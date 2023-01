Bürgerspital Basel «Überdimensioniertes Renditegebäude»: Neuer Widerstand gegen den Maiengasse-Bau Nach 13 Jahren steht das Bürgerspital mit seinem Wohnbau-Projekt im Basler Am-Ring-Quartier kurz vor dem Ziel. Jetzt erhebt sich erneut Widerstand – wohl zum letzten Mal. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 04.01.2023, 20.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 2009 plant das Basler Bürgerspital an der Maiengasse 56 ein Wohngebäude. Doch der Widerstand ist gross. Bild: Roland Schmid

So weit war das Projekt noch nie. Und das will etwas heissen. Das Verfahren dauert schon über 13 Jahre. Und führte bis vor Bundesgericht. Jetzt bildet sich aber noch einmal Widerstand gegen «Merlin».

Ein Gebäude mit vier Geschossen und acht Wohnungen will das Bürgerspital Basel (BSB) auf einer Parzelle an der Maiengasse hoch ziehen. Die ersten Pläne stammen von 2009. Doch die Anwohnerschaft will nicht, dass ihr geliebter grüner Innenhof zu einem bedeutenden Teil überbaut wird. Ihre Rekurse und Beschwerden wurden fast alle abgewiesen. Jetzt nehmen die Anwohnenden einen neuen, wohl letzten, Anlauf.

«Erhalt des Grünraums in der Schonzone Maien-/Friedensgasse» ist der Titel einer Petition, die auf der Plattform petitio.ch lanciert worden ist. Das Bürgerspital habe eine Ausnahmebewilligung für den Bau eines «überdimensionierten Renditegebäudes» erhalten, und das «innerhalb einer der grössten intakten Grünzonen im Quartier am Ring», heisst es im Beschrieb. Mehrere hundert Quadratmeter Naturboden würden versiegelt. Das sei schlecht fürs Stadtklima.

Bürgerspital macht klar: Wir wollen bauen

Gefordert wird vom Grossen Rat unter anderem, dass er sich für den Erhalt des Grünraums einsetzt. Zudem sei die geplante Versiegelung und das Abholzen von geschützten Bäumen zu stoppen. Bislang haben über 140 Personen unterschrieben. Unterstützt wird das Begehren vom Verein Ökostadt Basel.

Das ursprüngliche Baugesuch des Bürgerspitals wurde 2012 eingereicht. 2017 wies das Bundesgericht alle Beschwerden ab. Das Bürgerspital nahm im April 2020 einen neuen Anlauf. Das Bauinspektorat erteilte im Jahr darauf grünes Licht für den Bau, unter Vorbehalt von Bedingungen und Auflagen. Doch die Einsprecherinnen und Einsprecher gaben nicht auf. Zogen die Abweisung ihrer Rekurse vor die Baurekurskommission – sie wies die Rekurse erneut ab.

Nun liegt der Ball erneut beim Appellationsgericht. Das BSB hat aber bei mehreren Gelegenheiten klar gemacht: Sobald die Baubewilligung vorliege, lege man mit dem Bau los.

Credo der Verdichtung in Frage gestellt

Die Petition lanciert hat Silvan Latscha. Der Patentanwalt wohnt mit seiner Familie unmittelbar neben der Parzelle, auf der das neue Gebäude künftig stehen soll. «Selbstverständlich sind wir Nachbarn von dem Bauvorhaben direkt betroffen», sagt er auf Anfrage.

Aber hinter der Petition stehe hauptsächlich ein weiteres Anliegen: «Seit der ersten Ideen für das Bauvorhaben 2009 hat sich der politische Wille verändert. Die Maxime der Verdichtung um jeden Preis wird hinterfragt. Wegen des Klimawandels ist klar geworden, dass auch in den Städten Grünraum erhalten werden muss. Der Regierungsrat hat zu diesem Zweck das Stadtklimakonzept entwickelt.»

Der Neubau würde in den Innenhof ragen. Die Nachbarschaft ist nicht erfreut. Visualisierung: Harun Rashid

Laut Latscha wäre der Neubau in der sensiblen Schutzzone ein Fremdkörper. Er nehme keine Rücksicht auf die gebaute Umgebung und die Natur. Zudem habe die Basler Stimmbevölkerung erst im November beschlossen, dass Basel-Stadt bis 2037 klimaneutral werden muss. Vor diesem Hintergrund sei es «stossend», dass sich mit dem Bürgerspital eine öffentlich-rechtliche Institution offenbar über Vorgaben hinwegsetzen dürfe.

Bundesgericht spricht von «geringfügigem Eingriff»

Das BSB ist ein Unternehmen der Bürgergemeinde Basel. Es ist laut eigenen Angaben der grösste Anbieter für die Betreuung von Menschen im Alter und für die Integration von Menschen mit Behinderung im Raum Basel. Das Immobilienportfolio stellt für das BSB eine wichtige Einnahmequellen dar.

Das Bundesgericht hatte «Merlin» gestützt. Die Vorinstanzen seien zurecht von einem «geringfügigen Eingriff in die Schutzanliegen» ausgegangen. Auch an der Güterabwägung gebe es nichts zu beanstanden. Demnach ist es für «Lausanne» in Ordnung, dass Verdichtung und das «Interesse an der Schaffung von qualitativ hochstehendem Wohnraum» Vorrang geniesst.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen