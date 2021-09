Abnehmer gesucht Brötchen, Basteln, Betriebsschluss? Dem Bastelladen Tschopp droht das Aus Der Bastelladen Tschopp gehört seit Menschengedenken zum Basler Stadtbild – und könnte nun abrupt enden. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

«Tschopp»-Geschäftsführer Stephan Grohmann in seinem Reich.

Die Regale im «Tschopp» an der Heuwaage sind prall gefüllt: Von Bastelbedarf über Farbe und Klebstoff bis hin zu Werkzeug. Das wissen Bastler, Künstler und Hobby-Schrauber seit Generationen.

«Oft kommen Eltern mit ihren Kindern zu uns und erzählen, dass auch sie schon mit ihren Eltern im Tschopp eingekauft haben. Das motiviert uns in den schweren letzten Monaten immer wieder»,

erzählt Geschäftsführer Stephan Grohmann.

Der gebürtige Thüringer lebt seit 13 Jahren in der Region und führt das Kreativcenter seit Anfang 2019 – seither hatte der 38-Jährige mit seinem Team zahlreiche Krisen durchzustehen: natürlich Corona – aber vor allem auch das drohende Aus des Bastelhauses. Die Besitzerin, die Marein AG mit Sitz in Spreitenbach, möchte den Tschopp in neue Hände geben. Wird kein Abnehmer gefunden, muss der Laden schliessen. Dies, weil die Betreiberin ihre Firmenausrichtung ändert. Ein Prozess, den der Tschopp schon oft durchlief.

In 180 Jahren von der Bäckerei zum Bastelladen

Die Geschichte beginnt im Jahr 1838: Der Basler Johannes Tschopp ersteht nebst zwei Gebäuden am Klosterberg auch dasjenige an der Steinentorstrasse. Dort eröffnet er ein Materiallager – und eine Bäckerei. Bald jedoch verfolgte Firmengründer Tschopp einen neuen Geschäftszweig: 1848 kaufte er ein Buch mit dem Titel «Rezepte der besten Aerzte aller Zeiten für verschiedene Krankheiten des menschlichen Organismus» und begann, vor den Toren Basels, mit dem Verkauf von Tiermedizin.

Es sollte erst der Beginn der umtriebigen Geschäftstätigkeit des Johann Tschopp und seiner Nachfahren sein. Zehn Jahre später erfolgte der Eintrag ins Handelsregister: «Droguerie, pro- duits chimique, Materialhandlung, Farben und Firnisse» stand dort geschrieben. Tschopp war in der Basler Pharma-Riege angekommen und fand sich im Firmen-Adressbuch an der Seite eines gewissen J.R. Geigy wieder.

In der Folge kamen unter Sohn Willy Tschopp immer wieder neue Geschäftszweige hinzu, andere erloschen: Engagements im Zement- und Heizölhandel standen der Aufgabe der Drogerie gegenüber. Das Geschäft mit dieser habe sich schlicht nicht mehr gelohnt, weshalb dieser tragische Schritt unausweichlich geworden sei. 1985 schliesslich verkauften die Tschopps den Familienbetrieb nach vier Generationen wegen mangelnder Nachfolge.

Spult man nun bis ins Jahr 2021 vor, so steht die Firma Tschopp Creativ-Center AG, wie sie mittlerweile heisst, wiederum vor einer massgeblichen Veränderung. «Die Geschichte gibt uns natürlich Hoffnung, dass es in irgendeiner Form weitergeht», sagt Geschäftsführer Grohmann und schiebt nach:

«In welcher Form, ob zum Beispiel fortan nur noch auf den Do-it-Bereich fokussiert wird, ist letztlich zweitrangig. Wir sind es den Baslern und Baslerinnen schuldig, dass der Name Tschopp erhalten bleibt.»

Damit meint Grohmann nicht nur Kunst- und Bastelfreunde, sondern insbesondere auch Cliquen, für die Tschopp seit jeher ein Anlaufpunkt ist. Ins selbe Horn stösst William Reinecke, CEO der Marein AG, die auch den daneben beheimateten Design-Laden Ésmée betreibt: «Die Tradition steht über allem. Entsprechend suchen wir jemanden, der den Laden weiterführen möchte – auch der Angestellten wegen. Wir wollen nicht mit Gewinnabsicht verkaufen.»

Angestellte werden noch immer gesucht

Noch ist kein Abnehmer gefunden; wie lange der Tschopp noch weitermachen kann, steht in den Sternen – es könnte jeden Monat Schluss sein. Grohmann sagt, man engagiere sich sehr für einen Verbleib der Mitarbeiter, sollte es nicht weitergehen – so wurde er etwa in den Grosshandel-Einkauf in Spreitenbach übernommen, ist nur noch zwei Tage pro Woche in Basel.

Ein Indiz dafür, dass man noch nicht aufgegeben hat, sind die Bewerbungen, die Grohmann auf dem Tisch liegen hat – der Tschopp sucht noch immer neue Angestellte. «Kreativ, farbenfroh und sicher auch etwas verrückt» müsse man sein, um ins Team zu passen.

«Wir sehen uns nicht als Verkäufer, sondern als Kreativ-Berater»,

sagt Grohmann. Die intensive Kundenbeziehung sei auch das, was Geschäfte wie den Tschopp seiner Meinung nach langfristig am Leben erhielten – auch wenn sie teils zu kuriosen Szenen führe: «Einmal wollten Kunden etwa zu Hause Intimabdrücke machen und drucksten herum, warum sie diese spezifische Abformmasse brauchen. Das wäre gesundheitlich jedoch höchst bedenklich gewesen – da musste ich dann auch intervenieren», erinnert er sich lachend.

Bleibt zu hoffen, dass dem Traditionshaus mit seiner bewegten Geschichte noch manche Schmunzel-Anekdote wie diese gegönnt sei.

