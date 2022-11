18:33 Uhr Samstag, 29. Oktober

Küchenbrand erfordert Feuerwehreinsatz in Reinach

Am Samstag, 29. Oktober, kurz vor 11.45 Uhr, kam es in einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses an der Ringstrasse in Reinach BL zu einem Brandausbruch. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort drang bereits dichter Rauch aus der betroffenen Wohnung. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd in der Küche lokalisiert und rasch gelöscht werden.

Durch den Brand wurde die Wohnung stark beschädigt. zvg / Polizei Basel-Landschaft

Eine 34-jährige Bewohnerin musste wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. In der Wohnung entstand beträchtlicher Sachschaden. Sie ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest. Erste Erhebungen deuten darauf hin, dass eine Pfanne mit erhitztem Öl in Brand geriet. Weitere Abklärungen sind gemäss der Polizei Basel-Landschaft im Gange. (bey)