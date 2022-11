Rekordverdächtige Besucherzahlen an der Basler Herbstmesse 2022

Bilanz Über eine Million Besuchende zelebrierten die Basler Herbstmesse – nahe an Rekordjahr 2016 Die 551. Basler Herbstmesse geht erfolgreich zu Ende. Schaustellende und Besuchende ziehen ein positives Fazit aus der ersten Post-Corona-Messe ohne Einschränkungen. Ein Augenschein. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 13.11.2022, 19.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grossandrang gabs auch am letzten Messe-Tag. Juri Junkov

Zum letzten Mal an dieser Herbstmesse startet der Schausteller Franz Schuler seine Playlist. Der rhythmische Sound passt zum rund 60 Stundenkilometer schnellen Flug seiner «Scorpion». Mit der 25 Jahre alten Bahn steht der Aargauer Unternehmer zum vierten Mal auf der Basler Herbstmesse und blickt nun auf zwei äusserst erfolgreiche Wochen zurück: «Das war für mich das beste Jahr, das ich je hatte.»

Vor dem Tickethäuschen auf dem Barfüsserplatz stehen am Sonntag um elf Uhr bereits einige Frühaufsteher an. Ein Junge drückt sich in einen Sitz und bekreuzigt sich grinsend. Nun geht es los. «Zum Abschluss spiele ich heute den Biene-Maja-Song», scherzt Schuler.

Der «Scorpion» war zum vierten Mal an der Basler Herbstmesse dabei. Juri Junkov

Über eine Million Personen besuchten die Basler Herbstmesse

Am letzten Tag dieser äusserst gut besuchten 551. Herbstmesse geben Schausteller und Besuchende nochmals alles. Noch einmal auf den neuen T-Rex-Turm möchte ein Mädchen – einen Fleischspiess essen sein Gotti. «Vor dem Mittag?», fragt das Kind. Heute ist alles erlaubt, schliesslich ist das letzte Mal Mäss. Kleinkinder stürmen zum Kinderkarussell, an uns fährt ein mit Chäschüechli beladener Wagen vorbei.

Bereits an den ersten beiden Wochenenden herrschte eine ansteckende Euphorie. Nach einer weiteren Woche erreiche die diesjährige Ausgabe fast die Dimensionen des bisherigen Rekordjahres 2016, sagt Sabine Horvath, Leiterin der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing Basel-Stadt: «Die Basler Herbstmesse 2022 verzeichnete ein enorm grosses Publikumsaufkommen.»

Weit über eine Million Personen haben die Herbstmesse in den letzten Wochen besucht, schätzen die Organisatoren. Insbesondere über das Publikumsinteresse an den traditionsreichen Events – wie dem Mässglöggli oder dem Handwerksdörfli auf dem Petersplatz, dessen Angebot in Zukunft vergrössert werden soll – freue man sich.

Am Sonntagmittag hatten sich schon viele Menschen auf dem Petersplatz eingefunden. Juri Junkov

Auf dem Petersplatz herrscht bereits um halb zwölf geschäftiges Treiben. Eine Heimwehbaslerin sucht im Angebot das beste Magenbrot für ihre Tochter. Eine Luzernerin, die mit ihren Söhnen eigens für den letzten Messetag nach Basel gereist ist, sucht nach «Rosenchüechli». Und zwei Polizisten beissen genüsslich in eine Wurst. «Es war eine friedlich verlaufende Messe», sagt Stefan Schmitt, der Mediensprecher der Basler Polizei – auch dank der Kinder-Badges, mit denen verlorengegangene Kinder innerhalb weniger Minuten wieder zu ihren Begleitpersonen retourniert werden konnten.

Über die Rückkehr des Messelebens freut sich eine ältere Dame, die gerade diesen letzten Messesonntag besonders geniesse. «D'Mäss gehört einfach zu Basel dazu», sagt Irene Werdenberger. Erstaunt darüber, wie schnell man nach der Pandemie zur Normalität gefunden habe, ist ein indisches Ehepaar, das seit acht Jahren in Basel lebt. «Es ist wieder wie vorher», sagt Jain Shanti, die besonders die gebrannten Mandeln und die kleinen Stände mag.

Herbstmesse Basel 2022 Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Standbetreiber auf dem Petersplatz begeistert: «So noch nie erlebt»

Deren Betreiber sind mit der diesjährigen Messe ebenfalls sehr zufrieden, wie eine Umfrage vor Ort zeigt. «So wie dieses Jahr habe ich es noch nie erlebt», freut sich Isabell Walker, die nach Lieferschwierigkeiten ihrer Schreibwaren im letzten Herbst nun wieder bessere Umsatzzahlen schreibe. «Das Wetter machte einfach grossartig mit», sagt Walker und verweist auf einen einzelnen Regentag.

Auch die Betreiberinnen des Kinderkarussells, das nach einer jährigen Pause wieder die Mitte des Petersplatzes ziert, sind von der Lebensfreude der Besuchenden begeistert: «Vielen wurde wohl bewusst, dass nicht mehr alles selbstverständlich ist», sagt Emelie Bräu. «Unsere Kunden waren sichtlich froh, dass die Traditionen weitergeführt werden», betont auch Confiseur Peter Huffer auf dem Münsterplatz, der in seinem Camper am Ende des Messebetriebs jeweils Jogger und Hundebesitzer kennen lerne. «Es ist ein ruhiger Platz in der Nacht», sagt Huffer, während er den letzten Nachschub an gebrannten Mandeln zubereitet. Am Montag bricht auch er die Zelte in Basel ab.

Um ein Haar wurde der Besucherrekord von 2016 geknackt. Juri Junkov

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen