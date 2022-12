15:12 Uhr Montag, 12. Dezember

Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Rheinfelden: 33-Jähriger auf Fussgängerstreifen angefahren

Am vergangenen Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, bog eine 20-jährige Autofahrerin von der Werderstrasse nach links in die Nollinger Strasse ein, als sie einen 33-jährigen Mann erfasste, der auf einem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte. Der 33-Jährige zog sich Verletzungen am Bein zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5'000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen. (cao)

Rheinfelden: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrkollision

Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A 861 in Richtung Schweizer Grenze, als er vor der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd aufgrund einer roten Lichtsignalanlage fast bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein 70-jähriger Autofahrer bemerkte das zu spät und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug des 38-Jährigen auf. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, der 70-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 11'500 Euro. (cao)

Rheinfelden: Auffahrunfall fordert acht Leichtverletzte

Am vergangenen Samstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, wurden bei einem Auffahrunfall an der Einmündung zum Staffelweg acht Personen leicht verletzt. Ein 29-jähriger Autofahrer bemerkte zu spät, dass zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge gebremst hatten und fuhr auf diese auf. Die Mitfahrerin eines 68-Jährigen wurde leicht verletzt, genau wie ein 42-Jähriger, dessen Mitfahrerin und deren drei Kinder. Der 29-Jährige und seine Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Sieben Personen wurden in Spitäler gebracht. Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 28'000 Euro. (cao)

Weil am Rhein: Mann flüchtet ohne Führerschein vor der Polizei

Am Samstagabend flüchtete ein 34-jähriger Autofahrer von der Polizei, nachdem diese den Fahrer nach einem riskanten Überholmanöver kontrollieren wollte. Auf der Flucht soll es mehrfach fast zu Unfällen gekommen sein, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg. In der Seidenwebergasse endete die Fahrt, und der Mann flüchtete zu Fuss weiter, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 34-Jährige besitzt keinen gültigen Führerschein und soll unter Drogeneinfluss gefahren sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeugen. (cao)