Die Fussball-WM in Katar entzweit die Beizen der Region

Boykottieren oder nicht? Kein Katar in meiner Kneipe: Die Fussball-WM entzweit die Beizen der Region – aber nicht nur aus moralischen Gründen Seit der WM-Vergabe an Katar gab es Boykottrufe. Wie gehen die Gastrobetriebe der Region zwei Monate vor Anpfiff damit um? Eine Umfrage zeigt: Gewisse Traditionslokale verzichten auf eine Übertragung. Yann Schlegel und Lea Meister

Wie an der EM wird es im Dezember wohl an den wenigsten Orten aussehen: Public Viewings im Schneegestöber könnten eine Seltenheit werden. Kenneth Nars

Vor bald einem Jahr fanden die Basler Gastronominnen zu einem losen Treffen zusammen. Sie stellten sich der Frage zu Katar, wo tausende Arbeitsmigranten auf den grossen Stadion-Baustellen verstarben. Wo Homosexuelle Repressionen ausgesetzt sind. Wo Korruptionsvorwürfe um die Vergabe (längst nicht zum ersten Mal) der Fussball-WM im Raum stehen. Würde es eine gemeinsame Haltung geben?

Die Wirtinnen und Wirte fanden sich nicht. Auf einen Boykott wollte sich die Branche nicht einigen. Über die ganze Stadt, geschweige denn Region Basel hinweg wäre dies ohnehin undenkbar gewesen.

Kaum ein Lokal bekennt sich zum Boykott

Das Traditionslokal Gare du Nord hat den Schritt gewagt, die WM in Katar nicht zu zeigen. Der Entscheid fiel nach einer internen Diskussion einstimmig. Schwierig sei er dennoch gewesen, wie Alexa Tepen am Telefon sagt.

Im «Gare du Nord» am Badischen Bahnhof werden keine WM-Spiele gezeigt. zvg

Bereits in der letzten Saison verzichtete die Gare du Nord auf Champions League- und Super-League-Übertragungen. Jedoch aus strategischen Gründen, die mit einem Führungswechsel im Lokal zusammenfielen. Füllte sich früher die Halle bei FCB-Auswärtsspielen noch bis auf den letzten Platz, war die Kundschaft zunehmend ausgeblieben.

Beim Beschluss zu Katar standen hingegen die moralischen Aspekte im Vordergrund. Der volle Terminkalender im Dezember habe den Entscheid zusätzlich erleichtert: Die WM fällt mitten in die Theater-Spielzeit und kollidiert mit den Konzertveranstaltungen. «Wir wollen nicht ganz auf Fussball verzichten», sagt Alexa Tepen. Ob das Lokal künftig andere WM- und EM-Endrunden überträgt, lässt es offen.

Ein nimmer endendes Dilemma

Anders als das «Gare du Nord», kann sich die Fussballkulturbar Didi offensiv einen Boykott wirtschaftlich nicht leisten. «Der Winter ist für uns wichtig. Ohne Umsatz können wir den Betrieb nicht mehr querfinanzieren», sagt Raphael Pfister in seiner mit Fussballer-Hommagen vollgekleisterten Bar. An jenem Mittwochabend flimmert auf dem Bildschirm eine Champions-League-Partie. Corona hat ein Loch in die Kasse gerissen. Mit ihrem Konzept sei es nun mal schwierig, den Fussball zu boykottieren. Was nicht heissen will, dass moralische Diskussionen im Lokal nicht willkommen wären.

Raphael Pfister sagt: «Ich finde es billig, das ganze Business an der WM in Katar aufzuhängen.» Nicole Nars-Zimmer

«Seit es uns gibt – nunmehr acht Jahre – stecken wir in einem moralischen Dilemma», sagt Pfister. Gemeinsam mit seinem Bruder führt er den Betrieb. Soziale Fragen sind in der Familie ein Dauerthema. «Ich finde es billig, das ganze Business an der WM in Katar aufzuhängen», sagt Raphael Pfister. Die Debatte sei scheinheilig, auch wenn er den Sinn hinter dem Boykott verstehe. «Aber dann müsste man strikt sein in seiner Lebensführung, und das kapitalistische System in seiner Ganzheit boykottieren.»

Das «Didi offensiv» wählt deshalb einen konträren Weg. Das Lokal will das Scheinwerferlicht nutzen und neben dem Fussball auch die ethischen Themen mit Gegenveranstaltungen beleuchten. Unter anderem eine internationale Gewerkschaftlerin wird über die Lage in Katar berichten.

Eric Rütsche vom Kulturhotel Guggenheim sieht es ähnlich wie Raphael Pfister vom Didi offensiv. Kenneth Nars

Ähnlich wie Pfister äussert sich Eric Rütsche, Geschäftsleiter im Kulturhotel Guggenheim in Liestal. «Wer sich nicht scheinheilig verhalten will, müsste die Fifa grundsätzlich boykottieren.» Das Lokal plant deshalb, die WM dennoch zu übertragen, auf einer Grossleinwand im Freien, zu Glühwein und Raclette. Denkbar sei, dass ein Rahmenanlass mit Amnesty International stattfinde.

Pralle Agenda, nicht moralische Gründe

Abgesehen von der «Gare du Nord» verzichten gleich mehrere Basler Lokale auf ein Public Viewing. Jedoch nicht aus moralischen Gründen, sondern weil im Dezember die Buchungsagenda prall gefüllt ist und das Geschäftsmodell nicht von Fussballspielen abhängig ist.

Auch beim «Zic Zac» hat man sich gegen eine flächendeckende Ausstrahlung der WM-Spiele entschieden. zvg

So werden im «Zic Zac» beispielsweise nur wenige Spiele gezeigt, wie Inhaber Urs Kohler auf Anfrage sagt. «Unser Hauptbusiness sind Weihnachtsbankette.» Diese würden mit der Winter-WM kollidieren. Die Gründe für das Nichtzeigen der Spiele seien rein wirtschaftlich. Firmenanlässe wolle man abends nicht mit Fussballspielen «stören». Tagsüber könne es sein, dass gelegentlich ein Spiel gezeigt werde.

Die Brauerei Voltabräu wird die Spiele der Schweizer Nati zeigen. zvg

Ähnlich geht es dem «Werk 8» auf dem Gundeldinger Feld. Das Turnier falle in die «Hauptanlasszeit» der Bar im Gundeli, weshalb ganz auf die WM-Übertragung verzichtet werde. Für einen Mittelweg hat sich die Brauerei Voltabräu entschieden: Die Bar will alle Vorrundenspiele ab 17 Uhr und alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft zeigen, auch das eine um 11 Uhr Vormittags. Die WM in Katar sorge schon für genug Gesprächs- und Diskussionsstoff, entsprechend halte sich das «Voltabräu» an die Prämisse «alles, wie bisher». Eldar Hernandez sagt: «Wir zeigen Fussball, das ist unsere Linie.»

