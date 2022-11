Buchauszug Der Tramfahrer – das bewegte Leben von Pius Gürtler aus Basel Bild: Jean Weber Pius Gürtler, Jahrgang 1955, fährt für sein Leben gerne Tram. In der bz erscheint sein Porträt, das Teil eines neuen Buches der Journalistin Martina Rutschmann ist, als Vorauszug. Martina Rutschmann Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es ist 9.30 Uhr. Um diese Zeit wäre Pius Gürtler eigentlich schon längst unterwegs. Normalerweise beginnt sein Tag, wenn die meisten Menschen noch schlafen. Heute ist alles anders. Der 67-Jährige steht mit Jacke und Rucksack in seinem Zimmer und empfängt seine heutige Reisebegleitung, die Autorin dieses Textes.

«Um 5.40 Uhr nehme ich das erste Tram», sagt er. Und das täglich. Sein Markenzeichen ist die Polizeimütze, die er einst in einem Kostümverleih gekauft hat. «Nach dem Aufstehen entscheide ich, wohin ich fahre», sagt er. Besonders gern nimmt er die Linie 10. «Eine schöne Strecke.» Und eine lange. Sie führt von Dornach nach Rodersdorf, die Fahrt dauert 65 Minuten. «Aber ich mag alle Strecken.» Du hast keine Lieblingsstrecke? «Nid.»

Das Tram ist Pius Gürtlers Lebensinhalt. Als er noch in der Kreativwerkstatt des BSB arbeitete, malte er ausschliesslich Trams und Telefonkabinen. Tausende Bilder im A4-Format sind entstanden. Seine Werke schafften es an die Ausstellung «Nasen riechen Tulpen» im Forum Würth in Arlesheim. Die Bilder von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung fanden medial grosse Beachtung. Seit Pius Gürtler pensioniert ist, malt er nicht mehr.

Die Trams sind geblieben. Er setzt sich nicht in ein Verkehrs­mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen – bei Pius Gürtler ist es umgekehrt. Die Reise selbst ist das Ziel. ­«Tramfahren ist gescheiter als Fernsehen», sagt er. «Sonntags gucke ich die Tagesschau und das Wetter. Unter der Woche habe ich keine Lust. Das Radio stelle ich gar nicht mehr ein, es kommen ja nur Schreckensmeldungen. Die Menschheitsgeschichte ist nichts Tolles. Ich schaue keine Geschichtsbücher mehr an, damit ich mich nicht aufregen muss», sagt er.

In seinem Zimmer steht ein Regal voller Bücher. Am Eingang hängt eine alte Billettkasse der Basler Verkehrsbetriebe, am Fenster sitzt der BVBär, das ausrangierte Plüschmaskottchen. Fotos, Bilder, Erinnerungen. Es ist gemütlich im Zimmer von Pius Gürtler, der lieber nur Pius genannt wird und allen das Du anbietet. Auf das Du folgt die Frage: «Wann hast du Geburtstag?» Seit Jahrzehnten notiert er sich Geburtstage. «Drei Ordner habe ich bereits.»

Pius wohnt im höchsten Gebäude der Austrasse beim Brausebad. Im Parterre sind ein Coiffeur, ein Café und ein indisches Geschäft eingemietet. Im ersten und zweiten Stock wohnen 18 Menschen mit leichter geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung in zwei Wohngruppen zusammen. Pius Gürtler ist einer von ihnen. Er ist Autist. Bevor er 2011 hierher zog, wohnte er in einem der Wohntürme des Bürgerspitals.

Heute wird Pius nicht auf seine Tramfahrstunden kommen. «Ich habe geduldig auf dich gewartet», sagt er um 9.32 Uhr. «Gehen wir jetzt?» Es wird Zeit. Wir sind fast vier Stunden zu spät dran. Also nichts wie los. Die Treppe runter an die Haltestelle. Warten. Nach wenigen Minuten fährt der 6er an. Pius setzt sich auf einen Einzelplatz beim Eingang. Er möge keine Zweierplätze, sagt er. Seine Begleiterin setzt sich auf den Platz gegenüber. Wo fahren wir hin, Pius? «Nach Riehen Grenze. Was willst du wissen?»

Mit seinen Eltern und den zwei Geschwistern ist Pius in Allschwil aufgewachsen. Der Vater hat in einem Architekturbüro gearbeitet, die Mutter war Hausfrau. Hattest du eine schöne Kindheit? «Ja.» Zur Schule ging Pius in Basel. Schon damals fuhr er mit dem 6er-Tram. Die Station, an der er aussteigen musste, war das Brausebad. Seine heutige Haltestelle. Nach dem Schulabschluss arbeitete er in einem Büro. «Es hat immer pressiert bei der Arbeit, mühsam.»

Mit den Geschwistern hat Pius keinen Kontakt mehr. «Die Schwester will nichts mehr von mir wissen, seit der Vater gestorben ist», sagt er. Der Vater starb am 26. April 1999. Pius lebte damals in einem Wohnturm des Bürgerspitals. «Es fiel mir schwer, weg vom Vater zu gehen. Ich hatte einen lieben Vater. Und eine liebe Mutter», sagt Pius. Der Vater habe gewollt, dass der Sohn in den Turm ziehe. «Ich wohnte zuerst im zweiten Stock, dann im vierten, dann im sechsten.»

Alles, was Pius erzählt, ergänzt er mit Zahlen und Daten. «Er merkt sich alle Daten, das ist eine seiner Inselbegabungen», sagt Wohnhaus-Leiterin Eva Hildisch. Pius kenne das Tramnetz auswendig, wisse über alle Haltestellen Bescheid, kenne jede Streckendauer. «Er ist ein lieber Mann, der oft betont, dass das Alter keine Rolle spiele. Pius mag alle Menschen.»

Zwei Lokalzeitungen hat er abonniert. «Ich schaue zuerst die Todesanzeigen an. 626 Leute habe ich überlebt.» Alles Menschen, die er kannte. Vielleicht sind es inzwischen mehr. «Vor zwei Tagen habe ich geträumt, dass ich 120 Jahre alt werde. Das wäre ein bisschen übertrieben. Träumen ist oft Vergangenheits­bewältigung, habe ich einmal gelesen», sagt er. Friedhöfe meidet er. «Seit 15 Jahren war ich auf keinem Friedhof mehr. Ich habe kein Verlangen nach Friedhöfen. Früher musste ich oft auf Friedhöfe gehen.»

Das Tram hält am Barfüsserplatz. Zahlreiche Menschen steigen ein und aus. Doch kaum hat der 6er die Innenstadt verlassen, leert sich der Wagen. «Es ist eine ruhige Zeit», sagt Pius und schaut auf seine Uhr. Er kontrolliert oft, wie spät es ist. Alle paar Minuten krempelt er den Ärmel hoch. Um 12 Uhr muss er beim Mittagessen im Wohnhaus Lindenhof sein. Das Haus befindet sich bei ihm um die Ecke an der Socinstrasse. Am Abend isst er in seiner Wohngruppe. Und danach verlässt du die Wohnung nicht mehr? «Nümm.» Erst um 5.40 Uhr, wenn es Zeit für die erste Fahrt ist.

«Ich frühstücke nicht, habe keinen Hunger am Morgen, trinke nur Kaffee. Ich esse immer auf. Andere Leute sind heikel, das bin ich nicht.»

Sein Lieblingsessen ist Schnitzel mit Pommes frites. «Spargeln mag ich nicht. Zitrusfrüchte auch nicht.» Aber belegte Brote! Am 23. Juli ist es wieder so weit: Pius feiert in der Wohngruppe seinen Geburtstag. «Der Juli ist mein Lieblingsmonat», sagt er. Am Geburtstag gebe es «Fanta, Cola, Sprite und belegti Brötli».

Früher hat Pius Menschen Karten zum Geburtstag geschrieben, wenn ihm dies als Auftrag erteilt wurde. Noch heute erinnert er sich an alle Geburtstage, ohne vorher einen Blick in seine Ordner werfen zu müssen. «In meiner WG hat einer denselben Jahrgang wie ich, aber er ist 51 Tage älter als ich», sagt er.

Pius ist Mitglied im Tramklub Basel. Die Mitglieder besuchen Tram-Museen, schauen Filme über Eisenbahnen und fahren alljährlich zum Santiglaus. Das ist ein Highlight für Pius. «Wir waren schon in Freiburg im Breisgau und sind dort Tram gefahren», sagt er. Er mag Reisen an deutschsprachige Orte. «Ich spreche keine anderen Sprachen, ich könnte mich nicht verständigen in einem Land auf einem anderen Kontinent.»

Seine Lieblingsreisen bleiben jedoch jene innerhalb des regionalen Tramnetzes. Für Pius gibt es immer Neues zu entdecken. «Die Entwicklung der Baustellen zum Beispiel», sagt er. Pius ist nie allein, selbst in der Früh befinden sich andere Fahrgäste in den Waggons. Trotzdem fühle er sich manchmal einsam, sagt er, als das Tram an der Endstation Riehen Grenze wieder losfährt und wir denselben Weg zurückfahren.

«Ich bin nicht der Einzige. Ich habe gelesen, dass immer mehr Leute vereinsamen. Ich warte täglich auf die Post. Der Briefkasten ist oft leer. Samstags ist er immer leer. Unter der Woche ist oft Werbung drin und am Dienstag kommt die Coopzeitung. Ich hoffe, diese Woche kommt etwas vom Tramklub.»

Pius bedauert, nie enge Freunde gehabt zu haben. Eine Brieffreundin habe er, mehr nicht.

Auch die Tanten, die noch leben, würden kaum je anrufen. «Und wenn ich anrufe, kommt der Anrufbeantworter. Das nervt!» Oft habe er Leute gefragt, ob sie sich mit ihm treffen wollten. «Als Antwort kam ‹vielleicht›, gelegentlich ‹keine Zeit›. Ich kann mir nicht erklären, weshalb niemand mit mir abmachen will. Das ist gemein.»

Es rührt einen, diesen lieben Mann so etwas sagen zu hören. Und doch ist er glücklich mit seinem Leben, kann sich kein anderes vorstellen: «Ich bin zufrieden, wie es ist», sagt er. Wir verabschieden uns am Brausebad. Die Zeit reicht Pius gerade noch, um vor dem Mittagessen bis nach Allschwil zu fahren – und zurück. Hoffentlich gibt es keine Spargeln, die Saison hat gerade erst begonnen. Adieu, Pius. Und gute Fahrt.

Ohne Milch und Zucker Das Buch erzählt die Lebensgeschichten von 20 Menschen, die im Bürgerspital Basel leben oder arbeiten. Die Bilder zu den Texten von Martina Rutschmann hat Fotograf Jean Weber gemacht. Das Buch erscheint anlässlich eines Jubiläums: 1973 übergab das Bürgerspital die Akutkliniken, das heutige Universitätsspital, an den Kanton. Das Buch ist am BSB-Stand an der Herbstmesse auf dem Petersplatz, unter www.ohnemilchundzucker.ch und ab November im Handel erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen