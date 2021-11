Peter Moilliet, der Mann aus den Katakomben

Zum Hundersten Peter Moilliets grösstes Kunstwerk waren Katakomben in Allschwil Die Figuren von Peter Moilliet sind in der ganzen Region zu finden. Diese Woche hätte der Allschwiler Bildhauer seinen 100. Geburtstag gefeiert. Mélanie Honegger 03.11.2021, 05.00 Uhr

Einblick in Moilliets Atelier. Nicole Nars-Zimmer

Er hat zahlreiche Kunstwerke in der Region erschaffen, aber kaum jemand kennt seinen Namen: Der Allschwiler Bildhauer Peter Moilliet war nie ein Star. Er, der stets zur Basler Kulturwelt gehörte, sich aber nie richtig anpassen wollte. Am 5. November dieses Jahres würde er seinen hundertsten Geburtstag feiern. Gross gefeiert hat der Mann nie, wie seine Tochter Eva erzählt. Selbst zu seinen eigenen Vernissagen sei er hin und wieder zu spät gekommen. Gut möglich, dass er auch seinen Hundertsten verpasst hätte.

Peter Moilliet. zvg/Werner Beetschen

Moilliets Tochter Eva erzählt davon im Einfamilienhaus am Rande von Allschwil. Hier hat sie zehn Jahre mit ihrem Ehemann Bruno Holinger und ihrem Vater gewohnt, bevor dieser im März 2016 verstorben ist. Bis zum Schluss hat sich der Vater zu Hause im Atelier und im Garten verwirklicht und seine Skulpturen aus Bronze und Kalkstein gebaut. Er war ein Bastler mit einer schier grenzenlosen Schaffenskraft. Als ihm die Allschwiler Gemeindeverwaltung einst untersagte, ein zusätzliches Atelier zu bauen, hat er in mühsamer Handarbeit einen Keller ausgegraben – zum grossen Schrecken der Architekten, die erst Jahre später zugezogen wurden und prüfen mussten, wie stabil das Gebäude war.

«Katakomben» nennt Eva Moilliet die Ausgrabungsstätte ihres Vaters. Wie ein antikes Grabmal wirkt die lehmige Wand, in die Peter Moilliet Nischen gegraben und diese mit Skulpturen bestückt hat. Die Liebe zum Frauenkörper ist in Moilliets Kunst allgegenwärtig: Oft rundlich, selten gertenschlank sind die Frauen, die Moilliet zeigt. Auch seine Frau und seine beiden Töchter hat er verewigt. Seine Frau Maria war sich als Model das Posieren gewöhnt und stand Modell für verschiedenste Bildhauer, zum Beispiel für den Zürcher Otto Charles Bänninger. Die Skulptur steht heute vor dem Zürcher Opernhaus.

Die Katakomben am Allschwiler Reservoirweg. Nicole Nars-Zimmer

Ein Philosoph, der die Langeweile mied

Die Moilliets waren eine Künstlerfamilie. Bereits Peter Moilliets Vater Louis war Teil der Kunstwelt. Mit Paul Klee und August Macke war er eng befreundet. Zusammen begaben sie sich auf die bekannte Tunisreise und liessen sich dort für ihre Aquarellmalerei inspirieren. Die Freude am Reisen gab der Vater schliesslich an seinen Sohn Peter weiter, der in Basel eine Lehre als Steinhauer machte und später regelmässig nach Ägypten reiste, um sich dort Ideen für seine Skulpturen zu holen.

Eine der unzähligen Frauen, die Moilliet verewigt hat. Nicole Nars-Zimmer

Als Mitbegründer der Künstlervereinigung Kreis 48 war Moilliet Teil der Basler Kunstelite rund um Max Kämpf, die in der Galerie Beyeler und der Kunsthalle ausstellte. Dennoch lebte Moilliet lange Zeit in einem Bauernhaus mit Güllenloch und ohne Zentralheizung. «Im Winter hatten wir Eisblumen an den Fenstern», erzählt Eva Moilliet. «Wir waren arm, aber gemerkt haben wir das nicht.» Der Vater hat den Töchtern eben selber Spielzeug gebaut, statt welches zu kaufen.

Er hat sich ausgetobt, im Garten eine riesige Eisenbahn verlegt. Später, als Moilliet älter wurde, sei er es zunehmend ruhiger angegangen. «Ein grosser Philosoph» sei er gewesen, erzählen Tochter und Schwiegersohn. Um Langeweile zu vermeiden, zählte er im Alltag auf hundert und wechselte dann die Tätigkeit – auch wenn der Rasen dann noch nicht ganz gemäht war.

Eva Moilliet Holinger. Nicole Nars-Zimmer

Den grossen Coup um einen Tag verpasst

Vielleicht war dieser verschmitzte Eigensinn denn auch mit ein Grund, weshalb Peter Moilliet kaum im grossen Stil gewürdigt wurde. Auch er selbst betrachtete seine Kunst mit grosser Bescheidenheit. In seinen letzten Lebensjahren habe er seine Skulpturen im Garten immer wieder kritisch beäugt, erzählt die Tochter. Den grossen Coup hat Moilliet verpasst – möglicherweise deswegen, weil er im wichtigsten Moment einen Termin verpasste. Damals nämlich, als er seinen Entwurf für eine Statue bei der Rheingasse einen Tag zu spät einreichte. Bei der Jury habe er als Favorit gegolten, hiess es später. Heute sitzt dort Bettina Eichins «Helvetia».

Und so blieb Moilliet ein Künstler, dessen Kunstwerke viele Einheimische heute täglich passieren, ohne den Namen des Künstlers zu kennen. In der ganzen Region hat Moilliet seine Spuren hinterlassen. Zum Beispiel mit den vier Evangelisten beim Friedhof Hörnli, der Lorelei im Brunnen des Margarethenparks, dem Portalrelief und dem Traumhaus beim Pax-Gebäude am Aeschenplatz oder der Bronzefigur des ersten Basler Denkmalpflegers Rudolf «Dingedinge» Riggenbach auf dem Leonhardskirchplatz.

Der Garten mit Peter Moilliets Frauenstatuen. Nicole Nars-Zimmer

Nun sollen auch die Kunstwerke auf Privatgrund bekannter werden. Die Fondation Moilliet, die Tochter Eva Moilliet und ihr Mann Bruno Holinger dieses Jahr noch gründen, soll die Kunst von Peter und Louis Moilliet zugänglicher machen. Das Ehepaar träumt davon, die Atelierräume von Peter Moilliet ein- bis zweimal im Monat zu öffnen. So soll auch Moilliets grösstes Kunstwerk mehr Beachtung finden: die Katakomben vom Allschwiler Reservoirweg. Ein Geschenk zum Hundertsten, für Familie und Öffentlichkeit.