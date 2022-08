Basel-Stadt hat die teuerste Volksschule der Schweiz: die Gründe

Bildung 5000 Franken über dem Schweizer Mittelwert: Deswegen hat Basel-Stadt die teuerste Volksschule der Schweiz Die Kosten für ein Schuljahr in der Volksschule liegen in Basel-Stadt pro Schülerin und Schüler schweizweit am höchsten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Basel gehen besonders viele fremdsprachige Kinder zur Schule. Symbolbild: Kenneth Nars

So viel bezahlt kein anderer Kanton: Basel-Stadt hat die teuerste Volksschule der Schweiz. Dies zeigt ein Blick in den aktuellen Bildungsbericht Schweiz aus dem Jahr 2018. Publiziert wird dieser alle vier Jahre von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung in Aarau. Wegen der Coronapandemie verschiebt sich die Publikation des nächsten Berichts aufs kommende Jahr. Laut eigenem Vorwort versteht er sich als Sammlung des Wissens über das Schweizer Bildungssystem.

Laut dem Bericht liegen die jährlichen öffentlichen Bildungsausgaben des Kantons Basel-Stadt pro Schülerin und Schüler in der Sekundarstufe rund 5000 Franken über dem Schweizer Mittelwert. Zum Vergleich: Im Kanton Baselland kostet ein Schuljahr auf der gleichen Stufe pro Schülerin und Schüler gut 7000 Franken weniger als in Basel-Stadt.

Der Bildungsbericht weist die basel-städtischen Kosten in der Primarschule nicht aus. Die Situation ist aber ähnlich, wie eine Anfrage bei Simon Thiriet, Sprecher des Basler Erziehungsdepartements (ED) ergibt:

«In der Primar- und Sekundarschule kostet ein Schuljahr pro Schülerin und Schüler 21'000 Franken.»

Mit anderen Worten: Die Primarschule ist ähnlich teuer wie die Sekundarschule.

Bildungsexperte sieht drei Hauptgründe

Woran liegt es, dass Basel-Stadt so hohe öffentliche Bildungsausgaben hat? Martin Tomasik, der am Institut für Bildungsevaluation der Universität Zürich Professor ist und die Verfasser des Bildungsberichts beraten hat, sagt, dass Vergleiche selbst zwischen benachbarten Kantonen schwierig seien, weil sie sich sehr stark unterscheiden würden. Ein Umstand, den auch Thiriet nennt: «Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Definitionen, was alles zu den ‹Bildungsausgaben› zählt, sehr stark variieren.»

Trotzdem sieht Tomasik mehrere Gründe für die hohen Kosten in Basel-Stadt. So habe Basel-Stadt zwar grosse Klassen, aber viele Kinder mit Förderbedarf. Dieser wird in Basel-Stadt im Rahmen der Integrativen Schule erfüllt. Das heisst, solche Kinder werden in Regelklassen und nicht in separaten Gruppen unterrichtet. «Dadurch ist der Personalaufwand auch höher und das Betreuungsverhältnis enger», so Tomasik. Das sei pädagogisch sinnvoll, aber es sei am Ende dieses Verhältnis, das die Ausgaben pro Schülerin oder Schüler definiere.

Jean-Michel Héritier von der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt teilt diese Analyse. «Wir betreiben in Basel-Stadt sehr viele integrative Klassen.» Das benötige sehr viel Personal wie zusätzliche Lehrpersonen, Logopädinnen und Logopäden und Assistenzpersonen. «Das getrennte System wie vor zehn Jahren war sicherlich günstiger», sagt Héritier überzeugt.

Integrative Schule gerät an ihre Grenzen

Der höhere Förderbedarf in urbanen Gebieten wie in Basel-Stadt habe, so Bildungsexperte Tomasik, damit zu tun, dass im Vergleich zu ländlichen Gebieten tendenziell viele fremdsprachige Kinder zur Schule gehen würden. Die Pisa-Studien der 2000er-Jahre haben laut dem Professor gezeigt, dass die Bildungsschere zwischen fremdsprachigen Kindern und denjenigen, die die Schulsprache zu Hause gelernt haben, in den deutschsprachigen Ländern besonders hoch ist. «Diese Schere gilt es so weit wie möglich zu schliessen und sogenannte Deutsch-als-Zweitsprache-Angebote sind eine wirksame Massnahme zu diesem Zweck.» Ein Punkt, den auch ED-Sprecher Thiriet hervorhebt:

«Der hohe Migrationsanteil und das städtische Umfeld müssen berücksichtigt werden, um effektiv vergleichbare Zahlen zu haben. Basel-Stadt weist hier den zweithöchsten Anteil aller Kantone aus.»

Neben fremdsprachigen Kindern nimmt aber auch der Anteil von Schülerinnen und Schülern zu, die aus anderen Gründen Förderung benötigen. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates beziffert den Anstieg im vergangenen Jahr auf 9,1 Prozent und kritisiert Mehrkosten von 2,2 Millionen Franken. Es seien «auffallend grosse Stützpfeiler» notwendig gewesen, um das Modell der integrativen Schule aufrechtzuerhalten. Thiriet sagt: «Insbesondere der Bedarf von Schülerinnen und Schülern mit schwerwiegenden Schwierigkeiten und Störungen in der Verhaltensregulation ist weiter zunehmend.»

Ein zweiter Faktor, der die Bildungsausgaben laut Tomasik beeinflusst, betrifft das durchschnittliche Alter des Lehrkörpers, denn ältere Lehrpersonen verdienen mehr und bedingen höhere Sozialabgaben. ED-Sprecher Thiriet sagt: «Die Löhne der älteren Lehrpersonen können tendenziell höher ausfallen, dies aufgrund der meist höheren Stufe und der höheren Kosten für die Pensionskassen.»

Integrative Schule soll nicht günstiger, sondern besser werden

Neben den genannten zwei Gründen sieht Bildungsexperte Tomasik noch einen dritten Kostentreiber in der Volksschule: «Auch generelle Verwaltungs- und Infrastrukturkosten sind ein wichtiger Faktor, die häufig übersehen werden, die aber in die Gesamtkalkulation eingehen.» Jean-Michel Héritier von der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt stimmt Tomasik zu: «Die Bildungsverwaltung ist in den vergangenen Jahren stark angewachsen.» Beispielsweise verfüge heute jedes Schulhaus über ein eigenes Büro sowie Sekretariat. Das sei für den aktuellen Schulbetrieb zwar nötig, führe aber zwangsläufig dazu, «dass heute anteilmässig weniger Mittel beim Unterricht und bei den Schulkindern ankommen».

Untätig bleibe das ED dennoch nicht, sagt Sprecher Thiriet: «Für das Erziehungsdepartement ist klar, dass so rasch als möglich Verbesserungen bei der integrativen Schule zu erzielen sind.» Zurzeit erarbeite eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus der Praxis unter Hochdruck weitere Massnahmen zur Verbesserung. «Das Ziel ist, dem Bildungsbedarf der Schülerinnen und Schüler sowohl in der Regelschule als auch in den separaten Angeboten besser gerecht zu werden und die Klassen sowie die beteiligten Lehr- und Fachpersonen zu entlasten.» Finanzielle Überlegungen stünden aber nicht im Vordergrund: «Es handelt sich hierbei nicht um eine Sparübung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen