BVB-Ridepooling Wenn das Büssli plötzlich in die Einbahnstrasse soll: «Mobilisk» kämpft mit dem Navi-System Seit Ende April 2022 sind an den Wochenenden ergänzend zum bestehenden Nachtnetz drei «Mobilisk»-Büssli der BVB im Einsatz. Das Angebot sei gut angelaufen, wie Projektleiter André Erismann gegenüber der bz berichtet. Es gebe aber noch Optimierungspotenzial. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Die Mobilisk-Büssli sind freitags und samstags jeweils von 22 bis 4 Uhr unterwegs. zvg / Basler Verkehrs-Betriebe

Egal ob zu Fuss, mit dem Velo, dem E-Trotti oder mit dem Nachtbus: Wer am Wochenende zu später Stunde in Basel unterwegs ist, hat verschiedene Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Ende April kam mit dem neuen Ridepooling-Angebot Mobilisk der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) eine weitere hinzu.

Freitags und samstags sind jeweils drei Kleinbusse von 22 bis 4 Uhr auf dem Stadtgebiet unterwegs. Für einen Nachtzuschlag von fünf Franken, der beim Buchen der Fahrt in der Mobilisk-App bezahlt wird, werden die Gäste von Station zu Station chauffiert. Fahrgäste mit einem ähnlichen Ziel werden unterwegs mitgenommen. Die Testphase ist aktuell auf sechs Monate angesetzt.

An den seither vergangenen sechs Wochenenden konnten die BVB bereits wichtige Erkenntnisse sammeln, wie «Mobilisk»-Projektleiter André Erismann gegenüber der bz sagt. Er zeigt sich bislang zufrieden – in Bezug auf die Abläufe, die Systeme und die Nachfrage. «Seit Beginn ist die Anzahl der Fahrgäste kontinuierlich gestiegen. Der Durchschnitt liegt bei rund 40 pro Nacht», sagt Erismann.

Projektleiter André Erismann bei der Vorstellung des Angebots Ende April. Nicole Nars-Zimmer

«Wir verzeichnen auch wiederkehrende Fahrgäste, was sehr erfreulich ist. An den Tagen des Imagine-Festivals oder der Museumsnacht (der bislang intensivste Abend mit 57 Gästen) haben die BVB überproportional viele Fahrten gezählt, an verregneten Wochenenden dafür tendenziell weniger.

Beim Dienstbeginn haben die Mobilisk-Fahrerinnen und -Fahrer in der Regel eher wenig zu tun. Um 22 Uhr fahren die Drämmli und Busse noch regulär. «Hier gibt es die Überlegung, dass wir den Einsatzzeitraum allenfalls etwas verschieben und später starten», so Erismann. Welchen Einfluss Mobilisk auf das weiterhin bestehende Nachtangebot der BVB hat, könne aktuell noch nicht gesagt werden.

Auch um zu entscheiden, ob das Ridepooling-Angebot den normalen Nachtbetrieb verdrängt, sei es noch zu früh. «Wie das Nachtnetz in Basel zukünftig aussehen wird, ist aktuell in Abklärung. Mobilisk könnte ein regulärer Bestandteil davon werden, komplett ersetzen wird es das Nachtnetz jedenfalls sehr wahrscheinlich nicht», so der Projektleiter. Denn im Gegensatz zu Mobilisk verkehren die Nachtdrämmli und -Busse nicht nur auf basel-städtischem Boden, sondern teilweise auf dem Land.

«Allzu weite Distanzen sind für das Ridepooling nicht geeignet, da man so nur schwer unterschiedliche Fahrgäste zu einer Fahrgemeinschaft bündeln kann.»

Eine Ausweitung des Perimeters bis in die Agglomerationsgemeinden würde Erismann aber begrüssen: «Birsfelden und Allschwil wären für uns zum Beispiel sehr attraktiv und sind ja praktisch schon Teil von der Stadt.»

Mobilisk ergänzt aktuell das bestehende Nachtangebot. zvg / Basler Verkehrs-Betriebe

Das mit den angestrebten Fahrgemeinschaften ist bislang aber auch in Basel eher eine Seltenheit. In 80 bis 90 Prozent der Fälle bekommen die Kunden eine Privatfahrt, ohne dass unterwegs eine oder mehrere Personen mit ähnlichem Reiseziel «aufgegabelt» werden. «Je mehr Fahrten wir haben, desto besser klappt es auch mit dem Pooling», sagt André Erismann. Man müsse aber auch bedenken, dass teilweise bis zu fünf Personen gemeinsam eine Buchung machen – dann ist das Büssli sowieso voll.

Auch wenn das Angebot laut dem Projektleiter gut angelaufen sei, ist die Zukunft von Mobilisk noch ungewiss. «Wir müssen sowohl auf eine Verlängerung der Testphase als auch auf einen Ausbau vorbereitet sein, auch wenn es dann allenfalls heisst, dass der Betrieb gestoppt wird», sagt Erismann. Dieser Entscheid falle nicht allein in die Kompetenz der BVB. «Wir sammeln aktuell unterschiedliche Daten und sind im Gespräch mit dem Kanton, dem Bundesamt für Verkehr und dem Softwarelieferanten.»

Mit Letzterem haben die BVB teilweise noch in Bezug auf das Navigationssystem zu kämpfen. Wie ein Erfahrungsbericht zeigt, kam es vor, dass ein Mobilisk-Fahrer plötzlich fälschlicherweise in der Einbahnstrasse unterwegs war. «So etwas darf natürlich nicht passieren. Wenn unser Fahrpersonal das auf der Karte bemerkt, wählt es eine alternative Route, die auch legal ist», sagt der Projektleiter.

Auch Baustellen und Vorschriften zur Fahrtrichtung seien aktuell ab und zu noch nicht korrekt im System vermerkt. Solche Fehler melden die Fahrerinnen und Fahrer, Erismanns Montagsbeschäftigung ist es jeweils, die Anpassungen mit dem Softwarelieferanten zu koordinieren. «Da gibt es sicher noch Optimierungspotenzial.»

Dasselbe gelte auch für die Bezahlung der Tickets. Zum jetzigen Stand benötigt man eine Kreditkarte, um den Nachtzuschlag zu lösen. Wer kein U-Abo oder GA hat, muss zusätzlich noch auf anderen Verkehrsapps oder am Automaten ein Billett lösen. «Ideal wäre natürlich, wenn man beides zusammen auf der Mobilisk-App kaufen könnte», sagt Erismann.

Wer eine Fahrt buchen will, braucht eine Kreditkarte – oder einen Gutscheincode. zvg / Basler Verkehrs-Betriebe

Einige Kunden, die keine Kreditkarte besitzen, wünschen sich allerdings eine Ausweitung der Bezahlformen – zum Beispiel mit Twint. «Twint ist ein Schweizer Produkt, der Softwarelieferant ist jedoch aus dem Ausland. Hierfür bräuchten wir zusätzliche Lizenzen, was für eine Testphase mit hohen Zusatzkosten verbunden wäre.» Alternativ können Fahrgäste aber auch digitale Gutscheine für ein Fahrtguthaben beim BVB-Kundenzentrum am Barfüsserplatz kaufen, die sie in der App dann einlösen können, fügt Erismann an.

Mobilisk ist der erste Poolingdienst, der auf einem kompletten Kantonsgebiet verkehrt. Das Pilotprojekt in Zürich, bei dem nur ein kleiner Teil des Kantons abgedeckt wurde, wurde nach anderthalb Jahren mit unklarem Ausgang beendet.

