Blaulicht Region Basel – Polizeimeldungen und News

09:04 Uhr DONNERSTAG, 18. AUGUST Besonders viel Regen in Basel und Binningen In den vergangenen 24 Stunden fielen gebietsweise grössere Regenmengen. Am zweitmeisten Niederschlag gab es mit Stand Donnerstagmorgen um 4.10 Uhr in Basel / Binningen. Innerhalb von 24 Stunden wurden hier nach Angaben von «SRF Meteo» 57.7 Millimeter gemessen. Mehr gab es nur in Locarno / Monti mit 61 Millimeter. (aib)

08:58 Uhr DONNERSTAG, 18. AUGUST Riehen: Überschwemmungen im Griff aber Schadenhöhe unbekannt Auf Anfrage bei der Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstagmorgen gibt Mediensprecher Adrian Plachesi bekannt, dass es in Riehen zwei Bäume umgehauen habe. Insgesamt seien 160 Meldungen eingegangen. Die heftigen Überschwemmungen gerade in Riehen seien nach Abflauen des Regens gegen 23.15-23.30 Uhr ebenfalls zurückgegangen. Wie hoch der Schaden beziffert wird, sei noch unbekannt. (mma)

08:32 Uhr DONNERSTAG, 18. AUGUST Nicht nur Regen, sondern auch Hagel in Basel-Stadt Auf diesem Balkon in Basel blieben die Hagelkörner am vergangenen Abend liegen: Nora Bader

08:16 Uhr DONNERSTAG, 18. AUGUST 150 Notrufe und viele Gebäude unter Wasser: Arlesheim und Laufen besonders betroffen 150 Notrufe wegen Folgen des starken Regens seien ab 16.50 Uhr am vergangenen Mittwochabend bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft eingegangen, meldet diese am Donnerstagmorgen. Zwei Meldungen wegen umgestürzter Bäume, 46 Meldungen wegen eingedrungenem Wasser in Keller oder Liegenschaften, eine Meldung wegen einer mit Geröll verunreinigten Strasse, verzeichnete die Polizei. 46 Meldungen hätten einen sofortigen Einsatz der Feuerwehr erfordert. Besonders betroffen seien dabei die Bezirke Arlesheim und Laufen aber auch anliegende Orte. Die örtlichen Feuerwehrorganisationen, die Polizei Basel-Landschaft, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel sowie vorsorglich der Sanitätsdienst seien während Stunden im Einsatz gestanden. Verletzte habe es keine gegeben. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. (mma)

08:09 Uhr Donnerstag, 18. August So zog das Gewitter über Basel: MeteoSchweiz teilte auf Twitter am späten Mittwochabend eine Aufnahmen des heftigen Gewitters, wie es sich über Basel entlud.

23:16 Uhr Mittwoch, 17. August Wegen Starkregen: Wasserschäden im Kanton Basel-Stadt Als gegen 16.30 Uhr eine Gewitterzelle das Kantonsgebiet Basel-Stadt erreichte, fiel innert kurzer Zeit eine grosse Menge Regen, den die Kanalisation nicht mehr vollständig zu schlucken vermochte. Das schreibt die Kantonspolizei am Abend in einer Medienmitteilung. Dadurch sei es, vor allem in der Gemeinde Riehen, zu teils grösseren Überschwemmungen gekommen. Bis 20.25 Uhr stand die Berufsfeuerwehr bereits bei 115 Ereignissen im Einsatz und wurde zusätzlich durch Miliz- und Betriebsfeuerwehren des Kantons Basel-Stadt sowie diversen Stützpunktfeuerwehren des Kantons Basel-Landschaft unterstützt. Da sich die Wetterlage nur kurzfristig verbesserte und im Verlauf des Abends erneut Gewitterzellen auf das Kantonsgebiet treffen werden, werden sich die Einsätze noch bis tief in die Nacht ziehen, heisst es seitens der Behörden weiter. Neben den Feuerwehren stand auch der Zivilschutz der Rettung des Kantons Basel-Stadt sowie die Kantonspolizei Basel-Stadt im Einsatz. Bis zur Stunde sind keine Personen, die aufgrund des Gewitters verletzt wurden, bekannt. (bz)

21:02 Uhr MITTWOCH, 17. AUGUST Fondation Beyeler unwetterbedingt geschlossen «Aufgrund des heftigen Gewitters am Mittwochnachmittag, bleibt das Museum am Donnerstag, den 18. August 2022, vorsorglich geschlossen», heisst es aktuell auf der Webseite der Fondation Beyeler. Wie das Riehener Museum der bz mitteilt, musste die Ausstellung am Mittwochabend frühzeitig schliessen. In einigen Räumen sei Wasser eingedrungen. «Die Kunstwerke wurden gesichert», der Zustand der Werke und des Gebäudes würden sorgfältig geprüft. (aib/mma)

20:48 Uhr MITTWOCH, 17. AUGUST Verspätungen auf dem BVB-Netz Aufgrund des Unwetters müssen Öv-Reisende in Basel aktuell mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen auf dem gesamten Netz rechnen, wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) via Twitter mitteilen. Die Dauer des unregelmässigen Betriebs ist unbestimmt. (aib)

18:42 Uhr MITTWOCH, 17. AUGUST Überschwemmungen in der Region Schicken Sie uns Ihre Unwetter-Eindrücke an redaktion@bzbasel.ch. Roland Schmid Der starke Regen am Mittwochabend führte in Riehen zu Überschwemmungen – in der Hörnli-Unterführung und in der Schmidgasse (im Bild oben). In Birsfelden kamen in kurzer Zeit 28 Millimeter Regenwasser zusammen, wie SRF Meteo via Twitter mitteilen. Ebenfalls viel Regen und Überschwemmungen gab es in Bettingen, wie ein Video von SRF Meteo zeigt:

17:25 Uhr Mittwoch, 17. August Unterbruch zwischen Tinguely Museum und Friedhof am Hörnli Die Buslinien 31 und 34 sind zwischen dem Tinguely Museum und dem Friedhof am Hörnli unterbrochen. Grund dafür ist eine Überschwemmung in der Hörnli Unterführung nach dem Unwetter vom Mittwochnachmittag. Laut Informationen der BVB ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. (mei)

13:35 Uhr Mittwoch, 17. August Tram muss notbremsen, um eine Kollision zu verhindern Baselbieter Polizei Am Mittwochmorgen musste ein Tramfahrer der Linie 10 beim Übergang Bottminger-/Gorenmattstrasse in Binningen eine Notbremsung einleiten. Wie die Polizei mitteilte, konnte dadurch eine Kollision mit einem Auto verhindert werden, das trotz Rotlicht den Übergang überqueren wollte. Eine Frau stürzte wegen der Notbremsung im Tram zu Boden und verletzte sich dabei. Sie wurde in ein Spital gebracht. Beim Auto handelt es sich um einen weissen Mitsubishi ASX (siehe Foto). Die Baselbieter Polizei sucht Zeugen und den Lenker/die Lenkerin des Autos. (mei)

16:00 Uhr Dienstag, 16. August Gartenhaus in Riehen brannte total aus Am Dienstagnachmittag brannte ein Gartenhaus auf dem Areal des Freizeitgartenvereins Hörnli in Riehen komplett aus. Wie die Polizei mitteilte, war die Besitzerin mit Arbeiten beschäftigt. Kurz nachdem sie das Haus verlassen hatte, kam es zu einer Verpuffung und einem Brand, der auch auf ein zweites Gartenhaus überging. Die Feuerwehr konnte das Feuer in kurzer Zeit löschen. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen. (mei)

11:30 Uhr Dienstag, 16. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Auto kollidiert im Gegenverkehr mit Lastwagen Wie die Polizei mitteilt, kollidierte am Montagnachmittag auf der Bundesstrasse in Rheinfelden ein Auto mit einem Lastwagen. Der 70-jährige Autofahrer ist in den Gegenverkehr geraten und in den entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf ungefähr 60'000 Euro geschätzt. Die Bundesstrasse war für mehrere Stunden voll gesperrt. (sal) Lörrach: Flucht auf einem E-Scooter endet an Schaufensterscheibe Gegen Mittag am Montag versuchte ein E-Scooterfahrer in Lörrach vor der Polizei zu flüchten. Laut Polizeimeldung sollte der 20-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der junge Mann reagierte nicht auf Anhaltezeichen der Polizei, und fuhr in der Baslerstrasse in das Heck eines Taxis. Als die Polizei den Unfall aufnehmen wollte, flüchtete er über die Herrenstrasse und den Marktplatz in die Spitalstrasse, wo er gegen eine Schaufensterscheibe prallte. Der 20-Jährige versuchte, zu Fuss weiter zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Metern von der Polizei gefasst werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den E-Scooterfahrer bereits ein Sicherungshaftbefehl vorlag. Der 20-Jährige wurde am Amtsgericht vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (sal) Bad Säckingen: Unfallflucht auf dem Festplatz Am Montagnachmittag kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Festplatz in Bad Säckingen mit einem geparkten VW. Wie die Polizei mitteilt, beging der Unbekannte Fahrerflucht. Am VW sei ein Sachschaden von rund 5'000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Bad Säckingen hofft auf Zeugenhinweise. (sal)

10:22 Uhr DIENSTAG, 16. AUGUST Autofahrer stösst in Münchenstein mit zwei Velofahrern zusammen – beide verletzt In der Emil-Frey-Strasse, Höhe Wien-Strasse, stiess am vergangenen Montagabend ein Autofahrer mit zwei Velofahrenden auf der Gegenfahrbahn zusammen. Der 71-jährige Lenker war einer Velofahrerin auf seiner Spur ausgewichen, die einen Schwenker nach links gemacht hatte. Die angefahrenen Velofahrer mussten beide mit Verletzungen ins Spital eingewiesen werden. Der Alkoholtest beim Autofahrer ergab 0,82 Promille. Gemäss Polizei werde er an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. (mma)

09:11 Uhr DIENSTAG, 16. AUGUST Zwei Verletzte nach Auffahrkollision auf Autobahn A3 bei Kaiseraugst Beide beteiligten Autos wurden stark beschädigt. Kapo Basel-Landschaft Auf der Autobahn bei Kaiseraugst ist es am vergangenen Montagabend im Feierabendverkehr zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Zwei Autoinsassen klagten nach dem Zusammenprall über Schmerzen und wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft verursachte ein 27-Jähriger nach der Verzweigung A3/A2 den Unfall. Aus bis anhin noch nicht restlos geklärten Gründen sei dieser mit seinem grauen Citroën frontal auf das Heck des voranfahrenden Renaults aufgefahren, meldet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Renault um 180 Grad gedreht, sodass er mit Front Richtung Basel auf dem Überholstreifen zum Stillstand kam. Es entstand hoher Sachschaden. (pin)

08:47 Uhr Dienstag, 16. August Beim Einbiegen übersehen: In Muttenz stossen zwei Autos zusammen Beim Einbiegen übersah ein Autofahrer eine herankommendes Auto. Kapo Basel-Landschaft Am vergangenen Montagabend prallten in der Prattelerstrasse in Muttenz bei einer Tankstelle zwei Autos zusammen. Der Unfall geschah, als einer der zwei Autofahrer vom Vorplatz der Tankstelle in die Strasse einbiegen wollte und dabei ein kommendes Auto übersah. Beide Lenkenden blieben gemäss Polizei Basel-Landschaft unverletzt. Die Fahrzeuge wurden jedoch massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall sei es zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr gekommen. (mma)

20:21 Uhr Montag, 15. August Nebenarm der St.Jakobs-Strasse in Basel für mehrere Stunden gesperrt Aufgrund eines Polizeieinsatzes war ein Nebenarm der St.Jakobs-Strasse in Richtung Denkmal am Montag für rund drei Stunden gesperrt. Laut Polizeimeldung lösten die Einsatzkräfte die Situation gegen 18.45 Uhr auf. Verletzte gab es keine, grössere Verkehrseinschränkungen auch nicht. (sal)

16:43 Uhr Montag, 15. August Kanton Baselland ruft zum Wassersparen auf Der Kantonale Führungsstab ruft die Bevölkerung am Montagnachmittag in einer Medienmitteilung zum Wassersparen auf. Aufgrund der Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr sei weiterhin grosse Sorgfalt geboten. Neu gilt ausserdem ein Feuerverbot im Offen- und Kulturland. «Für die Fische ist die Lage dramatisch, weshalb auch die lokalen Fischerei-, Bade- und Betretungsverbot bestehen bleiben», heisst es in der Mitteilung weiter. Im Kanton Basel-Landschaft gelten aktuell folgende Massnahmen: Es ist verboten, im Wald und an Waldrändern Feuer zu entfachen (Mindestabstand 50 Meter). Dies gilt auch für eingerichtete Feuerstellen und Feuerschalen, sowie für selbst mitgebrachte Grills aller Art (Holz-/Kohle-/Einweg-/Gasgrills etc.). Neu ebenfalls verboten ist es im Offenund Kulturland Feuer zu entfachen. Es ist verboten, brennende Zigaretten und andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen. Das Steigenlassen von «Himmelslaternen / Heissluftballonen» (gekaufte oder selbstgefertigte), welche durch offenes Feuer angetrieben werden, ist generell verboten. Das Abbrennen von jeglichen Feuerwerkskörpern ist verboten. Höhen-Feuer sind verboten. Das Entnehmen von Wasser für den Gemeingebrauch ist verboten. Als Gemeingebrauch gilt die gelegentliche Entnahme kleiner Wassermengen zum Beispiel mittels Eimer oder Giesskanne aus öffentlichen Gewässern. ...sowie die vom Amt für Wald beider Basel verfügten Fischerei-, Bade- und Betretungsverbote: Am Unterlauf der Birs (Redingbrücke bis Birsmündung) besteht ein Bade- und Betretungsverbot für Mensch und Tier. In der Birs zwischen Schänzlibrücke Münchenstein und Holzbrücke (unterhalb Kraftwerk Neue Welt) sowie Eisenbahnbrücke Münchenstein bis Höhe Aliothstrasse Arlesheim (BBC-Kamin) gilt ein Fischerei-, Bade- und Betretungsverbot. In der Ergolz zwischen der Rösslibrücke Augst und der Autobahnbrücke Zürich-Basel sowie zwischen der TCS-Brücke in Füllinsdorf und dem Kesselfall in Liestal gilt ein Fischerei-, Badeund Betretungsverbot. Im Tosbecken vom Giessen in Kilchberg ist das Betreten und Baden zum Schutz der Fische ebenfalls untersagt. (mei)

16:10 Uhr Montag, 15. August Münchenstein: Bauarbeiten an der Hauptstrasse am Dienstag, 23. August Wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion mitteilt, wird am Dienstag, 23. August, die Oberfläche der Münchensteiner Hauptstrasse im Abschnitt Friedhof bis Mühlemattstrasse saniert. Während den Bauarbeiten ist die Strasse im Einbahnregime befahrbar. Die Velospur ist nicht betroffen und bleibt normal geöffnet. Die Hauszufahrten sollten zugänglich bleiben, andernfalls würden die Bewohnenden informiert. Bei nassem Wetter müssten die Bauarbeiten verschoben werden. (sal)

15:04 Uhr Montag, 15. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Reh in Autobahntunnel verunfallt In der Nacht auf Samstag kollidierte ein Autofahrer nahe Rheinfelden, im Herrschaftsbucktunnel auf der A 98, mit einem jungen Reh, das bei dem Unfall starb. Wie die Polizei mitteilt befanden sich unweit davon, Nollinger Bergtunnel auf der A 861, ebenfalls Rehe auf der Autobahn. (sal) Grenzach-Wyhlen: Eismaschine fängt Feuer Am Sonntagabend fingen im Küchenbereich einer Gaststätte in Grenzach-Wyhlen eine Waschmaschine und ein Eiswürfelautomat Feuer. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand umgehend löschen. Zu dem Zeitpunkt sei die Gaststätte geschlossen gewesen und es hätten sich keine Personen darin befunden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. (sal) Lörrach: betrunkener Fahrradfahrer stürzt vor dem Polizeirevier Am Sonntagnachmittag stürzte ein 54-jähriger, alkoholisierter Fahrradfahrer beim Absteigen von seinem Fahrrad – und das ausgerechnet vor dem Eingang des Lörracher Polizeirevieres. Wie die Polizei mitteilt war das Ergebnis eines Alkoholtest fast zwei Promille. (sal) Lörrach: Einbrecher festgenommen Am Frühen Samstagmorgen brach laut Polizeimeldung ein 23-jähriger Mann die Scheibe einer Gaststätte im Promenadenweg in Lörrach ein. Als die Polizei näherkam, flüchtete er, wurde jedoch nach einer kurzen Verfolgung festgenommen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher unbekannt. (sal) Weil am Rhein: Auffahrunfall auf der A 5 Am späten Samstagabend kam es auf der A5 in Richtung Süden, kurz vor der Anschlussstelle Weil am Rhein, zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei mitteilt, hielten ein 33-Jähriger und sein Bekannter mit ihren Autos auf dem rechten Fahrstreifen an, mit eingeschalteten Warnlichtern. Nach ungefähr zwei Minuten fuhr eine 47-jährige Autofahrerin ungebremst auf die stehenden Fahrzeuge auf, die dadurch übereinandergeschoben wurden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (sal) Lörrach: versuchter Wohnungseinbruch Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Samstag eine Wintergartenscheibe in einem Reihenhaus in der Sirnitzstraße in Lörrach eingeworfen. Die Täterschaft gelangte jedoch nicht in das Haus – die Polizei vermutet, dass sie bei der Tat gestört wurde. Das Kriminalkommissariat Lörrach bittet um Zeugenhinweise. (sal) Weil am Rhein: Krankenschwester schlägt Einbrecher in die Flucht In der Nacht auf Sonntag bemerkte eine Krankenschwester in einem Pflegeheim in der Römerstrasse in Weil am Rhein einen Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Laut Polizeimeldung rannte kurz darauf ein zweiter unbekannter Mann aus dem Pflegeheim. Wie die Einbrecher hineingelangten und ob sie etwas stahlen, ist noch unbekannt. Die Fahndung durch die Polizei blieb bisher erfolglos. (sal) Weil am Rhein: Autodiebe festgenommen Am Samstagnachmittag wurden der Polizei in Weil am Rhein zwei Männer gemeldet, die auf dem Parkplatz beim Wasserwerk Autos aufbrachen. Wie die Polizei mitteilt, schoben die Tatverdächtigen Autofenster, die nicht ganz geschlossen waren, nach unten, um so an die Entriegelungen zu gelangen. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht die Person, die die Täter meldete, und bittet um Zeugenhinweise. (sal)

11:24 Uhr MONTAG, 15. AUGUST 25-Jähriger baut in Basel nach Alkohol-Kontrolle betrunken einen Unfall zvg/Polizei BS Den Rat, nicht noch mehr Alkohol zu konsumieren, hat ein 25-jähriger Autofahrer um 00:15 Uhr in der Nacht auf Samstag offensichtlich nicht ernst genommen. Wie die Basler Polizei mitteilt, wurde der Mann anlässlich einer Verkehrskontrolle darauf hingewiesen, dass sein getesteter Alkoholwert noch im fahrfähigen Bereich liege. Mit dem Hinweis, er müsse, um weiter fahren zu dürfen, auf den Konsum von weiterem Alkohol verzichten, wurde der Mann aus der Kontrolle entlassen. Knappe fünf Stunden später verursachte derselbe Fahrer einen Verkehrsunfall, weil er während der Fahrt betrunken einschlief. Dabei geriet er von der Strasse ab und prallte in ein parkiertes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses nach vorne geschoben und beschädigte zwei Roller, einen Baum sowie einen Metallpfosten. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere tausend Franken. (aib)

11:00 Uhr Montag, 15. August Teile der Licht- und Musikanlage nach Fest in Büsserach gestohlen In der Nacht auf Sonntag wurden aus einem Festzelt zwischen Büsserach und Erschwil mehrere technische Gegenstände entwendet. Ein Teil wurde in der Nähe in beschädigtem Zustand aufgefunden. Die «Schwarzbuebenight» fand in Büsserach statt. Archivbild: Martin Toengi Am Sonntagmittag, 14. August, wurde der Polizei gemeldet, dass aus einem Festzelt bei Büsserach technisches Material entwendet wurde. Dort fand zuvor die «Schwarzbuebenight» statt. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilt, habe nach ersten Erkenntnissen die noch unbekannte Täterschaft am Sonntagmorgen Teile der Licht- und Musikanlage aus dem Zelt entwendet und einen Teil davon bei einem Kiesplatz in Richtung Erschwil deponiert. Gemäss Mitteilung wurden die Gegenstände dabei beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren 10’000 Franken. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können oder am Sonntagmorgen zwischen Büsserach und Erschwil verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach in Verbindung zu setzen. Telefon: 061 785 77 01. (mgt)

15:30 Uhr Sonntag, 14. August Selbstunfall auf der A22 in Liestal Am Sonntagmorgen, 14. August, ereignete sich kurz nach 08.45 Uhr auf der A22 in Liestal, Fahrtrichtung Sissach, ein Selbstunfall: Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 19-jährige Lenker mit seinem Personenwagen auf der A22. Im Bereich der Ausfahrt Liestal-Nord geriet er aus noch zu klärenden Gründen über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte frontal mit der dortigen Leiteinrichtung. Das Unfallfahrzeug. zvg / Polizei Basel-Landschaft Der verunfallte Fahrzeuglenker, er war alleine im Fahrzeug, wurde bei der Kollision nicht verletzt. Das Auto wurde bei der Kollision massiv beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Tatbestandsaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam zu Verkehrsbehinderungen. (bey)

14:54 Uhr Sonntag, 14. August Aesch: Alkoholisierter Jeep-Fahrer bleibt im Baustellenareal stecken Am frühen Sonntagmorgen, 14. August, wollte ein alkoholisierter Fahrzeuglenker kurz nach 4 Uhr mit seinem Jeep auf der Baustelle der Velocrosspiste an der Landskronstrasse in Aesch «eine Runde» drehen. Das teilt die Polizei Basel-Landschaft mit. Nach kurzer Fahrt blieb sein Jeep jedoch im losen Baugrund stecken und liess sich nicht mehr wegbewegen. Der festgefahrene Jeep musste in der Folge durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der Jeep musste abgeschleppt werden. zvg / Polizei Basel-Landschaft Der beim verantwortlichen Lenker durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0.73 mg/l. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. Personen wurden beim Vorfall keine verletzt. (bey)

09:55 Uhr Sonntag, 14. August Alkoholisierter Personenwagenlenker verursacht Selbstunfall Reinach BL: In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker auf einem Vorplatz am Seewenweg in Reinach BL einen Selbstunfall. Personen wurde dabei keine verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte der 32-Jährige, aus Richtung Christoph-Merian-Ring kommend, sein Fahrzeug auf einem Vorplatz am Seewenweg zu parkieren. Nach dem Einbiegen auf den Vorplatz streifte er mit seinem Fahrzeug seitlich-frontal einen parkierten Personenwagen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Wegen zu viel Alkohol Parkschwierigkeiten gehabt und Sachschaden verursacht. Gaetan Bally / KEYSTONE Der beim unfallverursachenden Lenker durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0.89 mg/l. Zudem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf verschiedene verbotene Substanzen. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. (cam)

19:11 Uhr SAMSTAG, 13. AUGUST Hölstein: Unfall zwischen Motorrad und Personenwagen Polizei Basel-Landschaft Am Samstagnachmittag ist es kurz vor 14.00 Uhr in der Bennwilerstrasse zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Laut der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 56-jähriger Töfffahrer von Diegten Richtung Hölstein, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Als ihm eine korrekt fahrende Autolenkerin entgegen fuhr, kam es trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung zum Unfall. Der Töfffahrer stürzte, wobei das Motorrad mit der Front des entgegenkommenden Autos kollidierte. Polizei Basel-Landschaft Der Motorradlenker wurde leicht verletzt und durch den Sanitätsdienst in ein Spital gebracht. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Strasse kurzzeitig gesperrt werden. (zen)

15:00 Uhr SAMSTAG, 13. AUGUST Velofahrer bei Kollision mit Autotür schwer verletzt zvg/Polizei BL Am Samstagmorgen ist ein 50-jähriger Velofahrer in der Burggartenstrasse in Bottmingen in die offene Autotür geprallt. Dabei wurde der Mann nach Angaben der Baselbieter Polizei schwere verletzt und musste ins Spital gebracht werden. (aib)

09:21 Uhr SAMSTAG, 13. AUGUST Personenwagen überschlägt sich nach Ausweichmanöver – Lenker leicht verletzt In der Nacht vom Freitag auf den Samstag ereignete sich in der Hauptstrasse in Oltingen BL ein Selbstunfall, wobei ein Auto nach einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Das Auto kam nach einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Kapo BL Der Autofahrer wurde beim Selbstunfall leicht verletzt. Der Mitfahrer blieb unverletzt. Kapo BL Das total beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Kapo BL Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 19-Jährige, aus Richtung Oltingen BL kommend, in der Hauptstrasse Richtung Anwil. Kurz vor dem Ortsausgang, im Bereich des Hofes Spilhof, wollte er einem auf der Fahrbahn stehenden Fuchs ausweichen. Durch dieses Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug über den linksseitigen Strassenrand hinaus, durchbrach einen Weidezaun und kollidierte mit einem Metallpfosten. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug im stark abfallenden Weideland und kam schlussendlich wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der verunfallte Lenker erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Beide Personen wurden durch den Sanitätsdienst zur Kontrolle in ein Spital verbracht. Durch die Feuerwehr wurden die ausgelaufenen Flüssigkeiten gebunden, aufgenommen und sachgerecht entsorgt. Das total beschädigte Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Während der Tatbestandsaufnahme sowie Bergung des Fahrzeuges kam es auf der Hauptstrasse zu Verkehrsbehinderungen. (cam)

09:12 Uhr Samstag, 13. August Zeugenaufruf: Raubüberfall Steinenvorstadt Am Freitagabend haben Unbekannte um zirka 23:50 Uhr einen 42-jährigen Mann in der Steinenvorstadt beraubt und dabei verletzt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte ihn ins Spital. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den mutmasslichen Tätern durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief erfolglos. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatten mehrere Männer den Geschädigten angegriffen. Sie raubten ihm das Mobiltelefon und das Portemonnaie. Sie flohen danach Richtung Birsig-Parkplatz. Gesucht werden vier Unbekannte. Ihr Auftreten wird als sicher beschrieben; alle hatten Glatzen und trugen Lederkutten mit einer orangen Aufschrift. Einer der mutmasslichen Täter hatte weisse Hautfarbe, ein asiatisches Aussehen, feste Statur und sprach Schweizerdeutsch. Ein weiterer hatte braune Hautfarbe, einen Bart, trug schwarzes T-Shirt und eine weisse (Lese-)Brille. Einer der Unbekannten trug sodann eine Jeansweste, ein Langarmshirt und ein Baseballcap. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (cam)

22:24 Uhr FREITAG, 12. AUGUST Fussgängerin wurde von Elektro-Trottinett angefahren Am Freitag um 10 Uhr befand sich eine Frau beim Barfüsserplatz und ging auf dem Trottoir in Richtung Steinenvorstadt. Auf Höhe des dortigen McDonalds wurde sie von einem Elektro-Trottinettfahrer von hinten angefahren und stürzte. Dabei schlug sie mit ihrem Kopf an die Hauswand und war für kurze Zeit bewusstlos. Nach Angaben von hilfeleistenden Passanten stürzte der Unfallverursacher ebenfalls, stand sofort wieder auf und verliess die Unfallstelle. Der Lenker des Elektro-Trottinetts, sowie Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder über KapoVrk.VLK@jsd.bs.ch zu melden.

16:09 Uhr Freitag, 12. August Lieferwagen kollidiert in Bretzwil mit Baum – Lenkerin Verletzt Am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, kollidierte in Bretzwil ein Lieferwagen frontal mit einem Baum. Wie die Polizei mitteilt, geriet die 56-jährige Lenkerin des Pickup's, die aus Seewen kommend auf der Hauptstrasse in Richtung Bretzwil fuhr, in einer leichten Linkskurve über den rechten Strassenrand. Folglich kollidierte sie frontal mit einem Baum, worauf der Pickup zurückgeschleudert wurde und sich um 180 Grad drehte. Schliesslich kam er auf der Hauptstrasse zum Stillstand. Die Fahrerin musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Nach dem Unfall lief Hydrauliköl aus, das die Feuerwehr entsorgte. Der Pickup wurde abgeschleppt. Auf der Hauptstrasse kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (sal)

15:52 Uhr Freitag, 12. August 53-Jähriger wird in Basel ausgeraubt und schwer verletzt In der Nacht auf Freitag, um ca. 2 Uhr, wurde ein Mann in der Lohweg-Unterführung in Basel angegriffen und ausgeraubt. Wie die Staatsanwaltschaft Basel mitteilt, wurde der 53-Jährige dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Fahndung nach den Tätern sei bisher erfolglos geblieben. Gemäss Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde das Opfer von einem Passanten entdeckt, der daraufhin die Sanität Basel und die Polizei informierte. Zuvor hatten weitere Unbeteiligte beobachtet, wie drei Männer in Richtung Zoo davonrannten. Durch die Polizei gesucht werden: 1. Unbekannter, ca. 190 cm gross, braune Hautfarbe, athletische Statur.

2. Unbekannter, ca. 180 cm gross, braune Hautfarbe, Rastalocken, trug weisses Tank-Top.

3. Unbekannter, braune Hautfarbe. Einer der drei Männer habe ausserdem eine rote Tasche oder einen roten Rucksack getragen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (sal)

14:32 Uhr Freitag, 12. August Frau in Dornach bedroht und ausgeraubt Am frühen Donnerstagabend wurde eine Frau auf dem Parkplatz des Hallenbades Dornach von einem unbekannten Mann bedroht und ausgeraubt. Wie die Polizei des Kantons Solothurn mitteilte, sei der Unbekannte mit einem schwarzen Motorrad zum Tatort gefahren und habe dort von der Frau unter Androhung von Gewalt Geld und ihr Handy gefordert. Nachdem er beides erhalten hatte, ergriff er die Flucht mit dem Motorrad. Das Opfer wurde beim Vorfall nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang und dem Täter aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. (mei)

13:22 Uhr Freitag, 12. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Streit eskaliert - Mann durch Messerstiche verletzt Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in der Lörracher Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie wegen des zunächst lautstarken Streits zum Bahnhofsvorplatz gerufen, wo zwei mutmasslich berauschte Männer sich aus bisher unbekannten Gründen «in die Haare geraten» waren. Der 26-Jährige soll dabei den 36-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Der Ältere versuchte, sich mit einem Rucksack zu schützen, trug aber dennoch mehrere leichte Stichverletzungen davon, die im Spital versorgt werden mussten. Der Jüngere wurde noch am Tatort festgenommen und kam in Gewahrsam. (sal) Weil am Rhein: Abfallsäcke angezündet In der Nacht auf Freitag hat ein 29-Jähriger in der Colmarer Strasse in Weil am Rhein Abfallsäcke angezündet. Laut Polizeimeldung konnte das Feuer mit einem Löscher aus dem Streifenwagen eingedämmt und dann von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei fasste den Täter kurz darauf. Er gab zu, die Säcke mit einem Feuerzeug angezündet zu haben. (sal) Lörrach: Einbruch in Imbiss In der Nacht auf Donnerstag wurde in der Industriestrasse in Lörrach-Haagen in einen Imbiss eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, warf der Täter die Glastüre mit einem Stein ein und entwendete Bargeld und Kaltgetränke im dreistelligen Wert. Um einiges höher ist der Sachschaden, der sich auf rund 2'500 Euro beläuft. Laut Polizeimeldung trug der Täter eine rote Hose, einen weissen Hoodie und einen schwarzen Rucksack. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise. (sal) Rheinfelden: Unfall mit einer leicht Verletzten Am Donnerstagabend kam es auf der K 6333 von Minseln in Richtung Rheinfelden zu einer Frontalkollision zweier Autos. Laut Polizeimeldung überholte ein 39-Jähriger Audifahrer eine Autokolonne, als ihm ein BMW entgegenkam. Der Audifahrer sei nicht ortskundig und habe gedacht, dass er sich noch auf der zweispurigen Autobahn befinde. Die Beifahrerin im BMW wurde bei der Kollision leicht verletzt, verzichtete jedoch auf die Versorgung durch einen Sanitätsdienst. Alle anderen Personen blieben unverletzt. (sal) Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Gartenhütte In Grenzach-Wyhlen wurde zwischen Dienstag und Donnerstag im Bandweg in eine Gartenhütte eingebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täterschaft brach die Holztür gewaltsam auf, durchsuchte den Innenraum und stahl einen Werkzeugkoffer. Neben dem Eingang der Hütte hinterliess die Täterschaft ein Fernglas und ein Element einer Teleskopleiter – die Polizei vermutet, dass er oder sie bei der Tat gestört wurde. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Zeugenhinweise. (sal) Weil am Rhein: Von einem Einbrecher aufgeweckt - Polizei bittet um Hinweise! In der Nacht auf Freitag wurde die Bewohnerin eines Hauses im Bromenackerweg von einem Einbrecher aufgeweckt. Die Jugendliche war wach geworden, als sich eine männliche Person in ihrem Zimmer zwei Ringe einsteckte. Der Verdächtige dürfte deshalb geflüchtet sein. Zuvor war er wohl über eine geöffnete Balkontüre im ersten Stock ins Haus gelangt. Es sind keine weiteren entwendeten Gegenstände bekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach ermittelt und bittet um Hinweise. (mei)

09:36 Uhr Freitag, 12. August Dreimal täglich Tempo 30 auf Hegenheimerstrasse in Basel Um nach den Sommerferien die Hegenheimerstrasse in Basel für Kindergarten- und Primarschulkinder sicherer zu machen, wird dreimal pro Tag auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisel Luzernerring und der Oltingerstrasse Tempo 30 eingeführt. Wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement mitteilt, gilt die neue Regelung ab kommendem Montag und betrifft jeweils die Zeiträume von 7.30 bis 8.30 Uhr, von 11.45 bis 14.15 Uhr und von 15.30 bis 18.15 Uhr. (sal)

16:28 Uhr Donnerstag, 11. August Fahrzeug brennt lichterloh – A2 gesperrt Auf der A2 Richtung Bern/Zürich, nach dem Schweizerhalle-Tunnel in Pratteln, stand um 15 Uhr ein Auto in Vollbrand. Der Notruf sei um 15.04 Uhr eingegangen, wie die Polizei mitteilt. Der 51-jährige Autofahrer wurde bei dem Brand leicht verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden. Der angrenzende Bahnbord fing ebenfalls Feuer, die Feuerwehr konnte es jedoch rasch löschen. Die Autobahn Richtung Bern musste gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mei) zvg/Polizei BL

12:14 Uhr Donnerstag, 11. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach/Steinen: Fahrradstürze - zwei Radler verletzten sich Am Mittwoch haben sich in Steinen und in Lörrach zwei Velofahrer verletzt. Ein 48-Jähriger kam mit leichten Verletzungen davon, eine 25-Jährige wurde jedoch schwer verletzt, als sie beim Überfahren eines Bordsteins zu Fall kam. Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag mitteilte, hatte der 48-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er um 6 Uhr morgens einem Reh ausweichen wollte. Beide wurden versorgt und in ein Spital gebracht. (mei) Weil am Rhein: Geöffnete Autotür bringt jungen Radler zu Fall - leicht verletzt Ein junger Velofahrer verletzte sich am frühen Mittwochabend leicht, weil ein 75-jähriger Autofahrer die Fahrertüre öffnete, ohne sich dabei umzusehen. Der 14-Jährige knallte in die Türe und kam zu Fall. Auto und Velo wurden leicht beschädigt. (mei)

Lörrach: Auto kollidiert mit Rollstuhl - Rollstuhlfahrer leicht verletzt

Am Mittwochmittag ist ein Auto mit einem elektrischen Rollstuhl kollidiert. Der 82-jährige Rollstuhlfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rollstuhlfahrer hatte in der Lörracher Strasse auf eine Abbiegemöglichkeit nach links in die Römerstrasse gewartet und stand auf der Strasse. Ein 74-jähriger Autofahrer bog aus der Römerstrasse in die bevorrechtige Lörracher Strasse ein und stiess mit dem gerade anfahrenden Rollstuhlfahrer zusammen. Der Sachschaden an Auto und Rollstuhl beträgt etwa 1'500 Euro. (mei)

17:07 Uhr Mittwoch, 10. August Tumbler brannte in Zunzgen Am Mittwochmorgen brannte ein Tumbler in einem Einfamilienhaus in Zunzgen, woraufhin es zu einem Brand im Kellergeschoss kam. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, wurde beim Brand niemand verletzt. Die Ursache dürfte wohl ein technischer Defekt am Tumbler gewesen sein. Der Brand verursachte erheblichen Sachschaden im Gebäude. (mei) Baselbieter Polizei

14:26 Uhr Mittwoch, 10. August Wochenendsperrungen der A 18 in Aesch Ab Mitte August beginnt der Einbau des Deckbelags auf der Baustelle Vollanschluss Aesch auf der A 18. Wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion mitteilt, werden die A 18 zwischen Reinach Süd und Aesch-Angenstein sowie die Ein- und Ausfahrt Aesch an drei Wochenenden im August und September in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Jeweils ab 20 Uhr am Freitag bis 5 Uhr am Montag sind die Wochenenden vom 19. August, 02. September und 9. September betroffen. In diesen Zeiträumen wird der Verkehr aus Richtung Delémont über die Ausfahrt Aesch-Angenstein umgeleitet. Jener aus Richtung Basel wird über die Ausfahrt Reinach Süd geführt. Laut Mitteilung sind die Wochenendsperrungen Wetterabhängig und müssten bei Regen verschoben werden. Auch könnten die Bauarbeiten in den Abend- und Nachstunden Lärm verursachen. Ab Ende September würden weitere folgen Sperrungen im Bereich Vollanschluss Aesch folgen. (sal) Bau- und Umweltschutzdirektion Baselland

11:26 Uhr Mittwoch, 10. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Strasse nach Baumsturz gesperrt - weitere Bäume werden wegen Trockenheit gefällt Nach einem Baumsturz war die B34 zwischen Rheinfelden und Schwörstadt am Mittwoch gesperrt. Laut dem Landratsamt Lörrach wird die Strasse am Dienstagmorgen um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Weitere Bäume am Strassenabschnitt wurden von der Forstverwaltung geprüft: Fünf davon sind umsturzgefährdet und werden deshalb im Laufe des Mittwochnachmittags gefällt. Ausserdem wurden am Hang weitere gefährdete Bäume identifiziert, die am Samstag ebenfalls gefällt werden sollen. Hauptgrund dafür ist die anhaltende Trockenheit. (sal) Mutmassliche Fliegerbombe in Lörrach gefunden Am Mittwoch wurde bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Lörrach-Brombach eine mutmassliche Fliegerbombe entdeckt. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, ist der unmittelbare Bereich um die Stelle derzeit abgesperrt und der Bahn- und Busverkehr eingestellt. Experten des Dienstes für Kampfmittelbeseitigung seien unterwegs, nach ihrem Eintreffen würden weitere Massnahmen getroffen. (sal) Lörrach-Brombach 3500 Menschen evakuiert: Die Fliegerbombe in Lörrach ist entschärft Badische Zeitung 10.08.2022 Lörrach: Flüchtiger Fahrradfahrer wird erkannt Am Dienstag flüchtete ein Velofahrer nach einem Verkehrsunfall in Lörrach. Er war mit einem vortrittsberechtigten Auto einer 22-Jährigen zusammengestossen und gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht am Arm und am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro. Er verliess die Unfallstelle mit dem Hinweis, seine Wunde versorgen zu müssen. Während der Unfallaufnahme kam ein aufmerksamer Zeuge auf die Polizei zu und gab den Hinweis auf einen in einer Nebenstrasse befindlichen Velofahrer. Ein 67 Jahre alter Velofahrer konnte von der Streife angehalten werden. Er behauptete, dass er noch an die Unfallstelle zurückgekehrt wäre. In der Zwischenzeit hatte er aber sein T-Shirt gewechselt. Der Velofahrer wird jetzt angezeigt. (mei) Weil am Rhein: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall In der Nacht auf Mittwoch sind in Weil am Rhein zwei Autos kollidiert, wobei sich einer der Fahrer leicht verletzt hat. Er wurde ins Spital gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro. (mei)

10:57 Uhr Mittwoch, 10. August Zwei Männer fesseln und knebeln Frau in ihrer Wohnung in Therwil Am vergangenen Freitagabend haben in Therwil zwei Männer eine Frau in ihrer Wohnung überfallen, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Die zwei Eritreer, 21- und 24-jährig, fesselten und knebelten die 66-Jährige Frau, entwendeten ihr eine Kreditkarte und versuchten, damit Geld abzuheben. Ein Besucher der Liegenschaft sah, wie die Männer das Haus verliessen und hörte Hilferufe aus der Wohnung des Opfers. Er alarmierte die Polizei, welche die mutmasslichen Täter kurz darauf festnahm. Auf Antrag der Baselbieter Staatsanwaltschaft verhängte das kantonale Zwangsmassnahmengericht eine Untersuchungshaft für die beiden Männer. Laut Polizeimeldung gilt die Unschuldsvermutung. (sal)

13:43 Uhr DIENSTAG, 9. AUGUST Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Sexueller Übergriff – Frau beisst Täter in den Arm Am Montagabend, gegen 22.30 Uhr, soll ein Unbekannter eine 39-jährige Frau in Weil am Rhein von hinten attackiert haben. Wie das zuständige Polizeipräsidium Freiburg schreibt, habe der Mann sie unter der Kleidung angefasst. Die Frau habe sich mit Tritten und einem Biss in den Arm gewehrt, sodass der Angreifer von ihr abliess und zu Fuss flüchtete. Bislang konnte er noch nicht gefasst werden. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 1.80 bis 1.85 Meter gross, helle Hautfarbe, muskulöse Statur, sprach mit alemannischem Dialekt. Er hatte ein schwarzes T-Shirt und eine hellblaue kurze Jeanshose an sowie einen Ring am Ringfinger. Möglicherweise trug er eine Bissverletzung am Arm davon. Die Polizei sucht Zeugen. (aib) Weil am Rhein: Zwei Radfahrerinnen stürzen bei Bahnübergängen Gleich zwei Frau sind am Montagabend in Weil am Rhein mit ihren Fahrrädern in den Bahnschienen steckengeblieben und anschliessen gestürzt. Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeipräsidium Freiburg gegen 17.10 Uhr, am Bahnübergang in der Hauptstrasse, der zweite gegen 20 Uhr in der Hafenstrasse. Beide Radfahrerinnen verletzten sich leicht und mussten ins Spital gebracht werden. (aib)

10:17 Uhr Dienstag, 9. August Verkehrseinschränkungen in Arlesheim ab 15. August bis Ende 2023 Ab dem 15. August bis Ende 2023 werden zwischen dem Schorenareal in Arlesheim und der Gemeinde Reinach neue Fernwärmeleitungen verlegt, wie Primeo Energie mitteilt. Während der Tiefbauarbeiten kommt es in Arlesheim auf dem Schorenweg, der Sundgauerstrasse, dem Münchensteinerweg und der Baslerstrasse zu Verkehrseinschränkungen. Die Sundgauerstrasse wird ab Autobahnbrücke nur noch einspurig geführt, auf den anderen betroffenen Abschnitten wird der Verkehr mit Ampeln und Verkehrsdiensten um die Baustellen geleitet. Heikle Arbeiten werden laut Mitteilung nachts ausgeführt. Im Anschluss an die Leitungsverlegungen erneuert das Tiefbauamt von Baselland die Kreuzung Sundgauerstrasse/Baslerstrasse, inklusive Belagsersatz. (sal)

14:20 Uhr Montag, 8. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Alkoholisierter Motorradfahrer meldet Unfall über Notruf Wie die Polizei am Montag mitteilt, meldete sich in der Nacht auf Samstag ein Motorradfahrer in Lörrach über Notruf, der zuvor einen Unfall hatte. Erst nach seinem Sturz, als er mit seinem Hund Gassi ging, habe er seine stark blutende Wunde bemerkt. Er musste im Krankenhaus versorgt werden, wo auch bestätigt wurde, dass er alkoholisiert war. Die vom Motorradfahrer genannte Sturzstelle stellte sich als falsch heraus. Laut Polizeimeldung habe er wohl ein geparktes Auto in Brombach gestreift und sich dabei die Verletzungen zugezogen. Davon zeugten der Schaden an Motorrad und Auto sowie Blutspuren auf der Strasse. (sal) Lörrach: Dixi-Klo niedergebrannt In der Nacht auf Samstag brannte in Lörrach ein Dixi-Klo vor einem Mehrfamilienhaus komplett nieder, wie die Polizei am Montag mitteilt. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Gebüsch nieder, die Feuerwehr konnte die Brände jedoch löschen. Laut Polizeimeldung könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen. (sal) Rheinfelden: Gartenhütte abgebrannt Am späten Sonntagabend brannte eine Gartenhütte zwischen Rheinfelden und Karsau komplett nieder, wie die Polizei mitteilt. Laut Zeuge haben zuvor ein Feuerfass und Holzpaletten Feuer gefangen, das dann auf die Gartenhütte übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen, die Gartenhütte jedoch nicht mehr retten. Sie war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt. (sal) Bad Säckingen: Flächenbrand auf 200m2 Am Sonntagabend brannte in Bad Säckingen oberhalb des Bannwegs ein 150-200m2 grosses Waldstück, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Brand löschen. (sal) Lörrach: Absichtlich falsche Alarmierungen – Feuerwehr rückt grundlos aus Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden in Lörrach absichtlich falsche Brandalarmierungen getätigt: Am Freitagnachmittag in einem Kaufhaus in der Innenstadt und am Sonntagnachmittag in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Luisenstrasse. In beiden Fällen rückte die Feuerwehr grundlos aus. (sal) Lörrach: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Am Freitagmorgen kollidierte in Lörrach ein Motorradfahrer mit einem Linksabbiegen Auto, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. (sal) Rheinfelden: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Am Sonntag verletzten sich bei einem Unfall auf der K 6336 zwischen Rheinfelden und Karsau ein Motorradfahrer schwer und eine Autofahrerin leicht, wie die Polizei mitteilt. Der 43-jährige Motorradfahrer fuhr talwärts und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wobei er ein entgegenkommendes Auto streifte und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Spital gebracht. Die 41-jährige Autofahrerin verletzte sich leicht und begab sich selbstständig zu einem Arzt. Es war unter anderem ein Rettungshelikopter im Einsatz. (sal)

13:16 Uhr MONTAG, 8. AUGUST Belagsarbeiten an der Ausserdorfstrasse in Hemmiken Der Belag an der Ausserdorfstrasse In Hemmiken wird erneuert. Zvg / Kanton BL Ab nächsten Montag werden während fünf Tagen an der Ausserdorfstrasse in Hemmiken Strassenbauarbeiten durchgeführt. In dieser Zeit wird der Verkehr teilweise einspurig geführt, teilt die Baselbieter Bau- und Umweltdirektion mit. Für den Einbau des Deckbelags wird der Strassenabschnitt von Mittwoch, 31. August bis Freitag, 2. September komplett gesperrt. Der Kanton empfiehlt, die Baustelle grossräumig zu umfahren. (aib)

08:51 Uhr MONTAG, 8. AUGUST Eingeschränkter Zugverkehr in Liestal Reisende von, nach und via Liestal müssen aktuell mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen rechnen. Wie die SBB schreiben, seien die Linien TGV, ICE, IC3, IC6, IC21, IC61, IR26, IR27, IR37, S3 betroffen. Die Einschränkung dauert bis voraussichtlich 11 Uhr. (aib)

08:39 Uhr Montag, 8. AUGUST 21-jähriger Motorradfahrer tödlich im Schönthal-Tunnel verunglückt Am gestrigen Sonntagabend kam es auf der Autobahn A22 bei Füllinsdorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, war ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der Autobahn A22 in Richtung Sissach unterwegs. Im Tunnel Schönthal touchierte er in einer leichten Rechtskurve, vor der Ausfahrt Frenkendorf/Füllinsdorf, den linksseitigen Kabelschacht. Anschliessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der junge Mann zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Der Schönthaltunnel musste während den Bergungsarbeiten in Richtung Sissach gesperrt und der Verkehr via Rheinstrasse umgeleitet werden. (aib)

17:51 Uhr Sonntag, 7. August Mann nach Streit durch Messerstiche verletzt – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, wurde beim Bahnhof in Laufen ein Mann durch eine Frau mit einem Messer verletzt. Die mutmassliche Täterin konnte angehalten werden. Die Polizei sucht Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wurde beim Bahnhof in Laufen ein 40-jähriger Mann nach einem Streit durch eine 30-jährige Frau tätlich angegriffen und mit einem Messer am Arm verletzt. Das verletzte Opfer musste durch die Sanität zur Behandlung in ein Spital gebracht werden. Die mutmassliche Täterin konnte durch die Polizei angehalten werden. Zur Klärung des genauen Tathergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel Landschaft, Tel. 061 553 35 35, zu melden.

15:06 Uhr Sonntag, 7. August Rauferei in der Uferstrasse im Kleinbasel – mehrere Verletzte In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mehrere Personen in eine Rauferei in der Uferstrasse im Kleinbasel. Es gab mehrere Verletzte. Drei Beteiligte wurden durch die Polizei festgenommen und sie mussten durch die Sanität auf die Notfallstation gebracht werden. Es handle sich um einen 39-jährigen Türken, einen 35-jährigen Schweizer und einen 26-jährigen Deutschen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. (mma)

14:07 Uhr Samstag, 6. Juli Raubüberfall in Basel Am 06.08., um 03.20 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann auf dem Birsig-Parkplatz, in der Nähe des Theatergässleins, Opfer eines Raubes. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

12:06 Uhr Freitag, 5. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Flächenbrände in Bad Säckingen und Laufenburg Ab Donnerstagabend kam es laut Polizeimeldung im deutschen Bad Säckingen-Wallbach und Laufenburg zu Flächenbränden. In Wallbach brannte ein Waldstück von 150 Quadratmetern, in Laufenburg eine Fläche von 40 Quadratmetern, die Anwohnende bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit Gartenschläuchen einzudämmen versuchten. Beide Brände wurden schliesslich von der Feuerwehr gelöscht. (sal) Mehrere Brände in Lörrach In Lörrach brach am Donnerstagmittag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus, nachdem sich Abfall aus bisher unbekannten Gründen entzündete, wie die Polizei mitteilt. Kurz darauf, um 13 Uhr, brannte in Lörrach-Brombach ein kleiner alter Holzverschlag mit Abfall. Die Nachbarschaft konnte das Feuer selbstständig eindämmen, die Feuerwehr löschte es dann ganz. Auch in diesem Fall ist die Brandursache ungeklärt. Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand, es entstanden laut Polizeimeldung jedoch durch Rauch Schaden im fünfstelligen Bereich. (sal) Lörrach: Kind wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Donnerstagmittag wurde ein 4-jähriges Kind bei der Kollision zweier Autos in Lörrach leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. An einer Kreuzung missachtete eine 53-Jährige die Vorfahrt des Autos, in dem der kleine Junge mitfuhr, und prallte hinein. Ausser dem Kind wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (sal)

11:41 Uhr Freitag, 5. August Allschwil: Auto fährt frontal in Frau auf Fussgängerstreifen – Verletzte Wie die Polizei mitteilt, übersah am Donnerstagnachmittag ein 78-jähriger Autofahrer bei der Kreuzung Spitzwaldstrasse/Parkallee in Allschwil eine Frau auf dem Fussgängerstreifen und kollidierte frontal mit ihr. Die 45-Jährige wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. (sal)

09:03 Uhr Freitag, 5. August Auto kollidiert in Wahlen mit Brunnen – zwei Verletzte Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein Auto in Wahlen frontal mit einem Brunnen, wie die Polizei mitteilt. Die 51-jährige Fahrerin kam von Laufen her und fuhr aus bisher unbekannten Gründen in den Dorfbrunnen. Sie und die 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Sie wurden mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Die Grindelstrasse in Wahlen war kurzzeitig gesperrt. (sal)

zvg/Polizei BL

08:24 Uhr Freitag, 5. August Grosseinsatz bei Wohnungsbrand in Arlesheim In einem Bürogebäude am Fabrikmattenweg in Arlesheim brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Aus dem zweiten und dritten Obergeschoss einer Wohnung drangen laut Polizeimeldung beim Eintreffen der Einsatzkräfte Flammen und Dichter Rauch. Als das Feuer ausbrach, befanden sich noch Personen in der Wohnung. Sie konnten sie jedoch selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand mit einem Grosseinsatz löschen. Es entstand ein grosser Sachschaden, und die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird noch ermittelt. (sal)

zvg/Polizei BL

08:08 Uhr Freitag, 5. August Unfall und Fahrerflucht auf der A3 in Basel Am Donnerstagabend verursachte ein schwarzer Audi mit Zürcher Kontrollschildern auf der A3 in Basel bei der Ausfahrt Riehenring einen Unfall beim Überholen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt. Der Audi fuhr zuvor vom Luzernerring her auf die Autobahn auf und viel durch seine waghalsige Fahrweise auf. Nach dem Unfall beging der Lenker des Audi Fahrerflucht. Die Polizei bittet ihn, sich zu melden, und ist auf der Suche nach Zeugenhinweisen. (sal)

14:05 Uhr Donnerstag, 4 August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Balkonbrand In Weil am Rhein, etwa 500 Meter nordöstlich des Rheincenters, brannte am Donnerstagnachmittag ein Balkon, wie die Polizei mitteilt. Das Feuer brach auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus und griff auf die Wohnung über. Diese ist nun unbewohnbar. Die darüber- und darunterliegenden Balkone wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt, es entstand laut Polizeimeldung ein Sachschaden von mindestens 50'000 Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Brandursache wird nun ermittelt. (sal) Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen: Selbstunfälle mit Motorrad und Fahrrad Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch zu zwei Selbstunfällen. In Rheinfelden stürzte am Mittag ein 54-Jähriger mit seinem Motorrad und musste ins Spital gebracht werden. In Grenzach-Whylen kam ein 65-jähriger Velofahrer zu Fall, der daraufhin kurz das Bewusstsein verlor und ebenfalls in ein Spital gebracht werden musste. (sal) Rheinfelden: Ampel an Autobahnabfahrt beschädigt - Zeugen gesucht Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde am Dienstag zwischen 13 und 15 Uhr eine Ampel an der Autobahnabfahrt der A861 zur B 34 in Rheinfelden von einem Lkw touchiert und abgerissen. Es seien an diesem Tag die Lkw's über die Abfahrtsrampe abgeleitet worden, die verbotenerweise auf der linken Spur am Stau vorbeigefahren waren. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Zeugenhinweise zur Beschädigung der Ampel. (sal) Lörrach: Hund beisst einer Frau die Fingerspitze ab - Zeugen gesucht Am Dienstag wurde eine 35-jährige Frau in Lörrach an der Ortsmattstrasse entlang der Wiese von einem fremden Hund in die linke Hand gebissen, wie die Polizei am Donnerstag kommuniziert. Der mittelgrosse Hund hat ihr eine Fingerspitze abgebissen, die stark blutende Wunde musste im Spital versorgt werden. Die Frau stand unter Schock und konnte keine Angaben zum Hundeführer machen. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise. (sal) Lörrach: Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern Nach erstem Erkenntnisstand der Polizei Lörrach, gerieten ein 20- und ein 27-jähriger Mann am Mittwochabend in der Untereckstrasse in Lörrach in einen zunächst verbalen Streit. Als der jüngere dann ein Messer zückte, flüchtete der ältere. Weitere Männer griffen ein und entwaffneten den 20-Jährigen. Daraufhin gerieten gemäss Polizeibericht mindestens vier der Involvierten in eine Auseinandersetzung, die in drei Verletzte resultierte. Diese wurden von der Sanität vor Ort verarztet. Die gerufene Polizei verteilte Platzverweise. Das Messer behielt sie ein. Um Hinweise wird gebeten. (mma)

11:52 Uhr DONNERSTAG, 4. AUGUST Feuerwerk führt zu 350m2-Brand in den Merian Gärten Am vergangenen Mittwochabend brach gemäss einer Mitteilung der Polizei Baselland auf einer Naturwiese des Parks Grün80 in Münchenstein ein Brand aus. Die Migros – Bewirtschafterin der Grün80 – weist auf Anfrage darauf hin, dass der Brand in den Merian Gärten ausgebrochen sei. Dort angefragt, teilt Lisa Eggenschwiler, Leiterin Wissenschaft & Dokumentation und Projektleiterin Natur mit: «Die betroffene blumenreiche Naturwiese steht unter Naturschutz. Die gesamte oberirdische Vegetation ist abgebrannt und damit wohl auch verschiedene wenig mobile Kleintiere (Insekten, Spinnen usw.). Weil rasch gelöscht werden konnte, erhoffen wir uns, dass das Feuer nicht tief in den Boden gedrungen ist und die Pflanzen aus den Wurzeln wieder austreiben werden. Dies braucht sicher Zeit und falls dies nicht gelingt, müssen wir nachsäen.» Die Polizei vermutet, dass die Brandursache illegal abgefeuertes Feuerwerk gewesen sei. Diese Vermutung basiert auf einer Beobachtung einer Drittperson, die das Zünden des Feuerwerks beobachtet hat. Gleich danach habe es angefangen zu rauchen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand bereits ausgebreitet. Sie konnte das Feuer aber eindämmen und löschen. Verletzte gab es keine, die Polizei sucht Hinweise. Die Drittperson beschrieb die mutmasslichen Täter als drei männliche Jugendliche, einer habe eine weisse Tanktop und beige Hosen getragen. (mma) In der Grün80 brannte eine Wiese. Die Feuerwehhr war vor Ort. Polizei Baselland

10:55 Uhr DONNERSTAG, 4. AUGUST Saint-Louis: Versuchter Mord an Schweizer Gemäss einem Bericht der Zeitung «Les Dernières Nouvelles d’Alsace», fahnde die Polizei Saint-Louis seit Dienstagabend nach einem Mann, der am vorhergehenden Abend einen versuchten Mord begangen haben soll. Die Polizei berichtet weiter, dass sie am Montagabend, von einem Zeugen alarmiert, in der Hüningerstrasse in Saint-Louis einen auf dem Asphalt liegenden Schweizer aufgefunden hätten. Dieser sei im linken Oberschenkelknochen von einer Kugel getroffen worden, sein Zustand bei Eintreffen der Polizei ernst. Nach dem Transport in ein Krankenhaus in Mulhouse sei er sofort operiert worden und schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei habe gemäss Zeitungsbericht am Tatort eine Waffenhülse gefunden. Ein Zeuge berichtete ausserdem, dass er zwei Männer in der Strasse gesehene habe, die in eine Diskussion verwickelt waren. Danach habe sich der eine Mann entfernt und kurz darauf mit einer Waffe zurückgekehrt und habe den anderen Mann ins Bein geschossen. Der Täter sei unterdessen identifiziert. Es handle sich um einen 34-Jährigen aus Saint-Louis, der der Polizei bereits bekannt sei. Die Fahndung laufe seit Montagabend. (mma)

08:31 Uhr Donnerstag, 4. August Brand in Solothurner Parterrewohnung Am Donnerstagmorgen brannte gemäss Meldung der Kantonspolizei Solothurn eine Parterrewohnung in der Stadt Solothurn. Was den Brand ausgelöst hat, sei noch ungewiss. Im Einsatz standen mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Solothurn und diverse Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn und der Polizei Stadt Solothurn. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht. Die Polizei sucht Zeugen. (bz) Kapo Solothurn

16:57 Uhr Mittwoch, 3. August Motorradfahrer gerät zwischen Langenbruck und Holderbank auf Gegenfahrbahn und prallt in entgegenkommendes Auto – drei Personen verletzt Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, fuhr ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen um 7.45 Uhr von Langenbruck her auf der Hauptstrasse in Richtung Holderbank. Nachdem er zwei vor ihm fahrende Motorräder überholt hatte, geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort seitlich-frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Motorradfahrer zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Seine Mitfahrerin und der Autolenker wurden leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurden die Verletzten durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Wegen des Unfalls musste die Hauptstrasse zwischen Langenbruck und Holderbank während rund zwei Stunden für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Unfallursache wird abgeklärt. Gemäss Mitteilung standen Patrouillen der Polizeikorps Solothurn und Basel-Landschaft, zwei Ambulanzbesatzungen, ein Notarzt, ein Abschleppunternehmen und das Kreisbauamt 2 für die Fahrbahnreinigung im Einsatz. (maf) pks

11:17 Uhr MITTWOCH, 3. August Warnmeldung aufgehoben: Starke Geruchsbelästigung bei Schweizerhalle Screenshot Alert Swiss Am Mittwochvormittag meldete Alert Swiss, dass in Muttenz/Pratteln im Bereich Schweizerhalle eine «starke Geruchsbelästigung» herrsche. Die Empfehlung an die Öffentlichkeit lautete, alle Fenster und Türen zu schliessen und Ventilations- und Klimaanlagen auszuschalten. Kurze Zeit später wurde entwarnt. Die Geruchsbelästigung habe sich aufgelöst. «Die Bevölkerung muss keine besonderen Massnahmen ergreifen. Es besteht keine Gefahr», vermeldete Alert Swiss. Am Nachmittag informiert die Baselbieter Polizei dann, dass es beim Abkoppeln eines leeren Tankaufliegers in einem Produktionsgebäude zu einem Zwischenfalls gekommen sei. Dabei entwich eine geringe Menge des Geruchmittels «Mercaptan». Einsatzkräfte vor Ort hätten gemäss Polizei das Austreten aber stoppen können. Verletzt wurde niemand. Es habe auch keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. (mma)

10:38 Uhr MITTWOCH, 3. August Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein/Lörrach: Rund zwei Kilo Drogen im Gepäck Kontrollbeamtinnen und -beamte des Hauptzollamts Lörrach fanden bei der Kontrolle des Gepäcks zweier junger Männer, die im ICE von Freiburg über Basel nach Bayern reisten, rund zwei Kilogramm «verschiedener Betäubungsmittel». Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner im Rucksack des ersten Reisenden drei verschweisste Pakete mit etwa 1,6 Kilogramm Marihuana. Im Rucksack des 20-jährigen Begleiters fanden die Beamtinnen und Beamten ebenfalls drei verschweisste Päckchen etwa 200 Gramm Haschisch, rund 130 Gramm Marihuana und 51 Gramm Ecstasy. Gegen die beiden Männer sei ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (mma) Lörrach: Autofahrerin gefährdet Fussgänger auf Zebrastreifen Am vergangenen Dienstagmorgen sei es fast zu einem Zusammenstoss zwischen einem 61-jährigen Fussgänger und einer Autofahrerin. Der Fussgänger habe sich bereits auf dem Zebrastreifen in der Brühlstrasse befunden, als die Autofahrerin in ihrem angeblich «älteren silbernen Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen» gefahren kam und nicht anhielt. Nur weil der Fussgänger anhielt, kam es nicht zum Unfall, schreibt die Polizei. Sie sucht Hinweise zum Vorfall. (mma) Grenzach-Wyhlen: Frontal auf Verkehrsinsel gefahren Auf der Strasse Am Wasserkraftwerk kam am frühen Dienstagmorgen ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Toyota gleich nach der Unterführung von der Spur ab und prallte frontal in die Verkehrsinsel. Gemäss Polizeimitteilung beschädigte er dabei die beiden Verkehrszeichen. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Sein Auto erlitt einen Totalschaden von rund 6500 Euro. (mma) Rheinfelden: Parkschaden mit Fahrerflucht Auf dem äussersten Parkplatz eines Wohlfahrtsverbandes in der Schusterstrasse parkierte am Dienstagmorgen eine Frau ihren Mercedes. Als sie rund zwei Stunden später zurückkehrte, war ihr Auto beschädigt. Der Sachschaden liege zwischen 2000 und 3000 Euro, teilt die Polizei mit. Verursacher sei vermutlich ein grösseres Auto wie ein Liefer- oder Pritschenwagen gewesen. Rote Lackabtragungen liessen ausserdem zumindest auf eine teilweise rote Lackierung schliessen. (mma)

10:00 Uhr MITTWOCH, 3. August Wegen Selbstunfall: Schänzlitunnel kurzzeitig gesperrt Am Mittwochmorgen musste die Polizei Baselland den Schänzlitunnel für knapp eine halbe Stunde – von etwa 8.30-9 Uhr – sperren, wie Mediensprecher Adrian Gaugler auf Anfrage informiert. Grund dafür war ein Selbstunfall eines Töfffahrers. Dieser sei ins Spital gebracht worden, habe aber nach aktuellem Informationsstand keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten, so Gaugler. Es war kein anderes Fahrzeug involviert. (mma)

08:47 Uhr Mittwoch, 3. August 69-Jähriger am Voltaplatz ausgeraubt Am vergangenen Dienstagmorgen wurde ein 69-Jähriger an der Elsässerstrasse beim Voltaplatz ausgeraubt und verletzt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, wollte das Opfer sein gerade abgehobenes Bargeld zählen und nahm es dafür aus dem Portemonnaie. Da wurde er von einem Unbekannten angegriffen. Dieser raubte ihm das Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Der angegriffene Mann erstattete danach Anzeige bei der Polizei. Die Polizei sucht Hinweise. (mma) Gesucht wird: Unbekannter, 18-25 Jahre alt, braune Hautfarbe, gebeugte Haltung, trug schwarze Hosen und schwarzen Kapuzenpullover.

11:50 Uhr 1. August Alkoholisierter Motorfahrradfahrer verursacht Selbstunfall In der Nacht von Sonntag auf Montag, 1. August, kurz vor 4.45 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Motorfahrradfahrer auf der Hauptstrasse in Ormalingen einen Selbstunfall. Der Lenker wurde dabei verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 46-jährige Motorfahrradlenker auf der Hauptstrasse in Richtung Gelterkinden. Dabei kam er von der Strasse ab, kollidierte mit einem korrekt parkierten Lieferwagen und fuhr frontal in einen Stellriemen. In der Folge schleuderte es den Lenker in einen angrenzenden Steingarten, wo er auf dem Boden aufschlug. Der Motorfahrradlenker wurde bei Unfall verletzt. Er musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.99 mg/l. Der Lenker wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. (bey)

11:20 Uhr 1. August Bundesfeier am Rhein: Offizieller Teil ohne grössere Probleme Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist der offizielle Teil der Bundesfeier am Rhein ohne grosse Probleme abgelaufen. Trotz grossem Publikumsaufmarsch von rund 100’000 Personen könne aus Sicht der Rettungskräfte von einem eher ruhigen Jahr gesprochen werden, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt. Es hätten sich nicht alle Besuchenden an die Empfehlung der Polizei, auf das Abbrennen von privatem Feuerwerk zu verzichten, gehalten. So mussten mehrfach Patrouillen ausrücken, weil Jugendliche Feuerwerk unsachgemäss oder in Menschenmengen gezündet hatten. Insgesamt vier Personen konnte die Kantonspolizei aufgrund von Diebstählen in Gewahrsam nehmen: Zwei mutmassliche Trickdiebe konnten am Unteren Rheinweg dingfest gemacht werden, am Oberen Rheinweg erwischte eine Patrouille nach einem Portemonnaie-Diebstahl ebenfalls zwei mutmassliche Täter. Die Bundesfeier am Rhein. zvg / Kantonspolizei Basel-Stadt Mehrfach wurde die Polizei an Schlägereien gerufen, die sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte schon aufgelöst hatten. Ein Betrunkener musste seinen Rausch auf der Polizeiwache ausschlafen. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt musste bis Mitternacht fünf Mal wegen kleineren Buschbränden oder einem brennenden Abfalleimer ausrücken. Nach Mitternacht konnte die Feuerwehr noch einen brennenden Abfallcontainer bei der Wettsteinbrücke löschen. Ebenfalls beteiligt waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einer Rheinrettung um ca. 03.30 Uhr. Die im Rhein vermisste Person konnte schliesslich wieder aufgefunden werden. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt leistete insgesamt sechs Einsätze rund um die Bundesfeier. Eine Frau musste zur Abklärung ins Spital gebracht werden, nachdem sie Feuerwerk ins Gesicht bekommen hatte. Eine andere junge Frau erlitt beim Brückenkopf der Mittleren Brücke im Kleinbasel einen Kreislaufkollaps und wurde ebenfalls ins Spital transportiert. Die mobilen und stationären Samariterposten mussten bis Mitternacht insgesamt 12 Patienten mit kleineren Blessuren versorgen. (bey)

09:13 Uhr 31. Juli Traktor rollt rückwärts einen Hang hinunter - Lenker schwer verletzt Am Samstagmittag, 30. Juli, verursachte ein Traktorfahrer kurz nach 12.15 Uhr in Lauwil einen Selbstunfall. Der Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft rollte das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen rückwärts den Hang hinunter und prallte bei einer Böschung auf. Durch den Aufprall überschlug sich der Traktor und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 52-jährige Traktorfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und musste durch die Rega in ein Spital geflogen werden. Der massiv beschädigte Traktor wurde durch die Feuerwehr gesichert und anschliessend durch einen Abschleppdienst, mit einem Kranfahrzeug, geborgen und abtransportiert. (cwu)

10:06 Uhr Sonntag, 31. Juli Selbstunfall in Ramlinsburg Am Samstagabend, 30. Juli 2022, kurz vor 22.00 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker auf der Hardstrasse in Ramlinsburg BL einen Selbstunfall. Der Fahrzeuglenker wurde dabei nicht verletzt.

09:54 Uhr 30. Juli Frau in Biel-Benken von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstagabend, 28. Juli 2022, kurz nach 18 Uhr, wurde in Biel-Benken eine Frau von einem unbekannten Hund gebissen. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Basel-Landschaft ereignete sich der Vorfall bei der Fraumattenstrasse, auf dem Birsigstägwägli. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war die Frau auf dem Birsigstägwägli unterwegs, als sie von einem freilaufenden Hund angegriffen und in den linken Unterarm gebissen wurde. Die Frau musste die Bisswunde anschliessend ärztlich behandeln lassen. Der Hund lief nach dem Vorfall in unbekannte Richtung davon. Gemäss Aussagen des Opfers war der Hund ca. 50 cm gross, schlank und hatte ein rötliches/hellbraunes Fell und eine spitzige Kopfform. Für die Klärung des Hergangs sucht die Polizei den oder die Hundehalter/in und weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Meldungen sind an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, unter der Telefonnummer 061 553 35 35, zu richten.

13:49 Uhr 29. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Unfall mit E-bike Am Donnerstagmorgen kollidierte laut Polizeimeldung auf der Kreuzung der Karl-Fürtstenberg-Strasse und Kronenstrasse in Rheinfelden ein E-bike-Fahrer mit einem vortrittsberechtigten Auto. Der 60-jährige E-bike-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, der 19-jährige Autolenker blieb unverletzt. Beim Unfall entstand am Auto ein Sachschaden von 1'000 Euro und am E-bike einer von 200 Euro. (sal) Lörrach: Nächtlicher Einbruch in Vereinsgebäude In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Vereinsgebäude in der Arndtstrasse in Lörrach ein. Laut Polizeimeldung werde vermutet, dass ein Fenster offen gestanden hatte. (sal) Bad Säckingen: Fahrradfahrer muss nach Selbstunfall ins Krankenhaus Wie die Polizei mitteilt, stürzte am Mittwochmorgen ein Velofahrer in der Schulhausstrasse in Bad Säckingen, nachdem seine Sattelhalterung brach. Der 35-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. (sal)

13:17 Uhr 29. Juli Feuerwerksverbot an der Bundesfeier in Riehen An der diesjährigen Bundesfeier im Sarasinpark in Riehen findet kein kein offizielles Feuerwerk statt. Die Gemeinde verbietet an der Feier ausserdem das Abbrennen von privatem Feuerwerk, wie sie am Freitag mitteilt. Weiter gilt aufgrund der grossen Waldbrandgefahr im Wald und in einem Umkreis von 50 Metern um die Waldränder ein absolutes Feuerverbot. Der Gemeinderat könne kein generelles Feuerwerksverbot aussprechen, da dafür der Kanton zuständig sei, wie er in der Mitteilung schreibt. Er empfiehlt jedoch, auf dem gesamten Gemeindegebiet auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu verzichten. (sal)

12:06 Uhr 29. Juli Liestal: Auto kollidiert mit Leitplanke Am Donnerstagabend kollidierte auf der A22 in Liestal ein Auto mit der Leitplanke, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Der 50-jährige Lenker kam aus Richtung Sissach und geriet aus noch ungeklärten Gründen an den rechten Strassenrand. Er wurde bei dem Selbstunfall nicht verletzt, sein Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Die A22 musste kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, wodurch es zu Stau kam. (sal) zvg/Polizei BL

08:21 Uhr 29. Juli Autobrand in Pratteln In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet in der Krummeneichstrasse in Pratteln ein Auto in Brand, wie die Polizei mitteilt. Es stand in Fahrtrichtung Liestal an der Bushaltestelle Hülften, als es im Heckbereich Feuer fing. Personen wurden keine verletzt, die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Wie es zum Autobrand kam, ist noch ungeklärt, im Vordergrund stehe laut Polizeimeldung jedoch eine technische Ursache. (sal) zvg/Polizei BL

17:58 Uhr 28. Juli Brandfälle Ziefen und Bubendorf: Person festgenommen Nach intensiven Ermittlungen der Polizei und Baselbieter Staatsanwaltschaft wurde eine Person festgenommen, welche mutmasslich mit den Brandfällen in Ziefen und Bubendorf 2021 und 2022 in Verbindung steht. Wie die Staatsanwaltschaft heute Donnerstag mitteilt, befindet sich die tatverdächtige Person in Untersuchungshaft. Es gelte die Unschuldsvermutung, weitere Angaben könnten zurzeit nicht gemacht werden. (sal)

16:09 Uhr 28. Juli Feuerwerksverbot im ganzen Kanton Baselland Der Kanton Baselland verbietet am Donnerstag das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie Höhen- und 1.-August-Feuer. Das teilt die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit. Die Waldbrandgefahr sei noch immer auf Stufe 4 (gross), heisst es in der Mitteilung. Auch über den 1. August hinaus sei keine Entspannung in Sicht, die Waldbrandgefahr steige weiter an. (ksp)

14:53 Uhr 28. Juli Lieferwagen kollidiert auf dem Messeplatz in Basel mit Tram Kurz vor Mittag kollidierten auf dem Messeplatz in Basel ein Lieferwagen und ein Tram der Linie 6, wie die «Basler Zeitung» berichtete. Auf Anfrage der bz bestätigt Polizeisprecher Adrian Plachesi, dass der Unfall der Polizei nicht gemeldet wurde. BVB-Sprecherin Sonja Klörkel erklärt, dass solche kleinere Unfalle zwischen Trams und dem Privatverkehr mehrmals in der Woche geschehen würden und dabei jeweils ein Einsatzfahrzeug der BVB vor Ort sei und ein Unfallprotokoll ausgefüllt werde – so auch in diesem Fall. Beim Tramverkehr habe es infolge der Kollision keine Blockierungen oder Verzögerungen gegeben. (sal)

13:37 Uhr DONNERSTAG, 28. JULI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Brand zerstört Lagerhalle – drei Verletzte In Rheinfelden brannte am frühen Mittwochabend in der Schildgasse eine offene Firmen-Lagerhalle. Gemäss einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg sei die Feuerwehr Rheinfelden mit 11 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften angerückt und habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Drei Firmen-Mitarbeitende mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Zwei von ihnen konnten am gleichen Abend wieder nach Hause. Am späten Abend seien nochmals Glutnester unter dem Hallendach bemerkt worden. Wegen Einsturzgefahr konnte die Halle aber nicht mehr betreten werden, weswegen sich die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen zum Abriss der Halle entschieden habe. Dies habe ein Bagger des Werkhofs Rheinfelden bewerkstelligt. Danach löschte die Feuerwehr den Brand vollends. Der Sachschaden rangiert laut Schätzung der Polizei zwischen 500'000 bis 1 Million Euro. Die Schildgasse blieb während des ganzen Vorfalls gesperrt. Neben der Feuerwehr war die Polizei mit vier Fahrzeugen und neun Beamte, der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen und 16 Kräften und das THW mit drei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mma) Weil am Rhein: 500 Quadratmeter Wiese in Brand Beim Drei Länder Garten in Weil am Rhein brannten gemäss Polizeibericht am vergangenen Mittwochnachmittag 500 Quadratmeter Wiese. Dass der Brand sich weiter ausbreitet, konnte die Feuerwehr verhindern. Sie war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache blieb unklar. (mma) Lörrach: Jugendlicher wird überfallen - Zeugen gesucht Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein 16-Jähriger im Bereich der Bühler Hütte in Lörrach-Brombach von Gleichaltrigen überfallen, wie die Polizei mitteilt. Die Täter attackierten ihn und beraubten ihn seiner Kopfhörer und EC-Karte. Sie flüchteten, als weitere Personen hinzukamen. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugenhinweise. (sal)

09:27 Uhr DONNERSTAG, 28. JULI Gelterkinden und Giebenach ziehen nach: Auch hier Feuerwerk verboten Auch die Gemeinde Gelterkinden vermeldet nun per sofort zusätzlich zum kantonal geltenden Feuerverbot im Wald und an Waldrändern (Mindestabstand 50 Meter) ein generelles Feuerwerksverbot. Das Abbrennen von Feuerwerk und Feuerwerkskörpern ist damit im gesamten Gemeindegebiet inklusiv Siedlungsgebiet verboten. Genauso halten es die Gemeinden Giebenach und Augst. (mma)

08:37 Uhr Donnerstag, 28. Juli Zuchwil: Über 7 Kilogramm Heroin und zirka 1 Kilogramm Kokain gefunden Die Kantonspolizei Solothurn konnte gemäss eigener Mitteilung vor ein paar Tagen in einer Zuchwiler Wohnung mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sicherstellen. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden, er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Aufmerksam auf den Mann war die Polizei bei einer Kontrolle vergangene Woche. Darauffolgende Ermittlungen resultierten in eine Hausdurchsuchung. Die über sieben Kilo Heroin und das etwa ein Kilo gefundene Kokain haben einen geschätzten Wert von 100'000 Franken. (mma)

14:52 Uhr MITTWOCH, 27. JULI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Badischer Bahnhof: Deutsche Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle Am vergangenen Dienstagnachmittag flog bei einer Kontrolle durch die Gemeinsame operative Dienstgruppe (GoD) mit deutscher Bundespolizei und Mitarbeitenden des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit ein 36-Jähriger auf. Er war wegen Körperverletzung 2021 zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Er trat diese aber nie an und war darum zur Fahndung ausgeschrieben worden. Auch besteht der Verdacht von Betrug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Nur wenige Stunden zuvor war ein 40-jähriger Mann von der GoD-Streife kontrolliert worden. Auch hier stellte sich heraus, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Erschleichens von Leistungen, sei der Gesuchte zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt worden, die er beglichen hatte. Sein Vater kam schliesslich vorbei und bezahlte die Busse. Er bewahrte seinen Sohn damit vor einer Haftstrafe. (mma) Lörrach: Unverbesserlicher 26-Jähriger Ruhestörer in Gewahrsam Um 22.30 Uhr am Dienstagabend musste die Polizei zum ersten Mal ausrücken, weil Beschwerden wegen Ruhestörung eingingen. Die Streife traf einen 26-jährigen Mann auf seinem Balkon an, der bei ihrem Eintreffen sofort Herumschrie, sich aber beruhigen liess – vorerst. Kurz danach wurde die Polizei nochmals verständigt, die zurückkehrte. Der Mann wurde gegenüber den Beamten ausfallend. Diese nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. (mma) Lörrach: Brand macht Haus unbewohnbar – keine Verletzte Bei einem Brand am Dienstagnachmittag in Lörrach brannte das Dachgeschoss eines Hauses und ein angrenzender Schopf komplett aus, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Ein Obergeschoss sei durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden liege bei geschätzten 500'000 Euro. Eine Person, die zum Zeitpunkt des Feuers im Haus war, hatte die Feuerwehr verständigt. Niemand wurde verletzt. Ein Mitglied der Feuerwehr habe bei dem Löscheinsatz einen Schwächeanfall erlitten und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. (mma) Rheinfelden: Quad-Fahrerin überschlägt sich und verletzt sich schwer Eine 21-Jährige war mit ihrem nagelneuen Quad zwischen Degerfelden und Herten unterwegs. Gemäss Vermutungen der Polizei sei sie wegen eines Fahrfehlers von der Strasse auf ein Feld abgekommen. Dort habe sie sich samt Gefährt überschlagen und schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber wie auch die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Am Quad entstand Totalschaden. (mma) Rheinfelden: Flächenbrand an der Rheinuferpromenade An der Aussichtsplattform in Rheinfelden kam es am Dienstagnachmittag zu einem Flurbrand oberhalb des Rheinufers. Auf einer Fläche von 30 auf 5 Meter brannten gemäss Polizeimeldung Sträucher, Laub und der Grasboden. Die Feuerwehr Rheinfelden rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und löschte den Brand umgehend. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. (mma) Rheinfelden: Mit Alkohol am Steuer Unfall verursacht Am vergangenen Dienstagabend geriet eine 56 Jahre alte Frau in Ottwangen nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Mini Cooper zusammen. Bei der Weiterfahrt verlor sie eine Felge ihres Mercedes. In Adelhausen konnte die Mercedes-Fahrerin dann von der Polizei angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Polizei nahm ihr den Führerschein ab und verordnete eine Blutentnahme im Krankenhaus. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die beiden Fahrzeuge aber stark beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich laut Polizei auf rund 18'000 Euro. (mma)

10:49 Uhr MITTWOCH, 27. JULI Witterswil: Helikopter-Einsatz nach Töffunfall Am Dienstagabend, 26. Juli 2022, um etwa 20.25 Uhr, war ein Motorradfahrer auf der Benkenstrasse von Bättwil herkommend nach Witterswil unterwegs. Nach einem Überholmanöver verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam rechts von der Strasse ab und stürzte. Nach zirka 15 Meter kam er in einem Graben zum Stillstand, so die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung vom Mittwoch. Beim Sturz verletzte sich der Motorradlenker erheblich. Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Sanitätsteam wurde der Verunfallte anschliessend mit einem Helikopter der Rettungsflugwacht Rega in ein Spital geflogen. (ckr) Töfffahrer verunfallt am Dienstagabend in Witterswil. Kantonspolizei Solothurn

08:54 Uhr MITTWOCH, 27. JULI Auch Laufen und Reinach verbieten Feuerwerk Das Abbrennen von Knallkörpern und Feuerwerk bleibt auch am 31. Juli und 1. August auf dem gesamten Gemeindegebiet der Stadt Laufen verboten. Dies meldet Laufen am Mittwochmorgen. Auch die Bundesfeier muss ohne leuchtendes Spektakel auskommen. Die Begrüundung ist die anhaltende Trockenheit der Böden im Wald sowie auf Feldern und Wiesen. Die Gemeinde weist weiter darauf hin, dass im Kanton und in der ganzen Region weiterhin Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5, also grosse Gefahr, herrsche. Das Verbot sei zur Sicherheit der Bevölkerung. Wenig später meldet auch die Gemeinde Reinach, dass der Gemeinderat an seiner Sitzung vom Dienstagabend ein generelles Feuerverbot für ganz Reinach ausgesprochen habe. (mma)

08:16 Uhr Mittwoch, 27. JULI Füllinsdorf: Raser mit 1,4 Promille innerorts unterwegs Der Polizei Basel-Landschaft ging am vergangenen Freitagabend bei einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle in Füllinsdorf ein Raser ins Netz. Der 48-jährige Autofahrer war innerorts bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit 108 km/h unterwegs. Der Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis umgehend ab. Der Mann aus der Region muss sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen, teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit.

18:22 Uhr DIENSTAG, 26. JULI 31. Juli: S6 fährt wegen Feuerwerk in Basel 30 Minuten später Die SBB teilt am Dienstag mit, dass wegen des Feuerwerks am Rhein, die letzte S-Bahn nach Zell im Wiesental später abfährt. «Damit die Veranstaltungsbesucher aus dem Wiesental entspannt das Feuerwerk genießen können, verschiebt die SBB GmbH die Abfahrtszeit der letzten S6 (87872) von Basel SBB nach Zell im Wiesental um 30 Minuten nach hinten.» Das Feuerwerk beginnt um 23 Uhr, die letzte S6 fährt am 31. Juli also um 0.12 Uhr ab Basel SBB und 0.29 Uhr ab Basel Badischer Bahnhof. Auch die Rückfahrt aus Zell im Wiesental verschiebe sich folglich um 30 Minuten. Statt um 0:42 Uhr fährt die S6 an der Endhaltestelle in Zell um 1:12 Uhr ab. (mma)

16:46 Uhr Dienstag, 26. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Drei maskierte Tatverdächtige überfallen Kiosk Am Dienstagmorgen haben drei maskierte Tatverdächtige einen Kiosk überfallen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Sie bedrohten die Kioskangestellte mit Waffen und zwangen sie, den Tresor zu öffnen. Sie entnahmen daraus einen dreistelligen Geldbetrag und stahlen mehrere Zigarettenstangen. Die Männer seien allesamt schwarz gekleidet gewesen, hätten Handschuhe und Sturmhauben getragen und mit ausländischem Akzent Deutsch gesprochen. Die Polizei sucht Zeugen. (sal) Grenzach: Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohner schwerverletzt Am Montagnachmittag brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in der Baslerstrasse in Grenzach, wie die Polizei mitteilt. Ein 72 Jahre alter Mann befand sich in der brennenden Wohnung und wurde von der Feuerwehr gerettet. Er schwebte aufgrund einer Rauchgasvergiftung in Lebensgefahr und wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde ebenfalls verletzt. Die Wohnung wurde komplett beschädigt und eine darunterliegende Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die B 34 in Grenzach musste gesperrt werden. (sal) Lörrach: Velofahrerin bei Kollision mit Auto im Gesicht verletzt In Lörrach kollidierte am Montagnachmittag eine Velofahrerin mit einem Auto, als sie an der Kreuzung der Blücherstrasse und der Strasse Im Alten nach links abbog. Die 57-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen im Gesicht zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeimeldung trug sie keinen Helm. Am Auto entstand ein Schaden in der Höhe von ungefähr 2'000 Euro. (sal)

15:23 Uhr Dienstag, 26. Juli Liestal: Spinne auf dem Armaturenbrett löst Selbstunfall aus Am Dienstagmorgen fuhr eine Frau in Liestal auf der A22 Richtung Basel, als sie auf ihrem Armaturenbrett eine Spinne bemerkte. Laut Polizeimeldung versuchte sie, die Spinne mit einem Tuch wegzuwischen und kollidierte dabei mit der Leitplanke. Das rechte Vorderrad wurde abgerissen und das Auto kam erst 100 Meter weiter zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt, das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Stau, da die A22 kurzzeitig komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden musste. (sal) zvg/Polizei Baselland

12:23 Uhr DIENSTAG, 26. JULI Rheinpegel ist zu niedrig: Dalbe-Fähre stellt Betrieb ein Die Trockenheit und Hitze der vergangenen Tage beschert dem Rhein einen sehr tiefen Wasserstand. Bereits am Montagmittag teilte der Fähri-Verein in den sozialen Medien mit, dass die Dalbe-Fähre wegen zu wenig Wasser und zu viel Wind nicht fahren könne. Am Dienstagmorgen wiederholt der Verein die Meldung. Ob der niedrige Pegelstand auch Auswirkungen auf die Rheinschifffahrt hat, wird sich noch zeigen. (sil)

10:35 Uhr Dienstag, 26. Juli 82-Jährige in Basel um 90'000 Euro betrogen In den vergangenen Tagen fanden mehrere Betrugsversuche an älteren Personen statt, wie die Basler Polizei mitteilt. Die Betrügerinnen und Betrüger gaben sich als Kriminalbeamte, Bankangestellte oder Verwandte in Not aus und versuchten, ihren Opfern durch Manipulation Geld abzunehmen. In einem Fall gelang dies: Eine 82-jährige Frau wurde am Telefon so weit durch eine erfundene Kriminalgeschichte in die Irre geführt, dass sie zwei Unbekannten Personen 90'000 Euro und 300 Franken gab. Die Polizei weist darauf hin, dass sie allgemein nicht dazu auffordert, Geld abzuheben, in andere Kantone und ins Ausland zu bringen, Wertgegenstände auszuhändigen oder Geld zu bezahlen, um nicht verhaftet zu werden. Verdächtige Kontaktierungen sollen der Polizei gemeldet werden. (sal)

15:40 Uhr MONTAG, 25. JULI Rümlingen – Diepflingen: Belagsarbeiten an der Hauensteinstrasse Auf der Hauensteinstrasse zwischen Rümlingen und Diepflingen wird ein neuer Deckbelag eingebaut. Am Dienstag, 2. August, wird die Einspurstrecke an der Hauensteinstrasse in Richtung Wittinsburg gemäss Mitteilung des Kantons Basel-Landschaft für rund drei Wochen gesperrt. Während den Bauarbeiten soll der Verkehr auf der Hauensteinstrasse mit einer Ampel oder einem Verkehrsdienst geregelt werden, schreibt der Kanton. (bz)

14:25 Uhr Montag, 25. Juli Vier Strassensperrungen im Raum Basel Im Rahmen des Projektes zur Wiederinbetriebnahme der Zählstellen 277 Gellert Nord und 278 Gellert Süd werden in den nächsten Tagen vier Strassenabschnitte im Raum Basel gesperrt: Totalsperrung Prattelertunnel Basel Der Prattelertunnel auf der A2 in Basel wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von 23.30 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehrt wird über die Ausfahrt Basel-City in Fahrtrichtung Basel umgeleitet. Totalsperrung Singertunnel Ebenfalls von 23.30 Uhr am Montag bis um 5 Uhr am Dienstag wird der Singertunnel in Basel gesperrt. Der Verkehr wird in dem Zeitraum über die Verzweigung Hagnau umgeleitet. Totalsperrung Oberertunnel Basel In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird der Oberertunnel auf der A2 von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Die Verkehrsumleitung führt über die Verzweigung Hagnau. Totalsperrung Ausfahrt Basel-City Die Ausfahrt Basel-City in Fahrtrichtung Basel auf der A2 wird von 21 Uhr bis 5 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt. Der Verkehr wird über den Badischen Bahnhof umgeleitet. (sal)

11:36 Uhr Montag, 25, Juli Lützelstrasse in Laufen wird wegen Felsarbeiten gesperrt Von Dienstag, 2. August, bis Ende September wird der Abschnitt von Laufen-Mühli bis Röschenz-Mühli auf der Lützelstrasse in Laufen gesperrt. Grund dafür sind Fels- und Forstarbeiten für einen verbesserten Schutz gegen Steinschlag, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion mitteilt. Während der Arbeiten im steilen Gelände oberhalb der Strasse sei das Steinschlagrisiko erhöht. Die Strecke müsse via Röschenz umfahren werden, der öffentliche Verkehr sei von den Einschränkungen nicht betroffen. (sal) zvg

10:24 Uhr Montag, 25. Juli Täter scheitern beim Aufbrechen eines Bankomaten in Kleinlützel In der Nacht auf Montag haben Unbekannte versucht, einen Bankomaten in der Laufenstrasse in Kleinlützel aufzubrechen. Noch bevor Einsatzkräfte der Polizei von Solothurn und Baselland sowie des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit eintrafen, flüchteten die Täter - ohne Beute, wie die Polizei mitteilt. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf Zeugensuche. (sal) zvg/Solothurner Kantonspolizei

09:56 Uhr Montag, 25. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Unfallflucht nach Streifer auf Parkplatz in Rheinfelden - Zeugen gesucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag streifte ein Honda beim Ausparken in der Rheinbrückstrasse in Rheinfelden ein anderes Auto. Der Fahrer verursachte dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro und beging dann Unfallflucht, wie die Polizei mitteilt. Das Polizeirevier Rheinfelden ist auf Zeugensuche. (sal)

21:53 Uhr SAMSTAG, 23. JULI Brand in Mehrfamilienhaus in Ziefen Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, wonach in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Ziefen ein Brand ausgebrochen sei. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits Rauch aus den Wohnungen und dem Dachstock. Diejenigen Personen, die im ersten und zweiten Stockwerk des Mehrfamilienhauses durch das Feuer auf den Terrassen eingeschlossen waren, konnten jedoch rasch geborgen werden. Anschliessend konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Sämtliche Bewohnenden des Mehrfamilienhauses wurden auf Rauchvergiftungen hin überprüft. Es wurden keine Personen verletzt. Der Brand scheint nach ersten Erkenntnissen im Keller des Hauses ausgebrochen zu sein. Die Ursache ist noch unklar und wird durch die Polizei untersucht. Während der Löscharbeiten war die Hauptstrasse in Ziefen zwischen der Kirchgasse und der Lupsingerstrasse gesperrt werden. (phh)

10:38 Uhr Samstag, 23. Juli Raub beim Lothringerplatz In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 33-jähriger Mann beim Lothringerplatz ausgeraubt. Gemäss bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Basel-Stadt und Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sei der Mann stark betrunken von der Entenweidstrasse her in Richtung Lothringerplatz gegangen, als drei Unbekannte ihn ansprachen und niederschlugen. Das Opfer sei kurz bewusstlos gewesen. Diese Gelegenheit nutzten die Täter, stahlen sein Handy und Portemonnaie und flohen. Die Fahndung sei bisher erfolglos geblieben. Der Angegriffene musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft sucht Hinweise. Gesucht werden drei unbekannte Männer, 18-25 Jahre alt, welche gebrochen Deutsch sprechen. Ein Täter hat blonde Haare. (mma)

16:09 Uhr Freitag, 22. Juli Mann stiehlt Auto und verursacht auf der Flucht mehrere Unfälle Ein 27-Jähriger hat am Freitagmorgen an einer Tankstelle in Frenkendorf ein Auto geklaut. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, flüchtete er mit dem Auto einer Frau, die gerade ihr Benzin bezahlen wollte. Der Autodieb bugsierte ausserdem den Sohn der Besitzerin mit Gewalt aus dem Auto, bevor er losfuhr. Beim Losfahren beschädigte er auch die Tankstelle und fuhr dann in Richtung Frenkendorf über eine Verkehrsinsel. Auf der Schulstrasse fuhr er dann in das Heck eines parkierten Autos, woraufhin er das Auto für kurze Zeit verliess. Personen versuchten daraufhin, ihn zu stellen, er machte sich aber mit geöffneter Beifahrertüre wieder auf den Weg. Beim Unfall wurde eine Person verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Kurze Zeit später konnte der 27-jährige Täter durch die Polizei gestellt und verhaftet werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Baselland haben die Ermittlungen aufgenommen. (mei)

09:45 Uhr Freitag, 22. Juli Ab morgen soll das Gartenbad in Bottmingen wieder offen sein Wie die Gemeinde Bottmingen am Freitag gegenüber der bz mitteilte, schreiten die Aufräumarbeiten im Gartenbad Bottmingen gut voran. Das Bad soll deshalb voraussichtlich ab morgen Samstag wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden. (mei)

08:19 Uhr Freitag, 22. Juli Sturmschäden an Waldbäumen Der Kanton Baselland warnte am Freitag in einer Medienmitteilung vor abgebrochenen und umgeworfenen Ästen in Wäldern. Besonders in den Wäldern des Birs- und Leimentals und auf dem Bruderholz und in den Langen Erlen hat der Sturm erhebliche Schäden hinterlassen. Viele Äste hängen noch in den Kronen, viele Bäume stehen schräg und sind somit eine Gefahr für Passantinnen und Passanten. Einsatzkräfte seien daran, die grössten Gefahrenquellen zu beseitigen, was aber noch Tage oder Wochen in Anspruch nehmen könne. Das Amt für Wald beider Basel bittet deshalb die Bevölkerung um besonders grosse Vorsicht bei Waldbesuchen. Allfällige Sperrungen sollten ausserdem dringend beachtet und befolgt werden. (mei)

16:33 Uhr Donnerstag, 21. juli Bottminger Bädli wegen Sturmschäden geschlossen Das Gartenbad Bottmingen wurde schwer vom Gewitter getroffen und muss für die Aufräumarbeiten zwei Tage schliessen. Kenneth Nars / BLZ Das Freibad in Bottmingen blieb am Donnerstag geschlossen. Grund dafür waren die vielen Bäume, die vom Sturm abgebrochen und auf die Liegeflächen, Gehwege und Schwimmbecken gekracht waren. Auch am Freitag werden die Aufräumarbeiten noch andauern. Das «Bädli» wird seine Pforten voraussichtlich erst am Samstag wieder öffnen.

12:37 Uhr DONNERSTAG, 21. JULI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Bad Säckingen: Brand nahe dem Sportplatz Wallbach Auf etwa 200 Quadratmetern auf einem Grundstück nahe dem Sportplatz Wallbach brannte gemäss Polizei am frühen Mittwochnachmittag die Vegetation. Mehrere Bäume und auf dem Grundstück gelagertes Holz seien beschädigt worden, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Der geschätzte Sachschaden betrage etwa 2000 Euro. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne, sucht die Polizei Bad-Säckingen nach Hinweisen. (mma) Lörrach: Arbeiter schwebt nach Arbeitsunfall in Lebensgefahr Ein 39-jähriger Bauarbeiter hat sich am frühen Mittwochabend auf einer Baustelle in Hauingen bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt. In einem Rohbau aus einer Fensteröffnung etwa 5 Meter in die Tiefe auf die darunterliegende Ebene gestürzt sein. Der Bauarbeiter musste von der Feuerwehr gerettet werden und umgehend vom Rettungsdienst auf die Intensivstation gebracht werden. (mma) Lörrach: 86-jährige Velofahrerin verletzt Ein 31-jähriger Autofahrer übersah beim Überqueren des Velowegs in der Ötlinger Strasse eine vorfahrtsberechtigte 86-jährige Velofahrerin. Diese wollte noch ausweichen, touchierte aber den Frontstossfänger und kam ins Schlingern. Nach etwa 5 Metern berührte sie die Bordsteinkante und stürzte. Der Rettungsdienst vor Ort untersuchte sie und stellte gemäss Polizeimeldung wohl nur Schürfungen und Prellungen fest. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (mma) Grenzach: Vorfahrt missachtet – E-Bike-Fahrer schwer verletzt Ein 50-jähriger S-Pedelec-Fahrer nahm einer Autofahrerin am Mittwochmorgen auf der Kreuzung zur Südstrasse die Vorfahrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 50-Jährige mit seinem S-Pedelec verbotenerweise den Radweg auf der Hardstrasse benutzt und sei danach ungebremst auf die Kreuzung zugefahren. Er wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Beim Zusammenstoss wurde der E-Bike-Fahrer schwer verletzt und musste per Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der gesamte Sachschaden betrage etwa 6500 Euro. (mma)

12:27 Uhr DONNERSTAG, 21. JULI Vor dem Arisdorf-Tunnel brannte ein Auto Am frühen Donnerstagmorgen brannte auf der A2 in Fahrtrichtung Bern/Luzern kurz vor dem Eingang des Arisdorf-Tunnels ein Auto. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen und danach ganz löschen. Die Strecke musste aber für kurze Zeit gesperrt werden. Verletzte gab es keine. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft brach der Brand im Motorraum des Wagens aus. Vermutet wird eine technische Ursache. (mma)

10:55 Uhr DONNERSTAG, 21. JULI Binningen und Oberwil: Golfballgrosser Hagel und geflutete Strasse Ein riesiger Hagelball kam in Binningen vom Himmel. Das hätte definitiv gefährlich werden können. zvg In Oberwil flutete der starke Regenguss die ganze Strasse. zvg

10:03 Uhr Donnerstag, 21. Juli Massive Schäden an Bäumen in Basel und Riehen Neben einzelnen entwurzelten Bäumen sei es im ganzen Kanton Basel-Stadt am vergangenen Mittwochabend zu zahlreichen grossen Astabbrüchen gekommen. Wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Donnerstag mitteilt, versperrten die Äste Strassen, Trottoirs und Velowege und behindern die Nutzung von Grünflächen und Wegen. Zahlreiche Fahrzeuge, Garteneinrichtungen und Zäune seien beschädigt worden. Wie bereits bekannt, litten vor allem Bäume im Schwarzpark aber auch im Wolfgottesacker besonders unter den «Drehwinden». Hier seien ganze Kronenteile von Bäumen aus dem vorletzten Jahrhundert abgerissen worden. Bereits am vergangenen Abend sei mit Aufräumen gestartet worden, mittlerweile seien alle Mitarbeitenden der Stadtgärtnerei damit beschäftigt. Deshalb müssten andere Arbeiten, wie das Füllen von Planschbecken bis morgen zurückgestellt werden. Nach den Aufräumarbeiten werde die Stadtreinigung die grossen Schäden in den Parkanlagen beseitigen. Es könne zudem sein, dass einzelne Bäume auf den ersten Blick unsichtbare Schäden davongetragen haben, von denen sie sich nicht mehr erholen würden. Deshalb könne es dazu kommen, dass solche im kommenden Winter gefällt werden müssten. (mma)

08:49 Uhr Donnerstag, 21. JuLi Hagelsturm in Binningen Leserreporter In Binningen filmt ein Leser am vergangenen Abend, wie die Hagelkörner auf den Dachziegeln tanzen.

08:27 Uhr Donnerstag, 21. Juli Lange Erle bleibt wegen Sturmschäden geschlossen Jakob Weber Am Donnerstagmorgen hängt ein Hinweis am Eingang des Tierparks Lange Erlen: Der Sturm hat auch hier zugeschlagen und verursachte offenbar solche Schäden, sodass das Areal für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben muss. Auf Anfrage berichtet Geschäftsführerin Claudia Baumgartner, dass sie am Mittwochabend kurz nach Abflauen der heftigsten Sturmphase einen Anruf der im Tierpark Lange Erlen wohnhaften Tierpflegerin erhalten habe. Sie habe berichtet, dass «es im Tierpark gewütet hatte». Daher habe man noch am Abend beschlossen, den Park sicherheitshalber zu schliessen. Glücklicherweise sei die Situation aber nicht so dramatisch, wie anfänglich befürchtet, teilt Baumgartner weiter mit: Tiere seien nicht zu Schaden gekommen, aber zwei Zäune des Rothirsch- und Wisentgeheges seien durch herabgefallene Äste oder Baumstämme stark beschädigt worden. Ebenfalls lägen Äste über das ganze Areal verstreut. Gemäss Baumgartner sind Mitarbeitende im Aussendienst aktuell mit Aufräumarbeiten im ganzen Tierpark beschäftigt. Je nach Stand der Arbeiten könnte der Tierpark am Nachmittag fürs Publikum wieder öffnen. Das werde kurzfristig kommuniziert werden. Baumgartner sagt: «Insgesamt sind wir alle sehr dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist!»(mma)

08:22 Uhr Donnerstag, 21. Juli Sturmböen fegen übers Gartenbad St. Jakob Lea Meister Die Badenden im Gartenbad St. Jakob flüchteten am vergangenen Abend unters Dach und beobachteten wie die Böen über die Wiesen fegten. (bz)

07:22 Uhr Donnerstag, 21. Juli Bilanz der Polizei Basel-Landschaft nach den heftigen Gewittern am Mittwoch 150 Notrufe sind am Mittwochabend bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft eingegangen. Das gibt diese in einer Medienmitteilung bekannt. Vor allem die Ortschaften in den Bezirken Laufen und Arlesheim sowie umliegende Orte seien betroffen gewesen. Allein wegen umgestürzter Bäume gab es 73 Meldungen. Deren 41 gingen wegen gefluteten Kellern ein und 20 wegen abgedeckten Dächern. Dreimal wurde die Einsatzleitzentrale auch wegen umgestürzten Baugerüsten angerufen. «Die durch das Gewitter verursachten materiellen Schäden können derzeit noch nicht beziffert werden», schreibt die Polizei. Vorerst bittet die Polizei die Bevölkerung, auf Spaziergänge im Wald in den betroffenen Gebieten zu verzichten. Denn: «Sehr viele Bäume sind geschwächt und könnten noch umstürzen oder deren Äste abbrechen.» (cri)

06:20 Uhr Donnerstag, 21. Juli Fussgängerin von E-Scooter angefahren Am vergangenen Freitag ist eine Frau von einem Elektro-Scooter angefahren worden. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Basel-Stadt sei die Frau am Morgen gegen 05.45 Uhr an der Haltestelle Universitätsspital aus dem Tram gestiegen. Just in diesem Moment fuhr ein E-Scooter-Fahrer auf dem Trottoir vorbei und stiess mit der Frau zusammen. Der Fahrer des E-Scooters hielt gemäss Polizeiangaben an, unterhielt sich mit der gestürzten Frau und dem hilfeleistenden Tramchauffeur. Danach habe der unbekannte Lenker die Unfallstelle verlassen, schreibt die Polizei. Nun sucht sie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie den Unfallverursacher. Diese Personen werden gebeten, sich via Telefon 061 208 06 00 oder per Email unter KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch bei der Verkehrspolizei zu melden. (cri)

21:46 Uhr MITTWOCH, 20. JULI Heftiges Gewitter verwüstet die Stadt Starke Windböen, grosse Hagelkörner und viel Regen sorgten für grössere Verwüstungen: Alleine bei der Kantonspolizei Basel-Stadt gingen gemäss Mitteilung innert 90 Minuten rund 300 Anrufe ein, woraus sich 55 Einsätze ergaben. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt musste bis 21.30 Uhr 92 Mal ausrücken. Diverse Bäume knickten um und versperrten Strassen, Trottoirs und Velowege. Einige landeten auf oder knapp neben parkierten Fahrzeugen. Zudem wurde das Hirschgehege des Schwarzparks durch einen abgebrochenen Baum beschädigt. Das Hirschgehege des Schwarzparks wurde durch einen abgebrochenen Baum beschädigt. Kantonspolizei Basel-Stadt Die St. Alban-Fähre musste laut Kantonspolizei am Steg gesichert werden, weil sie aufgrund des Sturms den Bach herunterzutreiben drohte. Dächer wurden abgedeckt, Baustellenelemente fielen um und sogar mobile Toilettenanlagen wurden vom Wind davongetragen. Vor etlichen Abflüssen sammelte sich Regenwasser, das grosse Teile der Fahrbahn unter Wasser setzte. Mitarbeitende der Feuerwehr und der Polizei standen im Dauereinsatz, erklärt die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Mitteilung. Die Aufräumarbeiten und die Erfassung des gesamten Schadenausmasses werden noch andauern. Im Zuge der Aufräumarbeiten kam es an diversen Orten zu temporären Verkehrsbehinderungen und/oder Umleitungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand ernsthaft verletzt. (bz)

18:42 Uhr MITTWOCH, 20. JULI Umgestürzte Bäume blockieren Tramlinien Die Tramlinien 15 und 16 können derzeit nicht übers Bruderholz fahren. Wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) mitteilen, blockieren umgestürzte Bäume die Strecke, was zu einem Unterbruch zwischen Jakobsberg und Tellplatz führt. Die Dauer des Unterbruchs ist unbestimmt. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. (aib) Bilder Sommergewitter hinterlässt Spuren in beiden Basel Zara Zatti und Rahel Zimmermann 20.07.2022

14:40 Uhr Mittwoch, 20. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Brand in einem Werkstattschuppen Am Dienstagmorgen brannte es in einem Werkstattschuppen neben einem Gebäude in der Palmstrasse, wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte. Der Brand wurde rasch gelöscht und wurde wohl durch einen ölgetränkten Lappen ausgelöst, der in einem Müllsack entsorgt worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 3'000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (mei)

14:10 Uhr MITTWOCH, 20. JULI Grundsätzliches Feuerwerksverbot im Kanton Solothurn – auch am 1. August Aufgrund fehlender Niederschläge herrscht derzeit im Kanton Solothurn akute Trockenheit. Deshalb verhängt der Kanton ein absolutes Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe sowie an Fluss- und Seeufern. Darüber hinaus wird Feuerwerk auf dem gesamten Kantonsgebiet grundsätzlich verboten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagnachmittag heisst. Die Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Das Feuerwerksverbot ist nach Angaben des Kantons auch am 1. August (Nationalfeiertag) gültig. (aib)

10:59 Uhr Mittwoch, 20. Juli Auto kollidiert mit Velo – Velofahrerin verletzt sich schwer Am Dienstagabend kam es in der Verzweigung Birsquai/Hauptstrasse in Birsfelden zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velo. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, wollte ein 20-jähriger Autofahrer nach rechts Richtung Basel abbiegen und kollidierte frontal/seitlich mit einer 28-jährigen Velofahrerin. Diese stürzte auf die Strasse und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Spital gebracht. (mei) Polizei Baselland

10:36 Uhr Mittwoch, 20. Juli Feuerwerksverbot auch in Pfeffingen Auch die Baselbieter Gemeinde Pfeffingen verhängt ein absolutes Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk. «Auch wenn der Gemeinderat nicht ausschliesst, dass der kantonale Führungsstab in der kommenden Woche ein Feuerwerksverbot für das ganze Kantonsgebiet erlassen wird, möchte er gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern frühzeitig Klarheit in Bezug auf das Abbrennen der traditionellen Feuerwerkskörper am Bundesfeiertag schaffen», heisst es in der Gemeindemitteilung vom Mittwoch. Damit soll Enttäuschung über vergebliche Käufe verhindert werden. (mei)

08:06 Uhr Mittwoch, 20. Juli Brand in Dachwohnung in Böckten Am frühen Mittwochmorgen brannte die Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse in Böckten. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nur noch Rauch feststellbar. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Die Wohnungsmieterin hatte das im Reduit ausgebrochene Feuer zuvor selbst gelöscht, wobei sie sich eine Rauchgasvergiftung zuzog. Sie musste ins Spital gebracht werden. Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest. Erste Abklärungen durch die Spezialisten deuten darauf hin, dass der Brand durch eine unbeaufsichtigt abbrennende Kerze verursacht wurde. (mei)

Polizei Baselland

18:13 Uhr Dienstag, 19. Juli Stau auf der Wettsteinbrücke Am Dienstagnachmittag kam es auch auf der Wettsteinbrücke zu einem Stau. Gemäss einer Augenzeugin musste ein Tram abgeschleppt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam, die auch die BVB auf ihrem Twitterkanal vermeldeten. Betroffen waren die Linien 1 und 2. Die Linie 1 in Richtung Badischer Bahnhof fuhr nur bis Bahnhof SBB.

Die Linie 2 in Richtung Binningen, Kronenplatz wurde zwischen Messeplatz und Bahnhof SBB umgeleitet. Kurz vor 18.30 Uhr normalisierte sich die Situation wieder, wie die BVB vermeldeten. (mei)

15:36 Uhr Dienstag, 19. Juli Auf dem Marktplatz stand alles still Wie die BVB am Dienstagnachmittag auf Twitter mitteilten, kam es rund um den Marktplatz zu Unterbrüchen. Grund dafür sei eine Fahrzeugstörung gewesen. Betroffen waren die Linien 11, 14, 15, 16, 17, 6, 8. Ein Augenschein zeigte, dass die Ambulanz und die Feuerwehr im Einsatz standen. Wenige Minuten darauf hiess es dann, es sei eine Meldung zu einem brennenden Tram eingegangen. Vor Ort konnten aber keine Flammen festgestellt werden, so die Kantonspolizei über Twitter. Der Marktplatz war rund eine halbe Stunde blockiert. (mei) Die Feuerwehr war auf dem Marktplatz im Einsatz. Mélanie Honegger

14:40 Uhr Dienstag, 19. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland: Lörrach: Verdacht der Körperverletzung an einer Autowaschplatzanlage Gemäss Polizeimitteilung kam es am vergangenen Samstag bei den Autowaschplätzen im Grüttweg zum Streit zwischen zwei Männern. Ein 59-Jähriger soll dabei einem 68-Jährigen die Autotür seines schwarzen BMWs gegen das Bein, drei Mal ins Gesicht geschlagen und zudem bedroht haben. Weil die beiden Beteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. (mma) Rheinfelden: Pkw beim Waldparkplatz Lebküchle aufgebrochen Am Dienstagmorgen sei an einem brombeerfarbenen Renault Twingo eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Einkaufstasche samt Geldbörse und Mobiltelefon gestohlen worden. Laut Polizeibericht stand der Renault Twingo auf dem Waldparkplatz Lebküchle beim Vita Parcours. Eine Zeugin will in dem Tatzeitraum laute Geräusche eines wegfahrenden Motorrades wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht weitere Hinweise. (mma) Rheinfelden: In Gaststätte eingebrochen In der Ochsenmattstrasse sei durch ein wohl nicht ganz geschlossenes Toilettenfenster jemand in eine Gaststätte eingestiegen, wie die Polizei berichtet. Dabei wurden vier Portemonnaies gestohlen. Um Hinweise wird gebeten. (mma)

13:50 Uhr Dienstag, 19. Juli Um Frust vorzubeugen: Duggingen erlässt absolutes Feuerwerkverbot «Das Abbrennen von Feuerwerk und Knallkörpern ist auf dem gesamten Gemeindegebiet absolut verboten», das schreibt die Gemeinde Duggingen in einer Mitteilung am Dienstag. Zwar gelte im Normalfall eine Ausnahmeregelung, wonach mit 200 Metern Abstand Feuerwerk gezündet werden dürfe. Da dies aber im Falle Duggingen im Siedlungsgebiet gelte, sei die Gefahr gross, dass durch Funken ein Grossbrand entstehe gross. Die Gebäude im Dorfkern seien sehr nahe und oft aus Holz gebaut und in der momentanen Trockenheitssituation leicht entzündbar. Die Gemeinde weisst darauf hin, dass auch bald ein kantonales Feuerwerkverbot ausgerufen werden könnte. Da sie den Bewohnerinnen und Bewohnern von Duggingen allerdings «den Frust ersparen» wolle, für ein Lichterspekakel einzukaufen, das dann nicht stattfinden kann, erlasse man das Verbot bereits jetzt. Das Verbot gelte bis zu dessen Widerruf. (mma)

10:43 Uhr DIENSTAG, 19. JULI Sissach, Münchenstein und Dornach stellen Brunnen ab Aufgrund der vorherrschenden Hitzewelle kann es regional und zeitlich begrenzt zu Wasserknappheit kommen. Deshalb hat sich die Gemeinde Dornach dazu entschieden, die öffentlichen Brunnen ab 18. Juli 2022 nicht mehr mit Wasser zu bedienen. Die Gemeinde appelliert zudem an die Bevölkerung, mit dem Wasser sparsam umzugehen, die Autos nur wenn nötig zu waschen und die Gärten nur so viel wie notwendig zu giessen. Vergleichbar reagiert auch die Gemeinde Sissach auf die Hitze und die damit verbundene Trockenheit. «Der tägliche Wasserverbrauch hat sich zurzeit pro Einwohnerin und Einwohner gegenüber den Vormonaten verdoppelt», so der Gemeinderat. Nach Angaben des Brunnenmeisters. laufen die Wasserpumpen zur Verteilung des Wassers am Limit. Als Konsequenz werden die Brunnen im Siedlungsgebiet per sofort abgestellt. Um eine Wasserrationierung zu verhindern, wird an die Bevölkerung «zu einem sorgsamen Umgang mit Trinkwasser appelliert». Zudem soll die Bevölkerung auf das Bewässern von Rasenflächen, das Autowaschen sowie das Nachfüllen von privaten Schwimmbassins verzichten. Auch in Münchenstein werden die öffentlichen Brunnen zwischenzeitlich kein Wasser führen – jedoch aus anderen Gründen als in Dornach. «Hintergrund dieser Massnahme sind Vandalenakte mit Feuerwerkskörpern, die in den vergangenen Jahren rund um die Nationalfeiertage ausgeübt wurden und grossen Sachschaden verursacht haben», schreibt die Gemeinde. Als Zeitraum wurden die Tage zwischen dem 29. Juli und dem 3. August definiert. (aib)

10:20 Uhr Dienstag, 19. Juli Bahnhof Liestal: Ab 25. Juli 2022 halten Züge an anderen Perrons Die SBB informiert am Dienstag, dass die neuen Gleise 3 und 4 am Bahnhof Liestal ab dem 25. Juli in Betrieb genommen werden. Damit gehe das Gleis 2 und sein Hilfsperron ausser Betrieb. Dies ist ein weiterer Schritt des Projekts Vierspurausbau und Wendegleis Liestal. Die SBB empfiehlt den Reisenden, im Online-Fahrplan oder auf der App SBB Mobile zu prüfen, auf welchem Gleis ihr Zug ab 25. Juli 2022 hält. (mma) So sieht der Liestaler Bahnhof momentan aus. SBB

08:50 Uhr Dienstag, 19. Juli Kanton Solothurn: Zwei Frauen werden Opfer von Liebesbetrug im Internet Die Polizei Solothurn meldet am Dienstag zwei Fälle, wo Frauen jeweils von einem unbekannten Mann über Social Media (Instagram und Facebook) kontaktiert und über längere Zeit mittels «engmaschiger Kommunikation und Aufbauen eines Lügengebildes» eine emotionale Beziehung aufbauten. Bevor die beiden Frauen den Betrug meldeten, hätten sie dem Männern bereits insgesamt mehrere 100’000 Franken überwiesen, berichtet die Polizei. Seit Anfang Jahr seien der Kantonspolizei Solothurn nun bereits fünf konkrete Fälle bekannt, bei welchen durch die Betrüger die sogenannte «Romance-Scam-Masche» angewendet wurde. Sie warnt vor solchen Betrügen und ruft folgende Verhaltenstipps der der Schweizerischen Kriminalprävention in Erinnerung: Seien Sie misstrauisch, wenn jemand sehr schnell und ohne Sie persönlich zu kennen von «grosser Liebe» redet oder schreibt.

Senden Sie kein Geld an Personen, welche für Sie im eigentlichen Sinne noch unbekannt sind – auch wenn die Begründung noch so logisch oder rührselig ist.

Brechen Sie den Kontakt immer sofort ab, wenn Geld von Ihnen gefordert wird!

Stellen Sie nie Ihr Konto für fremde Finanztransaktionen zur Verfügung.

Verschicken Sie niemals heikle oder intime Bilder von sich.

Wenn Sie Singles in Ihrem Umfeld kennen, von denen Sie glauben, dass sie intensiv in Singlebörsen aktiv sind, weisen Sie diese Personen auf die Gefahren von «Romance Scams» und «Love Scams» hin.

08:13 Uhr Dienstag, 19. Juli In Zwingen brannte es in einem Vorgarten An der August-Cueni-Strasse in Zwingen kam es gemäss Mitteilung der Polizei Baselland zu einem Brand im Vorgarten eine Liegenschaft. Am frühen vergangenen Montagabend ging die Meldung bei der Einsatzzentrale ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Nachbarn bereits mit Feuerlöscher und Wasserschlauch damit beschäftigt, das Feuer einzudämmen. Danach konnte vollends gelöscht werden. Veretzte gabe es keine. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand in einer Holzkiste mit Gartengeräten, Brennholz, Faltboxen aus Kunststoff, Einzelteilen eines Mofas und anderen Alltagsgegenständen zuerst ausgebrochen, die Ursache ist noch nicht abschliessend geklärt, schreibt die Polizei. Ihre Spezialisten klären weiter ab. (mma) Gelagerte Alltagsgegenstände fingen am Montagabend in Zwingen Feuer. Wie genau ist noch unklar. Kapo Baselland

16:32 Uhr Montag, 18. Juli Absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern in beiden Basel Aktuell ist die Waldbrandgefahr in der Region so gross (Stufe 4), dass die beiden Basel ab morgen Dienstag ein absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern erlassen haben. Ausserdem mahnen die Kantone bereits jetzt zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk in Siedlungsgebieten am 1. August. Der Abstand zum Wald muss dabei mindestens 200 Meter betragen. Ebenfalls verboten ist das entsorgen von brennenden Zigaretten und Streichhölzern. Da es kaum mehr geregnet hat, ist die Wasserführung der Gewässer sehr tief. Der Homburgerbach, der Eibach und der Bennwilerbach müssen ausgefischt werden. «Aufgrund der tiefen Grundwasserstände und dem fehlenden Niederschlag, ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen diverse weitere Gewässer teilweise oder ganz trockenfallen werden und Fische in tiefere Stellen anderer Gewässer umgesiedelt werden müssen», heisst es in der Meldung weiter. Bewilligte Wasserentnahmen seien derzeit nur noch in der Birs und im Rhein möglich. Wasserentnahmen für den sogenannten Gemeingebrauch seien aktuell nicht mehr erlaubt. Badeverbot für Mensch und Tier Um den Stress für die Fische zu minimieren und einem Fischsterben vorzubeugen, hat das Amt für Wald beider Basel in Abstimmung mit den Behörden von Basel-Stadt am Unterlauf der Birs ein Bade- und Betretungsverbot für Mensch und Tier verfügt. Dieses Verbot deckt bei der Birs den Abschnitt zwischen Redingbrücke bis Mündung in den Rhein ab, bei der Wiese den Abschnitt Landesgrenze bis Mündung in den Rhein. Ebenfalls zu unterlassen sei das Befahren des Flusses mit Wasserfahrzeugen und Ähnlichem. Die Verbote gelten ab Dienstag, 8 Uhr. Die entsprechenden Zonen werden abgesperrt. Eine Zuwiderhandlung wird mit einer Busse von 100 Franken geahndet. (mei)

14:10 Uhr MOntag, 18. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland: Rheinfelden: Spiegel von Kleintransporter abgefahren In der Warmbacher Strasse in Rheinfelden (D) wurde am letzten Freitagabend der linke Aussenspiegel eines Citroen-Kleintransporters von einem anderen Fahrzeug abgefahren. Nach Angaben des Polizeipräsidium Freiburg beträgt der Sachsachen etwa 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. (aib) Bad Säckingen: Velofahrer leicht verletzt Am vergangenen Freitag überholte ein Velofahrer ein Auto rechts bei der Kreuzung Giessen-/Schulhausstrasse in Bad Säckingen. Dieses hatte links geblinkt, bog dann aber doch rechts ab und touchierte gemäss Polizeibericht den Velofahrer. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst versorgt. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen. (mma) Bad Säckingen: Auto und Moped Fahrer stossen beim Abbiegen zusammen In der Alte Basler Strasse in der Innenstadt von Bad Säckingen waren ein Auto und ein Moped am vergangenen Freitag in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 39-jähriger Skoda-Fahrer wollte gemäss Polizeimitteilung rechts auf einen Gaststättenparkplatz abbiegen und holte nach links aus. Der hinter ihm fahrende Moped-Fahrer nutzte die Lücke und zog rechts vorbei, worauf die Fahrzeuge seitlich zusammenstiessen. Das auf dem Moped mitfahrende Kleinkind wurde leicht am Beim verletzt und an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Beim Autofahrer wurde bei einer Alkoholüberprüfung rund 0,5 Promille gemessen, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Es entstand Sachschaden hauptsächlich am Pkw in Höhe von etwa 2'000 Euro. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. (mma) Weil am Rhein: in Schaufensterscheibe gefahren - hoher Sachschaden Eine 42-jährige Autofahrerin landete auf der Suche nach einem Parkplatz am Freitagabend in einem Schaufenster. Sie bog in die Mittlere Strasse ab, um dort auf einem Kundenparkplatz zu kehren. Dabei will sie den Rückwärtsgang eingelegt haben, beim Gas geben machte das Auto allerdings einen Satz nach vorne, überfuhr einen Metallbügel und fuhr in die Schaufensterscheibe. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 12'000 und derjenige an der Scheibe auf etwa 6'000 Euro geschätzt. (mei)

Weil am Rhein: Umhängetasche gestohlen - hoher Diebstahlschaden

Am Samstagnachmittag wurde ein 75-jähriger Mann beim Besuch eines Restaurants in einem grossen Einkaufscenter in Friedlingen Opfer eines Diebstahls. Ihm wurde seine Umhängetasche gestohlen, die auf dem Tisch lag. Darin befanden sich ein Hörgerät, Bargeld und ein Handy. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere tausend Euro. Kurze Zeit später versuchten die Unbekannten mit den gestohlenen Bankkarten Bargeld an einem Automaten in Frankreich abzuheben. Gemäss Informationen der Polizei misslangen diese Versuche. (mei)

Weil am Rhein: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Ein grauer Citroen Berlingo fuhr am vergangenen Samstag die Bundesstrasse 3 von Haltingen kommend in Richtung Weil am Rhein, als ihm ein blauer Hyundai von der Bundesstrasse 532 her kommend die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoss, wobei am Citroen gemäss Mitteilung der Polizei ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand. Der Fahrer des Hyundai sei danach weiter in Richtung Weil am Rhein gefahren. Nach wenigen 100 Metern konnte ihn der Citroen-Fahrer aber zum Anhalten bewegen. Doch dann wendete er und fuhr in unbekannte Richtung entfernt haben. Die Polizei Weil am Rhein bittet um Hinweise. Beim Hyundai handle es sich um das Model 10i mit Wiesbadener Kennzeichen. (mma)

Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz wegen Brand einer Hecke und Gartenhütte

In der Nacht auf den vergangenen Sonntag wurde der Feuerwehr ein brennendes Gartenhaus in Haltingen gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, brannte wohl zuerst eine Hecke in einer Höhe von etwa 1,80 Metern und im weiteren Verlauf griff das Feuer auf Teile der Gartenhütte über. Da die Feuerwehr rasch eingriff, habe wohl grösserer Schaden verhindert werden können. Dieser beläuft sich lediglich auf mehrere hundert Euro, so schreibt die Polizei. Sie ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung. (mma)

Lörrach: Geldspielautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag vergangene Woche brachen Unbekannte die Hintertür einer Gaststätte in der Brombacher Strasse und einmal drin zwei Geldspielautomaten auf. Das Bargeld darin nahmen sie mit. Die Höhe des Betrags sei noch nicht bekannt, meldet die Polizei. (mma)

Lörrach: Vier Heizkörper aus dem Vorgarten gestohlen

In der Röttlerstrasse in Haagen seien am vergangenen Freitagabend vier weisse Heizkörper vom Grundstück eines Hauses gestohlen worden. Diese waren dort zum Lackieren hingestellt worden. Einem Zeugen sei laut Mitteilung der Polizei ein weinroter Kleintransporter aufgefallen, der dort gehalten haben soll. Die Polizei bittet um Hinweise. (mma)

09:52 Uhr Montag, 18. Juli Strassensperrung in Zeglingen Kanton Baselland Am Dienstag, 2. August, wird auf der Oltingerstrasse in Zeglingen ein neuer Strassenbelag eingebaut. Wie der Kanton Baselland am Montag mitteilt, wird die Strasse ab Postautowendeplatz bis zur Dorfausfahrt vom 2. bis 5. August gesperrt sein. Dies, weil die Strassenverhältnisse zu eng wären, um die Arbeiten bei laufendem Verkehr durchzuführen. Eine Umleitung wird signalisiert sein. Sollte es in diesen Tagen regnen, werden die Arbeiten vom 8. bis 12. August durchgeführt. Während den Vorbereitungsarbeiten für die Belagsarbeiten ist die Oltingerstrasse durchgehend befahrbar, es kann aber zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen. (mei)

09:49 Uhr Montag, 18. Juli Mariastein: Auto prallt in zwei Bäume – zwei leicht Verletzte Das Auto wurde stark demoliert, die Insassen glücklicherweise nur leicht verletzt. Kapo Solothurn Am vergangenen Sonntagnachmittag kam ein Autofahrer aus noch unbekannten Gründen von der Flühstrasse in Richtung Mariastein ab. Laut Polizei Solothurn muss er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte seitlich in zwei Bäume. Der Fahrer und der Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Spital gebracht, das Auto abgeschleppt werden. Im Einsatz standen nebst einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn und dem Abschleppdienst zwei Ambulanzen und ein Rettungshelikopter. (mma)

06:26 Uhr Sonntag, 17. Juli Basel: Raub nahe Elisabethenstrasse Samstagnachmittag, um 15.45 Uhr, wurde ein 55-jähriger Mann in der Wallstrasse, nahe der Elisabethenstrasse, Opfer eines Raubes. Er wurde dabei verletzt. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 55- Jährige durch die Wallstrasse ging und unvermittelt von drei Unbekannten von hinten angestossen und zu Fall gebracht wurde. In der Folge raubten sie ihm die Armbanduhr und eine Tragtasche und flüchteten über die Bollwerk-Promenade in Richtung Heuwaage. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Das Opfer wurde durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen. Gesucht werden: 1. Unbekannter, 25-30 Jahre alt, weisse Hautfarbe, athletische Figur, trug schwarzes T-Shirt und kurze Hose

2. Unbekannter, weisse Hautfarbe, trug schwarzes Oberteil

3. Unbekannter, 25-30 Jahre alt, weisse Hautfarbe, Glatze, athletische Figur, trug weisses T-Shirt und kurze Hose Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (thr)

14:10 Uhr Samstag, 16. Juli Radfahrer in Liestal nach Selbstunfall schwer verletzt Am Samstagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, ereignete sich in der Wiedenhubstrasse in Liestal ein Selbstunfall, wobei ein Radfahrer ohne Fremdeinwirkung stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 83-jährige Radfahrer in der Wiedenhubstrasse talwärts Richtung Spitalstrasse / Frenkendorf. Kurz nach dem Einbiegen in die Wiedenhubstrasse verlor der Radfahrer, aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen, die Herrschaft über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der verunfallte Radfahrer wurde vor Ort durch den Sanitätsdienst erstversorgt und anschliessend in ein Spital eingeliefert. In der Wiedenhubstrasse kam es während der Tatbestandsaufnahme kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. (thr)

11:35 Uhr Samstag, 16. Juli Festnahme nach Körperverletzung Samstagfrüh, um 01.30 Uhr, wurde in Basel in der Webergasse bei der Verzweigung zur Kasernenstrasse ein 39-jähriger Mann angegriffen und verletzt. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 39- Jährige nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten unvermittelt durch diesen mit einer Stichwaffe angegriffen und dabei verletzt wurde. Er musste in der Folge durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation verbracht werden. Der Täter flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit danach, aufgrund von Hinweisen von Passanten, festgenommen werden. Es handelt sich um einen 50-jährigen Kenianer. Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (thr)

13:36 Uhr FREITAG, 15. JULI Brand im Recyclinghof in Allschwil Weitere Abklärungen durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft sind im Gange. zvg/Polizei BL Im Aussenbereich des Recyclinghofes an der Kiesstrasse in Allschwil hat es am Freitagmittag gebrannt. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass in einem Lagerfach eine grössere Menge Sperrgut in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch eindämmen und schliesslich löschen. Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest und wird derzeit noch untersucht. Zwei Mitarbeiter wurden nach Angaben der Polizei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. (aib)

13:24 Uhr Freitag, 15. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: unverschlossenes E-Bike vor der Haustür gestohlen Zwischen 15 und 19 Uhr am Mittwoch wurde vor einem Haus in der Stettiner Strasse in Weil am Rhein ein unverschlossenes E-Bike im Wert von ungefähr 1'000 Franken gestohlen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. (sal) Weil am Rhein: Hund beisst zu - Hundeführer gesucht Spät am Donnerstagabend biss ein Rottweiler einem 35-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Colmar Strasse in Weil am Rhein ins Bein. Der Rottweiler habe den Husky der Mannes angegriffen, worauf dieser ihn von seinem eigenen Hund fortziehen wollte, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde er von dem Rottweiler, der nicht angeleint war, gebissen. Der Rottweilerbesitzer habe den Mann auf die Bitte hin, den Hund anzuleinen, beleidigt. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeugenhinweise zum Hundeführer des Rottweilers. (sal) Lörrach: Unfall verursacht hohe Wasserfontäne Am Mittwochmittag fuhr ein Lastwagen beim Abbiegen von der Albertusstrasse in die Hellbergstrasse in Lörrach mehrere Warnhinweise missachtend über ein ein Wasserstrahlrohr. Daraufhin trat Wasser aus und verursachte eine ungefähr zehn Meter hohe Fontäne. Die Feuerwehr, der Wasserversorger sowie der Wassermeister waren vor Ort. Der Sachschaden wird auf 17'000 Euro geschätzt. (sal) Lörrach: ausgebüxte Zwergkaninchen eingefangen - wer vermisst sie? In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag wurden in der Tüllinger Strasse in Lörrach zwei Zwergkaninchen entdeckt. Die Polizei schreibt: «Eine kurze Flucht unter ein geparktes Auto half nichts. Unter dem Auto sitzend liessen sich die beiden Zwergkaninchen widerstandslos festnehmen.» Bis sie ins Tierheim gebracht wurden, seien die Zwergkaninchen «mit Unmegen an Löwenzahn versorgt worden». Das Tierheim sucht diejenigen, die die Kaninchen vermissen. Sie sollen sich auf 07621 51411 melden. (sal)

11:28 Uhr Freitag, 15. Juli Auto überschlägt sich bei Selbstunfall in Kleinlützel Am Donnerstagnachmittag fuhr ein Auto gegen 16 Uhr auf der Lützelstrasse zwischen Kleinlützel und Röschenz über die Gegenfahrbahn, eine Böschung hinauf, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend auf der Strassenmitte zu stehen. Laut Polizeimeldung wurde der Fahrer bei dem Selbstunfall nur leicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. (sal) Kantonspolizei Solothurn

10:07 Uhr Freitag, 15. Juli Nächste Bauetappe an der Marchmattstrasse in Reigoldswil Am Mittwoch beginnen die Bauarbeiten zur vorübergehenden Verbreiterung der Fahrspur auf der Talseite in der Marchmattstrasse in Reigoldswil. Die Strasse wird wegen Hangrutschgefahr saniert. Die Verbreiterung ist notwendig, um die Durchfahrt des Linienbusses und weiteren grossen Fahrzeugen zu gewährleisten. Die Strasse muss während zwei Wochen für den gesamten Schwerverkehr gesperrt werden. Der Schwerverkehr wird via Holzenberg umgeleitet, wie der Kanton am Freitag mitteilt. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich Anfang Oktober abgeschlossen. (mei) Kanton Baselland

09:55 Uhr Freitag, 15. Juli Bankomat in Allschwil aufgebrochen Am frühen Freitagmorgen wurde ein Bankomat an der Binningerstrasse in Allschwil aufgebrochen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, sei die Meldung um 4.20 Uhr eingegangen. Der freistehende Bankomat im Eingangsbereich der Coop-Filiale wurde von unbekannten Tätern aufgebrochen. Weder zur Täterschaft noch zum Schaden können genauere Angaben gemacht werden. Während der Tatbestandsaufnahme würde der angrenzende Parkplatz gesperrt. Die Baselbieter Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei fedpol entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht ausserdem Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. (mei) Baselbieter Polizei

08:55 Uhr Freitag, 15. Juli Autofahrer verstirbt nach Selbstunfall Am Mittwochabend kam es in der Birsigstrasse in Basel zu einem Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte, fuhr ein Autofahrer vom Pelikanweg auf der Birsigstrasse Richtung Pfirtergasse, als er im Verzweigungsgebiet Bachlettenstrasse aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses kam von der Strasse ab und kollidierte mit zwei Motorrädern, knickte einen Baum um und kollidierte mit einem Fassadenlift. Mitarbeitende der Sanität begannen vor Ort mit Reanimationsmassnahmen und brachten den 49-Jährigen ins Unispital, wo er verstarb. (mei) Kantonspolizei Basel-Stadt

08:41 Uhr Freitag, 15. Juli Bebbi-Sack an Hitzetagen früher rausstellen Das Bau- und Verkehrsdepartement bittet am Freitag in einer Medienmitteilung darum, Bebbi-Säcke und Grüngut in den kommenden Tagen wenn möglich bereits am Vorabend ab 19 Uhr vors Haus zu stellen. Die Mitarbeitenden des Tiefbauamts beginnen zum Schutz vor der Hitze bei Temperaturen über 32 Grad bereits ab 5 Uhr mit dem Einsammeln des Abfalls. (mei)

16:46 Uhr Donnerstag, 14. Juli Teilweiser Ausfall des Swisscom-Netzes – Störung wurde behoben Am Donnerstagnachmittag kam es bei der Swisscom zwischen 14:26 und 14:58 Uhr zu einer Störung. Gemäss einer Meldung der Schweizer Depechen Agentur (SDA) «konnten keine neuen Verbindungen aus dem Mobilfunknetz und ins Mobilfunknetz aufgebaut werden», auch Business- Nummern und Teile der Notrufnummern seien betroffen gewesen. Die Ursache der Störung sei ein Konfigurationsfehler gewesen informiert die Swisscom auf Anfrage der SDA. Die Swisscom hatte bereits letztes Jahr mehr als einmal mit Ausfällen zu kämpfen. (mma)

12:35 Uhr Donnerstag, 14. Juli Kanton Baselland warnt: Erhebliche Waldbrandgefahr – Feuer nur unter Aufsicht und in Grillstellen Neu gilt im Kanton Basel-Landschaft Waldbrandgefahrenstufe 3, «erheblich», so meldet der Kanton am Donnerstag. Der Grund dafür sei die zweite Hitzewelle dieses Sommers. Wegen des wenigen Niederschlags sei die Trockenheit gross und nur ein Feuerfunke berge ein hohes Risiko für Brände. Deshalb gelte: Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen entfachen, das Feuer immer beobachten und Funkenwurf sofort löschen. Auch weist das Amt für Wald beider Basel darauf hin, dass auf Feldern und Wiesen sowie in stark sonnenexponierten Wäldern die Brandgefahr tendenziell grösser sei. Bei zunehmendem Wind oder in Lagen mit einem grossen Anteil dürrer Vegetation nehme die Waldbrandgefahr zu. Folgende Verhaltenshinweise sind zu beachten: Grillfeuer nur in bestehenden Feuerstellen entfachen

Feuer immer beobachten und Funkenwurf sofort löschen

Die Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt befolgen!

Feuer vor dem Verlassen der Feuerstelle vollständig löschen

Bei starkem oder böigen Wind auf Feuer verzichten

Keine Raucherwaren wegwerfen

Kein Waldrestholz nach einer Schlagräumung verbrennen

11:23 Uhr Donnerstag, 14. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: mit 2,8 Promille mit Kleintransporter unterwegs Eine Frau machte die Polizei am frühen Mittwochabend auf einen Kleintransporter aufmerksam, der gemäss ihrer Schilderung schon mehrfach auf den Grünstreifen geschlingert war. Die Polizei konnte den Lenker anhalten und führte einen Alkoholtest durch. Dieser ergab 2,8 Promille. Der 50-jährige Mann musste seinen Führerausweis abgeben und zu einer Blutentnahme ins Spital. (mma) Rheinfelden: Unfallflucht in der Kaminfegerstrasse – Polizei sucht Zeugen In der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag kam einem Dacia Duster in der Kaminfegerstrasse in Rheinfelden der linke Aussenspiegel abhanden. Die Polizei geht davon aus, dass er von einem anderen Fahrzeug «abgefahren »wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Rheinfelden sucht Hinweise. (mma) Stauüberwachung bei Rheinfelden: 36 Missachtungen des Überholverbots Die gemeinsame Kontrolle des Schweizer Zolls und der Verkehrspolizei Weil am Rhein brachte einige Missetäter zum Vorschein. Wie die Polizei mitteilt, besteht auf der Autobahn A 861 vor der Zollanlage ein Verkehrsverbot für Lastkraftwagen, die im Stau wartenden Schwerverkehrsfahrzeuge zu überholen. Zwischen 6 und 11.30 Uhr missachteten 36 Lastkraftwagen-Fahrer dieses Verbot. Alle Fahrer wurden angezeigt. Auch mussten sie die Autobahn vor der Zollanlage wieder verlassen, um sich entweder am Stauende anzustellen oder, um eine andere Grenzzollanlage aufzusuchen. Dieselbe Kontrolle hatte bereits Anfang Woche 24 Lastkraftwagen-Fahrer erwischt und wegen Missachtens des Verbots angezeigt. (mma) Lörrach: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen Am Montagnachmittag sollen drei Männer einem 20-Jährigen, der sich bei einem Brunnen nahe der Strassenecke Haagener Strasse / Palmstrasse aufhielt, Bargeld und Zigaretten abgenommen haben. Ein Mann sei von hinten an den 20-Jährigen herangetreten und habe versucht, ihm seine Tasche zu entreissen. Daraufhin sei er von zwei Männern geschlagen und zu Boden gestossen und in ein Gebüsch gezogen worden. Sein Portemonnaie und Bargeld seien dabei aus seiner Tasche gefallen. Ein dritter Mann habe die Geldscheine und eine Zigarettenschachtel aufgehoben. Die drei Männer sollen sich daraufhin – wohl in Begleitung zweier Frauen – aus dem Staub gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Männern und den beiden Frauen geben können. (mei) Weil am Rhein: Nach Zigaretten gefragt, niedergeschlagen und ausgeraubt In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll ein Unbekannter einen 57-jährigen Mann, der bei seinem Auto unter der Autobahnbrücke in der Hardstrasse stand, nach Zigaretten gefragt haben. Gemäss Mitteilung der Polizei, wollte der Gefragte diese danach aus dem Auto holen wollte, worauf ihn der Unbekannte niederschlug und ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche stahl. Der Angreifer soll jung und schlank gewesen sein. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen. (mma)

08:13 Uhr Donnerstag, 14. Juli Kurz nach Fahrprüfung: 20-jähriger drückt aufs Gas statt auf Bremse auf Pratteler Parkplatz Über die Schranke und auf das nächst tiefere Level gefahren. Neulenker drückt aufs Gas, statt auf die Bremse. Kapo Baselland Wie die Polizei Baselland mitteilt, wollte ein Neulenker auf einem Parkplatz an der Grüssenstrasse in Pratteln parkieren. Er verwechselte dabei das Brems- und Gaspedal, durchbrach ein Metallgeländer und stoppte gemäss Bericht auf einer «tiefergelegenen Zufahrtstrasse». Der Lenker und seine drei Mitinsassen blieben unverletzte. Der Neulenker hatte nur wenige Stunden vor dem Vorfall die Fahrprüfung bestanden. Das Auto musste abgeschleppt werden. (mma)

08:09 Uhr Donnerstag, 14. Juli Feueralarm im Belchentunnel verursacht grossen Stau Am Mittwochnachmittag wurde im Belchentunnel ein Feueralarm ausgelöst, weshalb der Tunnel kurz nach 16 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden musste. Laut Informationen der Polizei habe ein defekter Feuermelder den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr konnte vor Ort kein Feuer feststellen. Aufgrund der Totalsperrung der Tunnelröhren kam es in beide Richtungen zu kilometerlangen Staus. Die Röhren konnten kurz vor 17 Uhr wieder freigegeben werden. (mei)

15:26 Uhr MITTWOCH, 13. JULI Himmelried: Auto kracht in Hauswand Auf der Kastelstrasse in der Thiersteiner Gemeinde Himmelried kam es am Mittwochmorgen zu einem Selbstunfall. Die Autofahrerin wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Kapo Solothurn Die Rentnerin war am Mittwochmorgen mit ihrem Auto auf der Kastelstrasse in Himmelried unterwegs. Im Bereich der Kurve verlor sie gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie überquerte die Gegenfahrbahn und prallte danach frontal in eine Hauswand. Dabei zog sich die Autofahrerin Verletzungen zu. Diese machten die Einweisung mit einer Ambulanz in ein Spital erforderlich. Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden, so die Kapo weiter. An der Liegenschaft entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

10:22 Uhr Mittwoch, 13. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Freiburg: Unbekannter Täter beschädigt Fensterscheibe eines Lebensmittelmarkts Gegen 0 Uhr in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch wurde die Scheibe einer Eingangstür zu einem Lebensmittelgeschäft in der Riesfeldallee in Freiburg beschädigt, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Der bislang unbekannte Täter floh in Richtung Clara-Grunwald-Schule, nachdem er gestört wurde. Er sei ca. 175 cm gross, 25 Jahre alt und habe ein blaues T-Shirt, eine schwarze Cap und Jans getragen. Der Polizeiposten Riesfeld und das Polizeirevier Freiburg-Süd sind auf Zeugensuche. (sal) Lörrach: Frau mit 1,8 Promille auf Fahrrad unterwegs Gegen 23.25 Uhr am Dienstag kontrollierte die Polizei in der Tumringer Strasse in Lörrach eine Velofahrerin aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, ergab ein Alkoholtest, dass sie mit 1,8 Promille unterwegs war. (sal) Lörrach: Auffahrunfall in der Wiesentalstraße - drei Verletzte Am Dienstag fuhr eine 18-jährige Autofahrerin gegen 16.30 Uhr auf der Wiesentalstrasse in Lörrach auf ein Auto auf und schob zwei weitere davorstehende Autos aufeinander, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Die Fahrerin habe die stehenden Autos wohl zu spät bemerkt. Die drei Autos hatten verkehrsbedingt anhalten müssen und waren gerade im Begriff gewesen, weiterzufahren. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch mussten drei Fahrzeuge abgeschleppt werden; der Sachschaden wird auf insgesamt ungefähr 37'000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort und leistete technische Hilfe. Die Wiesentalstrasse musste gesperrt werden, was zu Verkehrsverhinderungen führte. (sal) Lörrach: Geldscheine aus der Hand entrissen - Polizei sucht Zeugen Am Dienstag, gegen 10 Uhr, entriss ein Mann einer 36-jährigen Frau in der Fussgängerzone «Am Alten Markt» in Lörrach 150 Euro in Scheinen aus der Hand und rannte in Richtung Bahnhofstrasse davon, als die Frau sie gerade zählen wollte. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg wird der Mann folgendermassen beschrieben: ungefähr 1.80 Meter gross, schlank, mit kurzen dunkelblonden Haaren, einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und braunen Schuhen. Die Polizei sucht Zeugenhinweise. (sal) Lörrach: Schussabgabe auf eine Wohnungstür – Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes In der Nacht vom Sonntag auf dem Montag, gegen 5 Uhr, wurde mehrfach mit einem grosskalibrigen Revolver in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach-Stetten durch eine Wohnungstür geschossen. Nun wurde ein 64-jähriger Mann festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Er wird der versuchten Tötung verdächtigt. Als die Schüsse abgegeben wurden, befanden sich mehrere Personen in der Wohnung, verletzt wurde jedoch niemand. (sal)

09:36 Uhr Mittwoch, 13. Juli 77-Jährige an Elsässerstrasse bei Raubversuch leicht verletzt Am Dienstagnachmittag wurde eine 77-Jährige gegenüber der Voltamatte Opfer eines versuchten Raubes. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Frau beim Betreten des Hauses von hinten angegriffen. Der Unbekannte habe ihr die Halskette weggerissen und diese beschädigt. Bei der Abwehr verletzte sich die Frau leicht. Der Täter flüchtete ohne Beute durch die Elsässerstrasse Richtung Lichtstrasse. Die Frau erstattete Anzeige. Gesucht wird ein 25-30-jähriger Mann mit dunkler Hautfarbe gepflegter Erscheinung, aufrechter Haltung und sicherem Auftreten. Er trägt einen 3-Tage-Bart, ein weisses Shirt einen runden Hut und eine Sonnenbrille. Die Polizei sucht Zeugen. (mei)

09:12 Uhr Mittwoch, 13. Juli Rollerfahrer bei Kollision mit LKW in Basel schwer verletzt Bei der Kreuzung der Münchensteinerstrasse und Grosspeterstrasse in Basel kollidierte am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr ein Lastwagen mit einen Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilt. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Bis 9.30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Der genaue Unfallhergang wird von der kantonalen Verkehrspolizei ermittelt. Der Lastwagen Fahrer stand nicht unter Alkoholeinfluss. (sal) Ein Lastwagen kollidierte auf der Kreuzung der Münchensteinerstrasse und Grosspeterstrasse mit einem Motorradfahrer. 20 Minuten/Vanessa Travasci

12:57 Uhr Dienstag, 12. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Bad Säckingen: Thuja-Baum und Stromkasten brennen Am Montagmittag brannten ein Stromkasten und ein Thuja-Baum. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Beide Gegenstände wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 5'000 Euro. Ein 69-jähriger Mann hatte sehr nahe vom Brandort Unkraut mit einem Gasbrenner vernichtet. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang besteht. (mei) Lörrach: Kind soll mit Roller Auto beschädigt haben - Zeugensuche Ein 3-4 Jahre alter Junge soll am Dienstagmorgen mit seinem blauen Kinderroller einen schwarzen Daimler-Benz gestreift und dabei einen Lackschaden verursacht haben. Das Fahrzeug stand vor dem Gemeindekindergarten. Der Junge, der Igor heissen könnte, wurde von einem Mann auf einem Fahrrad begleitet. Die Polizei sucht Zeugen. (mei) Grenzach-Wyhlen: Glasscheibe am Feuerwehrgerätehaus eingeworfen Am späten Montagabend haben Unbekannte ein doppelt verglastes, zwei Meter hohes Fenster am Gerätehaus der Feuerwehr mit einem Stein eingeworfen. Der Sachschaden beträgt etwa 1'000 Euro. (mei) Bad Säckingen: Streit unter Autofahrern eskaliert - Passanten greifen ein Am Montagmorgen eskalierte ein Streit zwischen einer 39-jährigen Autofahrerin und einem 75-jährigen Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Passanten haben mit ihrem Eingreifen wohl Schlimmeres verhindert. Grund des Streits könnte eine angeschlagene Autotür gewesen sein. Die Frau soll den Mann beleidigt und er sie wiederum körperlich angegangen haben, indem er sie würgte und attackierte. Die Frau hatte leichte Rötungen am Hals. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligte. (mei) Rheinfelden: Falschfahrer auf Autobahn A 98 unterwegs - Polizei sucht Geschädigte Zeugen Am Montagmittag war ein Falschfahrer beim Autobahndreieck Hochrhein in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Lörrach-Ost ein Falschfahrer unterwegs. Der Fahrer des blauen Mercedes-Benz fuhr wohl von der A861 kommend auf die A98 und bog dann entgegen der Fahrtrichtung links ab. Bei der Dultenaugrabenbrücke habe er dann wenden wollen. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmende, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden. Auch Zeugen, die Hinweise zum Falschfahrer geben können, sollen sich bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein melden. Beim Fahrer des Mercedes-Benz soll es sich um einen älteren Mann mit weiss / grauen Haaren gehandelt haben. Er sei alleine in seinem Auto unterwegs gewesen. (mei)

09:19 Uhr Dienstag, 12. Juni Auto brennt auf der A2 bei der Schwarzwaldbrücke Am Dienstagmorgen brannte ein Auto auf der Schwarzwaldbrücke. Kapo Basel-Stadt Am heutigen Dienstagmorgen früh brannte ein Auto auf der A2 in Richtung Zürich bei der Schwarzwaldbrücke. Die Meldung erreichte die Polizei Basel-Stadt um 7 Uhr. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt konnten den schnell Brand löschen, verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Autos hatte sein Fahrzeug noch vor Ausbruch des Brandes verlassen können. Das Auto wurde danach abgeschleppt. Ebenfalls aufgeboten wurden gemäss Mitteilung der Polizei die Pikettdienste des Amts für Umwelt und Energie sowie der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG. Während des Einsatzes musste der rechte Fahrstreifen auf der Schwarzwaldbrücke gesperrt werden, was Richtung Frankreich und Deutschland rückstaute. Um etwa 8.15 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden. Die Polizei vermutet eine technische Störung als Brandursache. (mma)

08:26 Uhr Dienstag, 12. Juli Mann beim Birsköpfli von drei Unbekannten angegriffen Wie die Polizei Baselland berichtet, wurde ein 33-jähriger Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag von drei unbekannten Männern angegriffen und niedergeschlagen, während er über den Birskopfsteg beim Birsköpfli spazierte. Die Täter flohen danach in Richtung Zentrum Birsfelden. Der Angegriffene musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. (mma) Angaben zu den drei unbekannten Angreifern: Weisse Hautfarbe

20-25 Jahre alt

Der Haupttäter hatte braune gelockte Haare.

Zwei Personen trugen einen Bart und eine Person trug einen Helm bei sich.

08:22 Uhr Dienstag, 12. juli Gartenhaus-Brand in Liestal zvg/Polizei BL Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag an die Schulgartenstrasse in Liestal ausrücken. Die entsprechende Meldung, wonach ein Gartenhaus in Brand geraten sei, ging um 16.30 Uhr ein, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilt. Beim Eintreffen am Brandort sei bereits starker Rauch aus dem Gartenhaus gedrungen. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es genau zum Brand kam, stehe nach Angaben der Polizei noch nicht abschliessend fest und werde weiter abgeklärt. (aib)

17:33 Uhr Montag, 11. Juli Update zum vermuteten Tötungsdelikt in Hochwald: Verdächtiger in Untersuchungshaft Viele Fragen bleiben offen, nachdem am Wochen­ende eine Rentnerin tot aufgewunden worden war. Klar ist seit gestern: Die Staatsanwaltschaft Solothurn ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung. Zudem bestätigte die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die verdächtigte Person befinde sich weiterhin in Haft. Die Ermittlungsbehörden stellten einen Antrag auf Untersuchungshaft. Noch steht der Entscheid des Haftgerichts aus. Staatsanwaltschaft will proaktiv informieren Auf Anfrage dieser Zeitung machte die Staatsanwaltschaft am Nachmittag keine weiteren Angaben. Weder zur Identität des Beschuldigten, noch zum Motiv. Es sei davon auszugehen, dass die Untersuchungen noch eine gewisse Zeit beanspruchen würden, ehe die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit informiert. Auch Gemeindepräsident Georg Schwabegger mochte sich am Montag nicht zum Vorfall in Hochwald äussern. Gemäss «Blick» handelt es sich beim Opfer um eine 86-Jährige Rentnerin. Die ausgerückten Einsatzkräfte hatten am Samstagmorgen nur noch ihren Tod feststellen können, nachdem auf der Alarmzentrale eine Meldung über eine verletzte Rentnerin eingegangen war. Schon am Sonntag teilte die Polizei mit, ein Gewaltdelikt stehe im Vordergrund. Noch am gleichen Tag nahm sie eine verdächtigte Person fest. (yas)

14:02 Uhr Montag, 11. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Wohnmobil brennt auf Zollparkplatz aus Gegen 10.50 Uhr am Samstag brannte auf dem Parkplatz der Zollabfertigung an der A5 in Weil am Rhein ein Wohnmobil komplett aus. Der 62-jährigen Fahrer fuhr zuvor von der Autobahn auf den Parkplatz, als er das Feuer im Motorraum bemerkte. Er, eine zweite Person und ein Hund verliessen das Wohnmobil unverletzt. Der Brand konnte erst nach mehreren Löschversuchen und mit fünf Fahrzeugen sowie 25 Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Nahestehende Lastwagen wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Die Ursache des Brandes könnte ein technischer Defekt gewesen sein, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Die Höhe des Sachschaden ist bisher unbekannt, die Überreste des Wohnmobils wurden abgeschleppt und der Brandort gereinigt. (sal) Rheinfelden: Radfahrer missachtet Vorfahrt - Rettungshubschrauber im Einsatz In der Nacht auf den Sonntag, kurz vor 4 Uhr, kollidierte in der Schildgasse in Rheinfelden ein Fahrradfahrer mit einem Auto und musste daraufhin schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Der 21-jährige Fahrradfahrer bog von der Römerstrasse in die Schildgasse ein und missachtete dabei den Vortritt des 48-jährigen Autofahrers, worauf es zum Unfall kam. (sal) Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz eines Möbelmarktes - Zeugensuche Zwischen 13.30 und 16 Uhr am Freitag wurde auf dem Parkplatz eines grossen Möbelmarkts in der Grossfeldstrasse in Rheinfelden von einem anderen Auto hinten links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1'000 Euro, das Polizeipräsidium Freiburg ist auf Zeugensuche. (sal)

11:12 Uhr Montag, 11. Juli Betrunken und unter Drogen: Ferrarifahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmende in Allschwil Ein 46-jähriger Ferrari-Fahrer spurte am vergangenen Freitag aus einer Parkgarage kommend in die Marsstrasse in Allschwil ein und nahm dabei einem anderen Autofahrer den Vortritt. Wie die Polizei Baselland mitteilt, sei letzterer durch die Aktion gefährdet gewesen. Ebenso ein Fussgänger wenig später auf der Baselstrasse. Dieser habe beim Überqueren der Strasse zur Seite springen müssen, um einen Zusammenstoss zu verhindern. Der Ferrari-Fahrer fuhr danach wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück. Dort kontrollierte ihn die Polizei, wobei ein Wert von über 1,8 Promille gemessen worden sei. Auch sei er unter Drogen gestanden. Es folgte eine Anzeige und seinen Führerausweis musste der 46-Jährige abgeben. Die Polizei sucht Zeugen. (mma)

10:55 Uhr Montag, 11. Juli Sanierung der Mühlegasse in Oberwil: Verkehr wird aufrechterhalten In der Mühlegasse in Oberwil werden ab Montag, 18. Juli, die Trinkwasser- und Gasversorgungsleitungen ersetzt und neue Strom- und Telekommunikationsleitungen verlegt, wie der Kanton Baselland kommuniziert. Ausserdem werden der Belag und die Strassenentwässerung ersetzt. Die Erneuerungen sollten bis Ende Dezember dauern. Während der Bauarbeiten könne der Verkehr laut Mitteilung mit kurzzeitigen Behinderungen weiterhin im Einbahnregime geführt werden. Velofahrende in Gegenrichtung müssten jedoch die Umleitung über die Stephan-Gschwind-Strasse und die Hauptstrasse nehmen. Der Zugang über die Strasse zu den Wohnungen werde aufrechterhalten, andernfalls würden Anwohnende informiert. (sal)

10:22 Uhr MONTAG, 11. JULI Vermutetes Tötungsdelikt in Hochwald: Verdächtiger in Untersuchungshaft Am Samstagmorgen um 9.30 Uhr ging bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn eine Meldung über eine leblose Rentnerin in einem Einfamilienhaus in Hochwald ein. Die Rentnerin verstarb jedoch bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Erste Ermittlungskenntnisse haben ergeben, dass die Frau wohl durch Fremdeinwirkung verstarb – «ein Gewaltdelikt steht im Vordergrund», teilt die Solothurner Polizei mit. Sie konnte bereits am Samstag eine tatverdächtige Person vorläufig festnehmen. Wie die Nachrichtenagentur SDA am Montag schreibt, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Tötung. Der Tatverdächtige befinde sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Der Entscheid des Haftgerichts stehe noch aus. (aib)

09:00 Uhr Montag, 11. Juli In Birsfelden brennt ein Toi Toi-Häuschen nieder – die Polizei sucht Zeugen Das Toi Toi-Häuschen in Vollbrand. Kapo Baselland Am vergangenen Sonntagabend brannte das Toi Toi Toilettenhäuschen beim Turnhalleneingang der Sekundarschule an der Rheinparkstrasse in Birsfelden. Die Feuerwehr, die schnell vor Ort war, konnte den Brand ohne Probleme löschen, teilt die Polizei mit. Allerdings wurde das Häuschen bereits komplett zerstört und auch am Turnhalleneingang sei Sachschaden entstanden. Personen seien aber keine verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, da noch unklar ist, wie der Brand entstanden ist. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. (mma) Das Häuschen brannte völlig aus. Das Feuer beschädigte auch die Mauer dahinter und den Boden. Kapo Baselland

12:48 Uhr Samstag, 9. Juli Pratteln: E-Roller-Lenker stürzt – Zeugen gesucht Am Freitagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, ist es auf der Hauptstrasse in Pratteln, auf Höhe des Restaurants «Zum Park», zu einem Selbstunfall gekommen. Ein E-Roller-Fahrer wurde dabei verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 48-jährige Lenker auf der Hauptstrasse in Richtung Liestal. Aus bisher unklaren Gründen verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte ohne Fremdverschulden. Bei dem Sturz zog sich der Lenker Kopfverletzungen zu. Durch Drittpersonen wurde er bis zum Eintreffen der Sanität vor Ort betreut und anschliessend mit der Sanität in ein Spital gebracht. Ein beim Rollerfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.49 mg/l. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise sind direkt an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Tel. 061 553 35 35, zu richten. (pd/pin)

12:22Uhr Samstag, 9. Juli Personenwagen kollidiert mit Velo und fährt weiter Am Donnerstagnachmittag, um 16.10 Uhr, hat sich auf der Breitenbacherstrasse in Brislach, auf Höhe der Autogarage Studer, eine Kollision zwischen einem Auto und einem Velo ereignet. Eine Mädchen wurde verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 11-jährige Fahrradlenkerin auf dem Trottoir der Breitenbacherstrasse in Richtung Breitenbach. Dabei wurde sie durch einen dunklen Personenwagen von hinten angefahren und stürzte. Der Personenwagen entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle. Das gestürzte Mädchen verletzte sich bei dem Sturz an der rechten Schulter und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und allenfalls Angaben zu dem dunklen Personenwagen machen können. Hinweise sind direkt an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Tel. 061 553 35 35, zu richten. (pd/pin)

21:05 Uhr Freitag, 8. Juli Ungereinigtes Abwasser fliesst in die Birs – kein Problem Gemäss einer Mitteilung der Fischereipachtvereinigung (FIPAL) fliesse aktuell ungereinigtes Abwasser in die Birs. Der Grund sei das Einleiten von Chromat, was die ARA in Court (BE) beeinträchtige. Weiter schreibt FIPAL, dass laut Einschätzungen der zuständigen Fachstelle kein Problem bestehe und die Störung bis anfang Woche wieder behoben sein dürfte. (mma)

16:27 Uhr Freitag, 8. Juli Unfall in der Kirschgartenstrasse Aimee Baumgartner Am Freitagnachmittag kam es in der Sternengasse 27 zu einem Einsatz der Sanität und der Kantonspolizei. Eine schwangere Frau musste vor Ort medizinisch versorgt werden, nachdem sie von einer schwarzen Limousine mit ukrainischem Kontrollschild beim Überqueren der Strasse in Richtung Kirschgartenstrasse angefahren worden war. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt, hat sich das Fahrzeug vom Unfallort entfernt, nachdem die Polizei und die Sanität verständigt worden waren. Deshalb befragte die Polizei Zeuginnen und Zeugen nach dem Unfallhergang und sucht nun nach einem schwarzen Audi mit vermutlich ukrainischen Kontrollschildern. Das Schild soll mit den Ziffern AC beginnen. (mei)

15:34 Uhr Freitag, 8. Juli Rheinfelden: Mann (89) angefahren und schwer verletzt im Spital Die Polizei sichert die Unfallstelle. cam In Rheinfelden hat sich bei der Kreuzung der Riburgerstrasse und Zürcherstrasse ein gröberer Verkehrsunfall ereignet. Demnach wollte ein 89-jähriger Mann die Strasse überqueren, als er von einer 73-jährigen Frau am Steuer eines Renault Clio angefahren wurde. Gemäss Bernhard Graser, Sprecher der Aargauer Kantonspolizei, musste der Mann mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Am Nachmittag wurde bekannt, dass auch die Autofahrerin ins Spital gebracht worden ist. Ob sie sich ebenfalls verletzt hat, ist nicht bekannt. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich ein Fussgängerstreifen. Unklar ist derzeit, wo genau der Senior die Fahrbahn betreten hatte. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) Auskunftspersonen. Die Durchfahrt Zürcherstrasse Richtung Altstadt musste für rund vier Stunden gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder freigegeben. Der Lenkerin wurde der Führerausweis abgenommen. Zudem hat die Polizei auch das Auto sichergestellt. (cri)

10:50 Uhr Freitag. 8. Juli Selbstunfall in Sissach: Personenwagen kollidiert mit Randstein – A2 in Richtung Bern kurzzeitig gesperrt zvg/Polizei BL Kurz nach 8.45 Uhr heute Morgen kollidierte ein Auto in Sissach auf der A2 Richtung Bern bei der Ausfahrt des Ebenrain-Tunnels rechts mit dem erhöhten Randstein, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Der SUV flog daraufhin auf die Baustellenleitplanke, wo er schlitternd stehenblieb. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stau, weshalb der Autobahnabschnitt kurzzeitig gesperrt werden musste. Wie es zum Selbstunfall kam, ist noch in Abklärung. Es wurde niemand verletzt, am Auto des 39-jährigen Fahrers entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden - es wurde abgeschleppt. (sal) zvg/Polizei BL

10:23 Uhr Freitag, 8. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Freiburg-Stühlinger: flüchtender Rollerfahrer gestellt - mehrere Straftaten aufgedeckt Gestern Mittwoch versuchte ein 65-jähriger Rollerfahrer, der unter Einfluss von Haschisch und Kokain stand, sich im Eschholzpark in Freiburg einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er konnte schnell gefasst werden, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. (sal) Rheinfelden: Fussgängerin auf Fussgängerüberweg angefahren - schwer verletzt Eine 83-jährige Autofahrerin übersah am Donnerstagnachmittag eine 19-jährige Fussgängerin, welche die Basler Strasse überqueren wollte. Die 19-Jährige wurde vom Auto erfasst und nach vorne abgeworfen. Die Sanität brachte die schwer Verletzte ins Spital. (mei) Freiburg: Mehrere Verletzte nach Brand in Kino Am Freitagmorgen kam es in einem Freiburger Kino zu einem Brand. Ausgelöst wurde dieser durch einen technischen Defekt eines Staubsaugerakkus. Die Feuerwehr konnte den Kleinbrand schnell löschen, dennoch wurden sechs Personen durch das Rauchgas verletzt und in Spitäler eingeliefert. Es handelt sich um Bauarbeiter, die im Kino mit Umbauarbeiten beschäftigt waren. (mei) Rheinfelden: Unfall beim Auffahren auf die Autobahn A 861 - Zeugensuche Am Freitagmorgen fuhr ein 64-Jähriger mit einem weissen VW auf der A98 und bog dann Richtung Schweizer Grenze ab. In der Folge kam es zu einem Unfall zwischen dem VW und zwei LKWs. Der Sachschaden an dem VW wird auf etwa 4'000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welchen den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem weiterfahrenden Sattelzug geben können. Insbesondere möge sich der Fahrer des LKWs bei der Verkehrspolizei melden, welcher von dem Sattelzug überholte wurde. (mei) Lörrach: Fahrerflucht – Polizei sucht Hinweise In der Wintersbuckstrasse in Lörrach sei am Freitagvormittag die hintere linke Fahrzeugseite eines geparkten schwarzen Ford Focus von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Gemäss Polizeimeldung entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Da der Vorfall nicht geräuschlos vonstatten gehen konnte, erhofft sich die Polizei Hinweise von allfälligen Zuginnen und Zeugen. (mma)

13:27 Uhr DONNERSTAG, 7. JULI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Velofahrer fliegt über Motorhaube Ein 34-Jähriger ist am gestrigen Mittwochabend in Weil am Rhein mit seinem Rennvelo verunfallt. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, missachtete der Mann das Rotlicht und kollidierte bei der Kreuzung mit einem vortrittsberechtigten Auto. Der Rennvelofahrer stürzte über die Motorhaube des Autos und fiel zu Boden. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt, wollte nach Angaben der Polizei aber vor Ort keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. (aib) Weil am Rhein: Fehler beim Abbiegen - zwei Leichtverletzte Gestern Mittwoch, um 12.40 Uhr, kam es auf der Bundesstrasse 532 in Weil am Rhein zu einer Frontalkollision zweier Autos, woraufhin ein Fahrstreifen bis 15 Uhr gesperrt werden musste, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Zum Unfall kam es, weil eine 67-jährige Autofahrerin, von Haltingen kommend, nach links auf die Bundesstrasse abbog und dabei ein von Weil kommendes Auto - am Steuer eine 56-jährige Frau - übersah. Beide Frauen wurden leicht verletzt, die 56-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden wird auf 12'000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Strassenmeisterei vor Ort, um technische Hilfe zu leisten und ausgelaufene Flüssigkeiten zu beseitigen. (sal) Lörrach: Unfall im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligte gesucht Gegen 14.30 Uhr gestern Mittwoch soll laut aktuellem Stand der Polizei auf der Konrad-Adenauer-Strasse in Lörrach ein roter Porsche Macan beim Vorbeifahren einen Seat gestreift haben. Der 19-jährige Seat-Fahrer sei in Richtung Obere Riehenstrasse gefahren, wo ihm die ungefähr 40- bis 50-jährige Porschefahrerin mit blonden Haaren in einer Kurve entgegengekommen sei. Der Seat-Fahrer habe angehalten, die Porsche-Fahrerin sei aber langsam an ihm vorbeigefahren, wobei sie den Seat hinten links gestreift haben soll. Der Schaden am Seat belaufe sich auf ca. 3'000 Euro, die Porsche-Fahrerin sei weitergefahren. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeugenhinweise zum Porsche und der Fahrerin. (sal) Lörrach: Kind mit Luftdruckwaffe verletzt Gestern Mittwoch musste ein 9-jähriges Kind in Lörrach mit einer Schussverletzung am Hals ins Krankenhaus gebracht werden, wo ihm ein Diabolo-Geschoss operativ entfernt wurde. Die Schussverletzung wurde der Polizei gegen 15.30 Uhr gemeldet, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Das Kind hat in der Mühlestrasse hinter einem Mehrfamilienhaus gespielt, als es von dem Diabolo am Hals getroffen wurde. Laut Polizeimeldung werden solche Geschosse normalerweise beim Schiessen mit Luftdruckwaffen verwendet. Das Kind konnte aus dem Spital entlassen werden, das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen. (sal) Freiburg-Stühlinger: Auto in der Lehener Straße beschädigt - Zeugen gesucht Gegen 4.15 Uhr in der Nacht auf heute Donnerstag wurde in der Lehenerstrasse in Freiburg ein weisser VW Polo beschädigt, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt. Unter anderem wurde ein Aussenspiegel abgetreten. Die bislang der Polizei unbekannten Täter werden laut aktuellem Stand auf 18 bis 19 Jahre alt geschätzt. Einer habe einen schwarzen Pullover getragen und ein Fahrrad dabei, ein zweiter habe einen weissen Pullover und eine dritte einen Rock. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. (sal)

08:03 Uhr Donnerstag, 7. Juli Geräteschuppen in Liesberg niedergebrannt zvg/Polizei BL In der Nacht auf heute Donnerstag fing ein Geräteschuppen am Fichtrainweg in Liesberg Dorf an zu brennen. Wie die Baselbieter Polizei schreibt, ging die Meldung um 23.42 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Geräteschuppen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brandherd eindämmen und schliesslich löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Brand in der Holzhütte kam, ist noch nicht bekannt. Die Spezialisten der Polizei führen noch Abklärungen durch. (aib) zvg/Polizei BL

11:32 Uhr MITTWOCH, 6. JULI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: 20-Jähriger fährt mit Töff auf landwirtschaftlichen Anhänger auf Ein Motorradfahrer musste nach einem Unfall in Lörrach schwer verletzt ins Spital gebracht werden. Wie das Polizeipräsidium Freiburg heute Mittwoch mitteilt, wollte der 20-Jährige einen vor ihm fahrenden Kleintransporter überholen. Beim Wiedereinspuren fuhr er auf einen landwirtschaftlichen Anhänger auf, der von einem vor ihm fahrenden Traktor gezogen wurde. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war auch vor Ort und leistete technische Hilfe. Während der Unfallaufnahme war die Landstrasse in Lörrach komplett gesperrt. (aib)

08:25 Uhr Mittwoch, 6. Juli 13-Jähriger mit E-Trotti in Muttenz von Auto angefahren Am Dienstag, 5. Juli, kurz nach 20.30 Uhr, fuhr auf der St.-Jakobs-Strasse in Muttenz ein Auto in einen 13-jährigen E-Trottinettfahrer, der auf Höhe der Tramhaltestelle «Zum Park» über den Fussgängerstreifen fuhr. Der 32-jähriger Autofahrer übersah das, dass die Ampel rot war. Bei dem Unfall wurde der Trottinettfahrer verletzt und musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden. Die Polizei empfiehlt, beim E-Trottinettfahren einen Velohelm zu tragen und fügt in der Mitteilung an, dass es erst ab 14 Jahren erlaubt ist. Weiter seien E-Trottinettfahrende Velofahrenden gleichgestellt und dürften nicht auf Trottoirs fahren. (sal)

16:35 Uhr Dienstag, 5. Juli 66-Jähriger in Frenkendorf auf Trottoir angefahren und verletzt Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr gemäss einer Mitteilung der Polizei Baselland beim Bahnhof Frenkendorf in einer Rechtskurve geradeaus aufs Trottoir. Dort stand ein 66-jähriger Mann, der vom Auto getroffen und verletzt wurde. Der Autofahrer sei abgelenkt gewesen, weil sein Handy von der Mittelkonsole gefallen war und er es aufheben wollte, teilt die Polizei mit. Dadurch hatte er einen Moment lang keinen Überblick über die Strasse. Der Verletzte Passant musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden, der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. (mma) Das Auto kollidierte neben einem Mann auch mit der Lärmschutzwand und wurde stark beschädigt. Kapo Baselland

14:37 Uhr Dienstag, 5. Juli Unfall in Münchenstein fordert eine Verletzte Am Dienstagmorgen übersah eine 43-jährige Autofahrerin eine vortrittsberechtigte Töfffahrerin beim Einbiegen in die A18. Wie die Baselbieter Polizei am Nachmittag mitteilte, kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander und die Motorradfahrerin stürzte auf die Strasse. Dabei verletzte sie sich und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von 0.29 mg/l. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (mei) Baselbieter Polizei

10:49 Uhr Dienstag, 5. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Unfallflucht im Teichmattenweg - Polizei sucht Zeugen Am Montag gegen Abend wurde auf einem Parkplatz am Teichmattweg ein parkierter schwarzer Mercedes beschädigt. Das Polizeipräsidium Freiburg vermutet, dass es sich beim Verursacher um ein Auto mit einem Anhänger gehandelt haben könnte, der beim Ausparkieren den Mercedes touchierte. Der Sachschaden beträgt etwa 5'000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (mei) Lörrach: körperliche Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen Am Montagabend gerieten vier junge Männer in der Schwarzwaldstrasse aneinander. Ein 31-Jähriger soll dabei mit einem Messer bedroht worden sein. Die drei jungen Männer seien dann in Richtung Grütt geflüchtet. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise. (mei)

Lörrach: Brand in Schülertoilette

Am Montagnachmittag ging der Rauchmelder der Realschule in Lörrach los. Grund dafür war der Brand eines Mülleimers in einer Schülertoilette. Der Hausmeister konnte die Ausbreitung des Brandes mittels eines Wasserschlauches verhindern. Das Gebäude wurde sofort geräumt. Vermutlich zündete jemand Papier im Mülleimer an. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Mülleimer beträgt etwa 100 Euro. Der durch die Löscharbeiten entstandene Wasserschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung. (mei)

Weil am Rhein: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht - Zeugensuche

Am Montagmittag wurde ein Einbrecher von einem Wohnungsinhaber überrascht. Der Einbrecher wurde wohl vom Inhaber angesprochen, der sich in der Küche befand. Er flüchtete daraufhin wortlos und konnte noch kurz verfolgt werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zirka 1,70 Meter gross, etwa 30 Jahre alt, grüne Augen, kurze blonde Haare, Drei-Tage-Bart. Er trug eine blaue Arbeitshose, schwarze Arbeitsschuhe sowie ein weisses T-Shirt mit einem schwarzen Aufdruck. Auch trug er wohl eine schwarze Jacke über dem rechten Arm. Die Polizei sucht Zeugen. (mei)

Lörrach: Verdacht exhibitionistische Handlungen - Zeugensuche

Am Samstagmittag soll ein Exhibitionist zwei Frauen entgegengetreten sein. Diese hielten sich an der Wiese auf den Holzstegen auf nahe der Tüllinger Brücke. Plötzlich stand auf der anderen Seite ein Mann, der an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Die Frauen verständigten daraufhin die Polizei. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter gross, schlanke bis normale Statur, gebräunte Haut, kurze schwarze Haare. Er trug eine Sonnenbrille und soll mit einer Badehose / Unterhose bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen. (mei)

09:49 Uhr Dienstag, 5. Juli Raubüberfall auf Volg-Filiale: Tatverdächtiger verhaftet Im Mai wurde die Volg-Filiale in Frenkendorf überfallen. Wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, konnte inzwischen eine dringend verdächtige Person identifiziert werden. Es handelt sich dabei um einen 18-jährigen Mann aus Zürich. Das Strafverfahren wurde an die zuständige Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich abgetreten. Der Verdächtige konnte auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung gefasst werden. (mei)

09:05 Uhr Dienstag, 5. Juli Baumdiebstahl führt Polizei auf Schnitzeljagd durch Basel Wie die Polizei am Dienstagmorgen auf Facebook unter dem Post «Blumiges aus dem Polizeialltag» mitteilt, wurde vor einem Geschäft ein 60 Kilo schwerer Baum gestohlen und - Erdspuren hinterlassend - weggeschleppt. Die Person nahm den Baum mit in ein Tram und verliess dieses wieder, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Die Polizei folgte den Spuren und den Hinweisen des Tranchauffeurs und konnte so die Person ausfindig machen. Sie hat den Baum durchs Treppenhaus in die Wohnung gebracht und auf dem ganzen Weg eine Erdspur hinterlassen. Die Polizei brachte den Baum seinem Besitzer zurück. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass der Baum in der Elisabethenstrasse gestohlen wurde. Der Diebstahl habe Anfang Mai stattgefunden und werde nun von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Weitere Auskünfte kann der Polizeisprecher zu dem laufenden Verfahren nicht machen. Wie das Café «L'Atelier» in der Elisabethenstrasse auf Anfrage der bz bestätigt, wurde der Baum von ihrer Terrasse gestohlen. (sal) Polizei im Einsatz Mann klaut beim Bankverein 60-Kilo-Baum und nimmt ihn mit nach Hause Salomé Lang 05.07.2022

13:56 Uhr Montag, 4. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Bad Säckingen: «Spiegelstreifer» zwischen einem Wohnmobil und einem Lkw - Zeugen gesucht! Am Samstag, 2. Juli, haben sich gegen 15 Uhr auf der L 152 zwischen Bad Säckingen und Rippolingen die Aussenspiegel eines Wohnmobils und eines Lkws gestreift. Der 42-jährige Lkw-Fahrer hielt danach an, das Wohnmobil fuhr jedoch wahrscheinlich in Richtung Bad Säckingen weiter. Der Schaden am Lkw beträgt ungefähr 500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist auf Zeugensuche. (sal) Weil am Rhein: Gasflasche entzündet sich nach dem Grillieren Am Sonntag, 3. Juli, gegen 17.10 Uhr entzündete sich aus noch unbekannten Gründen eine Gasflasche am Kupplungsstück, nachdem damit grilliert wurde. Der Besitzer warf die brennende Flasche in den Garten, wo sie eine Schaukel ansteckte, die ebenfalls Feuer fing. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und kühlte die Gasflasche. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. (sal) Weil am Rhein: über das Wochenende mehrere Fahrräder weggekommen Sechs Fahrräder und zwei E-Scooter wurden von Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, in Weil am Rhein gestohlen. Die verschiedenen Fahrräder und E-Scooter wurden teils aus Kellern und teils verschlossen, teils unverschlossen auf von Abstellplätzen gestohlen. Ihr Wert beträgt insgesamt ungefähr 4'600 Euro. (sal)

13:36 Uhr Montag, 4. Juli Feuerwehreinsatz wegen Küchenbrand in Allschwil In einem Einfamilienhaus am Judengässli in Allschwil kam es am Sonntag, 3. Juli, kurz vor 19.15 Uhr zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr konnte den Brandherd lokalisieren und löschen, dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die Brandursache war eine unbeaufsichtigt eingeschaltete Herdplatte, auf der ein Caquelon mit Öl stand, das Feuer fing. Die Polizei macht weitere Abklärungen. (sal) Ein Caquelon mit Öl, das unbeaufsichtigt auf einer eingeschalteten Herdplatte stand, fing feuer. Zvg / Polizei

09:53 Uhr Montag, 4. JuLi Häftling im Gefängnis Liestal tot aufgefunden Im Gefängnis in Liestal habe sich am vergangenen Sonntagabend ein Häftling erhängt, berichtet der Kanton Baselland am Montag in einer Mitteilung gemäss ersten Erkenntnissen. Die Staatsanwaltschaft werde das Verfahren gegen den 30-Jährigen einstellen. Er sei wegen eines Tötungsdeliktes in Haft gewesen. Die Ermittlungen um die Hintergründe des vermuteten Selbstmordes seien eröffnet worden. (mma)

09:52 Uhr Montag, 4. Juli Instandsetzung Frenkendörferstrasse in Pratteln und Erstellung provisorischer Bushof in Augst Am Montag, 11. Juli., beginnt die Instandsetzung der Frenkendörferstrasse in Pratteln, wie der Kanton mitteilt. Um den Verkehr in Richtung Augst nicht zu unterbrechen, werden die Bauarbeiten in zwei Abschnitten erfolgen: Als erstes wird der Bereich ab dem Kreisel Frenkendörferstrasse bis zur Unterführung SBB saniert. in einem zweiten Schritt jener von der Unterführung bis zur Kreuzung mit der Rheinstrasse in Augst. Für den Verkehr in Fahrtrichtung Augst gilt während der Instandsetzung ein Einbahnregime, der Verkehr von Augst in Richtung Liestal wird über die Salinenstrasse oder die Hochrainstrasse umgeleitet. Die Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs werden teilweise verschoben. Die Bauarbeiten dauern bis Oktober, während des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes werden sie jedoch unterbrochen, damit die Frenkendörferstrasse in beide Richtungen befahren werden kann. Anschliessend an die Instandsetzung wird der provisorische Bushof in Augst bei der Kreuzung der Rhein- und Frenkendörferstrasse gebaut. (sal)

10:20 Uhr SAMSTAG, 2. JULI Rollerfahrer schlug Fussgänger zu Boden – Polizei sucht Zeugen In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 2 Uhr morgens in der Steinentorstrasse zu einem Streit zwischen einem Fussgänger und einem Rollerfahrer. Dabei wurde ein 26-jähriger Mann verletzt und musste von der Sanität ins Spital gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt schlug der 51-jährigen Rollerfahrer den Fussgänger nach einem verbalen Streit unvermittelt mit einem Gegenstand, worauf dieser zu Boden fiel. Der Fussgänger hat eine somalische, der mutmassliche Täter eine eritreische Staatsbürgerschaft. Die Staatsanwaltschaft sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 061 267 71 11 zu melden (zen)

10:50 Uhr Samstag, 2. Juli 17-Jährige wird in Basel Opfer eines Sexualdelikts – Täter flüchtig Passanten fanden eine «verstörte Jugendliche», wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mitteilt. Gemäss den ersten Ermittlungen wurde die 17-Jährige Opfer eines Sexualdelikts. Sie war am Unteren Rheinweg zwischen Oetlingerstrasse und Leuengasse angegriffen worden, anschliessen habe sich der Täter an ihr vergangen. Der Überfall ereignete sich am Freitagabend um zirka 22.20 Uhr. Der Täter flüchtete danach «in unbekannte Richtung», wie es in der Mitteilung heisst. Das Opfer wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht, die Polizei sucht derweil den Täter. Es handle sich um einen 20-25-jährigen Mann, «braune Hautfarbe, nordafrikanischer Typ, braune Haare, trug roten Hoodie», so die Staatsanwaltschaft. Personen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft melden. Es ist bereits das zweite Sexualdelikt in Basel in der letzten Woche. Am Sonntagabend wurde eine 18-Jährige im Bereich der Klybeckstrasse/Kasernenstrasse von zwei Unbekannten angegriffen. (mg/aib)

11:39 Uhr Freitag, 1. Juli Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Seitenscheibe eines Wohnmobiles beschädigt - Polizei sucht Zeugen Am Donnerstag kurz vor dem Mittag wurde die Seitenscheibe eines weissen Wohnmobiles beschädigt. Die Besitzerin erhielt eine Nachricht auf ihrem Handy, dass die Alarmanlage ausgelöst worden war. Auf der Beifahrerseite fand sie schliesslich ein etwa 20 Zentimeter grosses Loch in der Scheibe. Da das Wohnmobil auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes stand, ist ein Aufbruchversuch eher unwahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen. (mei) Lörrach: während Unwetter hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugensuche Ein Unbekannter nutzte das Unwetter am Donnerstag aus, um ein E-Bike zu stehlen, das an einem Veloständer im Sarasinweg angeschlossen war. Der Diebstahlschaden beträgt über 6'000 Euro. Beim Unbekannten soll es sich um einen Mann zwischen 20 und 25 handeln. Er soll ein weisses T-Shirt getragen haben und den Hagelschauer genutzt haben, da dann niemand unterwegs war. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen entgegen. (mei) Bad Säckingen: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht - mutmasslich alkoholisiert unterwegs In der Nacht auf Freitag hat sich ein Velofahrer bei einem Sturz leicht verletzt. Der 46-Jährige war wohl alkoholisiert unterwegs. Ein Zeuge verständigte den Rettungsdienst, da sich der Radfahrer an Händen und Beinen verletzt hatte. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholbeeinflussung beim Radfahrer wahrgenommen werden. Eine Überprüfung erbrachte einen Wert von rund 1,7 Promille. Zur genauen Feststellung einer möglichen Fahruntüchtigkeit wurde eine Blutprobe erhoben. (mei) Lörrach: Unfallflucht am Kreisverkehr der B 317 - schwarzer Pkw flüchtet - Zeugen gesucht! Kurz nach 7 Uhr 30 streifte heute ein schwarzes Auto bei der Durchfahrt des Kreisels zwischen der Wiesental- und Dammstrasse in Lörrach eine Laterne und fuhr anschliessend über eine Verkehrsinsel, wo es Schilder beschädigte. Die Fahrerin, laut Zeugen eine 40 bis 50-jährige Frau mit dunklen Haaren, flüchtete nach dem Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3'000 Euro, wie das Polizeirevier Lörrach mitteilt. Es werden weitere Zeugen gesucht. (sal)

10:29 Uhr Freitag, 1. Juli Sperrung der Peter Rot-Strasse Die Peter Rot-Strasse wird ab dem Schulferienstart zwischen Wettsteinallee und Grenzacherstrasse gesperrt sein. Wie der Kanton mitteilt, werden Autos, Velos und die Busse der Linien 34 und 42 bis Mitte August umgeleitet. Während der Sperrung erneuern IWB und BVB Teile der Strasse und die Bushaltestelle Peter Rot-Strasse. Die Buslinien 34 und 42 verkehren via Grenzacherstrasse und bedienen die Haltestelle «Peter Rot-Strasse» an einer provisorischen Haltestelle. Zusätzlich verkehrt der Quartierbusersatz Q34 von Montag bis Freitag alle 30 Minuten auf der Strecke Claragraben -Wettsteinplatz - Peter Rot-Strasse - Wettsteinallee zur Käferholzstrasse und zurück. Die BVB informieren vor Ort, in ihren Fahrzeugen, auf ihrer Webseite, in der BVB-App und auf den sozialen Medien über die Umleitungen. (mei)

09:01 Uhr Freitag, 1. Juli Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Kantonspolizei Basel-Stadt im Gundeli 14 Fahrzeuge. Neben acht Bussen wegen Handy am Steuer, gingen der Polizei auch ein Lieferwagenfahrer und ein E-Rollerfahrer unter Drogeneinfluss ins Netz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den beiden drohen Bussen und Fahrverbote. Zwei E-Rollerfahrer mussten ihr Fahrzeug auf der Stelle abgeben. Ein Lenker verfügte über ein nicht-betriebssicheres Fahrzeug, einer war ohne Führerausweis der entsprechenden Fahrzeugkategorie unterwegs. Weiter konnten bei den kontrollierten Personen offene Beträge aus zwei nationalen Ausschreibungen von CHF 2755.- zuhanden der ausschreibenden Behörden eingezogen werden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt ruft dazu auf, trotz sommerlichen Temperaturen und Ferienstimmung höchste Vorsicht im Strassenverkehr walten zu lassen und sich an die geltenden Bestimmungen zu halten. (mei)

08:40 Uhr Freitag, 1. Juli Unfall im Arisdorf-Tunnel fordert zwei Verletzte In der Nacht auf Freitag kollidierten zwei Fahrzeuge im Arisdorf-Tunnel in Fahrtrichtung Bern/Luzern. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, fuhr ein 42-Jähriger mit seine Auto auf der A2 in Richtung Bern/Luzern, als er im Arisdorf-Tunnel aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei kollidierte er seitlich frontal mit einem entgegenfahrenden Lieferwagen. Beide Fahrzeuge drehten sich um die eigene Achse und kamen in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand. Die Lenker konnten ihre Fahrzeuge selber verlassen und wurden mit leichten Verletzungen durch die Sanität in ein Spital gebracht. Die Tunnelröhre war eine Zeit lang komplett gesperrt und die Autos wurden in Arisdorf abgeleitet. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mei) Baselbieter Polizei

12:51 Uhr Donnerstag, 30. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden Am Mittwochmittag wollte ein 74-jähriger Autofahrer an der Anschlussstelle Lörrach-Ost von der Landstrasse nach links auf die Autobahn A98 abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 54-jährige Autofahrerin. Es kam daraufhin zu einer Frontalkollision, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Die 54-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 20'000 Euro. (mei) Lörrach: Unfallflucht in der Hammerstrasse - Polizei sucht Zeugen Am frühen Mittwochabend soll ein Fahrer eines BMWs in der Hammerstrasse den Vortritt einer grauen VWs missachtet haben. Dieser musste wohl ausweichen und touchierte dabei ein parkiertes Fahrzeug. Der Fahrer des BMWs fuhr danach einfach weiter. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro und die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (mei) Lörrach: Fussgänger durch umherfliegenden Absperrpfosten schwer verletzt Am Mittwochabend wurde ein 20-jähriger Fussgänger von eine umherfliegenden Absperrpfosten am Bein getroffen und schwer verletzt. Er musste mit dem Verdacht eines Beinbruchs ins Spital gebracht werden. Ein 18-jähriger Autofahrer sah vor dem Burghof einen 20-jährigen Bekannten, stoppte sein Auto, fuhr rückwärts und kollidierte mit einem Absperrpfosten. Dieser flog aufgrund der Wucht des Aufpralles einige Meter in Richtung Burghof und traf den dort stehenden 20-Jährigen am Bein. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1'500 Euro. (mei)

18:09 Uhr Mittwoch, 29. Juni Schwarzes Auto fährt Fussgängerin an Am Mittwochmorgen kam es an de Verzweigung Missionsstrasse/Maiengassen auf Höhe der Tramhaltestelle der Linie 3 zu einem Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei mitteilte, kam ein dunkles Auto verbotenerweise aus der Maiengasse und touchierte eine Fussgängerin auf dem Trottoir. Die Fussgängerin stürzte und verletzte sich dabei. Das Auto fuhr davon, ohne sich um die verletzte Fussgängern zu kümmern. Der Lenker des dunklen Autos und Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mei)

16:15 Uhr Mittwoch, 29. Juni Brand in Bäckerei Finkbeiner im Liestaler Stedtli Im Stedtli in Liestal brannte es am Mittwochnachmittag in der Bäckerei Finkbeiner. Wie Adrian Gaugler von der Baselbieter Polizei auf Anfrage bestätigte, konnte der Brand von der Feuerwehr zügig gelöscht und das Gebäude gelüftet werden. Der Fischmarkt war kurzzeitig gesperrt. (mei) Die Feuerwehrautos in der Innenstadt. Kelly Spielmann Benjamin Wieland

13:05 Uhr Mittwoch, 29. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Grenzach-Wyhlen: Frau im Auto mit mehreren Faustschlägen traktiert - Zeugensuche Am Dienstagmorgen soll eine 29-Jährige von einer 52-Jährigen mehrere Fäuste ins Gesicht bekommen haben, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilte. Die 29-Jährige sass mit geöffnetem Fenster in ihrem Auto, als die 52-jährige Bekannte an die Fahrertür getreten sein soll und der 29-Jährigen mehrere Faustschläge verpasst haben soll. Dabei habe sie sehr laut geschrien. Die Polizei sucht Zeugen. (mei) Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Essen angebrannt Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Haus in der Geffelbachstrasse gerufen, weil ein Rauchmelder hörbar war. Die Feuerwehr konnte rasch Entwarnung geben, da einer Bewohnerin lediglich das Essen angebrannt war, was eine starke Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Es entstand kein Sachschaden. Die Bewohnerin wurde vor Ort von der Sanität untersucht. Sie durfte in ihrer Wohnung verbleiben. (mei) Grenzach-Wyhlen: zwei Einbrüche in Vereinsheime - Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in zwei Vereinsheime ein. Beim Tennisclub im Gmeiniweg wurden die Eingangstür des Restaurants und eine Tür zum Lagerraum aufgebrochen. In der Rheinallee beim Fussballverein wurde die Tür eines Doppelcontainers mit Hilfe eines Hubwagens brachial aufgebrochen. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor, auch die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zuletzt kam es im Landkreis Lörrach zu einer Häufung von Einbrüchen in Vereinsheime. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug unterwegs sein könnten. Die Polizei sucht Zeugen. (mei)

13:00 Uhr Mittwoch, 29. Juni Brand in Münchenstein Am Dienstagnachmittag brannte es in eine Reihenhaus an der Benedikt Banga-Strasse in Münchenstein. Beim Eintreffen der Feuerwehr war kein Rauch mehr feststellbar, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer im Obergeschoss war bereits durch zwei Nachbarn gelöscht worden. Die beiden Helfer waren mittels einer Leiter ins Obergeschoss eingestiegen und konnten die Bewohner der Liegenschaft, ein älteres Ehepaar (88- und 86-jährig) aus dem Haus evakuieren. Das betroffene Ehepaar wurde nach der Betreuung vor Ort mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht. Die Feuerwehr überprüfte das Haus auf weitere Glutnester und lüftete es durch. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. (mei) Baselbieter Polizei

12:07 Uhr Mittwoch, 29. Juni Brandalarm in der Basler Papiermühle Kurz nach Dienstagmittag gab es im Museum der Papiermühle einen Brandalarm, wie die Basler Papiermühle am Mittwoch mitteilte. Ausgelöst wurde dieser durch starke Rauchentwicklung im Untergeschoss des Hauses, wo sich die Papiermanufaktur und das dazugehörige Labor befinden. Das Mahlwerk des Holländers wurde blockiert. Weshalb, ist noch unklar. Der Motor lief weiter und rieb an den Keilriemen, was zu deren Verbrennung und dem Glühen der Antriebswelle führte. Der Motor konnte umgehend gestoppt werden. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und überprüfte das Gebäude auf Schwelbrände und giftige Substanzen im Rauch. Die Besucherinnen und Besucher wurden auf den Letziplatz evakuiert, ihre Sicherheit war zu jeder Zeit gewährleistet. Verletzt wurde niemand. Der Museumsbetrieb konnte nach 1,5 Stunden Unterbruch wieder aufgenommen werden. (mei)

10:21 Uhr Mittwoch, 29. Juni Verdächtige Person nach Schussabgabe verhaftet Am Dienstagabend kam es beim Bahnhof Pratteln zu einer Schussabgabe. Unbeteiligte meldeten der Baselbieter Polizei, dass ein Mann Schüsse in unbekannte Richtung abgeben würde. Umgehend waren mehrere Patrouillen der Baselbieter Polizei vor Ort und konnten die verdächtige Person ausfindig machen. Der Mann bedrohte die Einsatzkräfte und Passanten mit einer Waffe. Wenig später konnte die Polizei ihn aber anhalten und festnehmen. Verletzt wurde niemand. Das Motiv und der genaue Tathergang sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (mei)

19:20 Uhr Dienstag, 28. Juni Kollision zwischen Lastwagen und Auto Am Dienstagmittag kam es auf der Verzweigung Hochbergerstrasse/Riehenring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Wie die Kantonspolizei mitteilte, entfernte sich die Verursacherin vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen goldigen Nissan. Die unbekannte Lenkerin und Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden. (mei)

16:48 Uhr Dienstag, 28. Juni Sexualdelikt im Bereich der Klybeckstrasse/Kasernenstrasse Am Sonntag gegen 22.30 Uhr ist eine 18-Jährige Opfer eines Sexualdeliktes im Bereich der Klybeckstrasse/Kasernenstrasse geworden. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte, waren zwei Unbekannte der Frau gefolgt. Sie griffen sie an, woraufhin es zum Sexualdelikt kam. Die Kriminalpolizei ermittelt den genauen Tathergang. Gesucht werden zwei Unbekannte, beide zwischen 25 und 30 Jahre alt, 165-170 cm gross, schwarze Hautfarbe, gepflegte Erscheinung. Einer trug kurze, seitlich fast rasierte Haare und einen kurzen Bart mit Schnauz. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft bittet um sachdienliche Zeugenhinweise. (mei)

12:12 Uhr Dienstag, 28. Juni 51-jähriger Basler wird seit Donnerstag vermisst Die Basler Kantonspolizei meldete am Dienstag einen 51-jährigen Mann als vermisst. Er sei seit dem letzten Donnerstag nicht mehr für seine Angehörigen erreichbar. Am Mittag sei der schlanke Mann, dem die oberen Vorderzähne fehlen und einen Dreitagebart trägt, zum letzten Mal im Bereich der Flughafenstrasse in Basel gesehen worden. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, sich zu melden. (elk) Anmerkung: Der Vermisste konnte unterdessen gefunden werden.

11:04 Uhr DIENSTAG, 28. JUNI Raub beim Schulhaus Sandgruben: Vier Tatverdächtige ermittelt Am Mittwoch, 1. Juni 2022 haben damals Unbekannte einen 17-Jährigen beim Schulhaus Sandgruben im Kleinbasel angegriffen uns ausgeraubt (bz berichtete). Dabei wurde der Jugendliche mit einer Stichwaffe «erheblich» verletzt. Die Basler Staatsanwaltschaft veröffentliche einen Zeugenaufruf – gesucht wurden vier Jugendliche. Wie die Staatsanwaltschaft heute Dienstag mitteilt, konnten die vier mutmasslichen Täter unterdessen ermittelt werden – auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung. Es handelt sich um vier Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Der genaue Tathergang ist noch nicht restlos geklärt, weitere Ermittlungen laufen. Es gilt die Unschuldsvermutung. (aib)

10:05 Uhr Dienstag, 28. Juni 17-jähriger beim Erasmusplatz in Basel niedergeschlagen und ausgeraubt Drei Unbekannte haben am Samstagabend nach 19.30 Uhr einen 17-Jährigen beim Erasmusplatz tätlich angegriffen. Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilt, habe der Jugendliche dabei Verletzungen erlitten und musste ins Spital. Laut bisherigen Kenntnissen sei das Opfer in der Breisacherstrasse zwischen Erasmusplatz und Kandererstrasse von den drei Unbekannten angesprochen worden. Daraufhin schlugen sie ihn und raubten ihm Bargeld. Danach flohen sie in Richtung Erasmusplatz. Die Staatsanwaltschaft sucht nun Zeugen. Gesucht sind die drei Unbekannten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren: Unbekannter: Ein Mann sei etwa 180-185 cm gross, von «schwarzafrikanischem Typ». Er habe Schweizerdeutsch gesprochen, ein dunkelblaues T-Shirt und weisse lange Hosen getragen sowie ein schwarzes Basecap. Ausserdem hatte der Mann in beiden Ohren jeweils einen Ohrstecker. Unbekannter: Der zweite Mann sei etwa 160-165 cm gross gewesen mit orientalischem Aussehen. Er sei von fester Statur und habe Schweizerdeutsch gesprochen. Er habe kurze schwarze Haare und trug sowohl einen dunklen Pullover sowie eine dunkle Trainerhose und eine Sonnenbrille. Unbekannter: Er sei etwa 170 cm gross gewesen, ebenfalls von schwarzafrikanischem Typ mit einer athletischen Statur. Er habe Hochdeutsch gesprochen. Er habe seine Haare in Braids getragen und einen Drei-Tage-Bart. Der Mann trug ein weisses T-Shirt und eine graue lange Hose sowie eine graue Jacke. (elk)

09:18 Uhr Dienstag, 28. Juni Zunzgen: 19-jährige Autofahrerin kollidiert mit Mittelplanke Nach der Kollision landete der Wagen quer auf der Fahrbahn auf dem Dach. zvg / Polizei BL In Zunzgen kam es am Montagabend kurz nach 19 Uhr auf der Autobahn A2 zu einem Selbstunfall eines Personenwagens. Wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilt, sei eine 19-jährige Autofahrerin auf der Autobahn in Richtung Basel unterwegs gewesen. Beim Überholen eines Lastwagens sei sie zu nahe an die Mittelleitplanke gekommen und habe dann abrupt nach rechts korrigiert. Daraufhin sei die 19-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern gekommen und mehrfach mit der Mittelleitplanke kollidiert und schlussendlich auf dem Dach liegend quer zur Fahrbahn zum Stillstand gekommen. Die Verunfallte habe einen Schock erlitten und sei zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden, Personen seien keine verletzt worden. An der Mittelleitplanke und am Auto sei erheblicher Sachschaden entstanden. Während der Dauer der Tatbestandsaufnahme und der Bergung des Wagens sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. (elk)

15:51 Uhr Montag, 27. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Auto kommt auf dem Dach zum Liegen - eine Leichtverletzte Am Samstagmorgen fuhr eine 27-Jährige über den Überleitungsast der A5 in Richtung Autobahn A98. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, kam sie vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mehrmals von der Strasse ab und touchierte dabei die Schutzplanke. Nach etwa 140 Metern kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Die 27-Jährige konnte sich aus dem Auto befreien. Eine zufällig privat vorbeikommende Notärztin kümmerte sich um die Erstversorgung der Verunfallten. Zur Bergung des Autos musste der Überleitungsast kurzfristig komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 12'000 Euro. (mei) Weil am Rhein: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Unfallbeteiligter gesucht Am Sonntagmorgen soll ein Velofahrer die Freiburger Strasse bei der Ampel überquert und dabei einen 37-Jährigen übersehen haben, der den Geh- und Veloweg von Haltingen kommend Richtung Weil am Rhein befuhr. Er habe eine Vollbremsung gemacht und sei gestürzt, ohne Kontakt mit dem anderen Velofahrer gehabt zu haben. Die beiden sprachen kurz miteinander und setzten dann ihre Fahrt fort, ohne Personalien auszutauschen. Etwa eine halbe Stunde später klagte der 37-Jährige über Schmerzen und verständigte die Polizei. Er kam daraufhin zur ambulanten Behandlung in ein Spital. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun den anderen Velofahrer. Er soll etwa 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter gross sein, hat eine normale Statur, kurze graue Haare und trug wohl eine Brille. Der Velofahrer und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mei) Grenzach-Wyhlen: mit über 2,5 Promille auf Fahrrad unterwegs Am Samstagabend hielt die Polizei auf dem Trottoir der Markgrafenstrasse einen Velofahrer an, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war und unsicher fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Im Spital erfolgte eine Blutentnahme. (mei) Grenzach-Wyhlen: Johannimarkt - mehrere Verkaufsstände angegangen Von Freitag auf Samstag zwischen 23 und 8 Uhr schlitzten Unbekannte die Planen mehrerer Verkaufsstände am Johannimarkt auf, um in die Stände zu gelangen. Es wurde auch versucht, zwei auf dem Markt stehende Fahrzeuge aufzubrechen. Vereinzelt wurden kleine Bargeldbeträge gestohlen. Der entstandene Sachschaden durch die aufgeschlitzten Planen dürfte aber um ein Vielfaches höher sein. Der Polizei sind bislang acht Geschädigte bekannt. (mei) Grenzach-Wyhlen: Auseinandersetzung auf der Strasse - Polizei sucht Zeugen Bereits am Dienstagabend wurde der Polizei im Bereich der Basler Strasse und der Jacob-Burckhardt-Strasse eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet. Ein 40-jähriger Mann soll mit einem Messer einen 35-Jährigen bedroht und diesen angeschrien haben. Der 35-Jährige habe ein Pfefferspray eingesetzt um den 40-Jährigen von sich fernzuhalten. Verletzt wurde niemand. Gemäss den Angaben der beiden Männer sollen sich an diesem Ort mehrere Personen aufgehalten haben. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (mei) Rheinfelden: Fussgängerin frontal von Auto erfasst - eine Schwerverletzte Am Freitagabend wurde eine 18-jährige Fussgängerin beim Überqueren der Rämerstrasse frontal von einem Auto erfasst. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die Fussgängerin hat wohl das von links kommende Auto übersehen, welches Richtung Schildgasse unterwegs war. Beim Unfall wurde sie auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Strasse abgeworfen. Sie verletzte sich dabei schwer. (mei)

15:18 Uhr Montag, 27. Juni Therwil: Baslerstrasse wegen Belagsarbeiten gesperrt An den Sonntagen vom 3., 10. und 17. Juli wird an der Baselstrasse in Therwil ein neuer lärmmindernder Deckbelag eingebaut. Wie der Kanton Baselland mitteilt, wird deshalb der Strassenabschnitt ab Knoten Reinacherstrasse/Bahnhofstrasse bis 70 Meter über die Gemeindegrenze von Oberwil für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Bauarbeiten dauern insgesamt bis Mitte August 2022. Im Baustellenbereich wird der Verkehr mit Verkehrswachen geregelt. Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet. Sollte es an einem der Sonntage regnen, werden die Arbeiten zusätzlich noch am 24. Juli ausgeführt. (mei) Kanton Baselland

14:48 Uhr Montag, 27. Juni Sperrung des Chienbergtunnels Im Tunnel Chienberg werden Anfang Juli betriebliche Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Der Tunnel wird deshalb vom 6.- 8- Juli jeweils von 19-6 Uhr nachts gesperrt sein. In dieser Zeit wird der Verkehr durch Sissach umgeleitet. Tagsüber ist der Tunnel normal befahrbar. (mei)

09:31 Uhr MONTAG, 27. JUNI A18: Nachtsperrungen des Eggflue-Tunnels Vom 4. bis 6. Juli muss der Eggflue-Tunnel jeweils von 20 bis 5 Uhr gesperrt werden. Das teilt die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) am Montag mit. In den betroffenen Nächten werden die Tunnelwände, die Beleuchtung, alle Signale, Fluchtwegbeschilderungen, Notrufanlagen sowie die Fahrbahnen gereinigt. Zudem müssen sämtliche elektromechanischen Einrichtungen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Während diesen betrieblichen Arbeiten werden zudem Bauwerkskontrollen und bauliche Reparaturen durchgeführt. Tagsüber ist der Eggflue-Tunnel normal befahrbar. (aib)

08:19 Uhr Montag, 27. Juni 63-Jähriger beim Basler Bahnhof SBB niedergeschlagen Bei einer Tramhaltestelle beim Bahnhof SBB ist am Sonntagabend ein 63-jähriger Mann tätlich angegriffen und verletzt worden. Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mitteilt, war das Opfer kurz vor 18.30 Uhr vom Bahnhof her in Richtung Tramstation unterwegs, als es unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Der Täter schlug dem 63-Jährigen mit einem Gegenstand auf den Kopf, worauf dieser verletzt zu Boden fiel. Passanten konnten den Angreifer festhalten und später der Polizei übergeben. Der mutmassliche Täter, ein 39-jähriger Schweizer, wurde festgenommen. Das Opfer wurde auf die Notfallstation gebracht. Der Grund für den Angriff sowie der genaue Tathergang sind noch unklar und werden aktuell von der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ermittelt. Diese hat einen Zeugenaufruf erlassen. (aib)

08:30 Uhr Sonntag, 26. Juni Unwohlsein bei mehreren Bewohnern: Basler Feuerwehr, Sanitäter und Kantonspolizei im Einsatz Am Sonntag, 26. Juni, um 10.15 Uhr wurden die Rettungskräfte über das Unwohlsein von Bewohnern einer Liegenschaft an der Flughafenstrasse informiert. Drei Personen wurden zur Abklärung durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Universitätsspital Basel gebracht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde eine Familie durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt betreut und schliesslich zur Abklärung ins Universitätsspital Basel-Stadt überführt. Für den Einsatz mussten Teile der Flughafenstrasse für den Verkehr gesperrt werden. Zur genaueren Abklärung wurde der Messtrupp der Berufsfeuerwehr Roche beigezogen. Eingehende Messungen ergaben keine Hinweise. Um 12:50 Uhr wurden die betroffenen Liegenschaften wieder freigegeben. Eine Ursache konnte nicht gefunden werden. (has)

11:47 Uhr Freitag, 24. Juni Arbeitsunfall in der Colmarerstrasse Am Freitagmorgen ereignete sich ein Arbeitsunfall in der Colmarerstrasse auf Höhe der Allschwilerstrasse. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte, kippte bei Arbeiten mit einem Kranlastwagen der Ladekran auf die Strasse und beschädigte einen parkierten Lieferwagen. Dabei entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Wie es zum Unfall gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu setzen. (mei)

08:49 Uhr Freitag, 24. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Diverser Goldschmuck eingeschmuggelt Das Kontrollteam des Hauptzollamts Lörrach ertappte einen 24-jährigen Mann, der am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn «sechs hochwertige, zum Teil gebrauchte Armbanduhren, diversen Goldschmuck sowie elf Goldmünzen und drei Goldmünzbarren verschiedener Grösse und Gewichte», alles mit einem Warenwert von 12'500 Euro nach Deutschland schmuggeln wollte. Er hatte die Frage nach zu verzollenden Gütern verneint gehabt. Bei der nachfolgenden genaueren Kontrolle fand die Polizei auch Quittungen von Schweizer Händlern. Der Schmuggler wollte die Schmuckstücke wohl gewerblich nutzen, vermutet die Polizei. Die deutschen Zöllner und erhoben Abgaben in Höhe von rund 2.500 Euro. Gleichzeitig leiteten Sie gegen den Mann wegen versuchter Steuerhinterziehung ein Strafverfahren ein. Er durfte sein Reise schliesslich fortsetzen, den Ausgang des Verfahrens muss er abwarten. (mma) Lörrach: Kind und Jugendliche verletzen sich bei Unfall und kommen ins Krankenhaus Eine 14-Jährige fuhr am Donnerstagabend mit ihrem E-Bike auf dem Trottoir Richtung Mühlestrasse, als plötzlich ein 8-jähriges Kind aufs Trottoir lief. Die beiden stiessen zusammen und verletzten sich. Sie mussten ins Spital gebracht werden. (mei) Lörrach: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verlagert sich - ein Beteiligter muss ins Krankenhaus, ein zweiter kommt in Gewahrsam Am Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Lörrach. Gegen 23.15 Uhr wurde zunächst eine Schlägerei an einer Kreuzung gemeldet, später eine im Treppenhaus eines Hauses in der Teichstrasse. Die Beteiligten waren zu anderen Orten geflüchtet, nachdem die Polizei an der ersten Örtlichkeit eingetroffen war. Der Grund der mutmasslichen Auseinandersetzung war aufgrund der aufgeheizten Stimmung unter den Beteiligten noch nicht ermittelt. Ein 26-Jähriger musste mit Gesichtsverletzungen ins Spital gebracht werden. Ein 43-Jähriger wurde festgenommen, nachdem er eine Schlägerei mit einem anderen Mann gestartet hatte. Dies vor den Augen der Polizei. Ihm wurden eine Glasscherbe und ein Sackmesser abgenommen. Die Polizei ermittelt. (mei)

Lörrach: Dreister Diebstahlsversuch

Am Donnerstag kam es in Lörrach zu einem dreisten Diebstahlversuch. Gegen 09.30 Uhr war der Tatverdächtige an einen Verkaufsstand in der Tumringer Strasse herangetreten und hatte die Verkäuferin um das Wechseln von Scheingeld gebeten. Der Mann versuchte danach, in die Kasse zu greifen. Die Verkäuferin schlug ihm kräftig auf die Hand, woraufhin der Mann auf seinem Velo flüchtete. Er soll etwa 50 gewesen sein, 183 cm gross, schwarze Hautfarbe, auffallend dick und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug ein Basecap, eine kurze Hose und ein rotes T-Shirt. (mei)

12:20 Uhr DONNERSTAG, 23, JUNI Nach Raub auf Allschwiler Migros-Filiale – Polizei veröffentlicht Fotos und setzt Belohnung aus Am Samstagabend, 11. Juni, hat ein Unbekannter die Migros-Filiale an der Spitzwaldstrasse in Allschwil überfallen und Bargeld erbeutet (bz berichtete). Bislang konnte der Gesuchte noch nicht ausfindig gemacht werden, weshalb die Baselbieter Polizei den Zeugenaufruf wiederholt und eine Öffentlichkeitsfahndung mit drei Fotos startet. Für Hinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen, wird eine Belohnung von bis zu 5’000 Franken ausgesetzt. Bilder: zvg / Polizei BL Bilder: zvg / Polizei BL Bilder: zvg / Polizei BL Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei betrat der Täter gegen 18.40 Uhr die Migros-Filiale und begab sich gezielt zum Kassenbereich. Dort bedrohte er zwei Kassiererinnen mit einer Waffe, vermutlich einer Maschinenpistole (typähnlich Kalaschnikow), und verlangte das Öffnen der Kassenschubladen. Die Polizei sucht Zeugen, die vor oder nach der Tatzeit Personen mit einer Langwaffe beobachtet haben oder Personen kennen, die Zugriff auf typähnliche Waffen haben. Nach dem Raub verliess der Täter den Tatort via Filialen-Ausgang Richtung Spitzwaldstrasse und flüchtete mit einem Kleinroller (evtl. Elektroroller) in Richtung Basel. Beim Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen etwa 1.80 Meter grossen Mann. Bei der Tat trug er einen grauen/schwarzen Motorradhelm mit einem weissen Streifen, schwarze Kleidung und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. (aib)

11:54 Uhr Donnerstag, 23, Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Grenzach-Wyhlen: Mutmasslicher Drogenhandel aufgedeckt Einem 33-jährigen und einem 39-jährigen Mann wird vorgeworfen, ennet der Grenze in Grenzach-Wyhlen unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium Freiburg heute Donnerstag mit. Das Amtsgericht erliess auf Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse. Am späten Montagabend wurden zwei Cafés in Grenzach-Wyhlen sowie zwei Privatwohnungen durchsucht. Dabei konnten die Ermittler bei dem 33-jährigen Tatverdächtigen unter anderem etwa 40 Gramm Kokain sowie etwa 26 Gramm Haschisch sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen wurde der 33-Jährige auf freien Fuss entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an. (aib) Lörrach: Vermisster Mann tot aufgefunden Am Freitag, 20. Mai, wurde ein 47-jähriger Mann aus einer Klinik aus dem Lörracher Landkreis Kandern als vermisst gemeldet. Damals hiess es, dass er auf Medikamente angewiesen ist. Heute Donnerstag schreibt das Polizeipräsidium Freiburg, dass der Vermisste am 9. Juni in einem Waldgrundstück bei Kandern tot aufgefunden wurde. Es liegen nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. (aib)

Lörrach: 29-jähriger Autofahrer verunfallt mit 1,9 Promille

Am gestrigen Mittwochabend wurde eine Polizeistreife in Lörrach darüber informiert, dass zwei augenscheinlich stark alkoholisierte Personen mit einem Auto ohne Licht gerade davongefahren seien. In diesem Moment kam der besagte Pkw wieder angefahren, heisst es in einer Mitteilung des Polizeipräsidium Freiburg.

Der Streifenwagen wurde quer auf die Strasse gestellt und dem Fahrer Haltezeichen gegeben. Statt zu verlangsamen, beschleunigte dieser jedoch und streife den Streifenwagen der Polizei. Dabei schätzte der Fahrer den Abstand zwischen den dortigen Fussgängerpollern und einer Strassenlaterne falsch ein und blieb dazwischen stecken.

Beide Insassen blieben unverletzt, wirkten aber stark berauscht. Eine Überprüfung beim 29-jährigen Fahrer, der keinen Führerausweis vorweisen konnte, ergab etwa 1,9 Promille. (aib)

Weil am Rhein/Efringen-Kirchen: Zwei Unfälle auf der nassen Autobahn

Auf der Autobahn A5 zwischen Weil am Rhein und Efringen-Krichen verunfallten am Mittwoch zwei Fahrzeuge aufgrund von Aquaplaning. Gegen 5 Uhr geriet ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes bei Efringen-Kirchen auf der nassen Strasse ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Fahrer erlitt beim Unfall einen Schock und wurde ins Spital gebracht, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg.

Auf Höhe Hüningen kam es dann gegen 19.40 Uhr zu einem zweiten Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer verlor ebenfalls wegen des Regens die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Strasse ab und prallte mehrmals gegen die Leitplanken. Es wurden insgesamt 17 Leitplankenelemente beschädigt. Der 20-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Beiden Unfällen dürfte nach Angaben des Polizeipräsidiums eine «den Strassenverhältnissen nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit zu Grund gelegen haben». (aib)

Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Am Mittwochvormittag übersah eine 78-jährige Autofahrerin in Grenzach eine vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrerin. Nach Informationen des Polizeipräsidium Freiburg kam es auf der Kreuzung Kant-/Südstrasse zum seitlichen Zusammenstoss. Die 61-jährige Pedelec-Fahrerin, die keinen Helm anhatte, verletzte sich beim Sturz an der Schulter und im Gesicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. (aib)

15:16 Uhr MITTWOCH, 22. JUNI Vier Männer nach Einbruch in Dornach festgenommen Am Mittwoch, 22. Juni, gegen 3.40 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin, dass bei einem Einfamilienhaus in Dornach ein Einbruch verübt werde. Umgehend wurden mehrere Patrouillen vor Ort beordert, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Die Patrouillen konnten kurz darauf insgesamt vier Männer in und bei der Liegenschaft anhalten. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Algerier im Alter von 27 bis 31 Jahren, die sich gemäss Kantonspolizei illegal in der Schweiz aufhalten. Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn auch die Polizei Basel-Landschaft und der Zoll. (kps)

14:29 Uhr MITTWOCH, 22. JUNI Nusshof: Autofahrer will Tier ausweichen und landet im Gebüsch zvg / Polizei BL Ein 18-jähriger Autofahrer war am Mittwochmorgen auf der Hauptstrasse in Nusshof unterwegs, als er plötzlich von einem Tier überrascht wurde. Dieses rannte nach Angaben der Baselbieter Polizei vom Wald auf die Strasse. Der junge Mann wollte dem Tier ausweichen und geriet über den Strassenrand hinaus und überschlug sich in der abfallenden Strassenböschung. Im dortigen Gebüsch kam das Auto dann zum Stillstand. Er wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Sein total beschädigtes Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. (aib)

13:35 Uhr Mittwoch, 22. Juni Pferd Jovan ist tot Ende Mai wurde ein Pferd ab einer umzäunten Weide oberhalb des Bergrestaurants Hintere Wasserfallen in Waldenburg gestohlen. Wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilt, seien nach der Veröffentlichung der Medienmitteilung zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die Polizei habe alle Hinweise überprüft, das Pferd konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Bei einer Rettungsübung auf dem Gelände im Bereich der Wasserfallen-Seilbahn wurde dann ein grösserer Tierkadaver gesichtet. Die Abklärungen ergaben, dass es sich dabei zweifelsfrei um das Pferd Jovan handelt. Das Pferd wird nach dem Verlassen der Weide abgestürzt und zu Tode gekommen sein. Wie das Pferd die geschlossene Weide verlassen konnte, ist noch unklar. (mei)

10:57 Uhr Mittwoch, 22. Juni Helikopterflüge über dem Tunnel Oberburg Die Hauptarbeiten im Rahmen des Erhaltungsprojekts Sissach-Eptingen wurden Anfang 2022 gestartet. Davon betroffen ist unter anderem der Tunnel Oberburg sowie der Bereich unterhalb der Felsnase Dangern, wo im Sommer und Herbst die Steinschlagnetze erneuert und ersetzt werden. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt, wird es deswegen sporadisch zu Helikopter-Transportflügen kommen. Voraussichtlich wird dies am Mittwoch, dem 29. Juni zwischen 7.30 und 12 Uhr und 13 und 20 Uhr der Fall sein. Ab Mitte Juli bis Ende August werden sich die Flugbewegungen auf vereinzelte Abende zwischen 20 und 22 Uhr beschränken. Im Herbst sind dann im Bereich Tunnel Oberburg und Dangern wieder tagsüber Flugeinsätze möglich. Die Helikopterflüge sind vom Bauablauf und von der Witterung abhängig. Die Erneuerung der Steinschlagnetze erfolgt ab Mitte Juli bis etwa Ende Oktober. Die Schwerpunkte der Arbeiten liegen in den Monaten Juli und August von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. In dieser Zeit wird der Verkehr jeweils wechselweise auf der Fahrbahn in Richtung Chiasso oder in Richtung Basel einspurig geführt. (mei)

10:19 Uhr Mittwoch, 22. Juni Fussgängerin in Reinach verletzt Am Dienstagabend war eine 34-Jährige in Reinach mit ihrem fünf Monate alten Kind auf dem Arm unterwegs auf dem Velo-/Fussgängerweg Richtung Münchenstein. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, fuhr ein Velofahrer gleichzeitig auf dem Veloweg in dieselbe Richtung. Er betätigte seine Veloglocke und wollte die Fussgängerin langsam überholen. Dabei kollidierte er mit ihr. Die 34-Jährige verletzte sich dabei und musste ins Spital gebracht werden. Ihr Kind blieb unverletzt und konnte dem Vater übergeben werden. (mei)

09:01 Uhr Mittwoch, 22. Juni Auto kommt in Arlesheim von der Strasse ab Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem SUV auf dem Schönmattweg Richtung Arlesheim. Kurz vor dem Renggersmatt-Hof musste er einem entgegenkommenden Auto ausweichen, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Das Auto begann zu rutschen, überquerte schleudernd den Schönmattweg und geriet über den Strassenrand hinaus ins Strassenbord. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite liegend auf einer Wiese zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde von der Sanität in ein Spital gebracht. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. (mei)

Baselbieter Polizei

08:30 Uhr Mittwoch, 22. Juni Auto überschlägt sich in Münchenstein Am Dienstagnachmittag fuhr ein 38-Jähriger mit seinem SUV auf der Bruderhlozstrasse Richtung Bottmingen. Wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet er aus unklaren Gründen an den rechten Rand der Strasse und fuhr über die Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern stehend auf dem Klisterfiechtenweg wieder zum Stillstand. Der Fahrer wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt und die ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeit wurde von der Feuerwehr fachgerecht entsorgt. Während der Bergung des Autos kam es zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. (mei)

Baselbieter Polizei

13:38 Uhr Dienstag, 21. Juni Wohnungsbrand in Binningen Am Dienstagmorgen brannte im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Binningen eine Wohnung, wie die Baselbieter Polizei am Nachmittag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Wohnzimmer ausmachen und den Brand löschen. Die Mieterin der Wohnung wurde beim Brandausbruch leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Vier weitere Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf eine Rauchgasvergiftung überprüft, mussten aber nicht ins Spital gebracht werden. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Mieterin und ihr Hund wurden von der Gemeinde extern untergebracht. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden evakuiert, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen. Während den Löscharbeiten kam es in der Bottmingerstrasse zu Verkehrsbehinderungen. (mei) Baselbieter Polizei

13:30 Uhr DIENSTAG, 21. JUNI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Tasche aus fahrendem Velo gestohlen Einer 72-Jährigen wurde am letzten Sonntagabend bei der Dreiländerbrücke die Handtasche aus dem Velokorb gestohlen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Freiburg schreibt, bemerkte die Velofahrerin erst in der Hauptstrasse in Weil am Rhein, dass ihre Tasche fehlte. In der Tasche befanden sich Ausweisdokumente, eine Bankkarte, zwei Jacken sowie ein Portemonnaie. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei sei es nicht das erste Mal, dass auf der Dreiländerbrücke eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen wurde. (aib) Weil am Rhein: Rollerfahrer gestürzt - schwer verletzt Am Montagabend stürzte ein 63-jähriger Rollerfahrer, weil er aus unklaren Gründen gegen den Bordstein fuhr. Er verletzte sich dabei und musste ins Spital gebracht werden. (mei) Weil am Rhein: verlorener Lkw-Reifen verursacht Böschungsbrand Ein Sattelzug fuhrt am Montagnachmittag auf der Autobahn vom Autobahndreieck Weil am Rhein kommend Richtung Efringen-Kirchen, als sich ein Reifen von der Felge löste und Teile davon im Grünstreifen landeten. Die sehr heissen Reifenteile entzündeten dort das Gestrüpp, woraufhin es zu einem Böschungsbrand kam. Die Feuerwehr Weil am Rhein konnte diesen schnell löschen. Die Gefahrenstelle wurde abgesichert. (mei) Lörrach: Geldautomat angegangen - Polizei sucht Zeugen Montagnacht haben Unbekannte einen Geldautomaten malträtiert. Gegen 2.45 Uhr ging die Alarmanlage des Automaten an. Die Unbekannten versuchten, den Automaten aufzuhebeln, was ihnen aber missglückte. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Das Kriminalkommissariat Lörrach such Zeugen, die etwas beobachtet haben. (mei)

08:46 Uhr Dienstag, 21. Juni 30-Jähriger auf der Dreirosenanlage ausgeraubt Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagabend um 20 Uhr einen 30-jährigen Mann auf der Dreirosenanlage angegriffen. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde das Opfer angesprochen und unvermittelt mit Faustschlägen zu Boden geschlagen. Dabei wurde der «erheblich alkoholisierte» 30-Jährige leicht verletzt. Der Täter raubte anschliessend das Handy und Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Fahndung verlief erfolglos, weshalb die Staatsanwaltschaft um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Er soll etwa 18-20 Jahre alt, 170-175 cm gross und 65-70 kg schwer sein. Beschrieben wird er als südländischer Typ mit brauner Hautfarbe, kurzen schwarzen Haaren, einer tiefen Stimme und gepflegter Erscheinung. Er soll Schweizerdeutsch gesprochen und zum Tatzeitpunkt ein blaues T-Shirt und kurze graue Sporthosen getragen haben. (aib)

15:53 Uhr Montag, 20. Juni Feuerwehreinsatz wegen Brand in Brislach In der Nacht auf Montag kam es an der Breitenbachstrasse in Brislach zu einem Brandausbruch in der Gemeindeverwaltung, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien bereits starker Rauch und Flammen aus der Liegenschaft gekommen. Der Brand konnte dann aber rasch gelöscht werden. Am Gebäude entstand grosser Sachschaden und es konnte vorübergehend nicht genutzt werden. Die Gemeindeverwaltung habe wenige Stunden später aber einen Notfallbetrieb beim Werkhof respektive der Feuerwehr an der Zwingenstrasse 70 in Betrieb genommen. Dadurch hätte man bereits am späteren Nachmittag wieder die ersten Telefonate und E-Mails beantwortet können. Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung in seiner Mitteilung um Verständnis, dass während den fortlaufenden Installationsarbeiten nicht allen Aufgaben nachgekommen werden könne. Die Brandursache steht noch nicht fest und ist Ermittlungsgegenstand der Polizei Basellandschaft. (mei/mma) Baselbieter Polizei

15:43 Uhr Montag, 20. Juni 25-Jährige wird seit Sonntag vermisst Seit Sonntag wird die 25-jährige Claudine W. vermisst. Sie wurde am Sonntagmorgen um 10 Uhr zuletzt an ihrem Wohnort in Basel gesehen. Die Vermisste ist etwa 153 cm gross, hat eine normale Statur und schwarze, schulterlange Haare mit dunkelgrün gefärbten Haarspitzen. Zuletzt trug sie kurze schwarze Hosen und ein schwarzes Tanktop. Sie könnte mit einem schwarzen Touren-Fahrrad mit einer grauen Fahrradtasche unterwegs sein, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort. (mei) Update vom 24. Juni: Die Vermisste konnte gefunden werden.

13:38 Uhr Montag, 20. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Bad Säckingen: Fahrradfahrerin fährt nach Verkehrsunfall davon - Polizei bittet um Hinweise! Am Samstagmorgen ist eine Velofahrerin nach einem Unfall mit einem Auto davongefahren. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, war sie mit einem 24-jährigen Mercedes-Fahrer zusammengestossen, als sie auf den Veloweg gefahren war. Sie verletzte sich dabei am linken Arm und das Auto wurde beschädigt. Als der Autofahrer die Polizei verständigte, entfernte sich die Velofahrerin unerkannt. Sie wird auf 70 bis 80 Jahre geschätzt und war ca. 165 cm gross. Sie hatte gelb-blonde Haare, trug ein weisses Kleid mit schwarzem Muster und fuhr ein braun-rotes Pedelec. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (mei) Lörrach: versuchter Pkw-Aufbruch - hoher Sachschaden Ein Unbekannter versuchte von Donnerstag auf Freitag in einer Tiefgarage die Fahrzeugtür eines Skodas aufzuhebeln. Der Versuch misslang, der Sachschaden beträgt aber etwa 7'000 Euro. (mei) Rheinfelden: in Krailochhütte eingebrochen Zwischen Mittwoch und Freitag hebelten Unbekannte einen Rolladen und ein Fenster auf, um in die Krailochhütte zu gelangen. Aus der Hütte wurden ein Steuergerät sowie ein Spannungswandler einer Solaranlage ausgebaut und gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2'000 Euro. (mei) Rheinfelden: auf die Gegenfahrbahn gekommen - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden Ein 20-jähriger Autofahrer geriet am Freitagabend auf der Bundesstrasse auf die Gegenfahrbahn und verursachte einen Unfall mit drei Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 46'000 Euro. Auf der Gegenfahrbahn streifte er erst das Auto einer 46-Jährigen und kollidierte dann mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug. Daraufhin schleuderte er in die Schutzplanke, woraufhin ein Motorradfahrer mit ihm kollidierte, da er nicht mehr ausweichen konnte. Der 20-Jährige, seine 17-jährige Beifahrerin und der 45-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt ins Spital gebracht. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mei) Bad Säckingen: Geldautomat angegangen - Zeugen gesucht! In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen freistehenden Geldautomaten angegangen. Gegen 1.30 Uhr ging die Alarmanlage des Automaten an. Am Automaten waren Hebelspuren vorhanden, der Aufbruch missglückte aber. Die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen bittet um Zeugenhinweise. (mei)

13:32 Uhr Montag, 20. Juni Körperverletzung und Tätlichkeiten während Streit Am Sonntagmorgen kam es zu einem Streit in der Morystrasse in Riehen, wobei zwei Personen verletzt wurden. Die Sanität musste beide, einen Mann und eine Frau, ins Spital bringen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist es zu einem Streit zwischen zwei Paaren gekommen, der zuerst verbal und später auch tätlich wurde. An der Auseinandersetzung waren auch ein 30-jähriger Schweizer und eine 27-jährige Schweizerin beteiligt. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zum Vorfall machen können. (mei)

13:29 Uhr Montag, 20. Juni Festnahme nach Körperverletzung Am Montag kurz nach Mitternacht hat ein 19-Jähriger einen 22-Jährigen in der Elisabethenanlage verletzt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, brachte die Sanität den Verletzten ins Spital. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Der Täter habe den 22-Jährigen während eines Streits mit einer Stichwaffe verletzt. Das Opfer habe den mutmasslichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. (mei)

13:26 Uhr Montag, 20. Juni Raser in Ormalingen ins Netz gegangen Am Sonntagmittag erwischte die Baselbieter Polizei in Ormalingen einen Raser. Der 44-Jährige Schweizer war mit 264 km/h unterwegs. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt deren 80 km/h. Nach Abzug der Toleranz ergibt dies eine Übertretung von 79 km/h. Der Fahrer musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wird sich ausserdem vor der Justiz verantworten müssen. (mei)

16:51 Uhr SONNTAG, 19. JUNI Raub in Münchenstein BL: Opfer mit Faustfeuerwaffe bedroht – die Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz vor 01 Uhr wurde eine männliche Person in Münchenstein BL, an der Tramhaltestelle «Zollweiden», Opfer eines Raubüberfalls. Dabei wurde der Geschädigte durch drei unbekannte Täter mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wartete eine 22-jährige männliche Person an der Tramhaltestelle «Zollweiden» in Münchenstein. Unvermittelt fuhr ein kleiner schwarz/weisser Personenwagen neben die Tramhaltestelle und drei männliche Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus. In der Folge bedrohten sie den Mann mit einer Faustfeuerwaffe, schlugen ihm ins Gesicht und entrissen ihm einen Rucksack. Anschliessend stiegen sie wieder in das Fahrzeug ein und flohen in Richtung Basel. Das Opfer wurde beim Überfall leicht verletzt Bei der Täterschaft handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen ca. 20 und 30 Jahren. Eine Person (schlanke Statur) trug ein braunes ärmelloses Shirt und hatte blonde kurze Haare. Eine zweite Person war korpulent und hatte schwarze kurze Haare. Zudem trug die Person ein weisses T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen. Personen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei zu melden.

12:29 Uhr Sonntag, 19. Juni Zwischenfall im Reinacher Gartenbad – die Polizei sucht Zeugen Kurz nach 12 Uhr mittags am vergangenen Samstagmittag musste im Gartenbad in Reinach ein 7-jähriger Junge reanimiert werden, berichtet die Polizei Baselland. Zwei Drittpersonen hätten das Kind regungslos im Wasser treiben sehen und ihn umgehend rausgeholt. Der Bademeister habe umgehend mit der Reanimation begonnen. Anschliessend sei der Junge mit der Sanität ins Spital gebracht worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

09:47 Uhr Sonntag, 19. juni Frau im Kannenfeldpark ausgeraubt – ein Täter festgenommen Am vergangenen Samstagabend raubten zwei Männer einer Frau beim Kinderplanschbecken im Kannenfeldpark die Handtasche. Einer der zwei Tatverdächtigen – ein 16-Jähriger – konnte laut Polizeimitteilung gefasst werden. Nach dem zweiten Mann wird gesucht. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, oder mit der nächsten Polizeiwache melden. Angaben zum Verdächtigten: 30–35 Jahre alt, nordafrikanischer Typ, schlanke Statur, lange, zu einem Zopf gebundene Haare, trug ein schwarzes T-Shirt.

16:58 Uhr Samstag, 18. Juni Diepflingen: Holzbaufirma bei Brand stark beschädigt – drei Personen leicht verletzt Am Samstagmittag kam es in einer Holzbaufirma am Löhrweg in Diepflingen zu einem Brandausbruch. Polizei Basel-Landschaft Am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr kam es in einer Holzbaufirma am Löhrweg in Diepflingen zu einem Brandausbruch. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Drei Personen wurden leicht verletzt. Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd im Gebäude lokalisiert und in einem Grosseinsatz eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden. Die zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Gebäude befindlichen Personen konnten dieses selbstständig verlassen. Drei Personen wurden beim Brand leicht verletzt und mussten mit leichten Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung hospitalisiert werden. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt Polizei Basel-Landschaft Bei dem Grossbrand waren rund 150 Einsatzkräfte, darunter Feuerwehrleute von den Feuerwehrstützpunkten Liestal und Sissach, den Ortsfeuerwehren Delta und Homburg und das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel im Einsatz. Die Brandursache ist unklar und ist Gegenstand von weiteren Abklärungen durch Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei zu melden. (nic)

15:00 Uhr SAMSTAG, 18. JUNI Erster bestätigter Fall von Affenpocken im Baselbiet Am Freitag wurde am späteren Nachmittag der erste vom Labor bestätigte Fall einer Infektion mit Affenpocken bei einer im Kanton Basel-Landschaft wohnhaften Person registriert, wie das Generalsekretariat der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft am Samstag mitteilt. Bei dem Patienten handelt es sich um einen 37-jährigen Mann und es geht ihm den Umständen entsprechend soweit gut. Der Ansteckungsort ist unklar. Der Kantonsärztliche Dienst hat für den Patienten Isolation angeordnet und seine Kontaktpersonen wurden informiert. Bis Freitag um 17 Uhr wurden damit dem Bundesamt für Gesundheit 31 laborbestätigte Fälle von Infektion mit Affenpocken gemeldet. (nic)

14:08 Uhr Samstag, 18. Juni Die 16 rollt wieder: Gleisfest im Gundeli Die Tram 16 fährt wieder aufs Bruderholz. Die Gleisarbeiten sind abgeschlossen, so teilten die Basler Verkehrsbetriebe am vergangenen Freitag mit. Als Dankeschön für deren Geduld seien die Anwohner vom Quartier zu einem Strassenfest zu Speis und Trank mit Unterhaltung eingeladen, berichtet ein Leserreporter. Ein wahres Strassenfest zur Wiedereröffnung der Ramlinie 16 aufs Bruderholz am vergangenen Freitag. Leserreporter Auch Musik gehörte zum Angebot am Gleisfest. Leserreporter

11:46 Uhr Samstag, 18. Juni BVB kämpft mit Symstemfehler: Verwirrung bei den Passagieren der Nummer 6 Während den Bauarbeiten an der Kehrschlaufe in Allschwil, halten Tramersatzbusse der Linie 6 an der Station Binningerstrasse, um die Passagiere an den Morgartenring zu bringen. Von dort fährt dann wieder die normale Tram Nummer 6 bis in die Stadt. Nun berichtet Onlinereports, dass es bei den Ersatzbussen wegen einer Umleitung einen Systemfehler gegeben habe: Auf den Bussen steht «Nicht einsteigen». Einige Passagiere folgten und verpassten das Anschlusstram. Der BVB ist das Problem bekannt, es sei aber bis zum Ende der Baustelle am Sonntag nicht möglich, es zu beheben. Denn man müsste das ganze System dafür neu starten, was am Wochenende wegen des 24-Stunden-Betriebs nicht gehe. Das erklärte BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel gegenüber OnlineReports. (mma)

08:29 Uhr Samstag, 18. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Bahnschranke schlägt Delle in Motorhaube Am vergangenen Donnerstagnachmittag schlug beim Überqueren des Bahnübergangs bei der Hertener Strasse in Richtung Eichbergstrasse die Bahnschranke auf die Motorhaube eines VW Passats. Mithilfe von Passanten, welche dem Autofahrer zur Hilfe eilten, konnte die Schranke von der Motorhaube gelöst werden. Mit einer eingedellten Motorhaube, konnte der Autofahrer danach weiterfahren. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde die Bahnschranke nicht beschädigt. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. (mma) Rheinfelden: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt Am vergangene Freitagnachmittag befuhr nach Polizeiberichten eine Motorradfahrerin die Grossmattstrasse in Richtung Schafmatt. Wenige Meter vor dem Einmündungsbereich befand sich auf ihrer Fahrspur ein geparkter Transporter, an welchem sie links vorbeifuhr. Kurz bevor sie wieder einscheren konnte kam ihr ein Auto entgegen, weshalb sie bremste, stürzte und sich leicht verletzte. Zu einem Zusammenstoss zwischen dem Auto und dem Motorrad kam es nicht. Die Polizei Rheinfelden sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und genauere Angaben zum Unfallhergang oder zum geparkten Transporter machen können. (mma)

10:37 Uhr Freitag, 17. Juni Ab morgen fährt die Tramlinie 16 wieder durch die Gundeldingerstrasse aufs Bruderholz Die Tramlinie 16 kehrt zurück in die Gundeldingerstrasse und aufs Bruderholz. Wie der Kanton am Freitag mitteilt, werden die Trams ab kommendem Samstag wieder ihre Route fahren. Die Tramgleise und die darunterliegenden Leitungen in der Gundeldingerstrasse wurden erneuert. «Die BVB haben die letzten 140 Meter Tramgleis in der Gundeldingerstrasse erneuert. Damit endet die dritte und letzte Gleisbauetappe der Erneuerung Gundeli-Viertelkreis», heisst es in der Mitteilung des Kantons. An der Tramhaltestelle Zwinglihaus können Fahrgäste neu stufenlos ins Tram ein- und aussteigen. Die Haltestellen Mönchsbergerstrasse und Leimgrubenweg wurden bereits in den zwei früheren Gleisbauetappen entsprechend umgestaltet. Die ganze Erneuerung Viertelkreis-Gundeli wird gemäss Mitteilung bis Ende 2022 fertiggestellt sein. (mei)

10:03 Uhr Freitag, 16. Juni Unfall in Ettingen fordert verletzte Person Am Donnerstagabend kam es in Ettingen zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Roller. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller Richtung Ettingen. In einer Kurve geriet er in die Strassenmitte, stürzte an der Sicherheitslinie und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Der Roller schlitterte daraufhin weiter und kollidierte nochmals mit einem Auto. Kurz darauf fuhrt ein Motorradfahrer in die Unfallstelle hinein, überfuhr ein Plastikteil vom zuvor gestürzten Roller und kam ebenfalls zu Fall. Verletzt wurde er dabei nicht. Der Rollerfahrer hingegen zog sich Verletzungen zu und wurde ins Spital gebracht. Der Roller und der Lieferwagen mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Tatbestandsaufnahme musste die Hofstettenstrasse komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Baselbieter Polizei

08:16 Uhr Freitag, 16. Juni Beide Basel warnen vor erheblicher Waldbrandgefahr Die Waldbrandgefahr in beiden Basel ist momentan wieder erheblich und entspricht der Gefahrenstufe 3, wie die Kantone am Freitag mitteilen. Grillfeuer sollten also nur in bestehenden Feuerstellen entfacht und das Feuer immer beobachtet werden. «Die vergangene Woche war sonnig und warm mit kontinuierlich ansteigenden Temperaturen in Richtung 30 Grad Celsius und mit einer im Tagesverlauf stark abnehmenden Luftfeuchtigkeit unter 40 Prozent», heisst es in der Mitteilung weiter. Bis zum Wochenende ist es weiterhin sonnig und sehr heiss. Die Waldbrandgefahr sei aktuell noch unterschiedlich: Auf Feldern, Grasböschungen, an Waldrändern und an offenen Südhängen im Wald sei die Entzündbarkeit hoch. Im (Laub)wald sei noch etwas Frische vorhanden. Die Bodenvegetation sei noch grün. Dies werde sich aber in den kommenden Tagen ändern. Das Amt für Wald beider Basel ruft deshalb zur Vorsicht im Umgang mit Feuer auf. (mei)

08:09 Uhr Freitag, 17. Juni Auto kollidiert mit Motorrad - ein Verletzter Am Donnerstagabend kam es auf der Verzweigung Emil-Frey-Strasse/Grubenstrasse in Münchenstein zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 36-Jähriger Autofahrer sei gemäss Mitteilung der Polizei Richtung Reinach gefahren, als er nach links abbiegen wollte. Dabei habe er einen vortrittsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Bei der Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde sofort ins Spital gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Tatbestandsaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. (mei)

Baselbieter Polizei

14:58 Uhr Donnerstag, 16. Juni Auffahrkollision mit vier beteiligten Fahrzeugen in Kaiseraugst - zwei Personen verletzt Kaiseraugst Auffahrkollision auf A3 mit zwei Verletzten 16.06.2022

14:02 Uhr Donnerstag, 16. Juni Verkehrseinschränkungen in der Schanzenstrasse Der Kanton Basel-Stadt erneuert gemeinsam mit den BVB die Bushaltestelle beim Universitäts-Kinderspital beider Basel und die IWB sanieren eine Wasserleitung. Wie der Kanton am Donnerstag mitteilt, müssen Verkehrsteilnehmen in der Schanzenstrasse deshalb bis Ende Oktober mit Behinderungen rechnen. Bis Anfang September 2022 wird auf Höhe Universitätsspital die Schanzenstrasse in Fahrtrichtung Johanniterbrücke stellenweise auf eine Fahrspur verengt. Für Velofahrende ist ein abgetrennter Velostreifen vorgesehen. Von September bis Mitte Oktober 2022 folgt in der Gegenrichtung eine Verengung auf eine Fahrspur. Auto- und Velofahrenden wird deshalb empfohlen, die Schanzenstrasse nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Künftig können Fahrgäste stufenlos in die Busse ein und aussteigen. So werden Menschen im Rollstuhl und Gehbehinderte die Haltestellen ohne Hilfe nutzen können. Die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Johanniterbrücke erhält zudem ein neues Wartehäuschen. Für die Buslinien 30 und 33 richtet die BVB in der Schanzenstrasse für die Dauer der Bauarbeiten provisorische Haltestellen ein. (mei)

13:32 Uhr DONNERSTAG, 16. JUNI Einbruch in Raiffeisenbankfiliale in Hofstetten Die Raiffeisen-Geschäftsstelle in Hofstetten. Google Maps In der Nacht auf Donnerstag, 16. Juni, zwischen 2.15 Uhr und 2.35 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt in die Filiale der Raiffeisenbank an der Ettingerstrasse in Hofstetten verschafft, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dort haben sie eine unbekannte Geldsumme erbeutet und flüchteten damit in Richtung Flüh, wo sie schliesslich die Landesgrenze nach Frankreich passierten. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde der Einbruch durch Anwohnerinnen und Anwohner gemeldet. Verletzt wurde beim Einbruch niemand. Zur Flucht benutzten die Täter einen schwarzen Personenwagen. Die Kantonspolizei Solothurn leitete umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein. Dabei wurde sie in der Nacht von Patrouillen der Polizei Basellandschaft und durch das Grenzwachtkorps GWK unterstützt. Die Fahndung sowie die eingeleiteten Ermittlungen führten bislang nicht zur Anhaltung der Täter, so die Kantonspolizei. Personen, die Angaben zum Fahrzeug machen können oder im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach per Telefon 061 785 77 01 in Verbindung zu setzen. (kps)

07:30 Uhr Donnerstag, 16. JUNI Smart-Fahrer rammt Baum, montiert Kennzeichen ab und haut ab Unfälle im Morgenverkehr kommen immer wieder vor. Jener, der sich Donnerstagfrüh in Basel ereignet hat, weist aber eine kuriose Besonderheit auf. Smart da, Schaden da, Fahrer und Kennzeichen: weg. Nun sucht die Polizei Zeugen. Kapo Basel-Stadt Der Smart krachte in einen Baum und einen Kandelaber. Ein Strassenabschnitt (Stadionstrasse / Birsstrasse bis zur Redingstrasse) in Basel musste rund 90 Minuten gesperrt werden und auch eine Buslinie musste umgeleitet werden. So weit so alltäglich. Doch der Unfall am Donnerstagmorgen um 5.15 Uhr weist eine Besonderheit auf: Das Verhalten der Fahrerin oder des Fahrers. Der oder die wartete nämlich nicht etwa brav auf das Eintreffen der Polizei, sondern montierte kurzerhand die Kontrollzeichen vom Smart ab und machte sich davon. Nur das Auto und der Schaden blieben zurück, wie die Kantonspolizei Basel gleichentags mitteilt. Bis jetzt konnte der oder die Fehlbare nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht deswegen Zeugen, die etwas beobachtet haben. (mg)

13:39 Uhr Mittwoch, 15. Juni Auto kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Strassenböschung Am Mittwochmittag kam es in der Bennwilerstrasse in Oberdorf zu einem Selbstunfall. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, fuhr ein 57-Jähriger Richtung Bennwil, als er aus nicht restlos geklärten Gründen über den Randstein hinaus geriet und mit der Böschungsmauer kollidierte. Das Fahrzeug kam quer über die Strasse liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde nicht verletzt, vorsorglich wurde aber ein Rettungshelikopter aufgeboten. Das Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Bennwilerstrasse gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen im Mittagsverkehr kam. (mei) Baselbieter Polizei

13:24 Uhr Mittwoch, 15. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Bad Säckingen: Betrunkener Frau wird Autoschlüssel abgenommen Ein 70-jähriger Mann hielt am Dienstagmorgen eine betrunkene Frau davon ab, in ihr Auto zu steigen. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, habe sie zuvor bereits Unfallschäden verursacht. Die Polizei traf vor Ort die stark betrunkene 69-Jährige an. Es stellte sich heraus, dass sie mit ihrem Auto vorwärts in die Rheinallee gefahren war, welcher ein Fuss- und Radweg ist. Anschliessend sei sie beim Rangieren zwischen den Pollern mehrfach gegen die Poller und den Kindergartenzaun gefahren. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutentnahme im Spital veranlasst. (mei) Bad Säckingen: Versuchter Einbruch in Bahnhof-Kiosk - Polizei sucht Zeugen! In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte die Frontscheibe des Kiosks am Bahnhofplatz eingeschlagen. Dabei zersplitterte das innere Glas, das äussere Sicherheitsglas hielt dem Einbruchsversuch stand. Auch an den Glasschiebetüren versuchte der Täter mit einem Stein die Scheibe zu überwinden und in den Kiosk zu kommen. Auch dieser Versuch misslang und das Gebäude konnte nicht betreten werden. Beim Einbruchsversuch entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen. (mei) Lörrach: von Montag auf Dienstag zwei Fahrräder gestohlen In der Nacht auf Dienstag wurden in Lörrach zwei Fahrräder gestohlen. Eines aus einer Tiefgarage am Chesterplatz und eines, das vor einem Mehrfamilienhaus in der Nähe zur Einmündung Dammstrasse abgestellt war. Beide Velos haben einen Wert zwischen 1600 und 1750 Euro. (mei) Rheinfelden: Geldwechseltrick - 250 Euro aus Geldbörse gezogen - Zeugensuche Am Dienstag wurde ein 87-Jähriger Opfer eines Geldwechseltricks. In der Güterstrasse, auf dem Parkplatz eines grossen Lebensmittelgeschäftes, wurde der 87-Jährige von einem Unbekannte angesprochen und gefragt, ober er zwei Euro für den Einkaufswagen wechseln könne. Der 87-Jährige schaute in seiner Geldbörse nach, konnte aber kein Geld wechseln und ging zu seinem Auto. Dort bemerkte er, dass das komplette Bargeld in Höhe von 250 Euro aus seiner Geldbörse fehlte. Der Unbekannte, der ihm das Geld entwendet haben soll, ist etwa 1,70 Meter gross und schlank. Er habe kurze schwarze Haare gehabt und eine dunkle Anzugshose und ein weisses, kurzärmliges Hemd getragen. Die Polizei sucht Zeugen. (mei)

13:22 Uhr Mittwoch, 15. Juni Aufräumarbeiten Hoffmann La-Roche – Linien 31 und 38 betroffen Von Montag, 30. Mai bis Freitag, 17. Juni finden im Bereich Grenzacherstrasse jeweils von Montag bis Freitag ab 22:00 - Betriebsschluss Aufräumarbeiten statt.



Die Linien 31 und 38 sind gemäss Mitteilung der Basler Verkehrsbetriebe folgendermassen von den Arbeiten betroffen: Die Haltestelle Hoffmann La-Roche ist nicht bedient.

Die Haltestelle Tinguely Museum ist zur Kante D und E verschoben.

11:18 Uhr Mittwoch, 15. Juni 38-Jähriger mit Stichwaffe verletzt Am Dienstagabend hat ein 34-jähriger Rumäne einen 38-jährigen Algerier auf dem Vorplatz des Bahnhofes verletzt. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Mittwoch mitteilt, konnte sie einen Tatverdächtigen festnehmen. Erste Abklärungen haben ergeben, dass der mutmassliche Täter sein Opfer mit einer Stichwaffe verletzt und sich danach vom Tatort entfernt hat. Ein Zeuge gab der Polizei eine Personenbeschreibung ab, die schliesslich zur Verhaftung führte. Im Zuge der Behandlung musste auch der Verletzte festgenommen werden, weil er sich während der Erstversorgung durch die Sanität derart renitent verhielt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. (mei)

13:40 Uhr Dienstag, 14. Juni Brand auf dem Bruderholz Die Basler Berufsfeuerwehr musste heute kurz vor Mittag an die Friedrich-Oser-Strasse auf dem Bruderholz ausrücken. Wie Martin Schütz von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigt, musste ein Brand in einer mit Bauschutt gefüllten Mulde gelöscht werden. Dabei sei niemand verletzt worden und das Feuer sei rasch unter Kontrolle gewesen. Die Brandursache werde nun von der Kriminalpolizei ermittelt. (sil/elk) Eine Mulde mit Bauschutt fing Feuer. zvg

13:30 Uhr Dienstag, 14. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden Am Montag kurz nach 15 Uhr kam es auf der Bundesstrasse in Richtung Schopfheim zu einem Auffahrunfall. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Autolenker bei einer Ampel anhielt und fuhr ungebremst auf den Wagen auf. Dabei wurde der 26-jährige Autofahrer leicht verletzt. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, entstand an seinem Auto ein Totalschaden, der Sachschaden wird auf 25'000 Euro geschätzt. Lörrach: Versuchter Wohnungseinbruch Am frühen Morgen des vergangenen Samstags kam es zu einem versuchten Einbruch. Dies teilt das Freiburger Polizeipräsidium mit. An dem Einfamilienhaus im Edmund-Henkel-Weg seien Hebelspuren festgestellt worden, wobei die Türen standhielten und die Unbekannten nicht ins Haus eindringen konnten. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht nun Zeugen. (elk)

11:20 Uhr Dienstag, 14. Juni Zuzger- und Hellikerstrasse wegen Belagsarbeiten gesperrt Wegen Belagsarbeiten werden am kommenden Mittwoch die Zuzger- und Hellikerstrasse in Buus gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt Wabigenweg bis hin zum Siedlungsende für den gesamten Verkehr gesperrt. Dies teilt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion mit. (elk)

09:48 Uhr Dienstag, 14. Juni Fahrerflucht nach Streifkollision mit 12-jährigen Fussgängerin Am Montagabend um 18 Uhr kam es auf einem Fussgängerstreifen an der Hohenrainstrasse in Pratteln zu einer Streifkollision. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, wurde eine Fussgängerin durch einen Personenwagen verletzt. Ein bisher unbekannter Lenker fuhr in seinem dunkelblauen Personenwagen in Richtung Liestal. Zwei Mädchen waren zeitgleich auf dem Trottoir unterwegs und wollten die Strassen auf dem Fussgängerstreifen überqueren. In der fälschlichen Annahme, dass der Personenwagen anhalten würde, betrat die vorangehende 12-jährige Fussgängerin den Fussgängerstreifen und wurde in der Folge vom Auto gestreift. Bei der Kollision habe sich das Mädchen leicht verletzt, schreibt die Polizei weiter. Der Autofahrer sei nach dem Zusammenstoss an die Unfallstelle zurückgekehrt, habe sich aber nach einem kurzen Wortwechsel, ohne sich weiter um das Mädchen zu kümmern, entfernt. Die Polizei Basel-Landschaft sucht nun Zeugen. (elk)

08:27 Uhr Dienstag, 14. Juni Auto kollidiert in Niederdorf mit Bagger Am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr kam es auf der Hauptstrasse in Niederdorf in Richtung Liestal zu einer Kollision. Dies teilt die Baselbieter Polizei am Dienstag mit. Eine 66-jährige Autolenkerin sei aus bis anhin ungeklärten Gründen im Baustellenbereich über den Fahrbahnrand hinaus geraten und dort frontal mit einem stehenden Bagger kollidiert. Die verunfallte Lenkerin habe sich leicht verletzt und sei zur weiteren Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Das beschädigte Fahrzeug wurde derweil abgeschleppt, wobei es während der Bergung zu Verkehrsbehinderungen kam. (elk)

14:35 Uhr Montag, 13. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: auf Auto herumgesprungen Am frühen Samstagmorgen wurde eine Person dabei beobachtet, wie sie in einem Innenhof in der Schwarzwaldstrasse auf einem Auto herumsprang. Einen Innenhof weiter konnte die Polizei einen 20-Jährigen kontrollieren. Weshalb er leicht angetrunken auf einem VW Golf herumsprang, wollte er der Polizei nicht verraten. Das Polizeipräsidium Freiburg kann die genaue Schadenshöhe nicht beziffern. (mei)

Lörrach: frontal gegen Strassenlaterne gefahren - ein Leichtverletzter

Am frühen Sonntagmorgen prallte ein 18-Jähriger mit seinem Auto frontal gegen eine Strassenlaterne, streifte einen Baum und kam nach etwa 100 Metern zum Stehen. Er war vermutlich zu schnell auf der Salzerstrasse Richtung Wallbrunnstrasse unterwegs und kam in einer Kurve in den Gegenverkehr. Als er eine Vollbremsung einleitete, kam er von der Strasse ab. Er wurde beim Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Sanität brachte den wohl leicht verletzten Autofahrer ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden, es wurde nach der Bergung abgeschleppt. Auch die Strassenlaterne musste beseitigt werden. Die Salzerstrasse war während der Unfallaufnahme etwa 90 Minuten lang gesperrt. (mei)

Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd verbrannt

Am Samstag kurz nach Mitternacht wurde der Polizei ein lauter Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr fand vor Ort zwei Töpfe mit verbranntem Essen auf dem Herd vor. Die Bewohnerin konnte in der Wohnung bleiben, nachdem diese ordentlich durchlüftet wurde. Verletzt wurde niemand und es entstand kein Sachschaden. (mei)

14:18 Uhr Montag, 13. juni Aeschstrasse zwischen Aesch und Ettingen gesperrt Kanton Baselland Die Erneuerung der Aeschstrasse zwischen Ettingen und Aesch ist beinahe abgeschlossen. Für den Einbau des Deckbelags wird die Aeschstrasse von Samstag, 18. Juni 2022, 18 Uhr bis Montag, 20. Juni 2022, 5 Uhr vollständig gesperrt. Das teilt die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basellandschaft mit. Der Verkehr zwischen Aesch und Ettingen wird über Therwil und Reinach umgeleitet. Von Aesch her ist die Zufahrt bis zur GSA Schürfeld möglich. Von Ettingen her ist die Zufahrt bis zur Baselstrasse gewährleistet. Die Baselstrasse kann im Einbahnregime zwischen Aeschstrasse und Flühbergweg in Fahrtrichtung Therwil befahren werden. Die Buslinie 68 verkehrt mit einem Kleinbus. Dieser bedient die Haltestellen in beiden Fahrtrichtungen über den Parkplatz der GSA, den Langackerweg, die Schanzgasse und den Amselfelsweg. Velos werden ab dem Schürhof über Landwirtschaftswege zum Feldweg umgeleitet.

11:28 Uhr Montag, 13. juni Bauarbeiten zwischen Lausen und Ittingen: Strecke am Wochenende gesperrt – Verkehr wird umgeleitet Für den motorisierten Individual- und Langsamverkehr ist die Strecke zwischen dem Kreisel Ramlinsburgerstrasse in Lausen bis Einmündung Kreuzenstrasse in Itingen am kommenden Wochenende vom 18. und 19. Juni gesperrt. Grund dafür sind Deckbelagsarbeiten, das teilt der Kanton Baselland am Montag mit. Der Verkehr in Lausen wird ab dem Knoten Ramlinsburgerstrasse / Alte Landstrasse / Industriestrasse in Richtung Itingen via Schnellstrasse A22 umgeleitet. Der Verkehr in Itingen wird ab dem Knoten Landstrasse / Sonnenbergweg in Richtung Lausen via Schnellstrasse A22 umgeleitet. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Langsam- und Landwirtschaftsverkehr wird in beiden Richtungen (Lausen / Itingen) via Kanalstrasse bzw. Gstaadmattstrasse umgeleitet. Die Umleitung wird grossräumig signalisiert. Der Kreisel Ramlinsburgerstrasse in Lausen. Kanton Baselland

08:39 Uhr MONTAG, 13. JUNI Tour de Suisse: Einschränkungen auf dem BLT-Netz Die zweite Etappe der Tour de Suisse 2022. jn Die Baselbieter Gemeinde Aesch ist zu Beginn dieser Woche Ziel und Startort der Tour de Suisse. Der Festbetrieb startet heute um 11 Uhr, die Ankunft der Velofahrer ist auf 17. 20 Uhr angesetzt. In den Gemeinden Aesch, Ettingen, Therwil, Reinach, Dornach, Liestal und Wintersingen kommt es auf dem BLT-Netz zu Einschränkungen. Im Unterbaselbiet ist zwischen ca. 15.15 Uhr und ca. 17 Uhr mit Ausfällen während der Strassensperrungen sowie im Anschluss mit grossen Verspätungen zu rechnen. Hauptsächlich davon betroffen sind die Linien 10, 11, 62, 64, 65 und 66. Zwischen ca. 14.45 Uhr und ca. 15.30 Uhr kommt es im Raum Liestal zu Ausfällen und grossen Verspätungen – es verkehrt ein Busersatz auf der Linie 19. Die dritte Etappe der diesjährigen Tour de Suisse. jn Am Dienstag kommt es nach Informationen der BLT auf der Tramlinie 11 zwischen ca. 12.45 und ca. 13 Uhr zu Ausfällen zwischen Reinach Süd und Aesch Dorf. (aib) Mehr zum Thema: Tour de Suisse Die Region Basel steht beim Radspektakel in der ersten Reihe Dimitri Hofer 18.05.2022

08:21 Uhr Montag, 13. Juni Autofahrer in Münchenstein mit 83 km/h zu schnell unterwegs Bei einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn A18 in Münchenstein mass die Kantonspolizei Baselland bei einem Autofahrer am späten Sonntagnachmittag 188 km/h. Das sind 88 km/h mehr als auf diesem Streckenabschnitt erlaubt. Nach dem Abzug der Toleranz war er 83 km/h zu schnell unterwegs. Der Alkoholtest ergab 1,1 Promille, ausserdem schlug der Drogentest positiv auf Kokain an. Wie die Polizei am Montag mitteilt, musste der Fahrer seinen Führerausweis sofort abgeben. Er wird nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen. Sein Auto wurde ebenfalls beschlagnahmt.

08:15 Uhr Montag, 13. Juni Schwerverletzter Mofa-Fahrer in Liesberg Am vergangenen frühen Sonntagabend verletzte sich ein Kleinmotorradfahrer in der Baselstrasse (A18) in Liesberg bei einem Selbstunfall schwer. Wie die Kantonspolizei Baselland am Montagmorgen nach bisherigen Erkenntnissen mitteilt, streifte der 77-Jährige auf der SBB-Überführung, kurz vor der Zufahrt zum Steinbruch Tschudin AG den rechten Trottoirrand und stürzte. Nach Erstbetreuung durch die Sanität musste er mit schweren Verletzungen per Helikopter ins Spital geflogen werden. Es kam wegen des Unfalls zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (mma)

20:00 Uhr Sonntag, 12. JUni Schlägerei in Basel mit mehreren Verletzten In der Basler Steinenvorstadt kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Massenschlägerei zwischen circa sieben Personen. Wie die Basler Staatsanwaltschaft berichtet, waren die Beteiligten zwischen 19 und 53 Jahren alt und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei sucht zur Klärung des Tathergangs nach Zeugen. Polizeieinsatz Verletzte nach Schlägerei in Basler Steinenvorstadt Online-Redaktion 12.06.2022

17:21 Uhr Sonntag, 12. Juni Eptingen: Personenwagen kollidiert mit Mittelleitplanke Am Sonntagnachmittag um 15.15 Uhr kam es auf der Autobahn A2 zu einem Selbstunfall. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, fuhr ein 63-jähriger Personenwagenlenker mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Kurz nach der Autobahneinfahrt Eptingen geriet er über den linken Fahrbahnrand hinaus und kollidierte seitlich mit der Mittelleitplanke. Polizei Basel-Landschaft Personen wurden bei der Kollision keine verletzt. An der Leitplanke und Auto entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Während der Bergung des Autos kam es zu Verkehrsbehinderungen mit entsprechendem Rückstau. (phh)

11:02 Uhr Sonntag, 12. Juni Auto kollidiert mit Aufprallelement – drei Personen verletzt Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 18-jährige Autofahrerin, aus Richtung Rheinfelden kommend, auf der Autobahn A3 Richtung Basel. Im Bereich der Verzweigung der Autobahn A3 Richtung Basel, bzw. der Autobahnausfahrt auf die Autobahn A2 Richtung Bern/Luzern kollidierte sie frontal mit einem Aufprallelement welches die beiden Fahrbahnen trennt. Bei der Kollision wurden die drei Fahrzeuginsassinnen verletzt. Sie mussten durch den Sanitätsdienst in ein Spital eingeliefert werden. Das total beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Während der Tatbestandsaufnahme kam es auf der Autobahn A3 zu Verkehrsbehinderungen. (has)

10:51 Uhr Sonntag, 12. Juni Schlägerei in der Steinenvorstadt mit mehreren Verletzten Am frühen Sonntagmorgen ist es in Basel zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aus der Schweiz und aus Deutschland gekommen. Die Beteiligten im Alter zwischen 19 und 53 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass wohl sieben Personen involviert waren. Zwischen ihnen war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Diese führte schliesslich um zirka 1.30 Uhr in der Steinenvorstadt, auf Höhe der Stänzlergasse, zu einer Schlägerei. Die Beteiligten schlugen mit den Fäusten aufeinander ein und verletzten sich dabei leicht. Die Streitenden konnten durch die Polizei noch vor Ort kontrolliert werden. Der genaue Tathergang und Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (pd)

15:24 Uhr SAMSTAG, 11. JUNI Reinach: Kollision zwischen zwei Personenwagen Am Samstagmorgen kurz vor 10.30 Uhr ereignete sich in Reinach BL eine Kollision zwischen zwei Personenwagen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 44-jährige Personenwagenlenkerin, aus Richtung Reinach kommend, in der Birsigtalstrasse Richtung Therwil. Bei der Verzweigung Birsigtal-/Ettingerstrasse wollte sie nach links in die Ettingerstrasse abbiegen. Dabei übersah sie einen Personenwagen, der zeitgleich in der Birsigtalstrasse Richtung Reinach unterwegs war. Es kam zu einer seitlich/frontalen Kollision. Die unfallverursachende Autofahrerin wurde dabei verletzt. Sie und ihre beiden Kinder, die einen Schock erlitten, wurden zur Behandlung und Kontrolle in ein Spital gebracht. Der Lenker des zweiten Fahrzeuges wurde bei der Kollision nicht verletzt. Seine Mitfahrerin wurde bei der Kollision jedoch verletzt und musste ebenfalls ins Spital gebracht werden. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Tatbestandsaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. (phh)

15:22 Uhr SAMSTAG, 11. JUNI Münchenstein: Unfallflucht nach Auffahrkollision Am Samstagmittag um 12.30 Uhr ereignete sich in Münchenstein BL eine leichte Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft musste eine 25-jährige Personenwagenlenkerin, in der Loogstrasse Richtung Baselstrasse fahrend, vor dem Tramübergang Loogstrasse anhalten. Ein nachfolgender Personenwagenlenker realisierte dies zu spät und fuhr folglich frontal auf das Heck des stehenden Personenwagens auf. Nach der leichten Kollision entferne sich der unfallverursachende Autofahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beim auffahrenden Fahrzeug handelt es sich um einen hellen Personenwagen, der von einem älteren Mann, in Begleitung einer Frau, gelenkt wurde. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Der unfallverursachende Fahrzeuglenker sowie Personen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061/553’35’35, zu melden. (phh)

13:52 Uhr Samstag, 11. Juni Schlafend in Baustelle gefahren: Selbstunfall auf der A2 geht glimpflich aus Ein junger Automobilist hat am frühen Samstagmorgen ein Schläfchen zur Unzeit gemacht. Die Kollision mit einer Baustellenabschrankung hatte glücklicherweise keine gravierenden Folgen. Der 22-Jährige war gemäss der Polizei Basel-Landschaft am Samstagmorgen um 4 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Bern/Luzern unterwegs, als er kurz einnickte. Im Baustellenbereich kurz vor dem Ebenrain-Tunnel kollidierte er mit der Baustellenabschrankung. Ein junger Autofahrer fährt auf der A2 bei Sissach wegen Sekundenschlaf in eine Baustellenabschrankung. Polizei Basel-Landschaft Personen wurden dadurch keine verletzt. Sowohl an der Baustellenabschrankung als auch am Personenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (pin)

09:17 Uhr Samstag, 11. Juni Fahrverbot gilt auch für «Trottinetts»: Verkehrskontrollen in Basel Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Freitag gleich zwei grössere Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Spalenberg wurde das Verbot für fahrzeugähnliche Geräte überprüft, während an der Gellertstrasse der Schwerpunkt bei der Fahrzeugtechnik lag. Am Spalenberg müssen auch «Trottinett»-Fahrende absteigen. Kapo Basel-Stadt Am Spalenberg kontrollierte der Verkehrsdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt zwischen 6.30 und 8 Uhr 42 Fahrzeuge. Daraus resultierten elf Ordnungsbussen und sieben Meldungen an die Verkehrsprävention.

Gemäss Mitteilung der Kapo war es offensichtlich vor allem Schulkindern auf dem Schulweg nicht bewusst, dass am Spalenberg auch für das «Trottinett» ein Fahrverbot gilt. Sie wurden auf die Gefahren der steilen Neigung und der diversen Hauseingänge mit direktem Strassenzugang aufmerksam gemacht. 18 verschiedene Rapporte und drei Bussen In den Abendstunden fand eine grössere Kontrolle an der Gellertstrasse statt. In Zusammenarbeit mit Fachleuten der Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel führten die Spezialisten des Resorts Kontrolle, unterstützt durch Polizisten vom Lernverband, eine Schwerpunktkontrolle zur Thematik Fahrzeugtechnik durch. Zwischen 20 und 22.30 Uhr wurden 32 Fahrzeuge kontrolliert. Daraus resultierten 18 verschiedene Rapporte. Unter anderem wegen einer nicht zugelassener Abgasanlage, nicht zugelassenen Felgen, undichten Stossdämpfern und sogar Diensterschwerung. Hinzu kamen drei Ordnungsbussen. Verkehrskontrollen der Kapo Basel-Stadt auf der Gellertstrasse. Kapo Basel-Stadt Bei allen 32 Lenkern verlief eine Atemalkoholprobe negativ, was die Kantonspolizei Basel-Stadt löblich hervorhebt. Sie betont aber auch, dass an Wochenenden, wenn die Ressourcen der Polizei vor allem bei der Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit ebenso zum Grundauftrag gehört. (pin, kapo)

13:35 Uhr Freitag, 10. Juni Unfall in Hölstein Am Freitagmorgen kam es auf der Verzweigung der Bennwilerstrasse Richtung Bennwil bzw. Hölstein zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Wie die Baselbieter Polizei mitteilte, blieben beide Fahrer unverletzt. Ein 30-Jähriger habe nach links abbiegen wollen, als er einen weissen SUV übersah. Die beiden kollidierten miteinander, wobei sich beim einen SUV die grosse Dachbox löste und auf die Strasse geschleudert wurde. Die Autos wurden beide abgeschleppt. (mei) Baselbieter Polizei Baselbieter Polizei

11:27 Uhr Freitag, 10. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Rheinfelden: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht - 1000 Euro Sachschaden Ein 45-Jähriger war auf seinem E-Bike zu schnell unterwegs und stürzte deshalb am Donnerstag gegen 14 Uhr auf dem Radweg am Rhein in der Verlängerung der Weinbergstrasse. Die Sanität brachte ihn ins Spital, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Der Sachschaden beträgt etwa 1'000 Euro. (mei)

08:23 Uhr Freitag, 10. Juni Auto kommt in Läufelfingen von der Strasse ab Am Donnerstag fuhr ein 55-Jähriger im Eichhaldenweg Richtung Läufelfingen. Als e einem Schlagloch auszuweichen versuchte, kam sein Fahrzeug von der Strasse ab und überschlug sich. Zum Stillstand kam es in der steilen Strassenböschung an einem Weidezaun. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer vor Ort durch die Sanität betreut und anschliessend ins Spital gebracht. Das Fahrzeug musste geborgen und abtransportiert werden. (mei)

Das Fahrzeug landete in der Böschung. Baselbieter Polizei

19:18 Uhr DONNERSTAG, 9. JUNI Neue Haltestelle bei der Markthalle in Betrieb Ab Montag, 13. Juni, bedienen die BVB-Trams der Linien 1, 2 und 8 die neue Haltestelle «Markthalle» in der Viaduktstrasse, so die BVB in einer Mitteilung. Die Bauarbeiten sind damit abgeschlossen.

08:53 Uhr Donnerstag, 9. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Zoll verhindert Schmuggel von exklusiven Aquarellbildern Ende Mai haben Zöllner des Hauptzollamts Lörrach beim Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn vier wertvolle Aquarellbilder bei einem Autofahrer gefunden. Auf der Quittung eines Zürcher Auktionshauses stand der Gesamtwert von 5700 Euro. Da der 57-jährige Mann bei der Einreise nach Deutschland angab, in der Schweiz nichts gekauft zu haben, wurde gegen ihn ein Steuerstrafverfahren. Für die zu erwartende Geldstrafe musste der Beschuldigte - neben den zu zahlenden Abgaben - eine Sicherheit leisten. (mma) Weil am Rhein: Mann versucht Zoll zu umgehen Ein Mann meldete Mitte Mai dem Zollamt Weil am Rhein-Autobahn ordnungsgemäss, dass er sechs gebrauchte LED-Scheinwerfer mit kabelloser Fernbedienung im Wert von fast 9000 Euro aus der Schweiz nach Deutschland mitführe. Diese brauche er für seine Arbeit. Auch eine Rechnung konnte er vorlegen, berichtet der Zoll. Als die Zollbeamte ihn über die fällige Mehrwertsteuer von 19 Prozent informierte, entschloss er sich, die Scheinwerfer wieder in die Schweiz zurückzubringen. Kurz später wurde er aber von einer Zollstreife auf der A 5 in Fahrtrichtung Nord auf Höhe der Autobahnausfahrt Efringen-Kirchen gesichtet und aus dem Verkehr gezogen. Gemäss Zollbericht, führte der Reisende die Scheinwerfer immer noch mit sich. Nun musste der Mann nicht nur die fälligen Abgaben entrichten, sondern sieht sich auch mit einem Steuerstrafverfahren konfrontiert, dessen Ausgang er noch abwarten muss. (mma) Weil am Rhein: Gefahrgutunfall auf Verzollerparkplatz Autobahn A 5 Am Mittwochmorgen trat Salzsäure aus einem Lkw-Auflieger, der auf einem Verzollerparkplatz an der Grenze stand. Der Parkplatz wurde daraufhin weiträumig abgesperrt und auch die Lustgartenstrasse wurde komplett gesperrt. Der Austritt der Salzsäure konnte schnell gestoppt werden. Vermutlich trat die Säure wegen einer undichten Stelle aus. Die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei waren mehrere Stunden mit der Reinigung des Aufliegers und dem Parkplatz beschäftigt. Der Lkw-Auflieger musste schlussendlich entleert und die Chemikalie in einen anderen Lkw umgepumpt werden. Gefahr für Bevölkerung und Umwelt habe zu keiner Zeit bestanden. (mei)

17:07 Uhr MITTWOCH, 8. JUNI Jeep mit Anhänger kippt in Balsthal auf die Seite – drei Fahrzeuginsassen zur Kontrolle in Spital gebracht Drei der vier Fahrzeuginsassen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. zvg / Kantonspolizei Solothurn Am Mittwoch, 8. Juni, gegen 11.30 Uhr, war ein Mann mit einem Jeep und Anhänger von Mümliswil in Richtung Balsthal unterwegs. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, verlor er in einer Kurve im Bereich der Lobisey aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über die Fahrzeugkombination. Dadurch geriet der Anhänger ins Schleudern und prallte folglich in die Leitplanke. Schliesslich kippte die ganze Fahrzeugkombination auf die Seite und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Drei der vier Fahrzeuginsassen im Jeep wurden zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Für die Bergung und den Abtransport der Fahrzeugkombination stand ein Abschleppdienst im Einsatz. (kps)

13:47 Uhr MITTWOCH, 8. JUNI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Versuchtes Tötungsdelikt – Tatverdächtiger verhaftet In der Nacht auf Sonntag, 5. Mai 2022, kam es beim Lörracher Rathaus zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei einem von dem anderen schwere Schnittverletzungen am Hals zugefügt worden seien. Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen befindet sich das 28-jährige Opfer noch immer im Spital. Die Ermittlungen führten zu einem polizeibekannten 45-jährigen Tatverdächtigen, einem Bekannten des Verletzten. Gegen den Tatverdächtigen erliess das Amtsgericht Freiburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige konnte schliesslich am Pfingstmontag auf dem Rathausplatz festgenommen werden und kam im Weiteren in eine Justizvollzugsanstalt. teilt das Polizeipräsidium Freiburg heute Mittwoch mit. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei in Lörrach sucht Zeugen. (aib) Rheinfelden: Kollision zwischen E-Scooter und Auto Ein 16-jährige E-Scooter-Fahrer wurde am gestrigen Dienstagnachmittag beim Zusammenprall mit einem Auto leicht verletzt. Der Jugendliche überquerte bei starkem Regen die Strasse und übersah dabei den heranfahrenden Pkw eines 81 Jahre alten Mannes. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 3000 Euro verursacht. (aib) Lörrach: Mit 1.6 Promille gegen eine Garagenauffahrt geprallt Ein 55-jähriger Autofahrer baute am Dienstagmittag in Lörrach einen Selbstunfall. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, verlor der Mann in der Salzertstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und prallte gegen eine Garagenauffahrt. Verletzt wurde er nicht, sein Auto und die kleine Mauer wurden jedoch beschädigt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde beim 55-Jährigen ein Alkoholwert von 1.6 Promille gemessen. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. (aib) Weil am Rhein: Einbrecher kommen über Balkon in Wohnung - Polizei bittet um Hinweise! In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in Weil am Rhein über einen Balkon in eine Wohnung eingedrungen. Sie kletterten auf den Balkon im ersten Stock und gelangten so in die Liegenschaft in der Basler Strasse. Die Balkontüre stand offen. Gestohlen wurde ein Laptop, die Wohnung wurde offensichtlich nicht weiter durchsucht. Die Täter werden das Gebäude wohl über das Treppenhaus verlassen haben. Bewohner hatten nach 4 Uhr morgens komische Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. (mei)

Lörrach: Tageswohnungseinbrüche am Pfingstsamstag - Polizei sucht Zeugen!

Am Pfingstsamstag kam es im Verlauf des Mittags zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Stadtgebiet von Lörrach. In beiden Fällen wurde das Wohnungsschloss aufgebrochen. Auffällig sei gemäss der Polizei auch, dass in den Wohnungen gezielt die Schlafzimmer durchsucht wurden. Andere Zimmer blieben unberührt. Aus einer Wohnung wurde eine Schmuckschatulle gestohlen, was in der anderen Wohnung fehlt, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. (mei)

10:52 Uhr MITTWOCH, 8. JUNI Läufelfingen: Sattelschlepper landet im Gebüsch zvg / Polizei BL Auf der Unteren Hauensteinstrasse in Läufelfingen ist am gestrigen Dienstagabend ein 30-Jähriger mit seinem Sattelschlepper verunfallt. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, kam der Chauffeur aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen in einer S-Kurve von der Strasse ab. Der Sattelschlepper überquerte den anschliessenden Grünstreifen und blieb schlussendlich im Gebüsch der leicht abfallenden Strassenböschung stecken. Der beschädigte Sattelschlepper musste von einen Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Tatbestandsaufnahe sowie den folgenden Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. (aib)

09:10 Uhr Mittwoch, 8. Juni Unfall bei der Heuwaage bz Am Mittwochmorgen ist es an der Binningerstrasse 21 auf der Höhe der Einfahrt zur Staatsanwaltschaft zu einem Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad gekommen. Dies bestätigt die Kantonspolizei Basel-Stadt Auf Anfrage der bz. Es handelt sich hierbei um einen Auffahrunfall, bei dem das Auto am Rotlicht zu spät bremste und in das vor ihr stehende Motorrad hineinfuhr. Die Gründe sind noch nicht geklärt. Der Motorradfahrer wurde von der Ambulanz mit Verletzungen ins Spital gebracht. Der Verkehr in Richtung Binningen musste aufgrund Sicherungen der Unfallendstellung kurz unterbrochen werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (mfk)

15:30 Uhr Dienstag, 7. Juni Allschwiler Dorfplatz wegen Gleis- und Belagserneuerung gesperrt Die Gleisanlagen und die Fahrbahn im Bereich der Tramschlaufe Dorfplatz Allschwil müssen erneuert werden. Dies teilt der Kanton Baselland am Dienstag mit. Die Arbeiten starten am 14. Juni und dauern bis zum 20. Juni. Bis Mittwoch um 20 Uhr ist der Dorfplatz deshalb erschwer befahrbar und wird danach für alle Fahrzeuge gesperrt sein. Von Beginn weg wird eine grossräumige Umleitung eingerichtet. Gearbeitet wird i einem Dreischichtbetrieb, weshalb die lärmintensiven Arbeiten auch in den Nächten stattfinden. Zwischen den Haltestellen Morgartenring und Binningerstrasse verkehrt ein Tramersatz mit Bussen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Tramhaltestelle Allschwil Dorf entfällt, der Tramersatz endet an der Haltestelle Binningerstrasse. Anschliessend fahren die Busse über die Binninger- und Gartenstrasse zur Haltestelle Gartenstrasse. Der Verkehrsdienst unterstützt Schülerinnen und Schüler beim sicheren Überqueren der Gartenstrasse. Entlang der Umleitungsstrecken werden Parkplätze aufgehoben und die Geschwindigkeit wird auf 30 km/h reduziert. Für Anwohnerinnen und Anwohner und Zubringerdienste wird die Zufahrt bis zum Baubereich erlaubt sein. Der Bereich zwischen der Hegenheimerstrasse und dem Ende des Perrons darf für Anlieferungen genutzt werden. Eine öffentliche Wendemöglichkeit wird nicht eingerichtet. Ab Mittwoch verkehren die Buslinie 33 in beiden Richtungen durch die Hegenheimer- / Klarastrasse und auch der Verkehr von und aus Schönenbuch. (mei)

14:27 Uhr Dienstag, 7. Juni Neue Oberleitung der Deutschen Bahn in Basel Die Deutsche Bahn baut die Rheintalbahn in Basel viergleisig aus. Wie die DB am Dienstag mitteilt, schafft dies zusätzliche Kapazitäten für ein stärkeres Angebot im Nahverkehr und mehr internationale Verbindungen. Zehn Kilometer Gleise werden dafür verlegt und drei neue Eisenbahnbrücken gebaut. Im Juni und Juli wird deshalb im Bereich zwischen der Grenze bis zur Freiburgerstrasse auch nachts gearbeitet. In der Nacht von Donnerstag/Freitag, 9./10. Juni, führt die DB zwischen 0.30 und 5 Uhr Schienenstopfarbeiten durch. Ausserdem baut die DB in diesem Bereich eine neue Oberleitungsanlage. Die Arbeiten dafür finden in folgenden Zeiträumen statt: Samstag/Sonntag, 25./26. Juni, 20 bis 16 Uhr

Montag/Dienstag, 27./28. Juni, bis Freitag/Samstag, 1./2. Juli, jeweils 23.30 bis 4.30 Uhr

Samstag/Sonntag, 2./3. Juli, 20 bis 16 Uhr

Montag/Dienstag, 4./5. Juli, bis Freitag/Samstag, 8./9. Juli, jeweils 23.30 bis 4.30 Uhr

Samstag/Sonntag, 9./10. Juli, 20 bis 16 Uhr

Montag/Dienstag, 11./12. Juli, bis Freitag/Samstag, 15./16. Juli, jeweils 23.30 bis 4.30 Uhr Es kann in dieser Zeit zu Baulärm und Erschütterungen kommen. (mei)

13:33 Uhr Dienstag, 7. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland: Rheinfelden: Zöllner finden Gondel auf Autobahn Bei einer Kontrolle Ende Mai auf der A 861 entdeckten Lörracher Zollbeamte ein Auto mit ungewöhnlicher Fracht: Der Anhänger war mit einer Gondel einer Schweizer Bergbahn beladen. Der Fahrer sagte gegenüber den Zöllnern, dass es ein Geburtstagsgeschenk für seine Freundin sei, das er in der Schweiz gekauft hatte. Wie der Zoll meldet, hatte der Mann aber die 600 Euro teure Gondel nicht angemeldet und dementsprechend keine Einfuhrabgaben gezahlt. Diese 200 Euro-Abgabe musste er noch vergüten, danach durften er und seine Geburtstags-Gondel weiterfahren. Rheinfelden: Unfall nach Ausweichmanöver – Zeugen gesucht Gemäss Polizeimitteilung fuhr eine 18-jährige Neulenkerin mit ihrem Opel Corsa die Wannengasse in Richtung Waldparkplatz Lebküchle. Als ihr ein dunkelblauer Seat Leon entgegenkam, wich sie nach rechts neben die Spur aus, weil sie Angst hatte, dass sie nicht aneinander vorbeikämen. Dabei wurde die Unterseite ihres Autos beschädigt, die Schadenhöhe beträgt etwa 800 Euro. Der Seat-Fahrer leistete Hilfe, fuhr dann aber ohne Angabe seiner Details weiter. Die Polizei sucht Hinweise. Rheinfelden: Auto beschädigt – Polizei sucht Hinweise Als ein 31-jähriger Mann am Samstagabend zu seinem geparkten VW Touran in der Schillerstrasse zurückkehrte, war das eine Rücklicht gesplittert und eine Delle zierte den hinteren Stossfänger. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Zeugen um Hinweise. Rheinfelden: In Kellerabteile eingebrochen In der Goethestrasse seien in einem Mehrfamilienhaus die Vorhängeschlösser mehrer Kellerabteile gewaltsam geöffnet und durchsucht worden. Ob Dinge gestohlen wurden, sei noch nicht klar, so die Polizei. Sie hat die Ermittlung aufgenommen. Rheinfelden: Vergessenes Essen im Ofen ruft Feuerwehr auf den Plan Eine junge Frau hatte ihr Essen im Backofen vergessen, was den Rauchmelder auslöste und die Feuerwehr (genauer 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeuge) auf den Plan rief. Die Wohnung wurde gelüftet, Sachschaden entstand keiner. Rheinfelden: Geld aus dem Portemonnaie gestohlen Ein Mann fragte eine ältere Frau nach 50 Cents am Samstagvormittag im Parkhaus eines Lebensmittelgeschäftes in der Karl-Fürstenberg-Strasse. Sie öffnete ihren Geldbeutel, damit dieser die Münze herausnehmen könne. Später merkte sie gemäss Polizeibericht, dass ihr 150 Euros in Scheinen fehlen. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Hinweise zum Täter. Dieser wurde als dunkelhäutig mit schwarzen Haaren und rund 165 cm gross beschrieben. Er war dunkel bekleidet. Bad Säckingen: 81-Jähriger fährt zwei Passanten an Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr am Pfingstmontag-Abend einen Passanten (49) und eine Passantin (51) Zebrastreifen in die Waldshuter Strasse an. Beide stürzten auf die Motorhaube und verletzten sich dabei leicht. Sie mussten in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Der Alkoholtest beim Autofahrer ergab 0,3 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bad Säckingen: Fussgängerin überfahren und schwer verletzt Eine 64-jährige Fussgängerin überquerte am vergangenen Freitagmittag die drei Fahrspuren der B 34/Schaffhauser Strasse im Bereich des Bahnübergangs am Ende der Waldshuter Strasse. Dabei wurde sie von einem 45 Jahre alten Autofahrer erfasst, der über den Bahnübergang auf den stadtauswärtsführenden Einfädelungsstreifen einfuhr. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 3000 Euro. Bad Säckingen: Polizei von Frau provoziert und beleidigt – Beamtin verletzt Eine junge Frau beleidigte und provoziert eine Polizeistreife während einer Unfallaufnahme in Bad Säckingen. Die Streife war zu einer Veranstaltung gerufen worden, weil dort ein geparkter Mercedes-Benz A-Klasse beschädigt worden war. Die Polizei berichtet, dass vor Ort eine unbeteiligte alkoholisierte Frau während der Sachverhaltsaufnahme die Fahrertüre des Streifenwagens öffnete. Sie wurde angewiesen, dies zu unterlassen, doch kam sie nach wenigen Minuten wieder zum Streifenwagen. Als sie erneut aufgefordert wurde, wegzugehen, wurde die Frau beleidigend. Die folgende Personalienerhebung verweigerte sie. Gemäss Polizeibericht soll sie um sich geschlagen haben und musste überwältigt werden. Bei der Aktion verletzte sich eine Polizistin an der Hand und musste im Krankenhaus verarztet werden. Zur Bewältigung der Lage waren mehrere Streifenwagen erforderlich. Bad Säckingen: Unbekannte brechen in Wettbüro ein Unbekannte brachen in ein Wettbüro in der Basler Strasse in Bad Säckingen ein. Die Polizei vermutet, dass sie in der Nacht auf Samstag die Eingangstüre aufhebelten. Neben dem Wechselgeld wurde auch ein kleiner, ca. 20 cm grosser Tresor mit Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Der Einbruch wurde am Samstagmorgen bemerkt. Lörrach: Heu auf Traktor fängt Feuer – Streckenblockierung In der Hauinger Strasse, zwischen Haagen und Hauingen brannte ein mit Heu beladener Anhänger. Der Fahrer wurde von entgegenkommenden Autos darauf aufmerksam gemacht, dass seine Ladung in Flammen stehe. Daraufhin hielt er an und versuchte das brennende Heu zu löschen, aber erfolglos. Die Löscharbeiten und die anschliessende Bergung des Anhängers führte zu einer Sperrung des Streckenabschnitts für etwa fünf Stunden. Die Ursache der Entzündung des Heues ist nicht bekannt, meldet die Polizei. Der gesamte Sachschaden betrage etwa 22'000 Euro. Lörrach: mit Segway auf Burg Rötteln schwer verunglückt Bei einer Segway-Tour stürzte am vergangenen Samstagnachmittag eine 70-jährige Frau und verletzte sich schwer. Sie war talwärts durch die Burg Rötteln unterwegs und stiess aus unbekannten Gründen mit einem Rad gegen eine Hauswand. Die Frau stürzte kopfüber auf den Asphalt. Trotz eines Schutzhelmes wurde sie schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

11:30 Uhr SONNTAG, 5. JUNI Brand auf Muttenzer Robinson-Spielplatz Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest und ist Gegenstand von weiteren Abklärungen. Bild: zvg / Polizei BL Im Büro des Hauptgebäudes beim Robinson-Spielplatz an der Hardackerstrasse in Muttenz brannte es am gestrigen Samstagnachmittag. Wie die Baselbieter Polizei schreibt, ging die Meldung um 16.26 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort versuchten zwei Erwachsene den Brand im Inneren des Gebäudes zu löschen. Eine der beiden Personen verletzte sich dabei leicht und musste ärztlich versorgt werden. Die Feuerwehr konnte den Brandherd rasch lokalisieren, eindämmen und schlussendlich löschen. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren mussten vorsorglich wegen Atembeschwerden von der Sanität zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Wie es zum Brand in der Holzhütte kam, ist noch nicht bekannt. Die Spezialisten der Polizei führen noch Abklärungen durch. (aib)

10:19 Uhr Sonntag, 5. Juni Heftiger Streit nach Verkehrsunfall im Kleinbasel In der Grenzacherstrasse, Höhe der Bushaltestelle Allmendstrasse, soll es am gestrigen Samstagnachmittag zu einer leichten Berührung zwischen dem Auto und dem Velo gekommen sein, wodurch der Velofahrer scheinbar stürzte. Das meldet die Basler Polizei am Sonntag. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht restlos geklärt und wird derzeit ermittelt. Nach dem Unfall kam es zu einer verbalen sowie handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Mehrere Passanten sowie zwei Patrouillen der Polizei konnten die Situation schliesslich beruhigen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall geben können. (aib)

07:31 Uhr Samstag, 4. Juni Basel: Velo-Fahrerin beim Überholen erheblich verletzt Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen Bei der Kreuzung Nauenstrasse/Aeschengraben beim Basler Bahnhof SBB kam es am gestrigen Freitag um 7.30 Uhr zu einer Streifkollision zwischen zwei Velofahrenden. Wie die Basler Polizei mitteilt, wollte der Velofahrer die Velofahrerin überholten, als es zum Unfall kam. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei erheblich. Der unbekannte Mann kümmerte sich um die Verletzte, verlies die Unfallstelle jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Die Polizei sucht den Velofahrer, sowie Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. (aib)

13:59 Uhr Freitag, 3. juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Landkreis Lörrach: Frau wird Opfer von Telefonbetrug Am Freitag wurde eine junge Frau aus Lörrach Opfer eines Telefonbetrugs. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, habe die Frau zunächst einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin erhalten, danach sei sie von einem angeblichen Mitarbeiter von Europol kontaktiert worden, wobei ihr vorgehalten wurde, dass ihre Personalien in ein internationales Ermittlungsverfahren verwickelt wären. Die Person habe die Frau aufgefordert zwei Apps auf ihr Mobiltelefon herunterzuladen sowie Überweisungen zu tätigen um ihr Guthaben in Sicherheit zu bringen. Sie überwies daraufhin einen höheren vierstelligen Betrag. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor solchen Maschen. Die Polizei empfiehlt, in solchen Fällen aufzulegen und keine persönlichen Daten weiterzugeben, sowie auf keine Forderungen einzugehen. (elk) Bad-Säckingen: Frontalkollision zwischen Velofahrerin und Autofahrer Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen Velofahrerin und einem Autofahrer. Dies teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit. Beim Einfahren in die Friedrichstrasse kam es zu einer frontalen Kollision. Die Velofahrerin konnte sich abfangen und fiel nicht um, der Autofahrer habe angehalten und sich entschuldigt, sei danach allerdings weitergefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen. Laut der Beschreibung sei der Autofahrer etwa 55 Jahre alt gewesen, trug kurzes gegeltes Haar und einen Dreitagebart. (elk) Rheinfelden: Brennendes Auto auf der Autobahn Am Donnerstag kurz vor 18 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennendes Auto auf der Autobahn kurz nach dem Nollinger Bergtunnel gemeldet. Dies teilt das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mit. Der Autofahrer sei in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden Mitte unterwegs gewesen, als er seinen brennenden Wagen noch vor dem Tunnel auf dem Standstreifen habe abstellen können. Der Brand habe schnell gelöscht werden können, die Brandursache sei noch nicht bekannt. Während der Löscharbeiten habe der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden müssen. Die Höhe des Sachschadens sei nicht bekannt. (elk) Rheinfelden: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Velofahrer In Rheinfelden kam es am Donnerstag kurz nach Mittag zu einem Unfall: Wie das Polizeipräsidium mitteilt, habe ein Autofahrer beim Überholen das Hinterrad eines Velofahrers touchiert, woraufhin der Radfahrer gestürzt sei. Der Autofahrer hielt nicht an, um sich um den Radfahrer zu kümmern. Ein andere Autofahrer habe sich um den leicht verletzten Radfahrer gekümmert. Die Polizei sucht nun Zeugen. (elk) Grenzach-Wyhlen: Verdacht auf verbotenes Rennen Wegen seines rücksichtslosen Verhaltens hat das Polizeirevier Rheinfelden Ermittlungen gegen einen Motorradfahrer aufgenommen. Er steht unter Verdacht, sich eines verbotenen Rennens strafbar gemacht zu haben. Der 47-Jährige sei Beamten am Donnerstag nach 22 Uhr aufgefallen. Er habe, so heisst es in einer Mitteilung, verbotenerweise ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit überholt. Die Polizei habe daraufhin die Verfolgung des Motorradfahrers aufgenommen. Auf einem Schotterweg sei der Mann schliesslich gestürzt, blieb aber unverletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (elk)

08:46 Uhr Freitag, 3. Juni In Pratteln wurde ein Waldkindergarten zerstört Die Prattler Waldspielgruppe «Zwärgä Moos» konnte am vergangenen Mittwochmorgen nicht auf ihren Sammelplatz im Wald. Gegenüber «20 Minuten» erzählt die Betreuerin der Gruppe, dass sie auf dem Weg dorthin ein Passant aufgehalten habe. Der Grund: Der angestammte Platz der Waldspielgruppe sei komplett verwüstet. Hinterlassen worden sei ein Hakenkreuz, aus Holzstecken auf den Boden gelegt. Der Passant habe der Betreuerin Fotos gezeigt. Diese habe sich daraufhin ohne Kinder ein Bild von der Situation gemacht und dann die Polizei verständigt. (mma)

15:04 Uhr DONNERSTAG, 2. JUNI Brand einer Holzbaufirma in Egerkingen: Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen Flammen schossen Anfang Mai aus den Hallen der von Rohr Holzbau AG. zvg / Kantonspolizei Solothurn Am 4. Mai ist in Egerkingen ein Grossbrand in einem Holzlager ausgebrochen. Beim betroffenen Betrieb handelte es sich um die von Rohr Holzbau AG. Verletzt wurde niemand. Abklärungen der Polizei haben ergeben, dass Brandstiftung im Vordergrund steht. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung wegen Brandstiftung und konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei eine tatverdächtige Person festnehmen. Wie die Solothurner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt, handelt es sich dabei um einen 41-jährigen Schweizer. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft und sei nicht geständig, heisst es weiter. Ein Zusammenhang mit anderen Bränden, etwa im Wasseramt, wird, gestützt auf die derzeitigen Erkenntnisse, ausgeschlossen.

12:54 Uhr DONNERSTAG, 2. JUNI Basel: 17-Jähriger mit Stichwaffe «erheblich» verletzt und ausgeraubt Kurz vor 19 Uhr haben am gestrigen Mittwoch vier Unbekannte einen Jugendlichen beim Schulhaus Sandgruben angegriffen. Wie es in einer Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft vom Donnerstagmittag heisst, kam es beim Schulhaus Sandgruben an der Schwarzwaldallee zu einem verbalen Streit zwischen den unbekannten Personen und dem 17-jährigen Opfer. Den bisherigen Ermittlungen der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt zufolge verletzte einer der Beteiligten den 17-Jährigen mit einer Stichwaffe. Dabei wurde er «erheblich» verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Das Opfer konnte die Sanität selbstständig kontaktieren, nachdem die vier Unbekannten seine Jacke und seine Gürteltasche mit einem Portemonnaie geraubt hatten. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Staatsanwaltschaft bittet bei der Suche nach den Unbekannten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die jungen Männer sollen zwischen 14 und 17 Jahre alt gewesen sein. Weitere Angaben zu den Gesuchten: 165–175 cm gross, weisse Hautfarbe, mitteleuropäischer Typ, schlanke Statur, sprach Basler Dialekt, sicheres Auftreten, braune, kurze Haare, kleiner Schnurrbart, schwach ausgeprägter Bartwuchs (Flaum) 165–175 cm gross, schwarze Hautfarbe, schwarzafrikanischer Typ, schlanke Statur, Stimme, sprach Basler Dialekt, sicheres Auftreten, schwarze Haare schwarze Hautfarbe, schwarzafrikanischer Typ, sprach gebrochen Deutsch, schwarze, mittellange, krause Haare schwarze Hautfarbe, schwarzafrikanischer Typ, sprach gebrochen Deutsch, schwarze, mittellange, krause Haare Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt oder bei der nächsten Polizeiwache zu melden. (aib)

08:38 Uhr Donnerstag, 2. Juni Therwil: 86-jährige Autofahrerin kollidiert mit Lastwagen – zwei Verletzte Auf der Verzweigung Wilmatt-/Baselstrasse in Therwil prallten am gestrigen Mittwochabend, kurz vor 17.45 Uhr, ein Personenwagen und ein Lastwagen ineinander. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, wurden die unfallverursachende Autofahrerin sowie ihr Mitfahrer verletzt.

Bild: zvg / Polizei BL

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die 86-jährige Autofahrerin in die Baselstrasse einzubiegen. Dabei habe sie einen vortrittsberechtigten Lastwagen übersehen, der von links kam. Der Lastwagen kollidierte frontal/seitlich mit dem Auto. Die 86-Jährige und ihr Mitfahrer wurden nach der Erstbetreuung vor Ort verletzt in ein Spital gebracht.

Der beschädigte Personenwagen musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Tatbestandsaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (aib)

13:48 Uhr Mittwoch, 1. Juni Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Bad Säckingen: Zwei Fahrradfahrerinnen stossen zusammen - eine Beteiligte wird schwer verletzt Am Dienstagmittag sind in Bad Säckingen zwei Velofahrerinnen zusammengestossen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Eine 28-Jährige und ihr mitfahrendes Kleinkind blieben unverletzt, die 80-jährige Velofahrerin verletzte sich dabei allerdings schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die ältere Velofahrerin sei sehr weit links gefahren, um auf ein Trottoir gegenüber zu gelangen. Dabei stiess sie mit der nach rechts abbiegenden jüngeren Frau zusammen, wobei sie stürzte. Sie zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Ihr Velohelm lag in ihrem Fahrradkorb. (mei)

Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Einbruch in Fischerhütte - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte brachen gewaltsam in eine Fischerhütte am Rhein ein. Wann genau ihnen dies gelang, ist unklar. Auch, ob aus der Hütte etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Gemeldet wurde der Einbruch am Dienstag. Die Polizei bittet um Hinweise. (mei)

Weil am Rhein: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 24-Jähriger übersah am Dienstagmorgen einen Velofahrer, woraufhin er mit seinem BMW mit dem Velofahrer kollidierte. Der 53-jährige Velofahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und musste nicht ins Spital gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 1'500 Euro. (mei)

Lörrach: Wertvolles geschmiedetes Firmenschild gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

In der Innenstadt von Lörrach ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Firmenschild gestohlen worden. Laut Bericht der Polizei handelt es sich um ein wertvolles geschmiedetes Schild einer Schlosserei aus dem Jahre 1890. Dies dürfte einen hohen fünfstelligen Wert haben. Die Polizei vermutet mindestens zwei Täter. Sie bittet um Hinweise. (mma)

08:30 Uhr Mittwoch, 1. Juni Personenwagen kollidiert mit Fussgängerin – Fussgängerin verletzt – die Polizei sucht Zeugen Am Dienstagabend kam es auf dem Trottoir der Hauptstrasse in Sissach zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Fussgängerin dabei verletzt. Die 23-Jährige sei entlang der Hauptstrasse Richtung Liestal gelaufen als eine Autofahrerin aus einer Hofeinfahrt in die Hauptstrasse einbiegen wollte. Das Fahrzeug kollidierte dabei mit der Fussgängerin und zog sich dabei Verletzungen auf der linken Körperseite zu. Die Fahrerin hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr dann davon. Die verletzte Fussgängerin wurde nach der Erstbetreuung vor Ort durch den Sanitätsdienst in ein Spital gebracht. Beim Auto handelte es sich um einen schwarzen Personenwagen, die Fahrerin war zwischen 30 und 35 und hatte dunkle Haare. Die Polizei sucht Zeugen und die Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mei)

08:11 Uhr Mittwoch, 1. Juni Rollerfahrer stürzt mit Mitfahrerin Am Montag kam es am Erlenmattweg zu einem Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am späten Dienstagabend mitteilte. Ein E-Rollerfahrer fuhr mit seiner Mitfahrerin auf den dortigen Kiesplatz und kam dort zu Fall. Die Mitfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Beim Rollerfahrer handelt es sich um einen Jungen zwischen 14 und 16 mit schwarzer Kleidung. Die Polizei sucht Personen sucht Hinweise zum Unfallhergang und zum Rollerfahrer. (mei)

14:51 Uhr Dienstag, 31. Mai Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Verdacht der Strassenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Motorradfahrer Am Montagabend verfolgte die Polizei einen Motorradfahrer in der Klybeckstrasse, der viel zu schnell unterwegs war. Bei der Verfolgung über die Hauptstrasse in Richtung Friedensbrücke drängte sich der Fahrer an einem an der Ampel wartenden Auto vorbei und überfuhr das Rotlicht, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte. Das Motorrad fuhr dabei den Aussenspiegel des Autos ab. Der Motorradfahrer konnte flüchten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und dem Motorrad geben können. Es soll sich um ein dunkles Motorrad gehandelt haben. Der Fahrer soll ausserdem schwarze Kleidung und einen dunklen Helm mit roten Akzenten getragen haben.

Lörrach: zu schnell auf die Autobahn aufgefahren - hoher Sachschaden

Beim Auffahren auf die A98 kam eine 54-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag von der Strasse ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Sie war vermutlich zu schnell in die Kurve gefahren. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 10'000 Euro geschätzt.

Lörrach: Feuerwehreinsatz - Fahrzeugbrand in der Brombacher Strasse

Am Montagmorgen brannte ein Auto bei der Einmündung zur Bärenfelser Strasse. Der Fahrer bemerkte die Motorwarnleuchte und kurz daraus ging der Motor aus. Schon dann habe es angefangen zu qualmen. Der Fahrer hielt sofort an und brachte seine persönlichen Gegenstände in Sicherheit. Bis die Feuerwehr eintraf, versuchte die Polizei mit einem Pannenhilfsdienst den Brand einzudämmen. Die Feuerwehr konnte den Brand daraufhin zügig löschen. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand wohl ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Zwischen 10.15 und 12 Uhr musste der entsprechende Verkehrsbereich gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (mei)

18:18 Uhr Montag, 30. Mai Eggfluhtunnel war einspurig gesperrt Vom Sonntag um 20.30 bis gestern um 8.45 Uhr war der Eggfluhtunnel in Richtung Laufen gesperrt. Grund war eine technische Störung des Sicherheitsfunknetzes Polycom, über das Behörden und Organisationen für Sicherheit und Rettung wie die Polizei, Feuerwehr und Sanität kommunizieren. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der bz sagt, sei aus dem Tunnel keine Kommunikation über Funksignal möglich gewesen. Die Störung wird behoben, der Tunnel ist wieder beidseitig befahrbar. Es wurde nur eine Fahrbahn gesperrt, um während des Zeitraums der Störung schwere Unfälle durch Frontalkollision zu verhindern. Laut Polizeisprecher ist die Spur in Fahrtrichtung Laufen gewählt worden, weil diese während der Stosszeiten am Morgen weniger stark belastet sei. Der Verkehr wurde über Grellingen umgeleitet, wo es zu Staus kam. (sal)

15:36 Uhr Montag, 30. Mai Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Sattelzug kommt von Autobahn ab - ein Schwerverletzter Am Freitagmittag kam der Fahrer eines Sattelzuges von der Fahrbahn ab. Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte, durchbrach der Sattelzug eine Schutzplanke, fuhr eine Böschung herunter, entwurzelte mehrere Bäume und kam nach etwa 50 Metern zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Wie es genau zum Unfall kam, ist noch unklar. Der Sachschaden an der Sattelzugmaschine wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich schwierig, da unter anderem mehrere Bäume gefällt werden mussten. Wegen der Bergung musste der Überleitungsast in Richtung Norden zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr gesperrt werden.

Weil am Rhein: Unfallflucht - Polizei sucht Lastkraftwagen

Die Polizei sucht nach einem gelben Lkw eines grossen Paketdienstleisters. Der Fahrer des Lkws soll am Freitag gegen 14 Uhr einen geparkten Fahrzeuganhänger touchiert haben. In der Neudorfer Strasse, auf Höhe der Hausnummer 10, musste wohl der Fahrer eines Sattelaufliegers wegen einer engen Strassenstelle anhalten. Der entgegenkommende gelbe Lkw habe dabei einen geparkten Fahrzeuganhänger touchiert und den Anhänger wohl verschoben. Zum Unfallzeitpunkt soll ein reges Verkehrsaufkommen geherrscht haben. Deshalb hofft das Polizeirevier auf Hinweise zu dem weiterfahrenden gelben Lkw.

Weil am Rhein: übers Wochenende drei Fahrraddiebstähle

Über das Wochenende wurden der Polizei drei Fahrraddiebstähle gemeldet. Eines wurde vor einem grossen Einkaufscenter in Friedlingen entwendet. In der Nacht auf Samstag wurden zwei Velos aus einem Schuppen in der Leopoldstrasse geklaut.

Rheinfelden: Radfahrerin kollidiert mit Auto - eine Schwerverletzte

Am Samstagnachmittag kam es in der Schildgasse zu einem Unfall. Eine 59-Jährige kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die Frau wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Strasse. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 27-jährige Autofahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern.

13:59 Uhr Montag, 30. Mai Pferd ab Weide in Waldenburg gestohlen Bild: zvg / Polizei BL Der 26-jährige weisse Partbred-Araber (Wallach) Jovan ist verschwunden. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, ging am heutigen Montagmorgen die Meldung ein, dass sich der Schimmel nicht mehr auf der umzäunten Weide oberhalb des Bergrestaurants Hintere Wasserfallen befindet. Die Situation vor Ort beschreibt die Polizei als unauffällig, der Weidezaun sei intakt und die restlichen auf der Weide befindlichen acht Pferde verhielten sich ruhig. «Bis zur Stunde muss davon aufgegangen werden, dass das Pferd nicht ausgebrochen, sondern mutwillig ab der Weide geführt und anschliessend freigelassen oder gezielt gestohlen wurde», schreibt die Polizei weiter. Um den Sachverhalt klären zu können, sucht die Polizei Personen, die Angaben zum Verschwinden des Pferdes machen können. (aib)

20:22 Uhr Sonntag, 29. Mai Zunzgen: Selbstunfall mit Personenwagen – 38-jähriger Lenker tot Am Sonntagnachmittag kam es kurz nach 15.15 Uhr auf der Autobahn A2, höhe Zunzgen BL, in Fahrtrichtung Bern / Luzern zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen. Eine Person erlag ihren Verletzungen, drei weitere Personen werden zum Teil schwer verletzt. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden und es entstand Stau in beiden Fahrtrichtungen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 38-jährige Personenwagenlenker auf der Autobahn A2 in Richtung Bern / Luzern. Aus bis anhin unklaren Gründen geriet das Fahrzeug in das rechtsseitige Wiesland und fuhr dann auf die Leitplanken. Dadurch hob das Fahrzeug ab und landete nach ca. 15 Metern wieder. Anschliessend kollidierte der Personenwagen mit der Mauer der Leitplanke und wurde erneut in die Luft geschleudert. Dabei drehte sich das Fahrzeug auf die rechte Seite und kollidiert frontal mit der Lärmschutzwand. Dort kam der Personenwagen auf der Leitplanke liegend zum Stillstand. Das Unfallfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bild: zvg / Polizei BL Bei dem Unfall wurde der 38-jährige Lenker tödlich verletzt. Eine der drei mitfahrenden Personen wurde schwer verletzt und musste durch die aufgebotene Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und im Anschluss mit der Rega in ein Spital geflogen werden. Die beiden weiteren Insassen konnten durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen werden und mit einem Krankenwagen in ein Spital gefahren. Das Unfallfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Im Einsatz standen nebst der Polizei, die Sanität, die Feuerwehr, das Feuerwehrinspektorat beider Basel, das Care Team des kantonalen Krisenstabs Basel-Landschaft sowie der NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz). Die Autobahn musste vorerst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach rund zwei Stunden wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Basel für den Verkehr wieder geöffnet. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Bern / Luzern noch immer gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei Basel-Landschaft hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft BL, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (luk)

10:37 Uhr Samstag, 28. Mai Schwer verletzte Frau aufgefunden - Zeugenaufruf Am 27. Mai, kurz nach 23.00 Uhr, wurde an der Ecke Wiesenstrasse / Wiesendamm in Basel eine schwer verletzte Frau aufgefunden. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass Passanten die mit schweren Brandverletzungen am Boden liegende Frau aufgefunden und umgehend die Rettungsdienste verständigt hatten.

14:09 Uhr Freitag, 27. Mai Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland: Rheinfelden: Verdacht auf illegales Rennen von Motorrad- und Quad-Fahrern Am vergangenen Mittwochabend wurde die Polizei darauf hingewiesen, dass zwei Motorradfahrer sowie ein Quad-Fahrer in Adelhausen zu schnell und teils nur auf den Hinterrädern unterwegs seien. Beim Wanderparkplatz Kreuzeiche konnte die Polizei den 23-jährigen Quad-Fahrer sowie einen 23-jährigen Motorradfahrer anhalten und kontrollieren. Der zweite Motorradfahrer flüchtete – vermutlich mit einer Motocrossmaschine – über die Waldwege. Das Polizeirevier Rheinfelden nahm die Ermittlungen «wegen dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens» auf. Das Quad und das Motorrad wurden sichergestellt. Rheinfelden: E-Bike-Fahrerin auf Radweg schwer verunglückt Eine 54-jährige Frau kam auf ihrem E-Bike am Mittwochmittag aus noch unbekannten Gründen vom Veloweg ab, kollidierte mit einer Böschung und stürzte über den Lenker. Der Unfall geschah auf dem Radweg neben der Bundesstrasse 316 in Richtung Nollingen. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Lörrach: Betrunkener Velofahrer prallt gegen Autoheck und flüchtet In der Schwarzwaldstrasse geriet ein 44-jähriger Velofahrer nach rechts von der Strasse ab, streifte ein parkiertes Auto und prallte danach ins Heck eines weiteren Autos. Er stürzte und blieb liegen. Dort fanden ihn gemäss Erkenntnissen der Polizei andere Verkehrsteilnehmende. Plötzlich sei der Velofahrer aufgestanden und mit seinem Velo geflüchtet. Er konnte aber von der Polizei ausfindig gemacht werden und für einen Bluttest in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Test ergab 1,4 Promille. Der 44-Jährige war leicht verletzt, verweigerte aber die medizinische Versorgung. Nach dem Bluttest übergab ihn die Polizei einem Familienmitglied. Der Sachschaden an den Autos betrage ungefähr 1500 Euro. Lörrach: Feuerwehr wegen zündelnder Jugendlichen im Grüttpark unterwegs Die Polizei geht davon aus, dass am Mittwochabend «zündelnde Jugendliche» im Grüttpark unterwegs gewesen seien. Die Feuerwehr war darüber informiert worden, dass eine Bank brenne und drei Jugendliche beim Wegrennen beobachtet worden seien. Nach ersten Erkenntnissen muss diese wohl mittels Grillanzünder in Brand gesetzt worden sein. Später wurde die Feuerwehr noch zu einem weiteren kleinen Brand gerufen. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein weiterer kleiner Brand im Bereich des Wasserwerkes gemeldet. Hier waren vermutlich Grillanzünder und Brennpaste in ein Gebüsch und auf einer Grünfläche platziert und angezündet worden. Die Feuerwehr konnte die Brände rasch löschen, suchte die Umgebung aber vorsorglich nach weiteren ab. Die Suche nach den Jugendlichen blieb erfolglos. Lörrach: 9-Jähriger klemmt sich beim Spielen sein Bein in einem Rohr ein Zwischen dem Landratsamt und der Sparkasse musste die Feuerwehr am vergangenen Mittwochabend einen 9-jährigen Jungen befreien, der sich beim Spielen auf einer Wiese sein Bein in einem Rohr eingeklemmt hatte. Beim Rennen sei der Junge in der Erde steckengeblieben und sei auch mit Hilfe seiner Mutter nicht mehr freigekommen. Offenbar ist er in ein unterirdisch verlaufendes Rohr gebrochen. Diese musste die Feuerwehr mit einem Trennschneider aufschneiden, bevor sie den Jungen befreien konnte. Die Sanität brachte ihn in die Kinderklinik. Laut Aussagen der Mutter verletzte sich der 9-Jährige nur leicht. Grenzach-Wyhlen: Verdacht auf Prostitution – Massagestudio durchsucht Gegen zwei Frauen (44 und 36 Jahre alt) sei ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Lörrach wegen Beihilfe respektive Ausübung illegaler Prostitution in einem Massagestudio hängig. Unter Leitung des Kriminalkommissariats Lörrach wurde demnach am Donnerstag das Studio sowie eine Privatwohnung in Wehr durchsucht. Im Massagestudio wurde die 36-Jährige, die sich in einem Behelfskleiderschrank unter einem abgedeckten Zwischenboden zu verstecken versucht hatte und eine 55-jährige Frau gefunden. Die 44-jährige Tatverdächtige wurde dann in der Wohnung in Wehr gefunden. Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Gegenstände sichergestellt worden, die als Beweismittel in Betracht kämen, berichtet die Polizei am Freitag. Mehrere tausend Euro und Schweizer Franken in Bar wurden sichergestellt. Nach den Durchsuchungen wurden die Frauen freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.

11:35 Uhr FREITAG, 27. MAI Neue Waldenburgerbahn: Erste Tests ab Juni 2022 In rund sechs Monaten gehe die neue Waldenburgerbahn (WB) in Betrieb, meldet die Stadt Liestal via Mitteilung. Ab 1. Juni 2022 würden im Abschnitt Altmarkt bis Spitzenberg erste Tests mit der neuen Bahn gemacht. Ab diesem Zeitpunkt sind die Fahrleitung unter Hochspannung und die technischen Anlagen in Betrieb. Der Zutritt zu den Haltestellen sei deswegen untersagt und die öffentlich zugänglichen Bereiche abgesperrt. Ab 4. Juli 2022 starte dann der Testbetrieb und am 11. Dezember 2022 verkehrt die neue WB zum ersten Mal gemäss Fahrplan.

10:44 Uhr Freitag, 27. Mai Wielandplatz: Kreuzung Weiherweg, Blauenstrasse, Sennheimerstrasse vom 30. Mai bis zum 24. Juni 2022 gesperrt Für die Strassenerneuerung, müsse das Tiefbauamt die Kreuzung von Weiherweg, Blauenstrasse und Sennheimerstrasse während vier Wochen vom Morgen des 30. Mai bis zum Abend des 24. Juni 2022 für den Strassenverkehr sperren. Das meldet das Amt in einer Mitteilung vom Freitag. Autofahrende und die Buslinien 33 und 48 werden über die Brennerstrasse, Velofahrende über den Herrengrabenweg und die Sennheimerstrasse umgeleitet. Herbst 2022 werde voraussichtlich auch die Ein- und Ausfahrt in die General Guisan-Strasse für mehrere Tage gesperrt werden.

10:24 Uhr Freitag, 27. Mai Ab 30. Mai : Erneuerung St. Alban-Vorstadt beginnt Das Tiefbauamt Basel-Stadt und die Industriellen Werke Basel machen sich ab Montag, 30. Mai 2022 daran, die St.Alban-Vorstadt zwischen St.Alban-Graben und Malzgasse zu erneuern. Dazu gehöre laut Medienmitteilung vom Freitag, dass sämtliche Strom- und Wasserleitungen und saniert und eine neue «Fernwärmeleitung für die klimafreundliche Wärmeversorgung» gebaut werden. Im gleichen Zug wird gemäss der anfang des Jahres gutgeheissenen Nutzungsplanung die «Dalbe» auch attraktiver gemacht. Dazu fielen Trottoirränder weg und Strassenränder bekämen geschliffene Rheinwacken. Diese Veränderungen sind Resultat der 2019 stattgefundenen Abstimmung. Zwischen Schöneckbrunnen und Malzgasse ist die Vorstadt ab kommendem Montag für Autos gesperrt, teilt das Tiefbauamt mit. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Sommer 2025.

17:03 Uhr Mittwoch, 25. Mai Ab dem 30. Mai wird die Haltestelle Kunstmuseum wieder bedient

15:29 Uhr MITTWOCH, 25. MAI Sissach: Lastwagen mit Überhöhe streift Tunneldecke – eine Person verletzt Bild: zvg / Polizei BL Ein 55-jähriger Lastwagenchauffeur bliebt am heutigen Mittwochvormittag mit seinem Muldenkipper in einer Unterführung in Sissach stecken. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, streifte der Lastwagen mit Überhöhe auf der Zunzgerstrasse die Tunneldecke der SBB-Unterführung, da beim Fahrzeug der Aufzugshaken, aus noch nicht restlos geklärten Gründen, nicht eingefahren war. Der 55-Jährige wurde beim Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und dabei verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus der beschädigten Führerkabine bergen. Während der Tatbestandsaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Zunzgerstrasse für längere Zeit komplett gesperrt. Trotz einer Verkehrsumleitung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Um den Unfallhergang eindeutig klären zu können, sucht die Polizei Zeugen. (aib)

15:16 Uhr MITTWOCH, 25. MAI Rätsel um in Birsfelden gefundenen Daumen gelöst Am Dienstag, 17. Mai, wurde an der Hardstrasse in Birsfelden ein einzelner abgetrennter Daumen gefunden. Wie die bz damals berichtete, brachte eine 16-Jährige den Müll raus und fand den Daumen auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses mit Restaurant. Zu diesem Zeitpunkt gab es weder Hinweise zur Herkunft des Daumens noch zu den Umständen, unter welchen der Finger abgetrennt wurde und an seinen Fundort gelangte. Nun teilt die Baselbieter Polizei mit, dass der Daumen bei einem Arbeitsunfall mit einer Trennscheibe abgetrennt wurde. Der Mann habe sich nach dem Unfall in Spitalpflege begeben. Warum die Abklärungen der Polizei bei den verschiedenen Spitälern am letzten Dienstag negativ verliefen und wie es zu dem Arbeitsunfall kam, sei Gegenstand von laufenden Abklärungen. (aib)

14:11 Uhr Mittwoch, 25. Mai Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Lörrach: Drei Verletzte bei Auffahrunfall Im Lörracher Stadtteil Stetten kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, wurden dabei eine 60-Jährige sowie eine 46-Jährige und deren Mitfahrerin leicht verletzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (aib) Landkreis Lörrach: 47-jähriger Mann vermisst Am letzten Freitag wurde ein 47-jähriger Mann aus einer Klinik aus Kandern als vermisst gemeldet. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, da er auf Medikamente angewiesen sei. Das teilt das Polizeipräsidium Freiburg heute Mittwoch mit. Bislang konnte er nicht ausfindig gemacht werden – die Polizei sucht nun Zeugen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,95 Meter gross, kräftige Statur, kurze braune Haare. Er könnte mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet sein. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er keine Schuhe. Bad Säckingen: Gesuchter Mann festgenommen Bei einer Fahndungskontrolle am Dienstagabend ging der Polizei in Bad Säckingen ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Gegen 19:10 Uhr wurde der 22 Jahre alte Fahrer eines Lieferwagens von der Polizei überprüft. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Geldstrafe ersatzweise eine Freiheitsstrafe wegen Nötigung verhängt worden war, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg. Da der Mann die Strafe nicht antrat, wurde per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm gesucht. Die Geldstrafe konnte er nicht begleichen. Er wurde deshalb festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (aib) Rheinfelden: Ladendiebe geflüchtet Zwei Männer haben am Dienstagnachmittag mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohols aus einem Lebensmittelgeschäft in Rheinfelden (D) gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, teilte dies eine Kundin einem Angestellten mit – dieser verfolgte die beiden Ladendiebe. Diese rannten daraufhin in die Hebelstrasse, wo sie in einen silbernen Ford mit französischem Kennzeichen stiegen und davonfuhren. Die Kundin, welche den Vorfall beobachtet hatte, wird nun von der Polizei gesucht. (aib) Rheinfelden: 12-jährige Velofahrerin angefahren Am Dienstagmorgen kam es an der Einmündung Maurice-Sadorge-Strasse / Neumarkter Strasse in Rheinfelden zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Velofahrerin. Das 12-jährige Mädchen befuhr das Trottoir mit ihrem Velo und wurde wohl von einem unbekannten Autofahrer übersehen. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Freiburg kam es dabei zu einer leichten Kollision. Die Velofahrerin sei nicht gestürzt, habe sich aber am linken Sprunggelenk verletzt. Auch wurde das Vorderrad des Fahrrades beschädigt. Der Autofahrer sei ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden des Mädchen erkundigt. Danach sei er wieder eingestiegen und davongefahren. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (aib) Rheinfelden: 60-Jährige nach Unfall schwer verletzt ins Basler Unispital gebracht Am Mittwochmorgen kam eine 60-jährige Autofahrerin gegen 5 Uhr auf der Kreisstrasse 6333 in Rheinfelden von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Wie das Polizeipräsidium Freiburg schreibt, schlitterte sie etwa 60 Meter an dieser entlang bevor sich das Auto unter der abgerundeten Schutzplanke verkeilte. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Universitätsspital nach Basel gebracht werden. (aib)

17:45 Uhr DIENSTAG, 24. MAI Velofahrer verunfallt – Polizei sucht Zeugen Am vergangenen Freitagabend stürzte ein Velofahrer bei der Kreuzung Auf dem Wolf/Walkeweg und verletzte sich schwer. Die Polizei Basel-Stadt bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. (mma)

16:46 Uhr DIENSTAG, 24. MAI Nach Unfall im Gartenbad Bachgraben: Mädchen ist verstorben Am Samstagnachmittag ereignete sich im Gartenbad Bachgraben ein Unfall. Ein 5-jähriges Mädchen geriet unter Wasser und verlor das Bewusstsein. Nach drei Tagen im Spital ist das Mädchen verstorben, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag mitteilte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Dritteinwirkung. Aus Rücksicht auf die Betroffenen und aufgrund des laufenden Verfahrens werden keine weiteren Angaben gemacht. (mei)

15:05 Uhr DIENSTAG, 24. MAI Katze in Oberwil mit stumpfem Stab lebensgefährlich verletzt Am Sonntag wurde eine schwer verletzte Katze in die Tierklinik in Münchenstein gebracht. Die Besitzer fanden ihre Katze Mira mit einem Stück Holz, das aus ihrem Bauch herausschaute, unter dem Bett. In der Tierklinik habe sich herausgestellt, dass es sich um einen Grillspiess handelt, der quer durch Miras Unterleib erstreckte, berichtet «20 Minuten». In der Facebook-Gruppe «Hunde & Katzen Alarm BL/BS» schreibt Miras Besitzerin am Dienstag, dass es sich doch nicht um einen Spiess sondern um einen stumpfen Stab handle. «Auf den Röntgenbildern konnten innere Blutungen festgestellt werden und der Lungenlappen wurde mit dem Spiess durchbohrt», sagt der Besitzer gegenüber der Zeitung. Er sei sich sicher, dass es sie nicht um einen Unfall handle. Auch der Tierarzt teile diese Vermutung. Die Katze konnte am Folgemorgen erfolgreich operiert werden. Mira müsse jedoch für drei Nächte im Spital bleiben. (aib)

13:18 Uhr DIENSTAG, 24. MAI Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz im Rheincenter Die Feuerwehr ist im Einsatz: Das Rheincenter sei teilevakuiert, wie ein Leser berichtet. zVg Ein Leser berichtet, dass die Shoppingmall Rheincenter in Weil am Rhein wegen eines Feuerwehreinsatzes teilevakuiert sei. Auf Anfrage der bz teilt das Polizeirevier Weil am Rhein mit, dass ein Transformator in der Elektroverteilzentrale im Untergeschoss gebrannt habe. Der Brand konnte gelöscht werden, der Einsatz von Feuerwehr und zwei Polizeistreifen laufe aber noch. Eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher des Einkaufscenters habe nie bestanden. Die Zollstrasse nach Basel soll aber wieder geöffnet sein. (mma) Lörrach: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen Am Samstag gegen 2 Uhr nachts soll ein 37-Jähriger in der Tumringer Strasse zwischen dem Senser Platz und Senigalliaplatz beraubt worden sein. Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte, sollen ihn zwei Unbekannte nach Zigaretten gefragt, niedergeschlagen und nach Wertsachen abgetastet haben. Geraubt wurden wohl die Geldbörse, das Mobiltelefon sowie die Armbanduhr des Geschädigten. Die zwei Unbekannten sollen in Richtung Haagener Strasse / Palmstrasse geflüchtet sein. Eine Fahndung blieb erfolglos. Ein Tatverdächtiger soll schlank und zwischen 1,75 und 1,80 Meter gross sein. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt sowie einer blauen Jeanshose. Er habe Deutsch aber auch Englisch mit Akzent gesprochen. Vom zweiten Tatverdächtigen liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere wird ein Zeuge gesucht, welcher von dem Geschädigten in der Tumringer Strasse, auf Höhe eines Lebensmittelgeschäftes, angesprochen und nach dessen Mobiltelefon gefragt wurde um die Polizei zu verständigen. Aufgrund eines sehr niedrigen Ladezustandes habe dies nicht funktioniert. (mei) Lörrach: Beim Abbiegen übersehen – zwei leicht Verletzte Am Montagvormittag übersah eine 62-jährige Autofahrerin beim Links-Abbiegen zu einem Autohaus in der Brombacherstrasse ein entgegenkommendes Auto. Die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos aber auch die 62-Jährige wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 15'000 Euro geschätzt. (mei)

11:09 Uhr Dienstag, 24. Mai Überfall auf Tankstellenshop - mutmasslicher Täter gefasst Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr wurde ein BP-Tankstellenshop in Reinach überfallen. Die Polizei fahndete daraufhin öffentlich mit einem Foto nach dem unbekannten Täter. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der mutmassliche Täter jetzt festgenommen werden, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Der genaue Tathergang sei Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Gegen den Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. (mei)

21:20 Uhr MONTAG, 23. MAI Nach Unfall im Gartenbad Bachgraben: Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren Am vergangenen Samstag kam es im Gartenbad Bachgraben in Basel zu einem Unfall, bei dem ein fünfjahriges Mädchen beinahe ertrunken wäre. Das Kind musste von Rettungssanitätern reanimiert werden und wurde in kritischem Zustand ins Universitäts-Kinderspital beider Basel gefahren. Nun hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet, wie das Nachrichtenportal «20 Minuten» heute Montag schreibt. Auf den derzeitigen Gesundheitszustand des Mädchens wollte die Behörde allerdings nicht eingehen. «Mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen geben wir keine weiteren Details bekannt», hiess es auf Anfrage. (luk)

17:45 Uhr MONTAG, 23. MAI Nachtsperrungen des Belchentunnels Ende Mai und Anfang Juni werden zwei Totalsperrungen des Belchentunnels nötig, da die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen getestet werden müssen. Wie das Astra mitteilt, sind die Nächte vom 30. Mai bis Mittwochmorgen, 1. Juni von jeweils 22 bis 5 Uhr von den Sperrungen betroffen. Der Verkehr zwischen Basel und Bern/Luzern wird via A3/A1 Augst–Birrfeld–Wiggertal–Härkingen beziehungsweise in umgekehrter Fahrtrichtung umgeleitet. In Richtung Basel bleibt die A2 bis und mit Anschluss Egerkingen geöffnet. Der Anschluss Diegten bleibt in Fahrtrichtung Basel ebenfalls geöffnet. (mei)

17:36 Uhr MONTAG, 23. MAI Nachtsperrungen Schänzli-Tunnel Im Rahmen der Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen werden im Tunnel Schänzli und in den Vorzonen Arbeiten ausgeführt. Dies teilt das Astra am Montagabend mit. Aufgrund dessen wird es u Sperrungen der Röhren in Fahrtrichtung Delémont und Basel sowie verschiedener Ein- und Ausfahrten kommen. Um die Verkehrsbehinderung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt. Die Sperrungen in der Übersicht: Nachtsperrung A2 Fahrtrichtung Delémont: Tunnel Schänzli inklusive Ausfahrt Muttenz Nord Montag, 30. Mai 2022, auf Dienstag, 31. Mai 2022, von 19 Uhr bis 6 Uhr, Umleitung via Ausfahrt St. Jakob in Richtung Einfahrt Muttenz Süd. Nachtsperrung A18 Fahrtrichtung Basel: Tunnel Schänzli Dienstag, 31. Mai 2022, auf Mittwoch, 1. Juni 2022, von 19 Uhr bis 6 Uhr, Umleitung via Ausfahrt Muttenz Nord. Nachtsperrung A18 Fahrtrichtung Delémont: Einfahrt Muttenz Nord Dienstag, 31. Mai 2022, auf Mittwoch, 1. Juni 2022, von 19 Uhr bis 6 Uhr, Umleitung via Einfahrt Muttenz Süd. Nachtsperrung A18 Fahrtrichtung Basel: Tunnel Schänzli Mittwoch, 1. Juni 2022, bis Donnerstag, 2. Juni 2022, von 19 Uhr bis 6 Uhr, Umleitung via Ausfahrt Muttenz Nord. Nachtsperrungen A18 Fahrtrichtung Basel: Tunnel Schänzli inklusive Einfahrt Muttenz Süd Donnerstag, 2. Juni 2022, bis Freitag, 3. Juni 2022, von 19 Uhr bis 6 Uhr, Umleitung via Ausfahrt Muttenz-Süd in Richtung Einfahrt Muttenz Nord. Nachtsperrung A2 Fahrtrichtung Delémont: Tunnel Schänzli inklusive Ausfahrt Muttenz Nord Dienstag, 7.Juni 2022, bis Freitag, 10. Juni 2022, jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr, Umleitung via Ausfahrt St. Jakob in Richtung Einfahrt Muttenz Süd. (mei)

17:09 Uhr MONTAG, 23. MAI Vermisster Taucher aus dem Baselbiet tot im Thunersee geborgen Mithilfe eines mobilen Unterwasserroboters sichtete die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag im Thunersee bei der Beatenbucht einen leblosen Körper. Er befand sich in einer Tiefe von über hundert Metern. Die Spezialisten der Seepolizei konnten die Person in der Folge bergen, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen Schweizer. Er war seit dem 11. Mai im Kanton Baselland als vermisst gemeldet. Hinweise ergaben, dass der Mann alleine ab dem Tauchplatz Fischbalmen im Thunersee auf einem Tauchgang gewesen sein musste. Trotz umfangreichen Suchmassnahmen blieb der Taucher vorerst tagelang verschwunden. (aka)

15:49 Uhr MONTAG, 23. MAI Lörrach: Unfallflucht auf der Bundesstrasse – Polizei sucht Zeugen Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Tiguan die Bundesstrasse 317 von Lörrach her in Richtung Steinen, als ihm auf seiner Spur ein Auto entgegenkam. Der 46-jährige VW-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen aber die Rückspiegel der Autos krachten ineinander. Von der Wucht zerbrach das Fenster des VW-Fahrers und durch die Scherben verletzte der Fahrer sich im Gesicht. Am Tiguan entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der andere Fahrer fuhr weiter und wird deswegen von der Polizei gesucht, sie bittet um Hinweise. Das Auto war dunkelgrau und hat einen beschädigten Rückspiegel. (mei)

15:43 Uhr MONTAG, 23. MAI Lörrach: Velofahrer bremst stark und fliegt über Lenker Am vergangenen Samstagabend bremste ein 56-jähriger Velofahrer an der umschaltenden Ampelanlage in der Freiburger Strasse/Kreuzung Wiesentalstrasse so stark ab, dass er über seinen Lenker geschleudert wurde. Er verletze sich unter anderem im Gesicht und musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden. (mei)

15:43 Uhr MONTAG, 23. MAI Weil am Rhein: Betrunkener wird auf Beine geholfen – danach mit Auto Unfall gebaut Am vergangenen Sonntagabend halfen Passanten einem offensichtlich stark betrunkenen Mann auf die Beine. Dieser stieg danach in einen Audi und baute einen Unfall. Der 57-jährige Fahrer sei laut Polizei bei der «Schusterinsel» gegen einen geparkten Audi. Beim Versuch rückwärts zufahren stiess er dann wohl gegen einen Baum. Der Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. (mei)

15:42 Uhr MONTAG, 23. MAI Weil am Rhein: Am Sonntag drei Autos aufgebrochen Am vergangenen Sonntag im Zeitraum zwischen 15.30 und 18.00 Uhr wurden am Stauwehr in Märkt und auf zwei Parkplätzen beim Yachthafen Gegenstände (Kinderroller, Lederhandtasche mit Laptop und ein Handy) aus drei Autos gestohlen. (mei)

15:41 Uhr MONTAG, 23. MAI Weil am Rhein: Unfall mit E-Scooter – ein Schwerverletzter Ein 20-Jähriger verlor am vergangenen Samstagmittag die Kontrolle über seinen E-Scooter und verunglückte schwer. Laut Polizeimitteilung kam der junge Mann beim «Mühlenrain» in Richtung Bundesstrasse von der Strasse ab, streifte einen Stein und prallte mit seinem Kopf gegen einen Baum. Die Polizei vermutet, dass er «berauschende Mittel» eingenommen hatte und das der Grund für den Unfall gewesen sein könnte. Der schwer verletzte Fahrer musste von der Sanität ins Krankenhaus gebracht werden. (mei)

12:08 Uhr Montag, 23. Mai Belagsarbeiten an der Baslerstrasse in Therwil Bild: zvg / Kanton BL Ab nächsten Montag, 30. Mai, beginnen an der Baslerstrasse in Therwil die Vorarbeiten für den Einbau eines lärmmindernden Deckbelags. Die Strecke zwischen der Baslerstrasse ab Knoten Reinacherstrasse / Bahnhofstrasse bis 70 Meter über die Gemeindegrenze von Oberwil wird an den ersten drei Sonntagen im Juli bis Mitte August vollständig für Einbauarbeiten gesperrt, teilt die zuständige Bau- und Umweltschutzdirektion Baselland heute Montag mit. Die nun anstehenden Vorarbeiten erfolgen im Trottoir-Bereich und auf der Fahrbahn werden die Schächte instand gestellt. Der Verkehr wird im Baustellenbereich mit Verkehrswachen geregelt. (aib)

13:27 Uhr SONNTAG, 22. MAI Wintersingen BL: Gartenhaus brennt komplett aus Am Samstag zwischen 18 Uhr und 19.45 Uhr kam es an der Blumattstrasse in Wintersingen BL zu einem Brandausbruch, schreibt die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung. Dabei wurde ein Gartenhaus komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Wintersingen BL: Gartenhaus brennt komplett aus Polizei Basel-Landschaft Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und den Brand anschliessend umgehend löschen. Das Gartenhaus wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt. Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (fan)

13:27 Uhr SONNTAG, 22. MAI Unbekannte greifen Mann an – Polizei sucht Zeugen In einer Mitteilung meldet die Basler Staatsanwaltschaft, dass am Samstagabend kurz nach 23 Uhr hat eine Gruppe Unbekannter in der Kasernenstrasse einen 18-jährigen Mann angegriffen und verletzt hat. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte ihn zur Kontrolle ins Spital. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge war der Mann von einem Ungekannten angesprochen und danach unvermittelt von weiteren Personen von hinten angegriffen worden. Sie flüchteten daraufhin. Während einer umgehend eingeleiteten Fahndung kontrollierte die Kantonspolizei Basel-Stadt fünf Personen. Einen der Beteiligten beschreibt der Geschädigte als circa 180 cm gross, Deutsch sprechend, mit langen lockigen, zu einem Rossschwanz gebundenen Haaren und Bart. Ein Zweiter habe ebenfalls Deutsch gesprochen und ein blaues T-Shirt getragen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft in Verbindung zu setzen. (fan)

13:27 Uhr SONNTAG, 22. MAI Gewalttätige Auseinandersetzung am Unteren Rheinweg Am Samstagabend um etwa 21 Uhr sind gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft mehrere Personen am Unteren Rheinweg tätlich aufeinander losgegangen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte zwei mutmassliche Beteiligte kontrollieren und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt melden. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge war es zwischen zwei Gruppen von drei und von fünf Personen zu einer verbalen und tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Bei den Kontrollierten – von denen einer leichte Verletzungen hatte – handelt es sich um eine 18- und einen 16-jährigen afghanischen Staatsbürger. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (fan)

13:26 Uhr Sonntag, 22. Mai Feuerwerkskörper lösen Kleinbrand aus Am Sonntag kurz nach 1 Uhr ist die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt zu einem Kleinbrand an die Gundeldingerstrasse ausgerückt, schreibt die Basler Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Alarmiert hatte die Feuerwehr eine Anwohnerin, die durch heftige Knallgeräusche geweckt worden war. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hat eine unbekannte Täterschaft einen manipulierten Feuerwerkskörper im Vorgarten der Liegenschaft deponiert und entzündet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (fan)

21:24 Uhr SAMSTAG, 21. MAI Mädchen (5) nach Badeunfall im Spital Ein fünfjähriges Mädchen ist am Samstagnachmittag im Gartenbad Bachgraben unter Wasser geraten und hat das Bewusstsein verloren. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge haben zwei unbekannte Buben das Mädchen aus dem Wasser gezogen. Nach der Bergung musste das Kind von einem Notarzt reanimiert und in kritischem Zustand ins Universitäts-Kinderspital beider Basel gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie genau die Fünfjährige in das Lehrschwimmbecken des Gartenbades gelangt und unter Wasser geraten ist. Dazu sucht sie Zeuginnen und Zeugen – namentlich die beiden Buben, die so beherzt reagiert haben. Blick auf die Badi Bachgraben (Bild vom Juni 2021). Kenneth Nars

19:58 Uhr SAMSTAG, 21. MAI Unbekannter dringt in Wohnung ein und bedroht Frau In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter eine 33-jährige Frau in ihrer Wohnung in Basel beraubt und verletzt. Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft drang der Mann um zirka 3.20 Uhr in die Wohnung an der Kraftstrasse ein. Die 33-Jährige wurde durch die Geräusche geweckt und vom Mann mit einer Stichwaffe bedroht. Er ging sie auch tätlich an. Als die Frau um Hilfe rief und Nachbarn ins Treppenaus kamen, floh der Mann mit dem Handy der Geschädigten in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung der Kantonspolizei Basel-Stadt verlief erfolglos. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei (Tel. 061 267 71 11) oder der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: zwischen 20 und 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter gross, schwarze Hautfarbe, dunkle Augen, schmales Gesicht. Der Mann trug schwarze Kleider, einen neongrünen sportlichen Fahrradhelm und eine schwarze medizinische Maske. Er sprach gemäss Polizeimeldung mit hoher Stimme auf Französisch.

17:06 Uhr Samstag, 21. mai Unbewilligte Demo stört Parteianlass «SVP bi de Lüt» in Basel Der Parteianlass «SVP bi de Lüt» auf dem Basler Meret-Oppenheim-Platz ist durch eine unbewilligte Demo von Linksautonomen gestört worden. Die Polizei setzte Gummischrot ein. Mehr dazu lesen Sie hier: Linksautonome Gegendemo «SVP bi de Lüt» in Basel: Alphornklänge, Selfies – und einige Ladungen Gummischrot Hans-Martin Jermann 21.05.2022

13:47 Uhr Freitag, 20. Mai Update: Raubüberfall auf Frenkendörfer Volg-Filiale – Polizei sucht Zeugen Screenshot Google Am Freitag, kurz vor 6.30 Uhr, kam es in Frenkendorf zu einem Raubüberfall auf den Volg an der Hauptstrasse. Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, bestätigt eine entsprechende Anfrage der bz am Freitagmorgen. In einer am Nachmittag verschicken Mitteilung schreibt die Polizei, dass gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein zurzeit unbekannter Mann den Laden durch den Haupteingang betrat. Anschliessend bedrohte er die Mitarbeiterinnen mit einer Metallstange und forderte Bargeld. Danach verliess er den Laden durch den Seiteneingang und flüchtete in Richtung Schauenburgerstrasse. Überwachungsbild des mutmasslichen Täters. Bild: zvg / Polizei BL Der mutmassliche Täter, der beim Überfall eine Sturmhaube, ein schwarzes Oberteil (Adidas-Aufdruck), graue Hosen und weisse Schuhe trug, erbeutete mehrere tausend Franken. Verletzt wurde beim Überfall niemand. Er wird von der Polizei gesucht. Im Einsatz standen mehrere Einsatzkräfte – darunter die Polizei, die Spurensicherung und Diensthunde. Der Bereich um die Volg-Filiale wurde zwischenzeitlich abgesperrt. (aib)

13:44 Uhr FREITAG, 20. MAI Weil am Rhein: Verdacht des besonders schweren Diebstahls - Tatverdächtiger in Haft Am Mittwoch nach Mitternacht wurde im Spielweg ein teures E-Bike aus einem Carport gestohlen. Zwei Männer wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Einer der beiden konnte im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, das wohl ebenfalls gestohlen worden war. Der 18-Jährige steht im Verdacht, drei weitere Fahrraddiebstähle in Weil am Rhein begangen zu haben. Ausserdem soll er sich illegal im Bundesland aufgehalten haben. Gegen den Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.

13:41 Uhr FREITAG, 20. MAI Weil am Rhein: Fussgängerin von Auto erfasst - schwer verletzt Eine 24-jährige wollte am Donnerstagmittag bei Grünlicht den Übergang zur Lustgartenstrasse überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die 20-jährige Lenkerin hatte wohl das Rotlicht übersehen. Die Fussgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und wieder abgeworfen. Die verletzte sich dabei schwer und musste ins Spital eingeliefert werden.

13:29 Uhr FREITAG, 20. MAI Rheinfelden: Führerloser Mercedessprinter rollt Hang hinunter und überschlägt sich Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr überschlug sich ein Mercedessprinter auf einem landwirtschaftlichen Weg. Der 28-jährige Fahrer hatte den Sprinter auf seinem Gartengrundstück parkiert und beim Aussteigen wohl vergessen, die Handbremse richtig zu betätigen. Das Fahrzeug rollte über eine Wiese einen Abhang hinunter, durchbrach einen Zaun, landete auf einem geteerten Landwirtschaftsweg, überschlug sich und bleib auf dem Fahrzeugdach liegen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

12:54 Uhr FREITAG, 20. MAI Bad Säckingen: Diebstähle in der Schillerstrasse - Polizei bittet um Hinweise! In der Nacht auf Freitag ereigneten sich in der Schillerstrasse zahlreiche Diebstähle, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Freitag mitteilte. Unbekannte durchwühlten vier parkierte Autos und stahlen Wertsachen wie Bargeld, Maschinen oder Kleidungsstücke aus den Fahrzeugen, die alle unverschlossen waren. Auch ein neues Fahrrad wurde gestohlen, das zwar mit einem Schloss versehen, aber nirgends angeschlossen war. Die Polizei vermutet hinter allen Diebstählen dieselbe Täterschaft. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei mehreren tausend Euro und die Tatzeit lag zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens. Die Polizei bittet um Hinweise.

09:11 Uhr Freitag, 20. Mai Verdacht auf Raserdelikt: Zwei Personen im Spital Die betroffene Stelle müsste für den Verkehr gesperrt werden. Bild: BRK News Bei einem Selbstunfall auf der Riehenstrasse/Äusseren Baselstrasse wurden am Freitag gegen 3.50 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer und seine 22-jährige Beifahrerin verletzt. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde der 23-Jährige wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt festgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war der philippinische Staatsbürger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Basel her nach Riehen unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor. Das Auto geriet ins Schleudern und blieb nach der Kollision mit einem Baum auf dem Tramtrassee stehen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe bei ihm an an. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Kantonspolizei Basel-Stadt die Riehenstrasse/Äussere Baselstrasse zwischen Allmendweg und Im Hirshalm für den Verkehr sperren. Von der Sperrung betroffen war auch die Tramlinie von und nach Riehen. (aib)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen