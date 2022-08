Reinach feiert den 1. August erstmals über Mittag und in der Badi

Bundesfeier Reinach feiert den 1. August erstmals über Mittag – und im Gartenbad Der übliche Ort für die Bundesfeier ist in Reinach aktuell anderweitig besetzt. Darum musste als Ausweichort die Badi hinhalten: Und vielleicht startet die Gemeinde damit eine neue Tradition. Boris Burkhardt 02.08.2022, 05.00 Uhr

Brunch im Reinacher Gartenbad: Die Feiernden scheinen die Bundesfeier zu geniessen. Juri Junkov

Angelika Stöcklin aus Aesch findet die Idee, dass die Reinacher den 1. August im Gartenbad schon am Vormittag mit einem Brunch feiern, toll. Zu abendlichen Feiern geht die 65-Jährige schon lange nicht mehr: «Zu voll, zu gefährlich.» Aber im Reinacher Gartenbad ist sie seit 40 Jahren Stammgast als Schwimmerin. Stöcklin sitzt mit Freunden an einer der ausladenden Biergarnituren, die der Turnverein rechts des Eingangs aufgestellt hat. Die Gäste sitzen fast ausschliesslich im Schatten.

«1.-August-Brunchs sind ja auf Bauernhöfen gang und gäbe», sagt Schwimmbadwirt Stefan Marx: «Aber hier im Gartenbad, das dürfte einzigartig sein.» Dabei ist es eher Improvisation als Überzeugungstat oder gar der Beginn einer neuen Ära, die Bundesfeier zu feiern, die die Reinacher zu dieser Premiere veranlasst hat.

Die Idee entstand im Mai

Der Weihermattparkplatz, auf dem die Bundesfeier sonst stattfindet, wird noch bis mindestens 2023 durch ein Provisorium belegt sein, sagt Gemeindepräsident Melchior Buchs. Die Idee, ins Schwimmbad auszuweichen, sei relativ spontan im Mai entstanden. Da im dortigen Wasserschutzgebiet ein Feuerwerk von Anfang an nicht möglich gewesen sei, sei man vom Abend auf den Mittag gerückt und damit auf einen Brunch statt Grillwürste.

«Im OK wurde die Idee mit Begeisterung aufgenommen», sagt Serge Läderach, Präsident des TV Reinach, der traditionell die Feier mit der Gemeinde organisiert. «Es ist ein Versuch. Wir müssen erst Erfahrungen sammeln», so Buchs gut gelaunt. Wesentlicher Teil des Konzepts ist der freie Eintritt ins Gartenbad für alle.

Als selbstständiger Gastronom im Schwimmbad ist Marx für das Buffet zuständig, für das Erwachsene 20 und Kinder ab sechs Jahren zwölf Franken zahlen. Müesli, Spiegeleier, Schnittwurst und Käse sowie für Kinder ein Glace als Geschenk hat Marx aufgetischt. Das Essen wird von den Mitgliedern des Turnvereins an kleinen fähnchengeschmückten Ständen ausgegeben. Alkohol gibt es auch am Nationalfeiertag keinen im Schwimmbad.

Bundesfeier ist auch Werbung fürs Gartenbad

Für Marx war die grosse Herausforderung, die Menge an Essen zu schätzen. Wie er selbst sagt, werde wohl die Hälfte übrig bleiben:

«Aber ich habe vorher für Abnehmer für die Restmengen gesorgt, damit nichts umkommt.»

Gegen Mittag hält Buchs eine kurze Rede, in der er den Gästen vor allem den Grund für das neue Ambiente erklärt. Der Musikverein Konkordia spielt im Schatten unterm Baum den Schweizerpsalm und fährt konzertant fort.

Reto Sütterlin, Betriebsleiter des Gartenbads, sieht in der neuen Form der Bundesfeier auch die Chance, Reinacherinnen und Reinachern das Schwimmbad zu präsentieren, die sonst nicht hierherkämen. Wie zum Beispiel die 57-jährige Nathalie, die mit ihrer Familie seit dem Umbau nicht mehr im Gartenbad war: Sie ging bisher lieber nach Aesch, kommt jetzt aber «vielleicht öfter». Nur wenige wie Barbara Wyttenbach vermissen die Feier am Abend, auch wenn die Auswahl am Brunch super sei.