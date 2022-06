Billettautomaten Kontaktlos in weiter Ferne: Verkehrsbetriebe der Region hinken Technologie hinterher An den Billettautomaten der BVB und BLT ist kein kontaktloses Bezahlen möglich. Nun überlegen sich die Verantwortlichen, die Automaten nachzurüsten, wie Recherchen der bz zeigen. BLT-Chef Andreas Büttiker ist da allerdings entschieden dagegen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Während man in vielen anderen Regionen der Schweiz am Billettautomat der Verkehrsbetriebe kontaktlos bezahlen kann, muss man bei den BVB bei Kartenzahlung immer noch den PIN-Code eingeben. Kenneth Nars

In Luzern ist es möglich, in Aarau auch, und im Kanton Zürich sowieso: die kontaktlose Zahlung an den Billettautomaten des jeweiligen Verkehrsbetriebs. In der Region Basel jedoch müssen Reisende an den Automaten noch immer ihren PIN-Code eingeben – manche Geräte akzeptieren sogar nur Bargeld.

Und das in einer Zeit, wo man praktisch überall nur das Kärtli oder Handy an das Zahlterminal zu halten braucht, sei es im Restaurant, im Supermarkt oder in der Badi. Das sei unhygienisch und zeitraubend, sagt ein Fahrgast im Tram der Linie 8: «Ich habe schon zig Male das Tram verpasst, weil ich den PIN am Automaten eingeben musste.»

Dass die Basler Verkehrsbetriebe (BVB), die auch für die Wartung der Billettautomaten der Baselland Transport AG (BLT) zuständig sind, im Gegensatz zu den meisten Verkehrsbetrieben in der Schweiz der technologischen Entwicklung hinterherhinken, ist einem denkbar schlechten Timing geschuldet.

Manchmal muss der Ticketkauf besonders schnell gehen. Kenneth Nars

Die insgesamt rund 550 Automaten – 454 auf Stadtgebiet, 100 auf dem Land – wurden 2007 bis 2011 verbaut. Im Jahr 2014, sagt BVB-Sprecherin Sonja Körkel, habe man im Rahmen einer Modernisierung Zahlterminals mit neuer Software installiert. Und just in diesem Jahr etablierte sich das kontaktlose Bezahlen.

Bezahlen mit Twint wohl ab Sommer 2023

Aus Platzgründen und aufgrund einer damals kleinen Auswahl an Lösungen auf dem Markt sei es nicht möglich gewesen, Zahlterminals zu installieren, die mit den Billettautomaten kompatibel waren, so die Sprecherin. Sie betont, dass die BVB diesbezüglich selten Reklamationen erreichten:

«Wir wissen aber, dass kontaktloses Bezahlen eine Anforderung sein muss bei zukünftigen Terminals.»

Entsprechend soll bei den Automaten in der Stadt nun Hand angelegt werden. Körkel bestätigt Recherchen der bz, wonach das digitale Bezahlen mit dem Zahlungssystem Twint sowie virtuellen Kreditkarten per Handy bei den Automaten der BVB spätestens Ende 2023 möglich sein soll. Derzeit seien Tests an den Softwareschnittstellen der Automaten im Gange. «Wenn alles gut funktioniert, ist eine Lancierung bereits Mitte 2023 realistisch», so Körkel.

Egal ob beim Einkaufen, im Restaurant oder auch auf dem Blumenfeld: Die Bezahlung per Twint gehört für einige schon zum Alltag. Christian Beutler / Keystone

Kartenzahlende werden sich derweil noch eine geraume Zeit damit abfinden müssen, beim Bezahlen des Billetts den PIN eingeben zu müssen. Körkel sagt, das Thema würde bei den BVB und ihren Partnern im Tarifverbund Nordwest derzeit im Rahmen einer umfänglichen «Automatenstrategie» diskutiert.

Es gäbe einige Optionen: «Zum einen ist eine Nachrüstung der bestehenden Automaten auf dem Tisch, da es heute im Vergleich zu 2014 ein breiteres Angebot gibt. Zum anderen aber gibt es auch die Überlegung, mit dieser Investition zuzuwarten, bis neue Geräte angeschafft werden.» Da die Lebensdauer der Billettautomaten rund 20 Jahre betrage, wäre dies bereits ab 2027 der Fall.

BLT-Chef Büttiker singt ein Loblied auf das Smartphone

BLT-Chef Andreas Büttiker. Kenneth Nars

Für BLT-Chef Andreas Büttiker kommt eine Nachrüstung nicht infrage, wie er auf Anfrage betont: «Diese Möglichkeit wurde bei der BLT ganz klar verworfen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir für ein paar wenige Jahre zusätzliche finanzielle Mittel in die Hand nehmen müssten. Das sind Steuergelder, die wir nicht verpulvern möchten.» Zudem habe die Pandemie einen Digitalisierungsschub ausgelöst, so Büttiker weiter:

«Die Billettverkäufe über Smartphones und entsprechende Apps haben bei uns in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Billettautomaten sind Auslaufmodelle, es gibt heute etliche bessere Alternativen, um ein Tram- oder Busbillett zu kaufen.»

Was aber nicht bedeute, so der BLT-Chef, dass die Automaten ganz abgeschafft werden sollen: «Im Hinblick auf die Neuanschaffung in fünf Jahren stellen wir uns vielmehr die Frage, ob dann noch die Bargeldoption Sinn macht.» Definitiv sei hingegen die Tatsache, dass dann Zahlterminals mit Kontaktlos-Option in den neuen Automaten integriert seien, so Büttiker. «Aber ich bin überzeugt, dass diese je länger, je weniger eine Rolle spielen wird.»

