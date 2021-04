Interview BScene-Präsident über die diesjährige Absage: «Wir wollten nicht mit angezogener Handbremse etwas erzwingen» Das Basler Pop-Festival fällt auch dieses Jahr aus. BScene-Präsident Tobias Metzger über die Zukunft und den verworfenen «Plan C». Stefan Strittmatter 17.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2019 fand die bislang letzte Ausgabe der BScene statt.



Marc Krebs

Kommende Woche hätte die 25. Ausgabe der BScene stattfinden sollen. Schmerzt die coronabedingte Absage?

Tobias Metzger: Ja, enorm, auch wenn seit der letztjährigen Absage dieses Szenario leider zu einem ständigen Begleiter wurde und nicht total überraschend kam. Aber genau aufgrund dieser Ungewissheit waren einige Arbeitsberge höher als normal – arbeitstechnisch und emotional.

Haben Sie über virtuellen Ersatz nachgedacht?

Nach Ausbruch der zweiten Welle war bald klar, dass ein normales Festival im April immer noch nicht stattfinden kann, so haben wir alle Pläne über den Haufen geworfen und einen Plan C(orona) ausgearbeitet mit völlig neuem Konzept. Ja, über ein digitales Festival haben wir auch nachgedacht, waren uns aber bald einig, dass die BScene live stattfinden muss und wir lieber nach einem leidenschaftlichen All-In ausscheiden, als mit angezogener Handbremse etwas erzwingen, was wir alle nicht komplett fühlen.

Wann fiel diese Entscheidung?

BScene-Präsident Tobias Metzger Zvg

Im Februar wurde leider klar, dass selbst im April noch nicht einmal kleinste Events möglich sein werden, und wir mussten trotz Plan C die Reissleine ziehen, bevor die grossen Ausgaben anfielen und den Verein finanziell bedrohten.

Bereits für die 24. Ausgabe im vergangenen Jahr war eine Neuausrichtung geplant mit weniger Bühnen als bisher. Bleibt das Konzept für 2022 bestehen?

Wir haben keinerlei Leistungsaufträge und nehmen uns die Freiheit zu machen, worauf wir Lust haben. Da wir jedoch so viel Zeit in unser neues Konzept «BScene Kompakt» investiert haben und noch immer sehr überzeugt davon sind, gehe ich davon aus, dass der Vorstand grosse Lust hat, dieses nun endlich auch einmal in der Praxis auszuprobieren.

Aktuell sind bei der BScene drei Vorstandsposten frei. Eine Folge von Coronafrust?

Die Wechsel haben sich abgezeichnet. Wir versuchen, die Vorstandsposten regelmässig neu zu besetzen, um frischen Wind in den Verein zu bekommen und nahe an der Szene zu bleiben. Zudem ist der Vorstand jung und arbeitet ehrenamtlich. Da gibt es gerade auch beruflich immer mal wieder Veränderungen, die einen Abgang erzwingen. Aber sicherlich ist ein stattfindendes Festival die wichtigste Tankstelle, um Energie und Motivation fürs nächste Jahr wieder aufzufüllen.

Dank den Teilöffnungen findet der Basler Szene-Treff «Mitten in der Woche», der sich nächsten Mittwoch mit der BScene befasst, mit maximal 50 Besucherinnen statt. Was wird da geboten?

Im Talk mit verschiedenen Generationen von BScene-Macherinnen und Künstlern schauen wir zurück, nach vorne und in die BScene hinein und in Zeiten von Corona auch über diese ­hinaus auf die Club- und Musikszene. Dazwischen gibt es ­Video­s aus dem BScene-­Archiv, Anekdoten und sicher auch mal Unerwartetes.

www.bscene.ch

Mitten in der Woche: «25 Jahre BScene – eine Zeitreise»,

Mi., 21. April 2021, 20 Uhr. Kaserne Basel.

www.kaserne-basel.ch

Die Redaktion empfiehlt:

https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/weniger-standorte-an-der-bscene-wir-wollen-ein-entdeckerfestival-sein-ld.1407054