Biodiversität Konkrete Massnahmen zum Schutz der Natur in Basel-Stadt Basel-Stadt will Tier- und Pflanzenarten fördern und erhalten. Dazu liegt nun der Entwurf einer kantonalen Biodiversitätsstrategie vor. Die abgestimmten Massnahmen sollen die Natur schützen. Laura Pirroncello 13.04.2022, 10.00 Uhr

Die Biodiversität im Kanton Basel-Stadt soll gefördert werden. Yvonne Reisner

In der Schweiz sind jede dritte Art sowie die Hälfte der Lebensräume bedroht. 2017 hat der Bundesrat deshalb einen «Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz» ausformuliert. Ausserdem sicherte er den Kantonen zu, sie bei Massnahmen im Naturschutz und in der Waldbiodiversität zu unterstützen.

Damit im Kanton Basel-Stadt die Artenvielfalt erhalten und gefördert wird, hat der Regierungsrat den «Entwurf der kantonalen Biodiversitätsstrategie» verabschiedet. Dies schreibt er in einer Mitteilung. Darin enthalten sei ein Aktionsplan, welcher «geplante oder bereits lancierte Bestrebungen des Kantons für mehr Biodiversität vereinigt». Die Massnahmen sollen die Natur im Wald, in der Landwirtschaft, in und an Gewässern sowie im Siedlungsgebiet schützen und fördern.

Basel-Stadt ist nach St. Gallen und Genf der dritte Kanton, der konkrete Massnahmen zur Verbesserung der Biodiversität vorsieht. Die Bevölkerung kann sich zum Entwurf vom 13. April bis 29. Juli 2022 im Rahmen der öffentlichen Vernehmlassung äussern.

Im Aktionsplan sind 27 Handlungsvorschläge enthalten.

Tier- und Pflanzenarten sollen erhalten und gefördert werden. Die Bestände einzelner Arten können durch spezielle Massnahmen langfristig gesichert werden, heisst es weiter. Ausserdem soll Pflanzenschutzmittel reduzierter eingesetzt werden.

Parks und Grünanlagen der Stadt gestaltet und pflegt die Stadtgärtnerei so, dass sie einen geeigneten Lebensraum für Tiere und Pflanzen, welche es zu fördern gilt, darstellen.

Der Austausch zwischen einzelnen Biotopen ist wichtig, damit sich die Arten fortpflanzen können. In der Stadt sei ein solcher Austausch jedoch schwierig, heisst es weiter. Ein sogenanntes Biotopverbundkonzept zeigt dazu auf, wo Biotope noch nicht miteinander verbunden sind und, wie bereits bestehende Verbindungen aufgewertet werden können.

Damit die Natur geschützt und nachhaltig genutzt werden kann, muss die Bevölkerung sensibilisiert werden. Der Kanton wolle deshalb Grundwissen vermitteln und Zusammenhänge in der Natur aufzeigen, schreibt der Regierungsrat.

Die Departemente möchten aus diesem Grund vermehrt über relevante und spannende Themen aus der Natur berichten. Ausserdem sollen Führungen und öffentliche Veranstaltungen durchgeführt werden.

Heimische Pflanzen und Tiere können durch vom Menschen eingeschleppte Organismen, sogenannten Neobiota, verdrängt werden. Seit 2010 gibt es einen kantonalen Massnahmenplan Neobiota. Dieser behalte seine Gültigkeit, heisst es.

Invasive Pflanzen und Tiere sollen in Naturschutzgebiete zurückgedrängt werden. So kann die Artenvielfalt erhalten werden.