Zu jeder Stunde einkaufen im Basler Quartier-Hofladen Bioflix

Was in anderen Grossstädten längst die Norm ist, ist auch in Basel immer gefragter. Rund um die Uhr einzukaufen. So funktioniert der neue Laden: Über die Website registrieren, persönlichen QR-Code erhalten und schon stehen die Türen auch um Mitternacht offen.

Ali Ahmeti 04.02.2022, 05.00 Uhr