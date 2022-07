Bundesfeier in Basel: Brandgefahr durch Feuerwerk real

Bundesfeier Ueli Meier vom Amt für Wald: «Das Risiko eines Brands in Basel ist da, aber es ist kalkulierbar» Während umliegende Kantone und neu auch die Gemeinde Riehen wegen der anhaltenden Trockenheit darauf verzichten, findet das öffentliche Feuerwerk anlässlich der Bundesfeier in Basel statt. Zwei Spezialisten schätzen die Gefahrenlage ein. Rahel Empl 29.07.2022, 15.08 Uhr

Reale Brandgefahr: das Naturschutzgebiet Rheinhalde auf Kleinbasler Seite. Im Hintergrund das Kraftwerk Birsfelden. Kenneth Nars

Riehen zieht die Reissleine: Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, verzichtet sie auf das offizielle Feuerwerk im Sarasinpark und spricht ein Verbot für das Abbrennen von privatem Feuerwerk an der Bundesfeier aus. «Aufgrund der kantonalen Zuständigkeit kann der Gemeinderat kein generelles Feuerwerksverbot für das Gemeindegebiet aussprechen. Wegen der Trockenheit empfiehlt er der Bevölkerung jedoch, gänzlich auf das private Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu verzichten.» Die heissen Temperaturen in den vergangenen und die anhaltende Hitze in den kommenden Tagen würden die Brandgefahr klar verschärfen.

Mit dem Entscheid stellt sich Riehen gegen das Vorgehen des Kantons Basel-Stadt. Hier findet - im Gegensatz zu allen anderen Kantonen ringsum - das Feuerwerk zur Bundesfeier am Sonntag statt. Das entschieden hat die kantonale Krisenorganisation des Justiz- und Sicherheitsdepartements unter der Leitung von Andreas Flück. Der Mann war bis 2021 im Basler Tiefbauamt tätig, als Leiter der Naturgefahrenfachberatungsstelle. Auch Privaten ist es demnach zum Nationalfeiertag nicht verboten, eine Rakete zu zünden - jedoch wird eben empfohlen, aufgrund der Trockenheit zu verzichten. Zudem ist das Abbrennen von Feuerwerk mit einem Abstand von weniger als 200 Metern zum Wald - Beispiel Lange Erlen - verboten.

Bevölkerung ist sensibilisiert

Ein verirrter Feuerwerkskörper könnte dort aufgrund des derzeit enorm trockenen Laubs und Unterwuchses dennoch einen Grossbrand auslösen. Ueli Meier, Leiter vom Amt für Wald beider Basel:

«Das Risiko eines Brandes ist sicher da, ja. Aber es ist kalkulierbar.»

Mit der 200-Meter-Regelung seien die Waldflächen auf Kantonsgebiet seines Erachtens gut geschützt: «Ich vertraue da auch auf die Vernunft der Leute und die soziale Aufsicht.»

Die Erfahrung aus vergangenen Jahren stimmen Meier zuversichtlich: In Basel habe es bis dato nur wenig Brände in Verbindung mit Feuerwerksunfällen gegeben. Ausserdem beobachte er, dass das jetzige Feuerverbot im Wald gut respektiert werde - auch an Plätzen, die fürs Bräteln beliebt seien. Die Bevölkerung sei sensibilisiert.

Ein bisschen skeptischer gibt sich derweil Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei Basel. Zwar gibt er für die vielen Parks in der Stadt Entwarnung - hier sei die Brandgefahr eher gering, weil die Parks von der Stadtgärtnerei gut gepflegt und auch gewässert würden - aber bei waldartigen Gebieten wie der Rheinhalde sei die Gefahr eines Brands real, sagt Trueb. Das Naturschutzgebiet auf Kleinbasler Seite in der Nähe des Kraftwerks werde durch die Stadtgärtnerei und den Forstdienst nicht gewässert und sehr extensiv gepflegt. «Entsprechend könnte trockenes Holz und Laub schon auch in Brand geraten,» so Trueb.

Brandgefahr auch in Hinter- und Innenhöfen

Trueb betont, dass eine Gefahreneinschätzung auf städtischem Gebiet sehr schwierig sei: «Viele denken bei Brandgefahr lediglich an öffentliche Grünflächen und Wald; was das unachtsame Ablassen von Feuerwerk aber für private Grundstücke bedeutet, geht vergessen.» Bei dieser Trockenheit könnten Unrat aus Karton oder Kunststoff sowie Holz in einem Hinter- respektive Innenhof mitten in der Stadt auch in Brand geraten.

Wie Trueb angibt, sei er er vom Basler Krisenstab über die aktuelle Lage zum Feuerwerksverbot informiert worden. Den Entscheid, darauf zu verzichten, stelle er nicht in Frage.