Bio-Klappen in Basel werden seit fast zehn Jahren geduldet

Bioabfall in Basel Geduldeter Strassen-Kompost: 125'000 Franken pro Jahr für Bio-Klappen, die niemand wirklich will Seit 2013 hat Basel sieben Bio-Klappen – nun soll bei fünf davon die Betriebszeit um weitere sechs Jahre verlängert werden. Dabei weiss der Kanton schon lange, dass sie nicht funktionieren. Zara Zatti Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann nur darauf warten, bis etwas Besseres kommt: die Bio-Klappe beim Oekolampad. Kenneth Nars

Bei fünf Bio-Klappen in Basel soll der Pilotversuch um weitere sechs Jahre verlängert werden – so steht es im Kantonsblatt vom 13. April. Einige Leserinnen und Leser werden sich jetzt fragen, was Bio-Klappen sind. Seit 2013 gibt es in der Stadt deren sieben, eine steht etwa beim Oekolampad.

Anwohnerinnen und Anwohner können in den metallenen Rechtecken ihre Küchenreste entsorgen, anders als bei einem herkömmlichen Kompost etwa auch Brot oder Teigwaren. Gratis ist der Street-Kompost allerdings nicht: Ein Einwurf kostet 55 Rappen, den man mit einer Chipkarte bezahlen muss.

Ebenfalls im Raum steht die Frage, wieso eine Anlage, die seit bald zehn Jahren existiert, noch immer als Pilot getestet werden muss. Gesuchstellerin für die Verlängerung der Testphase ist die Stadtreinigung, die beim Bau- und Verkehrsdepartement angesiedelt ist. Mit einem Anruf bei Leiter Dominik Egli kommen zwei Dinge zu Tage. Erstens: Die Testphase ist eigentlich schon längst abgeschlossen. Und: Die Stadtreinigung selbst ist alles andere als ein Fan der Bio-Klappen.

«Bereits 2014 konnten wir sagen, dass die Klappen nicht funktionieren. Sie verstopfen schnell, dann schichten die Leute ihren Kompost um die Klappe herum. Es ist immer eine Sauerei. Zudem sind sie sehr aufwendig und dadurch teuer.»

Im Jahr kosten die sieben Anlagen rund 125'000 Franken, nur etwa 20 Prozent davon können mit den Gebühren der Nutzerinnen und Nutzer gedeckt werden. Rund 70 Tonnen Bioabfälle, also gerade mal rund ein Prozent des in der Stadt anfallenden Bioabfalls, können sie bewältigen.

Die Stadtreinigung sprach sich nach der Testphase gegen eine Ausweitung der Klappen auf das gesamte Stadtgebiet aus. Auch, weil es zu wenige Standorte gebe, an denen die Klappen toleriert würden. Egli sagt:

«Sie sind gross und geruchsintensiv.»

Und wieso hält die Stadtreinigung bei so viel Kritikpunkten nach wie vor an den Klappen fest? «Weil doch einige Anwohnerinnen und Anwohner das Angebot nutzen und man die Dienstleistung nicht einstellen will, solange wir keine Alternative anbieten können», sagt Egli.

Man will die Klappen also weder haben, noch entfernen. Dass die Klappen bei der Erneuerung der Bewilligung weiter als Pilot aufgeführt werden, ist aber ein Fehler. Man habe schlicht nicht daran gedacht, den Titel anzupassen.

Neue Chipkarten für die Bio-Klappen gibt es gar nicht mehr

Wer nicht schon Bio-Klappen-Kundin oder -Kunde ist, der kann es aktuell auch nicht werden, denn: Neue Chipkarten werden nicht mehr verkauft. Zum einen, weil die Klappen an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen sind, zum anderen, weil man eigentlich nur noch auf eine Alternative wartet.

Die grosse Hoffnung der Stadtreinigung waren die Unterflurcontainer. Sie sollten an 29 Standorten in Basel realisiert werden und auch Bioabfälle schlucken. Bei Erfolg wären sie das Ende der Bio-Klappen. Das im Bachlettenquartier beschlossene Pilotprojekt hätte diesen Sommer starten sollen, doch wegen zahlreicher Einsprachen rückt es in die Ferne.

Mit Hinweis auf die Unterflurcontainer speiste die Regierung auch mehrere Anfragen aus dem Grossen Rat ab, in denen Lösungen für das Bioabfall-Problem in Basel gefordert wurden. Auf eine 2018 eingereichte Interpellation der ehemaligen Grünen-Grossrätin Lea Steinle antwortete der Regierungsrat mit Verweis auf die Unterflurcontainer:

«Eine weitere Suche nach innovativen Entsorgungssystemen ist mit der nun vorgeschlagenen Lösung zurzeit nicht vorgesehen.»

Die Grünen fordern schon länger ein kostenloses Entsorgungssystem für Bioabfälle, die Klappen sind auch für die Grossrätin Raffaela Hanauer keine dauerhafte Lösung: «Die Bio-Klappen waren zwar eine Verbesserung, sie sind jedoch nicht für die ganze Bevölkerung zugänglich und haben einige Mängel. Es braucht daher möglichst rasch eine dauerhafte, für alle zugängliche und kostenfreie Lösung.»

Die Stadtreinigung hat derweil noch eine andere Hoffnung: Aktuell testen sie Container, die besser funktionieren sollen. Bis im Sommer soll feststehen, ob das auch tatsächlich so ist. Die unbeliebten Bio-Klappen würden dann durch das bessere Modell ersetzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen