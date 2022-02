Bildung Sport, Tanz und Musik: Basel erhält ein neues Privatgymnasium Künftig gibt es in Basel ein privates Gymnasium für Sport-, Tanz- und Musiktalente. Der Abschluss ist eine internationale Matura. Helena Krauser Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler, die eine Karriere in den Bereichen Tanz, Sport oder Musik anstreben, können künftig in Basel an ein Privatgymnasium. Donato Caspari

Im August 2022 wird die Swiss Academy ein Sport-, Tanz- und Musikgymnasium in Basel eröffnen, das teilt die Privatschule in einer Medienmitteilung mit. Ein Jahr zuvor hatte die Swiss Academy in Zürich ihre erste Schule eröffnet. Das Gymnasium richte sich an Schülerinnen und Schüler, die eine professionelle Karriere in Musik, Tanz oder Sport anstreben. Unterrichtet wird in den vier Jahren nach dem britischen Lehrplan und auf Englisch.

Internationale Matura nicht mir der schweizerischen vergleichbar

Die Schülerinnen und Schüler der Swiss Academy werden auf die internationale Matura, die «International A-Levels», vorbereitet. Gemäss dem Erziehungsdepartement (ED) bieten die A-Levels allerdings nur einen selektiven Zugang zu gewissen Fächern, je nach Unterrichts­fächern im Gymnasium und Resultat. Die Schweizerische Maturität hingegen bietet einen allgemeinen Hochschulzugang zu jedem Fach an jeder Hochschule.

Der Mediensprecher des ED lässt verkünden: «Es gilt, was grundsätzlich für Privatschulen im Kanton Basel-Stadt gilt. Private Angebote bereichern die Bildungslandschaft in Basel-Stadt und werden in diesem Sinne vom ED begrüsst.»

Neues Angebot wird begrüsst - aber es gibt auch eine Befürchtung

In der Tanzszene stösst das neue Gymnasium auf Anklang: Johanna Heusser vom Tanzbüro Basel hofft, dass der Nachwuchs so schon früh die Möglichkeit erhält, sich in der lokalen Szene zu vernetzen.

Auch Alain Schnetz, Geschäftsführer des Basler Rockförderverein (RFV), begrüsst das neue Angebot als Förderinstitution. Dennoch befürchtet er aufgrund der Aufnahmekriterien und Semester­­gebühren, dass die Privatschule nur für einen kleinen, finanzkräftigen Teil der Gesellschaft zugänglich sein wird.

