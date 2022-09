15:10 Uhr Dienstag, 20. September

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Bad Säckingen: 26-Jähriger von mehreren Unbekannten angegriffen

Am vergangenen Montag gegen 17.15 Uhr haben in der Innenstadt von Bad Säckingen mehrere Personen mutmasslich einen Mann angegriffen. Wie das Polizeirevier Freiburg mitteilt, sollen drei bis vier Personen den 26-Jährigen im Bereich der Lohgerbe mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert haben, sodass dieser zu Boden ging. Als sich Passanten näherten, flüchteten die Tatverdächtigen stadteinwärts. Am Bein des 26-Jährigen entdeckte der Rettungsdienst eine kleine Stichverletzung und brachte ihn für weitere Versorgungen in ein Spital. Alle drei bis vier Tatverdächtigen sollen etwa 20 Jahre alt sein und einen leicht dunklen Hautton haben. Einer hatte eine Glatze, ein zweiter Verdächtiger trug ein schwarzes, ein dritter ein weisses T-Shirt. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen. (cal)

Weil am Rhein: 74-Jähriger stürzt mit Pedelec - schwer verletzt

Am vergangenen Montagabend gegen 20.25 Uhr fuhr ein 74-Jähriger auf seinem Pedelec auf der Hauptstrasse in Weil am Rhein, als er in Höhe der Kleinhüninger Strasse aus noch unbekannten Gründen von seinem Pedelec stürzte. Der 74-Jährige trug keinen Velohelm. Wie das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung schreibt, werde vermutet, dass der Mann womöglich nach links in die Kleinhüninger Strasse einbiegen wollte und dabei mit einem Rad in die Tramschienen geriet. Der Verunfallte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. (cal)