, die Akustik des Kirchengeläuts zu regulieren und Widerstand gegen Emissionen des Kirchengeläutes, wie es in einigen Stadtquartieren und auch in Riehen aufgekommen ist, zu verhindern.

Zweieinhalbmal so gross wie die alte Kirche

Die Innenräume der Kirche sind einheitlich schlicht, in einem leicht gebrochenen Weisston, dunkelgrünem Bodenbelag in Serpentingestein und Einbauten aus hellem Eichenholz gehalten. Während der Sakralraum, in dem unter anderem Gottesdienste und Abdankungen gefeiert werden, von der Fläche her gleich gross ist wie in der alten Kirche, bietet das neue Untergeschoss mit drei Gruppenräumen und Gastroküche ganz neue Möglichkeiten. Von der Gesamtfläche her ist die neue Kirche rund zweieinhalb Mal so gross wie die alte.

Das aktive Gemeindeleben mit Jugendgruppen, Krabbelgruppe, Gebetskreis, Seniorentreff und Mittagstisch erhält damit den Platz, den es eigentlich schon immer gebraucht hätte. Auf Wunsch eines grosszügigen Spenders wurde auf dem Dach der Kirche eine Photovoltaik-Anlage erstellt, die äusserlich wie ein konventionelles Schieferdach wirkt.

Stefan Fischer: Mehr als «nur» ein Dorfpfarrer Dass Bettingen entgegen der landesweiten Kirchenkrise ein neues Gotteshaus erhält, ist nicht zuletzt das Verdienst von Stefan Fischer. Bis zum vergangenen 31. Juli war er Dorfpfarrer und wohnte als solcher als erster im Dorf hoch über Basel. Während knapp 20 Jahren war er Ansprechperson in unterschiedlichsten Lebenslagen. Er war bekannt als Seelsorger für schwierige Lebenssituationen, der junge Paare auf dem Weg zur Trauung vorbereitete und Hinterbliebenen mit einfühlsamen Worten beim Abschiednehmen half. Fischer war für Bettingen mehr als «nur» ein Pfarrer. Am 1. August hat er aber eine neue Stelle als Leiter des Religionspädagogischen Instituts in St. Gallen angetreten. Er ist in der Ostschweiz als Ausbildner für Religionslehrpersonen zuständig. Fischer bleibt aber in Bettingen wohnhaft und wird den Einweihungsgottesdienst am 14. November leiten. Seine Stelle ist noch nicht neu besetzt.