Bike-Paradies: Neues Trailcenter in Aesch eröffnet

Bike-Paradies Sprünge, Steilwandkurven und Holzbrücken: In Aesch gibt es das erste Trailcenter im Schweizer Unterland Am Wochenende wurde das Trailcenter auf der Sportanlage Löhrenacker eröffnet. Neben Hindernissen steht auch die Biodiversität im Zentrum. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Trailcenter lockte am Wochenende abgebrühte Profis, aber auch Anfängerinnen und Anfänger an. Juri Junkov

Die Veloschlange am höchsten Punkt der Anlage wird immer länger. Alle wollen mit möglichst viel Tempo auf die drei grössten Sprünge zufahren und zeigen, welch spektakuläre Tricks sie in der Luft draufhaben. Staunende Blicke oder auch mal ein mitfühlendes «Ohh», wenn der Sprung unplanmässig nicht auf den Rädern endete, waren den waghalsigen Bikerinnen und Bikern sicher.

Die offizielle Eröffnung am Samstag auf der Sportanlage Löhrenacker machte klar: Die Region hat auf ein Trailcenter gewartet. «Es bietet auf engem Raum alles, was das Biken ausmacht», schwärmte stellvertretend für wohl viele Bikerinnen und Biker Jonas Mundwiler, Nachwuchskoordinator bei Swiss Cycling beider Basel und Vertreter von Trailflow.ch in Liestal.

Der Parcours bietet auf 4500 Quadratmetern die Natur im Kleinen: Sprünge, Steine, Steilwandkurven und Holzbrücken für Gleichgewichtsübungen – beim Trailcenter lässt sich im «geschützten» Rahmen trainieren und üben.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade

«Es ist wirklich cool und es hilft. Ich werde sicher regelmässig hierherkommen», sagt einer von drei Jungs, die nach Dutzenden von Sprüngen verschwitzt auf dem Boden sitzend Crêpes essen. Die einzelnen Strecken sind in fünf Schwierigkeitsgrade eingeteilt. So könne man sich langsam herantasten und die eigene Fahrtechnik verbessern, erklärt Ideengeber Christian Saladin, stellvertretender Leiter des Sportamts Baselland.

Animiert von anderen derartigen Anlagen in der Schweiz ging Saladin vor eineinhalb Jahren auf verschiedene Baselbieter Gemeinden zu und fragte, ob Interesse dafür vorhanden ist.

Der Gemeinderat Aesch und Gemeindeverwalter Roman Cueni signalisierten sofort Bereitschaft. Mit dem Verein Trailnet Nordwestschweiz, der Biketrails in verschiedenen Formen baut und unterhält, wurde das Konzept erarbeitet. «Das Ziel war, dass man hier alle Spiel­arten des Bikens ausprobieren kann», betont René Schenker, Präsident von Trailnet Nordwestschweiz.

Vom Kleinkind bis zum Topcrack

Fast jedes Hindernis gibt es in unterschiedlicher Schwierigkeit, was das Trailcenter nicht nur für alle Generationen, sondern vom Kind auf dem Laufrad bis zum Crack auf dem Mountainbike für alle Level attraktiv macht.

Zu letzterem gehört Cross-Coun­try-Profi Seraina Leugger. Sie führte Demonstrationsfahrten durch und zeigte, welch Potenzial der Parcours mitbringt und wie man sich langsam an die Herausforderungen herantastet. Die Technik sei beim Biken enorm wichtig. Die Arlesheimer Weltcup-Fahrerin verrät:

«Sogar auf dem weltweiten Topniveau gibt es noch Unterschiede, die am Ende entscheidend sein können.»

Rund 500'000 Franken hat das Trailcenter gekostet. 300'000 Franken kommen vom Swisslos-Sportfonds vom Kanton Baselland. Der kantonale Betrag sei auch deshalb so hoch, weil es sich um ein Pilotprojekt handelt, erklärt Christian Saladin vom Sportamt.

Die Baselbieter Bildungs- und Sportdirektorin Monica Gschwind, selber eine passionierte Rennvelofahrerin, erinnerte in ihrer Ansprache an die Unfallstatistik mit Velo- und E-Bike-Fahrenden. Gschwind ist überzeugt: «Der Parcours wird zur Erhöhung der Sicherheit beitragen.»

Bewusste Pflege der Biodiversität

Einen Beitrag leistet das Trailcenter auch zur Biodiver­sität, was von Beginn weg ein wichtiger Aspekt gewesen sei, betont Christian Saladin. Auf der Anlage gibt es Trockenregionen, Feuchtgebiete, Bienenwiesen mit einheimischen Tieren, Pflanzen und Büschen. Im Frühling werde dies richtig ersichtlich sein, verspricht Trailnet-Präsident René Schenker. «Biker werden oft so dargestellt, als würden sie nur die Natur kaputtmachen. Wir wollen hier das Gegenteil beweisen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen