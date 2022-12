Bilanz «Ausserordentlich gutes Jahr» für Basler Weihnachtsmarkt Dieses Jahr erfreute sich der Basler Weihnachtsmarkt sehr grosser Beliebtheit. Favorit war der «Märliwald» auf dem Münsterplatz. Mona Martin 22.12.2022, 15.06 Uhr

Es wuselte dieses Jahr vielfach auf dem Basler Weihnachtsmarkt. Bild: Juri Junkov

Die Veranstaltenden des Basler Weihnachtsmarkts sind sehr zufrieden mit dem diesjährigen Publikumsandrang. Es sei «ein ausserordentlich gutes Jahr mit sehr schönem Wetter» gewesen, bilanziert Manuel Staub, Leiter Messen und Märkte in einer Mitteilung des Kantons vom Donnerstag. Zwischen 900'000 und einer Million Menschen sollen den Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und Münsterplatz besucht haben.

Dabei erfreute sich allem voran der «Märliwald» auf dem Münsterplatz grosser Beliebtheit. Nach zweijähriger Pause boten hier die Robi-Spiel-Aktionen wieder ein Programm für Familien und Kinder an. Und auch die 50'000 Weihnachtstassen – designt vom Basler Plakettenkünstler Kurt Walter – waren gemäss Mitteilung nach drei Wochenenden ausverkauft, und es musste Ersatz beschafft werden.

Viele ausländische Gäste

Überdurchschnittlich war auch die Anzahl der Touristinnen und Touristen aus Spanien und Italien, die während des Weihnachtsmarktes eine Übernachtung in Basel gebucht hatten. Auch aus Nordamerika seien durch Adventskreuzfahrten viele Menschen in die Stadt gekommen, schreibt der Kanton weiter. Das könnte mit der Rangliste der Reisewebsite European Best Destinations zusammenhängen. Dort war der hiesige Markt in diesem Jahr auf dem zweiten Platz der besten Weihnachtsmärkte Europas gelandet.

Der Basler Weihnachtsmarkt dauert noch bis Freitag, 23. Dezember. Auf dem Münsterplatz bis 18 Uhr und auf dem Barfüsserplatz bis 20 Uhr.