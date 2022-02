Bewertung Die Basler Regierung in Noten: So schneiden die Mitglieder nach ihrem ersten Jahr ab Das erste Jahr der neu zusammengesetzten Basler Regierung war dominiert von der Coronapandemie. Dennoch schafften es einzelne Mitglieder der Exekutive, eigene Schwerpunkte zu setzen. Klar ist, es gibt noch Luft nach oben. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 08.02.2022, 17.38 Uhr

Die siebenköpfige Basler Regierung ist in dieser Zusammensetzung seit Februar 2021 im Amt (von links): Tanja Soland, Kaspar Sutter, Beat Jans, Stephanie Eymann, Lukas Engelberger, Esther Keller und Conradin Cramer. zvg

Im Februar 2021 nahm die neu zusammengesetzte Basler Regierung ihre Arbeit auf. Nun ist ein Jahr voller Entscheide in der Coronapandemie und Debatten um das Bettelverbot sowie den Mindestlohn vorüber. Zeit für eine Bilanz – im Stil der Notenvergabe nach einem Spiel des FC Basel.

Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor – Note: 4,5

Lukas Engelberger (Mitte) leitet seit 2014 das Gesundheitsdepartement und ist seit 2020 Präsident der nationalen Gesundheitsdirektorenkonferenz. Anthony Anex / KEYSTONE

Sein Thema ist klar: Geht es in irgendeiner Form um das Coronavirus und die Pandemie, ist Lukas Engelberger nicht weit – sowohl auf der Basler Bühne als auch national. Seine grosse Stärke ist die Unaufgeregtheit, die der Mitte-Politiker stets an den Tag legt. Seine Statements und Auftritte sind immer geprägt von grosser Sachlichkeit. Unterdessen ist aber nicht mehr klar, wie gross Engelbergers Einfluss in Bundesbern noch ist. Nach Entscheiden des Bundesrats kommuniziert der Basler oft nachträglich seine Ansichten. Zudem kommt die Frage auf: Was kommt für ihn nach Corona?

Tanja Soland, Finanzdirektorin – Note: 5,5

Tanja Soland (SP) leitet seit 2020 das Finanzdepartement. Kenneth Nars

Ihr Einstieg ins Amt war keineswegs einfach. Gross waren die Fussstapfen ihrer Vorgängerin Eva Herzog (SP), die sich unterdessen einen Namen als Basler Ständerätin in Bundesbern gemacht hat. Tanja Soland steht ihrer Parteikollegin aber in nichts nach. Bei Auftritten wirkt die Finanzdirektorin souverän und kompetent. Die Finanzen des Stadtkantons hat sie im Griff – und mit der Abteilung Immobilien Basel-Stadt greift sie auch aktiv in die Basler Wohnbaupolitik ein.

Kaspar Sutter, Wirtschaftsdirektor – Note: 3,5

Kaspar Sutter (SP) ist seit 2021 Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Georgios Kefalas/ KEYSTONE

Blass, gehemmt, kaum präsent. So lauten die Wortmeldungen, sobald Kaspar Sutters Name fällt. Öffentliche Auftritte hatte der SP-Regierungsrat kaum – und wenn, so betrafen sie departementsferne Themen. Dabei diskutierte ganz Basel über sein Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Regierungspräsident Beat Jans (SP) wollte das Amt für Umwelt und Energie abwerben. Das gelang ihm zwar nicht, die Diskussion lief aber weitgehend ohne Sutter selbst, er wurde kaum als Handelnder wahrgenommen. Deshalb bleibt unklar, wie gross sein Einfluss in der Exekutive wirklich ist.

Stephanie Eymann, Justiz- und Sicherheitsdirektorin – Note: 4,5

Stephanie Eymann (LDP) ist seit 2021 Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements. Kenneth Nars

Gleich mehrere Demonstrationen brachten Stephanie Eymann (LDP) zu Beginn ihrer Amtszeit in Erklärungsnot. Die Frage kam auf: Greift die neue Polizeidirektorin durch oder ist es etwa die Polizei selbst, die härter agiert? Eine klare Antwort gibt es auch jetzt nicht. Sicher ist jedoch, dass Eymanns Kommunikationsstrategie in der ersten Jahreshälfte kaum Erfolg hatte. Trotz grosser Ereignisse schwieg sie während der ersten 100 Tage im Amt. Dies stärkte den Eindruck, die Polizei sei am Drücker und nicht sie. Nach ersten aufregenden Monaten ist es unterdessen ruhig geworden um das Justiz- und Sicherheitsdepartement. Kein schlechtes Zeichen. Eine weitere Bewährungsprobe steht Eymann aber vermutlich bevor: Mit dem Frauentag, dem 1. Mai und dem Frauenstreiktag kommen weitere Demonstrationen auf Basel zu.

Beat Jans, Regierungspräsident – Note: 5

Beat Jans (SP) ist seit 2021 Regierungspräsident und damit Vorsteher des Präsidialdepartements. Roland Schmid

Der frühere SP-Nationalrat startete souverän und in seiner typisch lockeren Haltung in sein erstes Regierungsjahr. In der ersten Hälfte war Jans das präsenteste Regierungsmitglied. Er eilte von Pressekonferenz zu Vernissagen und zurück. Vielleicht war dieser anfängliche Effort Grund für eine spürbare Müdigkeit in der zweiten Hälfte. Nichtsdestoweniger hielt er sich durch Klimadebatten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch blieb dabei die Basler Kultur, eines der grossen Aufgabengebiete des Regierungspräsidiums, auf der Strecke.

Esther Keller, Bau- und Verkehrsdirektorin – Note: 4,5

Esther Keller (GLP) ist seit 2021 Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements. Juri Junkov

Nah bei den Baslerinnen und Baslern, unkompliziert und eine gute Kommunikatorin. Die Eigenschaften, die Esther Keller bereits im Wahlkampf Punkte einbrachten, halfen der GLP-Politikerin auch im ersten Regierungsjahr. Dennoch startete Keller harzig, sie wollte sich auf die von ihr gepriesene Digitalisierung konzentrieren, seither ist es aber ruhig darum geworden. Als dann gefällte Bäume ins Spiel kamen, musste sie reagieren. Plötzlich war sie gefordert, mitten in lokal begrenzten Streitigkeiten. Mit der nachträglichen Rettung einiger Bäume bei der Margarethen-Haltestelle machte sie keine gute Falle. Gleichzeitig zeigt sie aber die nötige Härte bei der Aufhebung der Parkplätze auf dem Stadtgebiet. Sie schafft still und leise das, was bei ihrem Vorgänger Hans-Peter Wessels für Aufregung sorgte.

Conradin Cramer, Erziehungsdirektor – Note: 4,5

Conradin Cramer (LDP) ist seit 2017 Vorsteher des Erziehungsdepartements. Kenneth Nars

Das Erziehungsdepartement war im vergangenen Jahr praktisch nur mit Fragen rund um Coronamassnahmen beschäftigt. Maskenpflicht, Massentests, Ausfälle. Für den Vorsteher Conradin Cramer ist Corona damit eine organisatorische Bewährungsprobe, inhaltlich konnte der LDP-Regierungsrat aber kaum Schwerpunkte setzen. Die Debatte um die Wiedereinführung der Förderklassen in Basel-Stadt könnte dies in den kommenden Wochen ändern. Auffallend ist zudem, dass Cramer medial sehr präsent ist. In wöchentlichen Videos hält er seine Gefolgschaft auf dem Laufenden – auch wenn die Aufnahmen zuweilen bemüht wirken.

