Jazz Club Bird's Eye wird nicht für Corona-Verstösse bestraft

«Bird’s Eye» Jazz Club wird nicht für Corona-Verstösse bestraft Der Bird’s Eye Jazz Club zählt zu den renommiertesten Spiel­orten für Jazz in Europa. Während der Pandemie geriet er allerdings in die Negativschlagzeilen: Weil er sich nicht an die Zertifikatspflicht hielt, wurde der Club im September 2021 von den Behörden geschlossen. Hans-Martin Jermann 22.08.2022, 19.55 Uhr

Konsequenzen hat der Zwist um die Corona-Auflagen keine grossen für den Jazz Club. Kenneth Nars

Seit dem 10. März bietet der intime Club am Kohlenberg wieder Konzerte an. Konsequenzen hat der Zwist um die Corona-Auflagen keine. Jedenfalls keine grossen: Der Verein Jazz-Live Basel, der den Club führt, soll für die Jahre 2022 bis 2025 total 356'250 Franken erhalten. Dies schlägt die vorberatende Bildungs- und Kulturkommission (BKK) dem Grossen Rat vor. Die Aufarbeitung des Vorfalls sei einvernehmlich verlaufen und die Streitpunkte konnten ausgeräumt werden, heisst es im eben publizierten Bericht der BKK.

So hat der Verein bereits ausbezahlte Staatsbeiträge für das Jahr 2021 an den Kanton zurückbezahlt. Die Regierung hatte zuvor die Verhandlungen über die Weiterführung des Leistungsauftrags sistiert. 2022 werden laut Bericht erst ab dem 1. April Subventionen ausbezahlt. So soll der Jazz-Club für das laufende Jahr 71'250 Franken, für die folgenden drei Jahre jeweils die vollen 95'000 Franken erhalten. Die Beträge müssen vom Grossen Rat noch abgesegnet werden. Einen Antrag auf Subventionserhöhung hatte die Regierung bereits vor der Schliessung abgelehnt.

Bei der Anhörung in der BKK betonten die Vertreter des Präsidialdepartements, dass sie die Arbeit des Jazz Clubs sehr schätzen. Im Bereich der Workshops für Schulen leiste der Verein «grossartige Arbeit». Für das erste Coronajahr 2020 hat der Verein neben dem vollen Staatsbeitrag auch Kurzarbeitsentschädigungen und Coronahilfen erhalten. In jenem Jahr habe sich der Verein regelkonform verhalten, stellten die Vertreter des PD klar. 2021 wurden seitens des Vereins beim Kanton keine Anträge auf Zahlungen gestellt.

«Kunstform des Jazz geht mit Freiheits-Ethos einher»

Die Verantwortlichen des Vereins begründeten den Verstoss gegen die Corona-Regeln damit, dass weniger als 30 Personen zu den Konzerten zugelassen worden seien. Sie waren nicht bereit, den Gästen den Nachweis eines gültigen Covid-Zertifikats zuzumuten, «da die Kunstform des Jazz stark mit dem Ethos der Freiheit einhergeht», heisst es im Bericht.

Beim Kanton verweist man auf die konstruktiven Gespräche, hält aber fest, dass die «referierte Begründung keine Rechtfertigung des Verstosses darstellt.» Der Bird’s Eye Jazz Club hat sich im Zuge der Pandemie personell neu aufgestellt: So hat Mäzenin Beatrice Oeri ihr Amt als Präsidentin des Vereins Jazz-Live Basel Anfang Februar niedergelegt. Auch verlässt der langjährige künstlerische Leiter Stephan Kurmann den Club. Seine Anstellung wurde im Februar per Ende April 2023 aufgelöst, er wurde aber mit sofortiger Wirkung freigestellt. Kurmann hatte sich zuvor in einem Interview kritisch zu Corona-Massnahmen geäussert.