PUK-Biozentrum: Basler Regierung weist Kritik zurück

Biozentrum Basler Regierung reagiert mit Unverständnis auf Kritik Erst kurz vor der Debatte im Grossen Rat hat die Basler Regierung ihren Standpunkt zum PUK-Bericht zum Biozentrum publiziert. Das Parlament protestiert gegen dieses Vorgehen. Ein Antrag, das Geschäft zu verschieben, wurde jedoch mit 48 zu 40 Stimmen verworfen.

Grosser Rat: Trotz Kritik am Vorgehen der Regierung will das Parlament den PUK-Bericht beraten. Kostas Maros

Die Regierung hat sich Zeit gelassen. Erst an seiner gestrigen Sitzung hat sie die siebenseitige Stellungnahme abgesegnet, in der sie auf die Vorwürfe der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum Bau des Biozentrums eingegangen ist. Diese hat im August ihren Bericht vorgelegt und darin detailliert nachgezeichnet, weshalb der Bau des Forschungszentrums der Universität 100 Millionen Franken mehr kostete als zunächst budgetiert.

Kommunikation der Regierung: ein «Affront»

Das Vorgehen der Regierung erzürnte die Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller Fraktionen. Die Regierung habe schon im Rahmen der PUK-Arbeit nicht Stellung genommen und sich nun einen «Affront» gegenüber dem Parlament geleistet. In einem Ordnungsantrag am Anfang der Debatte beantragte deshalb das Grün-Alternative Bündnis (GAB) die Verschiebung des Geschäfts. Eine Mehrheit von 48 gegen 40 Grossrätinnen und Grossräte will nun aber über den Bericht diskutieren. Die bz wird darüber berichten.

Der Tenor der regierungsrätlichen Stellungnahme: Viele Vorschläge zur Verbesserung der Abläufe bei grossen Bauprojekten seien bereits umgesetzt. Schliesslich sei die Analyse, die von den Regierungen beider Basel schon vor der Einsetzung der PUK in Auftrag gegeben wurde, zu den gleichen Ergebnissen gelangt wie die PUK. So seien etwa der Universitätsvertrag einer Teilrevision unterzogen oder das Planerwahlverfahren verbessert worden.

Regierung sagt: Der Grosse Rat war «angemessen» informiert

Vorbehalte der PUK gegen das Agieren der Behörden und von Regierungsmitgliedern weist die Exekutive harsch zurück: Die Aufsicht sei jederzeit «wahrgenommen» worden und «gewährleistet» gewesen. Auch die Kommunikation sowohl in der Öffentlichkeit als auch gegenüber dem Grossen Rat und seinen Kommissionen sei «angemessen» gewesen. Im Subtext: Das Parlament habe durchaus frühzeitig über Informationen verfügt, um kritisch nachzufragen. Dies habe es versäumt und stattdessen im Nachhinein zum unverhältnismässigen Mittel einer parlamentarischen Untersuchungskommission gegriffen.

Die Basler Regierung kritisiert die PUK auch wegen «Fehlinterpretationen» im Zusammenhang mit der Vorfinanzierung der Zusatzkosten durch die Universität. Dies sei juristisch, aber auch sachlich der korrekte Weg gewesen. Selbstverständlich sei es auch eine «politische Frage», wie die Mehrkosten verbucht werden, doch darüber werde das Parlament ohnehin zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden können.

Basler Regierung schont das Baselbieter Kollegium

Auffällig: Die Basler Regierung vermeidet in ihrer Stellungnahme jede Bemerkung gegenüber der Baselbieter Regierung. Dabei war das gewählte Vorgehen der Trägerkantone vor allem dem Umstand geschuldet, dass die Baselbieter Regierung jeden Nachtragskredit automatisch dem Landrat hätten vorlegen müssen. Dies hätte den Fertigbau des Biozentrums gefährden oder zumindest weiter verzögern können. Die Basler Regierung hätte in eigener Kompetenz einen Nachtragskredit bewilligen können.

Kein Gehör fand bei der Regierung auch die PUK-Kritik, die Bildungsdirektoren von Baselland und Basel-Stadt seien als Mitglieder des Universitätsrates in einem Interessenskonflikt gestanden. Die «Corporate Governance» sei gewährleistet und zudem seien die Interessen von Regierung und Universität ja die gleichen gewesen, schreibt die Regierung.

