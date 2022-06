Blaulicht Region Basel – Polizeimeldungen und News

08:16 Uhr Freitag, 16. Juni

Beide Basel warnen vor erheblicher Waldbrandgefahr

Die Waldbrandgefahr in beiden Basel ist momentan wieder erheblich und entspricht der Gefahrenstufe 3, wie die Kantone am Freitag mitteilen. Grillfeuer sollten also nur in bestehenden Feuerstellen entfacht und das Feuer immer beobachtet werden. «Die vergangene Woche war sonnig und warm mit kontinuierlich ansteigenden Temperaturen in Richtung 30 Grad Celsius und mit einer im Tagesverlauf stark abnehmenden Luftfeuchtigkeit unter 40 Prozent», heisst es in der Mitteilung weiter. Bis zum Wochenende ist es weiterhin sonnig und sehr heiss.

Die Waldbrandgefahr sei aktuell noch unterschiedlich: Auf Feldern, Grasböschungen, an Waldrändern und an offenen Südhängen im Wald sei die Entzündbarkeit hoch. Im (Laub)wald sei noch etwas Frische vorhanden. Die Bodenvegetation sei noch grün. Dies werde sich aber in den kommenden Tagen ändern.

Das Amt für Wald beider Basel ruft deshalb zur Vorsicht im Umgang mit Feuer auf. (mei)