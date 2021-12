Budget 2022 Die Zitrone Liestals ist ausgepresst: Fiko-Präsident Benjamin Holinger über die Stadtfinanzen 4,7 Millionen Defizit, 9,7 Millionen zusätzliches Fremdkapital: Das Budget 2022 der Kantonshauptstadt sieht nicht rosig aus. Benjamin Holinger (Grüne), Präsident der Finanzkommission, sucht nach Lösungen. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Keine Gratisstunde beim Parkieren oder die Beleuchtung nachts ausschalten: So will der Stadtrat unter anderem Geld sparen. Kenneth Nars

Ende Oktober hat der Liestaler Stadtrat das Budget für das kommende Jahr aufgestellt ­– die Stadt wird sich 2022 weiter verschulden. Vorgesehen ist ein Defizit von 4,7 Millionen Franken. Mittlerweile wurde das Budget 2022 auch von der Finanzkommission (Fiko) beraten, am Mittwoch kommt es vor den Einwohnerrat. Benjamin Holinger, Präsident der Fiko, spricht im Interview über die finanzielle Lage der Stadt.

Herr Holinger, Sie haben sich vertieft mit dem Budget 2022 auseinandergesetzt. Was ist Ihr Fazit?

Benjamin Holinger: Wie ich es auch im Fiko-Bericht geschrieben habe: Die Zitrone ist ausgepresst. Das sieht man unter anderem an der negativen Selbstfinanzierung der Stadt. Aus den laufenden Erträgen wie Steuereinnahmen kann die Stadt ihren gesetzlichen Auftrag nicht erfüllen. Sie muss laufend Schulden aufnehmen, um ihren Aufgaben nachzukommen. Dabei müssen wir dringende Sanierungen, beispielsweise an Schulen, zurückstellen. Es werden nur Instandsetzungsmassnahmen umgesetzt, um den Betrieb zu erhalten, energetisch wird nichts gemacht. Es ist aber auch schwierig, solche Investitionen zu tätigen, wenn wir schon für den laufenden Betrieb Geld aufnehmen müssen.

Um wie viel Geld handelt es sich dabei?

Das verzinsliche Fremdkapital wird laut Budget 2022 um 9,7 Millionen Franken zunehmen. 7,7 Millionen für Investitionen und 2 Millionen für den laufenden Haushalt. Ich vergleiche es mit einem Unternehmen: Wenn dieses den laufenden Betrieb durch die Aufnahme von Schulden finanzieren muss, ist das ein Zeichen, das etwas nicht richtig funktioniert.

Was ist bei der Stadt Liestal der springende Punkt, weshalb es nicht funktioniert?

Es gibt unterschiedliche Gründe. Einerseits sind die Steuereinnahmen bei juristischen Personen seit der Steuervorlage 17 um 3 Millionen pro Jahr eingebrochen. Andererseits ist da die Zentrumslast, die Liestal trägt. Den Begriff finde ich zwar schwierig, eigentlich sollte es eher ein Zentrumsgewinn sein.

Was meinen Sie damit?

Wir haben hier in Liestal die kantonale Verwaltung, die viel Fläche in Anspruch nimmt, wir haben die Kaserne direkt vor dem Stedtli, die Psychiatrie, das Kantonsspital. Das sind alles Flächen, die genutzt werden, aber keine Steuereinnahmen generieren. Auch bei den Sport- oder anderen Infrastrukturen geben wir viel Geld aus, obwohl mehr Auswärtige sie benutzen. Verstehen Sie mich nicht falsch, das sind alles positive Aspekte von Liestal. Aber der Kanton müsste besser zu den Gemeinden, insbesondere zu Liestal, schauen, damit dieser Zentrumsvorteil eben nicht zu einer Zentrumslast wird.

Was könnte der Kanton besser machen?

Ich habe immer mehr den Eindruck, dass der Kanton sehr zentralistisch unterwegs ist, den Gemeinden unzählige Vorschriften auf der Ausgabenseite macht und bereits die nächste Steuerreduktion plant. Das Problem lässt sich aktuell auch bei anderen Gemeinden erkennen, die nun ihre Steuern erhöhen müssen.

Benjamin Holinger. zVg

Könnte das in Liestal ebenfalls geschehen?

Eine Steuererhöhung dürfte politisch chancenlos sein, der Steuerfuss liegt schon bei 65 Prozent. Der Stadtrat hat aber eine Aufgabenprüfung vorgenommen, aufgeteilt in die Kompetenzbereiche Stadtrat, Verwaltung und Kooperationspartner. Die Prüfung zeigt, wie ausgepresst die Zitrone Liestals wirklich ist. Es gibt kaum noch Möglichkeiten, das Ergebnis zu verbessern. Die budgetrelevanten Änderungen, die man vornehmen kann, sind alle im Stadtrat oder in der Verwaltung zu finden. Es geht da beispielsweise darum, die Gratis-Parkierstunde aufzuheben, damit könnten nächstes Jahr 100'000 Franken gespart werden. Oder darum, nachts die Strassenbeleuchtung auszuschalten, was 30'000 Franken gibt. Das hat aber alles auch Einfluss auf die Bevölkerung.

Können solche Massnahmen überhaupt etwas bewirken?

Ja, wenn die Stadt das volle Potenzial erreicht, macht das im nächsten Jahr 650’000 Franken aus. Bis 2026 soll es Verbesserungen von 4,2 Millionen geben, da müssen aber auch noch andere mitmachen. Aber: Wir gehen davon aus, dass die Stadt eine Selbstfinanzierung von 6 Millionen bräuchte, um nicht laufend Schulden aufzubauen, die unsere Kinder dann abzahlen müssen. Selbst wenn Liestal das gesamte errechnete Potenzial erreicht, wären wir nur bei einer Selbstfinanzierung von 5 Millionen Franken.

Am kommenden Mittwoch kommt das Budget vor den Einwohnerrat, die Fiko empfiehlt, es zu genehmigen.

Obwohl das Budget quantitativ nicht befriedigend ist, kann man qualitativ zufrieden sein mit den Daten und der Präsentation. Es ist nachvollziehbar. Was wir aber nicht zur Annahme empfehlen, ist der Teuerungsausgleich. Da richten wir uns normalerweise nach dem Kanton. Dieses Jahr sind das 0,05 Prozent – das bringt den Arbeitnehmenden praktisch nichts und verursacht riesige Aufwände. Diese 0,05 Prozent sollen stattdessen im nächsten Teuerungsausgleich berücksichtigt werden.

