Buch Wie der Rock ans Rheinknie kam Stephan Künzli stellt im Atlantis sein Buch «Schweizer Rock Pioniere» vor. Mit Basler Gästen und starkem Fokus auf die hiesige Szene. Stefan Strittmatter 04.03.2022, 05.00 Uhr

Arnand Volker und der Wahlbasler Marc Storace (rechts), hier 1977, prägten mit ihrer Band TEA die Schweizer Rocklandschaft. Ueli Frey

«Eine Spurensuche in den rebellischen Gründerjahren» des ­helvetischen Rockschaffens – nichts Geringeres hat sich Stephan Künzli vorgenommen. Mit seinem Buch «Schweizer Rock Pioniere» (Zytglogge), das er nun im Atlantis vorstellt, will der Autor an das Werk «BeatPopProtest» anknüpfen, mit dem Sam Mumenthaler vor rund 20 Jahren die Schweizer Sixties beleuchtet hatte.

Stephan Künzli mit seinem Buch. Zvg

Gestartet ist Künzli, der als Kultur-Redaktor für den Verlag CH Media arbeitet, der auch ­diese Zeitung verlegt, mit den Fragen «Wie, wann und warum wurde die Schweiz vom Rock­virus erfasst?» Auf rund 340 Seiten sucht Künzli nach Antworten. Dazu holt er kurz aus und widmet den Wegbereitern, so auch den aus Basel stammenden Hula Hawaiians, sowie den Vorreitern im Beat und Blues eigene Kapitel, um dann mit dem legendären Hallenstadion-Auftritt der Rolling Stones (1967) das Zeitalter des Rock einzuläuten.

«Die Schweiz bockt» heisst ein Kapitel, «Die Jugend rockt» das darauffolgende. Und der Reim im Titel steht exemplarisch dafür, dass Künzli die damals neue Musikströmung stets in den sozialen Kontext setzt. Auch die Rolle der Schweizer Medien wird dabei beleuchtet. Wer sich besonders für das Rockschaffen in Basel interessiert, der findet in «Schweizer Rock Pioniere» je ein Kapitel zu den Bands Ertlif (1970–78) und Circus (1972–1979). Bei letzteren stand der heute noch aktive Musiker Roli Frei am Mikrofon.

Gespräche, Musikeinlagen, und Filmausschnitte

Und so ist es naheliegend, dass Stephan Künzli für seinen Abend im Basler Atlantis Frei als Gesprächspartner eingeladen hat. Roli Frei sei für Basel «ein wichtiger Pionier» ge­wesen, sagt Künzli auf Anfrage. Natürlich werde er auch eine musikalische Einlage bieten, zumal es von Circus leider keine Filmaufnahmen gäbe, so Künzli. Im Filmteil, den er am Samstag zeigen wird, kommen dafür national wichtige Bands und Künstler wie Walty Anselmo oder Krokodil vor, dazu die ­Basler Exponenten Brainticket, Toad sowie Marc Storace mit seinen TEA und Krokus.

Als zweiten Basler Gast konnte Künzli den Radio-Journalisten Christoph Alispach gewinnen. Mit ihm wird er der Frage nachgehen, welche Stellung Basel in den Gründungsjahren des Rock innehatte. «Der Event soll ja ein Mehrwert sein zum Buch», sagt Künzli und gibt bereitwillig zu, dass Alispach über den Mikrokosmos Basel vermutlich mehr zu berichten habe. ­Basel habe sich als Beat- und Bluesstadt einen Namen gemacht, ob sie aber als Hochburg des Rock eine wichtige Rolle eingenommen habe, das gelte es nun im Gespräch herauszuarbeiten, so Künzli. Er selber habe da zwar eine These, aber die wolle er vorab nicht verraten.

Auch werde er höchstens kurze Stellen aus seinem Buch vortragen, eine Lesung sei der Abend bestimmt nicht. Viel mehr will er mit seinen Gästen, zu denen auch das Urgestein Düde Dürst (Les Sauterelles, Krokodil) zählt, ins Gespräch kommen. Und zu guter Letzt wird Künzli als Saxofonist mit seinem Trio Rumpelstoff (mit den beiden Sänger/­Gitarristen Levi Bo und Marc Gerber) ein paar Songs von Rumpelstilz neu interpretieren.

Stephan Künzli: «Schweizer Rock Pioniere»,

Atlantis. Sa, 5. 3., 21 Uhr. www.parterre.net