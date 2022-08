Vermischtes aus dem grenznahen Deutschland

Grenzach-Wyhlen: Blüttler belästigt Jugendliche – Zeugensuche

Wie die Polizei mitteilt, trat ein Exhibitionist am Rhein in Grenzach-Wyhlen einer Jugendlichen entgegen, die sich mit ihrer Schwester an einer Badestelle in der Nähe des Freibads in Grenzach-Wyhlen und des Ruderclubs Grenzach aufhielt. Der Mann hielt sich am Ufer auf, wo er sein Geschlechtsteil entblösste und laut Polizeimeldung «an diesem manipuliert» hat. Als die Mädchen aus dem Wasser gekommen seien, sei er weggelaufen.

Der Exhibitionst wird wie folgt beschrieben: Er sei zwischen 50 und 65 Jahre alt, etwa 1,70 Meter gross, habe einen schwarzgrauen Schnauzer, schwarze kurze Haare und eine gebräunte Hautfarbe. Er trug eine blaue Basecap. Bekleidet sei er mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer blau weiss geringelten Badehose gewesen. Das Kriminalkommissariat Lörrach bittet um Zeugenhinweise. (sal)

Lörrach: 18-Jähriger am Grüttsee im Gesicht verletzt – Zeugensuche

In der Nacht auf Dienstag wurde ein 18-Jähriger von einem Unbekannten in der Nähe des Grüttsees in Lörrach mit einem scharfen Gegenstand an der Backe verletzt, nachdem er an einer Feier war. Wie die Polizei mitteilt, wurde er mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Unbekannte soll ungefähr 1.80 Meter gross sein und schwarze Haare haben. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt und bitttet um Zeugenhinweise.

Lörrach: Diebstahl aus Garagen – Zeugensuche

Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin in der Nacht auf Dienstag, dass zwei Männer in der Haagener Strasse in Lörrach an Garagentoren herumhantiert haben. Aus zwei unverschlossenen Garagen wurde ein Elektro-Grilltisch sowie ein schwarzes Touring-Fahrrad gestohlen. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein, welche jedoch erfolglos blieb. Die mutmasslichen Täter könnten laut Meldung zwischen 18 und 28 Jahre alt und mit weissen Oberteilen bekleidet sein. Sie waren auf Fahrrädern unterwegs und sind in Richtung Karl-Herbster-Strasse geflüchtet. (sal)

Lörrach: Polizeieinsatz gefilmt – Zeugensuche

Am vergangenen Donnerstagabend haben zwei Polizisten auf dem neuen Marktplatz in Lörrach einen Platzverweis durchgesetzt. Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilt, wurden die Polizisten und die Betroffene dabei von einem 26-Jährigen gefilmt. Daraufhin wurde sein Mobiltelefon beschlagnahmt. Das Polizeipräsidium bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. (sal)

Kfz-Zulassung Lörrach weiterhin geschlossen

Wegen eines Einbruchs und der dabei entstandenen Schäden müsse die Kfz-Zulassung Lörrach noch mindestens für die laufende Woche bis zum Freitag, den 2. September für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die Polizei weist auf die Zulassungsstellen in Schopfheim und Rheinfelden hin, welche zu den üblichen Zeiten geöffnet sein werden. Allerdings empfehle das Landratsamt, bei Möglichkeit auf spätere Zeiten auszuweichen, da in den beiden Stellen aus Kapazitätsgründen nicht alle Vorgänge bearbeitet werden können. (mma)