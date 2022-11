Bundesratswahl Grosser Empfang und Fasnachtsumzug: Kanton Basel-Stadt bereitet sich auf die mögliche Wahl von Eva Herzog vor 63 Jahre nach den Feierlichkeiten für den ersten und bislang einzigen Basler Bundesrat Hans-Peter Tschudi plant die Regierung die nächste Empfangsfeier. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der Festzug soll vom Bahnhof SBB zum Rathaus führen. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

In ihrem Kalender stehen wahrscheinlich noch viele Fragezeichen. Sollte die Basler Ständerätin Eva Herzog am 7. Dezember zur Bundesrätin gewählt werden, folgt ein Termin nach dem anderen. Ein besonderer gäbe es am Nachmittag vom 15. Dezember. Für dann sind die Feiern für die neuen Mitglieder des Bundesrats angesetzt.

Für den Fall einer Wahl will der Kanton Basel-Stadt vorbereitet sein. In doch sehr kurzer Zeit plant er ein Fest im grossen Stil. «Die Staatskanzlei ist intensiv daran, für den Fall, dass Eva Herzog am 7. Dezember in den Bundesrat gewählt wird, einen grossen Empfang vorzubereiten», bestätigt der stellvertretende Regierungssprecher Jakob Gubler auf Anfrage. Weitere Details könne der Kanton jedoch erst nach der allfälligen Wahl bekannt geben.

Eva Herzog. Keystone

Wie ein Schreiben, das der bz vorliegt, zeigt, soll es vor dem grossen Empfang einen Festumzug geben. «Sollte Eva Herzog tatsächlich gewählt werden, so ist das für Basel und die ganze Region etwas Grosses, was auch gebührend gefeiert werden muss», ist darin zu lesen.

Cliquen müssen noch über Teilnahme entscheiden

Ziel ist es, dass verschiedene Cliquen gemeinsam mit mindestens 200 Pfeiferinnen, 100 Tambouren und 50 Vorträblerinnen samt Steckenlaternen Eva Herzog und ihre Gäste «musikalisch-baslerisch» begleiten. Sobald der Extrazug aus Bern ankommt, führt der sechsreihige Umzug voraussichtlich via Freie Strasse zum Marktplatz, wo ein Fest stattfinden soll. Über den Umfang dieses Fests liegen keine Informationen vor.

Erik Julliard bei der Medienkonferenz zum Basel Tattoo 2022. Juri Junkov

Für die Koordination und Organisation deses Umzugs wurde die Agentur Julliard Events von Charivari- und Basel-Tattoo-Produzent Erik Julliard ins Boot geholt.

Elf Cliquen haben eine Einladung zum Festumzug erhalten. Es sind solche, zu denen die Event-Agentur bereits ein guter Kontakt hat. Wie gross das Interesse an der Teilnahme ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Cliquenmitglieder haben noch etwas mehr als eine Woche Zeit, um sich zu entscheiden. Die Organisatoren wünschen sich einen Grossaufmarsch und hoffen, dass möglichst viele aus den Cliquen für den Anlass motiviert werden können. Dafür versprechen sie: «Selbstverständlich werden wir auch dafür sorgen, dass ihr euren Durscht löschen könnt.»

Einige Parallelen zum Empfang von Hans-Peter Tschudi

Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind beim geplanten Umzug nicht im Kostüm unterwegs. Das Tenue wird im Schreiben an die Cliquen als «chic, ähnlich wie an einem Bummelsonntag» beschrieben. Jeans, Turnschuhe und Outdoor-Jacken sind unerwünscht.

63 Jahre ist es her, dass zuletzt ein neues Mitglied aus Basel-Stadt in den Bundesrat gewählt worden ist. Zwei Jahre vor Eva Herzogs Geburt. Am 15. Dezember 1959 wurde die Wahl von Hans-Peter Tschudi (SP) in Basel zelebriert. «Alles, was Namen hat und viel Volk sind erschienen. Politiker, Wissenschafter und natürlich auch Journalisten und Fotoreporter zu Hunderten», berichtete das Schweizer Radio DRS damals.

Hans-Peter Tschudi war von 1959 bis 1973 Bundesrat. Claude Giger

Auch Hans-Peter Tschudi wurde am Bahnhof feierlich in Empfang genommen. Begleitet wurden er und die vielen Teilnehmenden mit unter vom Militär – und immer wieder waren Böllerschüsse zu hören. Für die musikalische Begleitung vom Bahnhof zum Casino, wo das von der Basler Regierung finanzierte Bankett stattfand, sorgten die Polizeimusik sowie die Fasnachtsclique Olympia. Sie ist auch eine jeder Cliquen, die für den geplanten Empfang von Eva Herzog angefragt worden ist.

