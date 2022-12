OECD-Steuer und Bundesratswahl: der Basler Deal des Jahres

Bundesratswahl Der Basler Deal des Jahres: Steuermillionen statt Bundesratssitz Der Frust über die Nichtwahl von Eva Herzog wird durch den Politerfolg bei der OECD-Steuer versüsst. Beides zusammen war nicht zu haben. Christian Mensch und Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 08.12.2022, 19.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ständerätin Eva Herzog hat sich mit ihrer Steuerpolitik mit der eigenen Fraktion angelegt – was nicht ohne Folgen geblieben ist. Peter Klaunzer/Keystone

Wie viele Millionen Franken ist dem Kanton Basel-Stadt ein Sitz im Bundesrat wert? Die Frage, die so nie offen ausgesprochen worden ist, hat mit der Nichtwahl von Ständerätin Eva Herzog in den Bundesrat eine Antwort gefunden: Es ist ihm keine jährlich wiederkehrende Viertelmilliarde Franken wert.

Doch wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Am Tag vor der Wahl fand im Nationalrat eine bemerkenswerte Abstimmung zur OECD-Mindeststeuer statt. Diese beinhaltet, dass ab 2024 in allen OECD-Ländern ein Steuersatz von mindestens 15 Prozent für Unternehmen gilt, die einen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro ausweisen. In der Schweiz kommt dies einer faktischen Steuererhöhung gleich, die der Staatskasse zwischen 1 und 2,5 Milliarden Franken an Mehreinnahmen bringt.

Gestritten wurde im Parlament über Monate über die Verteilung dieser Gelder. Zur Überraschung vieler Politauguren fand nun im Nationalrat eine Lösung eine Mehrheit, mit der 75 Prozent der Einnahmen bei den Kantonen verbleiben. 25 Prozent gehen an den Bund. Die Grosse Kammer schloss sich damit dem Ständerat an, der sich zuvor mit dem Bundesrat auf diesen Kompromiss geeinigt hatte.

Grösster Profiteur ist der Kanton Basel-Stadt, der gemäss einer von der SP in Auftrag gegebenen Studie jährlich einen Zusatzerlös von 362 Millionen Franken erwarten darf.

Herzog im Widerspruch zur SP-Fraktion

Dass Eva Herzog als baselstädtische Standesvertreterin und ehemalige Basler Finanzdirektorin an vorderster Front für diese Lösung weibelte, war bekannt. Dass sie damit in der eigenen SP-Fraktion schlecht ankam, war ihr bewusst, aber bis zu ihrer Kandidatur für die höchste Politweihe des Landes auch egal.

Die SP unter dem Präsidenten Cédric Wermuth wollte den ganzen Geldfluss eigentlich in die Bundeskasse leiten, wäre jedoch auch mit einer 50:50-Lösung einverstanden, wobei die Kantonserlöse gedeckelt worden würden. Gegenüber der 75:25-Lösung hätte die SP-kompatible Lösung den Mehrertrag in Basel-Stadt jedoch um rund 240 Millionen Franken jährlich geschmälert.

Die Mitte schwenkte um, aber nicht wegen Basel

Den Ausschlag für den Umschwung im Nationalrat gab die Mitte-Fraktion, die zuvor für die 50:50-Lösung eintrat. Am Montag musste Markus Ritter, Wortführer der Mitte im Nationalrat und Präsident des Bauernverbandes, erkennen, dass er diesen Kampf für die Randregionen nicht gewinnt. Allenfalls würde das Geschäft von einer Differenzbereinigung zur nächsten geschoben. Spätestens in der Einigungskonferenz wäre er den Mitte-Ständeräten unterlegen.

Ritter dürfte ziemlich sauer gewesen sein am Tag der offiziellen Bundesrats-Hearings, sauer auch auf das immer reichere Basel. Bundesratssitz und Geld: Beides in der gleichen Woche ans Rheinknie? Dann doch lieber die Kandidatin des strukturschwachen Jura unterstützen. Als Bauernpräsident dürfte ihm das Heim von Freiberger Pferden, Schwarznasenschafen und Elisabeth Baume-Schneider ohnehin näher liegen.

Basler Abweichler in der SP-Fraktion

Die Abstimmung im Nationalrat war für die SP-Spitze aber nicht nur ein Ärgernis, weil der Allianz-Partner Mitte die Fronten gewechselt hat. Auch die eigenen Reihen waren nicht geschlossen. Ausgerechnet die Basler SP-Vertretenden im Nationalrat, Sarah Wyss und Mustafa Atici stellten die lokalen Partikularinteressen über die Parteiräson und votierten für die 75:25-Lösung.

Beim Gewerbe-nahen Atici ist das nicht besonders überraschend. Dass die ideologisch linientreuere Wyss jedoch bereits eine basel-städtischere Gegenposition zu Parteipräsident Cédric Wermuth bezog, der sich persönlich stark für eine andere Lösung eingesetzt hatte, war interessant zu beobachten.

Zuverlässig überprüfen lässt es sich nicht: Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass der Poker um die zusätzliche Steuermilliarde nicht das geringste Puzzle-Teil war, dass die Wahl im dritten Wahlgang wegen vier Stimmenden zu Ungunsten von Herzog entschieden wurde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen